Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 17 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dumaj_o_plohom_41944"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41944_emotion.jpg" width=206 alt="Думай о плохом" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Олена Руденко</b></span> <span style="font-size: large;">Думай о плохом</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему не всегда надо быть оптимистами </font></em></span></p><p>Позитив – твое главное оружие, твой главный критерий, определяющий фактор тебя и мира. Можешь быть никому ничего не должен, но позитивным быть обязан. Смотреть на жизнь с улыбкой, преодолевать трудности, мечтать о большем, видеть только хорошее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dumaj_o_plohom_41944">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Позитив – твое главное оружие, твой главный критерий, определяющий фактор тебя и мира. Можешь быть никому ничего не должен, но позитивным быть обязан. Смотреть на жизнь с улыбкой, преодолевать трудности, мечтать о большем, видеть только хорошее.

В 2012 году в Калифорнии 21 человек попал в больницу с ожогами после попытки пройтись по раскаленным углям… на семинаре мотивационного спикера Тони Роббинса. На самом деле, это не так сложно: уголь плохо проводит тепло – если шагать быстро, все должно получиться. Но на семинаре о физике не говорили. Там говорили только про позитивный настрой: поверь в успех и все станет возможным.

Кажется, совсем там с ума сошли в этих Штатах, но иногда все мы пытаемся жить именно так. Помните фильм «Секрет» про закон притяжения? Опра целую передачу о нем сделала, утверждая, что именно так она добилась успеха. Да что там Опра, даже мама присылала мне это «документальное кино», требуя посмотреть. Там несколько спикеров рассуждали о том, что, если будешь постоянно и в деталях представлять свой майбах и виллу у моря, они у тебя обязательно появятся.

Отличное отношение к жизни: “Я хочу! Давай, мир, шевелись!” – похоже на письмо Деду Морозу.

В менее экстремальных проявлениях эту теорию пропагандируют 27 тысяч книг на Амазоне по тегу positive thinking, начиная с бестселлера Нормана Пила, впервые изданного еще в 1952-м. И понеслась! Жизнь боль? – Думай о хорошем! Важное собеседование? Представляй себе заветный джоб-офер в почтовом ящике. Просто реши быть счастливым – и тут же будешь!

Мы, кто считают себя буками от природы, оказались за бортом культа оптимизма. Но теперь и для нас есть надежда. Пессимистическая надежда, конечно.

Я тоже пыталась вырезать из журналов красивые картинки и клеить на «доску желаний», Опре же помогло. Пыталась гнать плохие мысли и не хандрить. Но мне нравится наоборот. Мне нравится думать о плохом.

В книге Мартина Гарднера есть парадокс про неожиданного тигра. Король спрятал голодного зверя за одной из дверей и пообещал, что для претендента на руку принцессы тигр будет абсолютной неожиданностью. Герой парадокса в итоге ошибся, но это не важно. Если я наперед подумаю о чем-то плохом, этого уже не случится. Потому что жизнь больше любых королей любит сюрпризы. А я уж постараюсь, чтобы эти сюрпризы были приятными – именно о них я не подумаю.

Перед каждым важным событием я придумываю, что может пойти не так (и желательно, как с этим жить). Перед свиданием думаю о том, как порвется юбка, а визави окажется мудаком. Перед путешествием – про отмененный рейс, украденный кошелек и гостиницу с клопами. И это работает! Никаких мудаков и клопов. Есть нюанс: обо всем плохом все равно не подумаешь. Но я продолжаю пытаться.

Хорошая новость в том, что я не одна такая, и волна позитиво-эйфории начинает понемногу спадать. Вдруг оказалось, что просто думать о хорошем – мало. Так что не надо себя заставлять.

Эта техника называется «оборонительный пессимизм». Садишься и обдумываешь детали самого худшего сценария (без суеверного страха, что они тут же притянутся). В результате – меньше тревоги о будущем: когда ты в добром здравии представляешь, что жизнь пошла наперекосяк, у тебя еще есть силы подумать о том, что с этим делать.

Психолог Джулия Норем насчитала, что около трети американцев используют эту стратегию инстинктивно:

«Оборонительный пессимизм – стратегия борьбы с тревогой, страхом и волнениями. Она позволяет быть готовым к любым ситуациям, оценивая риски и занижая ожидания».

Для многих вера в лучшее и визуализация просто не работают. Габриэль Эттинген из Нью-Йоркского университета более 20 лет исследовала эту тему и написала книгу Rethinking Positive Thinking. В одном из ее экспериментов люди, которые хотели пить, представляли стакан холодной водички со льдом и лимоном. У этих испытуемых уровень энергии упал (краткая история умалчивает о том, как они его мерили), у них теперь было меньше мотивации искать реальную воду, потому что они уже выпили воображаемую. В каком-то смысле даже неплохо, меньше страдаешь.

«Популярная литература так упорно заставляет нас принять идею позитивного мышления, что мы отшатываемся от всего негативного, а препятствия по природе своей негативны», – говорит Эттинген.

Мантра «Все в порядке» – идеальный способ ничего не делать. Дедлайн? Проблемы на работе? Поссорилась с любимым? Все в порядке! (На самом деле нет).

Если есть проблемы, переживать нужно. Часто только так можно заставить себя что-то делать. А выбрасывая из головы все нехорошее и думая «зато солнце светит, птички поют», рискуешь стать еще грустнее. Если очень стараешься не думать о торте в холодильнике, он так и лезет в голову, правда?

Негативные мысли создают баланс в этом мире позитива. Роберт Шварц и Грегори Гарамони из Питтсбургского университета исследовали связь позитивного и негативного мышления с тревогой и стрессом. Оказалось, что слишком негативный внутренний монолог может спровоцировать депрессию. Но самое здоровое состояние ума – две трети позитивного настроя плюс треть негативного.

Если хочется думать о плохом, думайте на здоровье. Вы не испортите себе карму и не «притянете» неприятности. Плакать, когда больно, грустить, когда расстаешься с любимыми, – это нормально. Осознанно переживать негатив – значит формулировать из него новый опыт и не повторять тех же ошибок в будущем.

Но не надо путать мысли о плохом с плохими мыслями, и тем более словами. Одно дело планировать риски и совсем другое, выливать поток негатива в окружающую среду: говорить людям гадости и беспробудно ныть. Это уже не пессимизм и тем более не оборонительный.

Источник: thedevochki.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: