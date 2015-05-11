Джейн Фонда: «Я не стану сдаваться, только чтобы порадовать мужчину рядом»

Актриса Джейн Фонда в интервью с Бри Ларсон для журнала The Edit рассказала о своих самых личных причинах быть активисткой женского движения. Тем, что ее изнасиловали и сексуально преследовали в детстве, Джейн поделилась впервые.
О патриархальной системе
Я росла в 1950-е, и мне понадобилось много времени, чтобы сделать феминизм правилом моей жизни. Мужчины, встречавшиеся мне на пути, были потрясающими, но все же жертвами системы патриархальных убеждений, и я чувствовала себя униженной. В итоге я решила, что не стану сдаваться только для того, чтобы порадовать мужчину рядом. Могу на своем примере показать, какие потери несет патриархат женщинам: меня насиловали, сексуально домогались еще в детстве, меня уволили, потому что я отказалась переспать с боссом. И я всегда думала, что это моя вина – то, что я не дала отпор. Я знаю, что молодые девушки были изнасилованы и даже не знают, что это было насилие. Они думают: «Наверное, это случилось потому, что я сказала «нет» неправильно, непонятно». Женское движение сделало для нас одну очень важную вещь – заставило осознать, что насилие и домогательства не являются нашей виной. Нас насиловали, и это неправильно.
Об активной позиции
Я стала активисткой в 31 год. Когда я выяснила, что происходит во Вьетнаме, мне уже было все равно, буду я еще когда-нибудь работать или нет. Я думала оставить бизнес и полностью перейти к деятельности активиста. Мой отец был страшно напуган, он еще помнил 1950-е, когда карьеры многих людей были разрушены, думал, что черные списки Голливуда вернутся снова.
Активную жизненную позицию можно привнести в кино разными путями. Я начала сниматься в тех проектах, которые отражали мои ценности, я стала продюсировать такие фильмы. Думаю, мои актерские способности благодаря активизму улучшились, потому что я стала видеть вещи шире.
О здоровье
Мне почти 80 лет. Если мыслить стратегически и рассчитывать на длительную перспективу, то нужно заботиться о себе. Я сплю более восьми часов каждую ночь, медитирую по полчаса дважды в день, ем правильную пищу, делаю упражнения. Я всегда говорю активисткам: «Это длительная борьба, поэтому нужно быть сильными». Одна из причин запуска моей фитнес-программы заключалась в том, что я знала – для полноценной борьбы нужно, чтобы мое тело было сильным. Однажды мне написала женщина, которая занималась по моей программе: «Как-то утром я чистила зубы и нашла мускул на руке, которого раньше не было. В тот день я пошла на работу и впервые говорила с шефом на равных». Быть смелой легче, когда чувствуешь себя сильной.
О возрасте
Я боялась становиться старше, но осознав мой страх, я приняла его и попыталась понять. Потом я оставила работу на 15 лет и думала, что единственное, кого никогда не сыграю — это женщину в возрасте, но это все же случилось, когда я снялась в сериале «Грейс и Фрэнки». Люди думают о возрасте, как о некой дуге – ты рождаешься, достигаешь среднего возраста и затем скатываешься в дряхлость. Но вместо арки старение может быть представлено как лестница вверх: чем старше ты становишься, тем в более развитую и уникальную личность превращаешься.
Я жалею, что не была хорошей матерью. Я не знала, как это делать. Но этому можно научиться, и я училась, как быть родителем. Это никогда не поздно делать – я всегда стараюсь восполнить недостаток знаний. Когда я умру, то хочу, чтобы моя семья была рядом. Хочу, чтобы мои близкие любили меня, но такое нужно заслужить, и я все еще работаю над этим.
О Голливуде
Думаю, это просто кошмар – быть сейчас молодой актрисой. Так часто нужно раздеваться, и на это делается даже больший упор, чем на внешность. Если ты выглядишь такой же сексуальной и сильной, как Бэтт Дэвис, Барбара Стэнвик или Мэй Уэст, вовсе не обязательно оголяться.
Если бы меня, когда я начинала карьеру, спросили: «Что это на тебе надето?», я бы подумала, что эти люди безумны. Джули Кристи сама сшила чертово платье для церемонии «Оскара», когда она получила статуэтку за фильм «Дорогая».
О разнице в оплате труда
На вершине актерской карьеры в 70-80-х мне никогда не платили много денег – и я никогда не думала, что достойна их. Я просто думала, что таково положение вещей, парни получают больше, и все. И я так рада, что сейчас люди все чаще говорят об этой проблеме и искренне возмущаются этим неравенством.
Я всегда очень плохо справлялась с ситуациями, когда мною пользовались. Мне понадобилось 60 лет, чтобы научиться говорить «нет». На любые предложения я соглашалась и не знала, как постоять за себя. Теперь я могу сказать: «Нет, это кусок дерьма. Мне не нравится, как ты со мной обходишься», и уйти. Все было бы иначе, если бы я знала это в молодости.
Источник: womo.ua
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