Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 30 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dvojnye_standarty_41191"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41191_dvoynye_standarty_mzh_00.jpg" width=206 alt="Двойные стандарты" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Морозова</b></span> <span style="font-size: large;">Двойные стандарты</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчинам прощается все</font></em></span></p><p>Взяв когда-то на себя обязанность-право на власть и материальную заботу о женщинах и детях (в идеале, а уж как получается — это другой вопрос), мужчины за свои труды выписали себе индульгенцию на любые слабости, недостатки и пороки. Все сложилось в нашем патриархальном обществе именно таким образом так давно, что прочно встроилось в самые незыблемые принципы отношений и суждений, а теперь нам приходится расхлебывать последствия интересного парадокса: женщины потихоньку стали разделять власть с мужчинами, материальные заботы о себе и детях нередко полностью берут на себя, но прежние индульгенции для мужчин как работали, так и работают. А женщины за те же самые вещи чувствуют на себе все прелести общественного осуждения. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dvojnye_standarty_41191">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Взяв когда-то на себя обязанность-право на власть и материальную заботу о женщинах и детях (в идеале, а уж как получается — это другой вопрос), мужчины за свои труды выписали себе индульгенцию на любые слабости, недостатки и пороки. Все сложилось в нашем патриархальном обществе именно таким образом так давно, что прочно встроилось в самые незыблемые принципы отношений и суждений, а теперь нам приходится расхлебывать последствия интересного парадокса: женщины потихоньку стали разделять власть с мужчинами, материальные заботы о себе и детях нередко полностью берут на себя, но прежние индульгенции для мужчин как работали, так и работают. А женщины за те же самые вещи чувствуют на себе все прелести общественного осуждения.

Мужчинам прощается распутство, женщинам — никогда. «Казанова» и «Дон Жуан» — откровенно позитивные прозвища, которые раздают мужчинам, в чьих смартфонах можно обнаружить десятки телефонов девушек; Барни Стинсон из сериала «Как я встретил вашу маму», патологический бабник и сексуальный наркоман, считается милахой и является прямо-таки героем целого поколения мужчин; даже народное «кобель» крайне редко звучит с выраженным осуждением. В любовных победах мужчин общество видит молодецкую удаль, в длинном списке любовников у женщины — порочность и преступную распущенность. Мужчина-бабник — орел, женщина, ведущая себя точно так же, — «пропащая». Причем заслужить страшный эпитет женщине намного проще, чем мужчине — его почетные прозвища: достаточно в течение полугода разок-другой сменить поклонника. Разница в глазах общества между изменами женщины и изменами мужчины точно такая же — целая пропасть разделяет соответствующее тотальное осуждение и снисходительное покачивание головой. Мужчины, они такие, что с них взять.

Мужчинам прощается невнимание к детям, женщинам — никогда. Недавно один знаменитый артист сидел в студии популярного ток-шоу и с жизнерадостной улыбкой рассказывал, как он много лет назад взял и уехал в Америку за успехом, но там ему пришлось туго, он долгое время ничего не зарабатывал — только на себя и хватало, да и то с трудом. Примечательно, что дома он оставил не только бывшую жену, но и маленького сына, которому затем в течение долгих лет не помогал ни материально, ни своим присутствием. Никак. Люди в студии, слушая историю, так же жизнерадостно улыбались, смотрели на артиста влюбленными глазами. А теперь — вопрос для сообразительных: что было бы, если бы точно ту же историю рассказала женщина? О том, что она, мол, уехав за успехом, оставила с бывшим ребенка. Ответ очевиден: даже будь она звездой, ее бы немедленно назвали «кукушкой» и матерью-ехидной. В более приземленных ситуациях все точно так же: если уроками с ребенком не занимается отец, ничего особенного, он же устал после работы, если не занимается женщина, то она — ужасная мать. Мать, забывшая купить подарок на день рождения ребенка, — монстр, мужчина в той же ситуации «просто замотался», что такого. И вообще, куда смотрела жена, почему не дала ему в руки уже украшенную коробку с конструктором?

Мужчинам прощаются дурные привычки, женщинам — никогда. Тут все просто: мужчина, пьющий пиво, курящий, позволяющий себе рюмочку коньяка по вечерам, обжора — это все норма и маленькие слабости, без которых и мужчина — не мужчина, а подозрительный какой-то тип. Женщина, которая регулярно позволяет себе коктейль-другой, вино и пиво, женщина с сигаретой — попросту презренная особа. Если у нее пока нет детей, презрение и осуждение объясняется убийственным аргументом: «Ей же еще рожать», а если дети уже есть, то не менее разящим: «Какой пример она подает детям!», что как бы намекает на то, что мужчина на здоровье будущих детей влияет эфемерно, а пример так и вовсе никакой не подает. Но аргументы — это просто предлог, на самом деле резкое осуждение возникает у людей автоматически, мгновенно. Даже дымящие на кромке троллейбусной остановки мужчины косятся неодобрительно на девушку, зажигающую рядом с ними сигарету. Им можно, а ей — нет.

Мужчинам прощается неухоженность, женщинам — никогда. В то время как пивной живот или выразительный намек на него — практически непременный аксессуар славянского мужчины за 35, равно как и тоскливая стрижка «бобрик» (особо практичные покупают машинку и стригутся ею дома, добиваясь равномерной щетины на голове 3 мм длиной), плохо сидящие джинсы и полное пренебрежение маникюром и уходом за кожей, женщине подобного наплевательского отношения к собственной внешности общество не прощает. Женщина должна быть красивой. Ну, или хотя бы ухоженной, если не повезло родиться писаной красавицей. Никакие уважительные причины и аргументы тут не работают, причем доходит до смешного. Мужчину с откровенно лишним весом общество оправдывает тем, что сильный пол-де вообще не должен быть чересчур красивым, а брюшко свидетельствует о хорошем аппетите и только, хотя объект наел свой вес собственными силами, мало двигаясь и поедая котлеты; женщину с тем же лишним весом общество яростно осуждает, называет «распустехой» и считает безнадежной, даже если избыточные килограммы появились у нее, например, после родов. Должна — и точка. Кстати, если муж такой женщины станет ей изменять, его, опять же, никто не осудит, потому что виновата она: распустилась.

Все не так мрачно, ведь в последние годы женщины активно отвоевывают себе право и на такое же сексуальное поведение, какое считается нормой для мужчин, и на неидеальную внешность, и на свои собственные слабости, интересы, а главное, на разделение обязанностей и прав с мужчинами. Просто все это продвигается очень медленно и поверхностно, в то время как в глубинах плотно утрамбованных в коллективном сознании убеждений неповоротливо ворочаются все прежние предрассудки и двойные стандарты, определяющие те самые убеждения, которые мы не приучены подвергать сомнению.

Источник: lady.tut.by





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