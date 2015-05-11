Думай о плохом

Радоваться жизни нужно так, будто ты ребенок и ловишь ящериц
Позитив – твое главное оружие, твой главный критерий, определяющий фактор тебя и мира. Можешь быть никому ничего не должен, но позитивным быть обязан. Смотреть на жизнь с улыбкой, преодолевать трудности, мечтать о большем, видеть только хорошее.
В 2012 году в Калифорнии 21 человек попал в больницу с ожогами после попытки пройтись по раскаленным углям… на семинаре мотивационного спикера Тони Роббинса. На самом деле, это не так сложно: уголь плохо проводит тепло – если шагать быстро, все должно получиться. Но на семинаре о физике не говорили. Там говорили только про позитивный настрой: поверь в успех и все станет возможным.
Кажется, совсем там с ума сошли в этих Штатах, но иногда все мы пытаемся жить именно так. Помните фильм «Секрет» про закон притяжения? Опра целую передачу о нем сделала, утверждая, что именно так она добилась успеха. Да что там Опра, даже мама присылала мне это «документальное кино», требуя посмотреть. Там несколько спикеров рассуждали о том, что, если будешь постоянно и в деталях представлять свой майбах и виллу у моря, они у тебя обязательно появятся.
Отличное отношение к жизни: “Я хочу! Давай, мир, шевелись!” – похоже на письмо Деду Морозу.
В менее экстремальных проявлениях эту теорию пропагандируют 27 тысяч книг на Амазоне по тегу positive thinking, начиная с бестселлера Нормана Пила, впервые изданного еще в 1952-м. И понеслась! Жизнь боль? – Думай о хорошем! Важное собеседование? Представляй себе заветный джоб-офер в почтовом ящике. Просто реши быть счастливым – и тут же будешь!
Мы, кто считают себя буками от природы, оказались за бортом культа оптимизма. Но теперь и для нас есть надежда. Пессимистическая надежда, конечно.
Я тоже пыталась вырезать из журналов красивые картинки и клеить на «доску желаний», Опре же помогло. Пыталась гнать плохие мысли и не хандрить. Но мне нравится наоборот. Мне нравится думать о плохом.
В книге Мартина Гарднера есть парадокс про неожиданного тигра. Король спрятал голодного зверя за одной из дверей и пообещал, что для претендента на руку принцессы тигр будет абсолютной неожиданностью. Герой парадокса в итоге ошибся, но это не важно. Если я наперед подумаю о чем-то плохом, этого уже не случится. Потому что жизнь больше любых королей любит сюрпризы. А я уж постараюсь, чтобы эти сюрпризы были приятными – именно о них я не подумаю.
Перед каждым важным событием я придумываю, что может пойти не так (и желательно, как с этим жить). Перед свиданием думаю о том, как порвется юбка, а визави окажется мудаком. Перед путешествием – про отмененный рейс, украденный кошелек и гостиницу с клопами. И это работает! Никаких мудаков и клопов. Есть нюанс: обо всем плохом все равно не подумаешь. Но я продолжаю пытаться.
Хорошая новость в том, что я не одна такая, и волна позитиво-эйфории начинает понемногу спадать. Вдруг оказалось, что просто думать о хорошем – мало. Так что не надо себя заставлять.
Эта техника называется «оборонительный пессимизм». Садишься и обдумываешь детали самого худшего сценария (без суеверного страха, что они тут же притянутся). В результате – меньше тревоги о будущем: когда ты в добром здравии представляешь, что жизнь пошла наперекосяк, у тебя еще есть силы подумать о том, что с этим делать.
Психолог Джулия Норем насчитала, что около трети американцев используют эту стратегию инстинктивно:
«Оборонительный пессимизм – стратегия борьбы с тревогой, страхом и волнениями. Она позволяет быть готовым к любым ситуациям, оценивая риски и занижая ожидания».
Для многих вера в лучшее и визуализация просто не работают. Габриэль Эттинген из Нью-Йоркского университета более 20 лет исследовала эту тему и написала книгу Rethinking Positive Thinking. В одном из ее экспериментов люди, которые хотели пить, представляли стакан холодной водички со льдом и лимоном. У этих испытуемых уровень энергии упал (краткая история умалчивает о том, как они его мерили), у них теперь было меньше мотивации искать реальную воду, потому что они уже выпили воображаемую. В каком-то смысле даже неплохо, меньше страдаешь.
«Популярная литература так упорно заставляет нас принять идею позитивного мышления, что мы отшатываемся от всего негативного, а препятствия по природе своей негативны», – говорит Эттинген.
Мантра «Все в порядке» – идеальный способ ничего не делать. Дедлайн? Проблемы на работе? Поссорилась с любимым? Все в порядке! (На самом деле нет).
Если есть проблемы, переживать нужно. Часто только так можно заставить себя что-то делать. А выбрасывая из головы все нехорошее и думая «зато солнце светит, птички поют», рискуешь стать еще грустнее. Если очень стараешься не думать о торте в холодильнике, он так и лезет в голову, правда?
Негативные мысли создают баланс в этом мире позитива. Роберт Шварц и Грегори Гарамони из Питтсбургского университета исследовали связь позитивного и негативного мышления с тревогой и стрессом. Оказалось, что слишком негативный внутренний монолог может спровоцировать депрессию. Но самое здоровое состояние ума – две трети позитивного настроя плюс треть негативного.
Если хочется думать о плохом, думайте на здоровье. Вы не испортите себе карму и не «притянете» неприятности. Плакать, когда больно, грустить, когда расстаешься с любимыми, – это нормально. Осознанно переживать негатив – значит формулировать из него новый опыт и не повторять тех же ошибок в будущем.
Но не надо путать мысли о плохом с плохими мыслями, и тем более словами. Одно дело планировать риски и совсем другое, выливать поток негатива в окружающую среду: говорить людям гадости и беспробудно ныть. Это уже не пессимизм и тем более не оборонительный.
Источник: thedevochki.com
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