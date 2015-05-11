Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 17 октября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/effekt_flinna_41040"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41040_content_test1_1__econet_r.jpg" width=206 alt="Эффект Флинна" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.nkj.ru/archive/articles/5995/>nkj.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Эффект Флинна</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Если человечество умнеет, то где же расцвет культуры?</font></em></span></p><p>Психологи заметили, что с начала прошлого века проводимые в разных странах тесты на "коэффициент интеллекта" дают с каждым годом все более и более высокие результаты. Это так называемый эффект Флинна, по имени новозеландского политолога Джеймса Флинна, впервые подметившего данную закономерность в 1980 году на многолетних данных по 20 странам. <a href="http://www.chaskor.ru/article/effekt_flinna_41040">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Психологи заметили, что с начала прошлого века проводимые в разных странах тесты на "коэффициент интеллекта" дают с каждым годом все более и более высокие результаты. Это так называемый эффект Флинна, по имени новозеландского политолога Джеймса Флинна, впервые подметившего данную закономерность в 1980 году на многолетних данных по 20 странам.

Россия в их число не входит, у нас массовых измерений такого рода нет, но во многих странах коэффициент интеллекта измеряют, например, при поступлении на работу или зачислении в армию.

Человек среднего ума получает в этих тестах 100 очков. Выпускник университета - 120. Коэффициент интеллекта выше 130 имеют обычно только 2% населения.

Джеймс Флинн пришел к своему наблюдению, стараясь опровергнуть мнение некоторых антропологов о генетической умственной неполноценности негров. Он хотел доказать, что дело только в меньшей доступности образования для чернокожих в Африке и США. Тогда интеллект негров должен улучшаться по мере устранения дискриминации.

Для проверки Флинн взял многолетние данные тестов на коэффициент интеллекта, проводимых при зачислении в армию США. Действительно, оказалось, что результаты тестов у негров растут, но растет и общий интеллектуальный уровень всех новобранцев.

Как заметил Флинн, в среднем за 10 лет народы самых разных стран становятся умнее на 3 балла. Но имеются существенные различия по странам, особенно если смотреть не по годам, а по поколениям, подвергающимся тесту (продолжительность одного поколения принята в 30 лет).

Сильнее всего от поколения к поколению прибывало ума в Бельгии, Израиле и Голландии (плюс 20 очков за поколение), а медленнее всего процесс шел в Дании и Швеции (10 очков за поколение). Тот, кто сто лет назад попадал в верхние 10% самых умных, теперь относился бы к 5% самых глупых.

Улучшение результатов тестов все ускоряется. Так, среднегодовой прирост коэффициента интеллекта в США с 1947 по 1972 год составил 0,31 балла, а с 1973 до 90-х годов - 0,36.

Уже самого первооткрывателя смутило его наблюдение. Если считать, что количество талантов и гениев выросло за последние полвека в 20 раз (а получается именно так), то где же ожидаемый расцвет культуры? Правда, развитие науки и техники, количество научных работ, продукция издательств действительно растут от года к году почти лавинообразно.

Неясны и причины роста интеллекта человечества. Предлагаются самые разные объяснения: рост продолжительности обучения в школе во многих развитых странах с 9 или 10 до 11 и даже 12 лет; общее улучшение питания и здравоохранения; уменьшение количества детей в семье, благодаря чему имеющиеся один-два ребенка получают больше внимания от родителей и лучшее образование.

Есть и другие гипотезы, например, стимулирующая ум роль телевидения (но оно широко вошло в жизнь только полвека назад, а "рост ума" отмечается уже сто лет). То же можно сказать о предполагаемой роли персональных компьютеров.

Недавно опубликованное исследование норвежских психологов прибавляет загадок. Йон Сундет из Психологического института в Осло рассмотрел результаты тестов 960 тысяч молодых людей, с 1954 по 2002 год вступавших в ряды норвежских вооруженных сил.

Оказалось, что в последние годы рост интеллекта новобранцев замедлился. С 1954 по 1969 год они прибавляли в год по пол-очка. Позже, до 1976 года, прирост замедлился до 0,2 очка в год.

До начала 80-х годов пошло уменьшение интеллекта, "съевшее" почти весь предыдущий прирост. Причем провал образовался в основном за счет ухудшения способности работать с числами. В этой области уровень 60-х годов более не восстановился. Однако общий балл заметно вырос с середины 80-х до середины 90-х годов за счет повышения умения быстро воспринимать и обрабатывать новую информацию.

Но с середины 90-х годов это умение больше не росло, а способность работать со словами ухудшилась, и в результате общий балл снова уменьшился. Подобные же тенденции отмечены в Швеции. Причины всех этих колебаний неясны.

Зато вполне понятны причины падения интеллекта у жителей одного горного поселка в Канаде. В 70-х годах прошлого века канадские социологи следили за его жителями. Долгое время поселок оставался без телевидения - горы препятствовали радиоволнам. Среди населения периодически проводили тесты на интеллект. К поселку наконец подвели телевизионный кабель. Постепенно ухудшилась сообразительность при решении сложных задач теста и у детей и у взрослых.

Источник: econet.ru





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