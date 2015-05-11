Психологи заметили, что с начала прошлого века проводимые в разных странах тесты на "коэффициент интеллекта" дают с каждым годом все более и более высокие результаты. Это так называемый эффект Флинна, по имени новозеландского политолога Джеймса Флинна, впервые подметившего данную закономерность в 1980 году на многолетних данных по 20 странам.
Россия в их число не входит, у нас массовых измерений такого рода нет, но во многих странах коэффициент интеллекта измеряют, например, при поступлении на работу или зачислении в армию.
Человек среднего ума получает в этих тестах 100 очков. Выпускник университета - 120. Коэффициент интеллекта выше 130 имеют обычно только 2% населения.
Джеймс Флинн пришел к своему наблюдению, стараясь опровергнуть мнение некоторых антропологов о генетической умственной неполноценности негров. Он хотел доказать, что дело только в меньшей доступности образования для чернокожих в Африке и США. Тогда интеллект негров должен улучшаться по мере устранения дискриминации.
Для проверки Флинн взял многолетние данные тестов на коэффициент интеллекта, проводимых при зачислении в армию США. Действительно, оказалось, что результаты тестов у негров растут, но растет и общий интеллектуальный уровень всех новобранцев.
Как заметил Флинн, в среднем за 10 лет народы самых разных стран становятся умнее на 3 балла. Но имеются существенные различия по странам, особенно если смотреть не по годам, а по поколениям, подвергающимся тесту (продолжительность одного поколения принята в 30 лет).
Сильнее всего от поколения к поколению прибывало ума в Бельгии, Израиле и Голландии (плюс 20 очков за поколение), а медленнее всего процесс шел в Дании и Швеции (10 очков за поколение). Тот, кто сто лет назад попадал в верхние 10% самых умных, теперь относился бы к 5% самых глупых.
Улучшение результатов тестов все ускоряется. Так, среднегодовой прирост коэффициента интеллекта в США с 1947 по 1972 год составил 0,31 балла, а с 1973 до 90-х годов - 0,36.
Уже самого первооткрывателя смутило его наблюдение. Если считать, что количество талантов и гениев выросло за последние полвека в 20 раз (а получается именно так), то где же ожидаемый расцвет культуры? Правда, развитие науки и техники, количество научных работ, продукция издательств действительно растут от года к году почти лавинообразно.
Неясны и причины роста интеллекта человечества. Предлагаются самые разные объяснения: рост продолжительности обучения в школе во многих развитых странах с 9 или 10 до 11 и даже 12 лет; общее улучшение питания и здравоохранения; уменьшение количества детей в семье, благодаря чему имеющиеся один-два ребенка получают больше внимания от родителей и лучшее образование.
Есть и другие гипотезы, например, стимулирующая ум роль телевидения (но оно широко вошло в жизнь только полвека назад, а "рост ума" отмечается уже сто лет). То же можно сказать о предполагаемой роли персональных компьютеров.
Недавно опубликованное исследование норвежских психологов прибавляет загадок. Йон Сундет из Психологического института в Осло рассмотрел результаты тестов 960 тысяч молодых людей, с 1954 по 2002 год вступавших в ряды норвежских вооруженных сил.
Оказалось, что в последние годы рост интеллекта новобранцев замедлился. С 1954 по 1969 год они прибавляли в год по пол-очка. Позже, до 1976 года, прирост замедлился до 0,2 очка в год.
До начала 80-х годов пошло уменьшение интеллекта, "съевшее" почти весь предыдущий прирост. Причем провал образовался в основном за счет ухудшения способности работать с числами. В этой области уровень 60-х годов более не восстановился. Однако общий балл заметно вырос с середины 80-х до середины 90-х годов за счет повышения умения быстро воспринимать и обрабатывать новую информацию.
Но с середины 90-х годов это умение больше не росло, а способность работать со словами ухудшилась, и в результате общий балл снова уменьшился. Подобные же тенденции отмечены в Швеции. Причины всех этих колебаний неясны.
Зато вполне понятны причины падения интеллекта у жителей одного горного поселка в Канаде. В 70-х годах прошлого века канадские социологи следили за его жителями. Долгое время поселок оставался без телевидения - горы препятствовали радиоволнам. Среди населения периодически проводили тесты на интеллект. К поселку наконец подвели телевизионный кабель. Постепенно ухудшилась сообразительность при решении сложных задач теста и у детей и у взрослых.
Источник: econet.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- О русском массовом уме.
Очерк умственных привычек, сказал бы внимательный наблюдатель? Да, но и мужество мыслить.
- Что не так с нашим мозгом.
В своей новой книге «Идиотский мозг» Дин Барнетт объясняет, почему наш мозг эволюционировал, чтобы мешать нам.
- Конец эпохи.
В ближайшие 20-40 лет западная культура умрет.
- Игорь Бриль выступит на Koktebel Jazz Party.
- В Австралии сконструировали человека, неуязвимого в ДТП.
- Выставка "География. Антропоморфные карты" открывается в Санкт-Петербурге.
- Плыви по течению.
Путеводитель по Flow Festival 2016.
- Что такое эмоциональный интеллект.
И кому он нужен.
- Ум партнера – лучшая защита от измены.
Верность мужчины зависит от его интеллекта.
- Очистить мозги.
Как работает кнопка Delete в вашем мозге.