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Татьяна Ратькина   понедельник, 17 октября 2016 года, 16.00

«Дубровский» на Ok
Постановка «Черного русского» Максима Диденко


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Максим Аверин: «Все начинается с любви»


Мой любимый кролик Эдвард




«Как и положено триллеру, «Черный русский» щекочет нервы. Слоган постановки гласит: «Вы приглашены в дом, где сходят с ума». И особняк Троекурова в Малом Гнездиковском переулке полтора часа силится соответствовать этому зловещему определению. Полумрак, тихое траурное пение, привратники с плетками, девушки-сомнамбулы с черными губами и остановившимся взглядом, пятна крови на стенах и потолке, мнимые опасности, которые влечет за собой нарушение правил: молчать, носить полученные при входе маски, не прикасаться к актерам и т.п. Ничего шокирующего и страшного здесь, разумеется, не произойдет. Но легкое возбуждение почтенной публике обеспечено».

В начале триллера «Черный русский» (точнее, одной из его линий) Маша Троекурова выясняет у зрителей, какую последнюю книгу они прочли. Вопрос, конечно, интересный. Для многих гостей дома Троекурова неожиданный. Но к делу совершенно не относящийся. С литературным первоисточником – романом «Дубровский» – постановку Максима Диденко связывают разве что имена персонажей и невнятные обрывки цитат. «Черный русский» – совсем не про книги. И не совсем про театр. Спектаклем, даже с вычурной приставкой «иммерсивный», мрачное полуторачасовое действо можно назвать только с ощутимой натяжкой. Оно куда больше напоминает модное развлечение, пытающееся усидеть на нескольких стульях (то есть существующее на стыке квеста, компьютерной игры, театральной бродилки) и состоящее из набора качественных компонентов. В строго соблюдаемых пропорциях.

Как и положено триллеру, «Черный русский» щекочет нервы. Слоган постановки гласит: «Вы приглашены в дом, где сходят с ума». И особняк Троекурова в Малом Гнездиковском переулке полтора часа силится соответствовать этому зловещему определению. Полумрак, тихое траурное пение, привратники с плетками, девушки-сомнамбулы с черными губами и остановившимся взглядом, пятна крови на стенах и потолке, мнимые опасности, которые влечет за собой нарушение правил: молчать, носить полученные при входе маски, не прикасаться к актерам и т.п. Ничего шокирующего и страшного здесь, разумеется, не произойдет. Но легкое возбуждение почтенной публике обеспечено.

В «Черном русском» нетрудно различить примесь запретного удовольствия. Так, в одном из эпизодов линии Дубровского (в особняке зрителей разделяют на три группы, каждую из которых сопровождает один из главных героев) из шкуры убитого медведя выползает обнаженная женщина. А спутники Кирилла Петровича Троекурова становятся свидетелями холостяцких забав в его гареме. Впрочем, отдавая дань не самым возвышенным страстям, создатели иммерсивного триллера ни разу не переступают границу дозволенного. Двусмысленности «Черного русского» производят нужное впечатление. Но не грозят скандалом.

Постановка не лишена налета интеллектуальности. Она мимикрирует под культурный досуг (не просто развлечение), но не принуждает зрителя погружаться в себя, анализировать, расшифровывать, сопереживать. По правде говоря, на все это в особняке Троекурова почти не остается времени. В полном соответствии с потребностями пресловутого клипового сознания, картинка меняется ежеминутно. Огромный зал с крутящимся столом-сценой, сеновал с живыми свиньями и гусями, детская Саши Троекурова с желтым медведем и торчащими из стен красными картонными елками, лес со слепящим прожектором-луной. Потолок, превращенный в киноэкран. Три Владимира Дубровских, между которыми мечется Маша. Угощения, песни, танцы и выстрелы.

Обитатели дома Троекурова, вне всякого сомнения, профессионалы художественной анимации (недаром новомодный «Дубровский» – недешевое развлечение). С тех пор, как публика переступает порог особняка, и до момента, когда ее под вой сигнализации выпроваживают из загадочного дома, правила игры не нарушаются ни разу. Актеры ни на минуту не выходят из образа; зловещая атмосфера поддерживается мыслимыми и немыслимыми средствами – вплоть до черной туалетной бумаги.

В погоне за благосклонным зрительским вниманием Максим Диденко обращается и к приемам современного театра. Впрочем, в «Черном русском» от них остается только форма, оболочка. Спектакль-променад, как правило, затевается не просто для перемещения в пространстве; он усиливает режиссерское высказывание подходящими декорациями, выразительным антуражем. У Макисма Диденко антураж, увы, превратился в самоцель. Полуторачасовое хождение по особняку нужно лишь для того, чтобы рассмотреть необычные помещения, оценить фантазию художников и постановщиков. Развеяться и развлечься. Искать в «Черном русском» идею – задача неблагодарная и обреченная на провал (недаром его создатели старательно отвлекают публику от лишних раздумий). Даже ответ на элементарный вопрос: «О чем постановка?» – дается с трудом. Каскад песен, танцев и цирковых номеров, перемежающийся обрывками диалогов, трудно уложить в прокрустово ложе осмысленного высказывания. Возможно, происходящее повествует о нелегкой женской доле. А может, речь идет о России, захлебывающейся в водовороте страстей, ошибок и трагедий. Или о чем угодно еще. Все версии одинаково недоказуемы, неубедительны – но допустимы.

Это не только объяснимо, но и абсолютно логично. Стоит только признать, что «Черный русский» существует по законам шоу. Красивого, коммерческого, модного. И не имеющего к искусству никакого отношения.

Такой подход сулит создателям и посетителям необычного аттракциона немало бонусов. Первым – гламурную известность. Вторым – нескучный вечер, новую тему для разговоров, приятное ощущение причастности к чему-то громкому, обсуждаемому, передовому.

Иммерсивное шоу непритязательно и легко переступает собственные границы. Это открывает перед ним головокружительные перспективы: не исключено, что в ближайшем будущем нас ждут иммерсивные вечеринки знакомств или мрачноватые корпоративы в особняке Троекурова.

А главное, развлечение в духе «Черного русского», в отличие от большинства популярных удовольствий, не имеет никаких последствий. Легкое возбуждение и поверхностное любопытство быстро проходят. Их место не занимают ни попытки докопаться до устраненного вместе с трудностями восприятия смысла; ни болезненный катарсис, сопровождающий искусство, но не шоу; ни непрошеные сомнения или воспоминания. Только удовлетворение от занятного представления. Снисходительное «занятно», пожалуй, самое точное определение для «Черного русского». А еще – «любопытно», «неплохо», «ок». «Дубровский» на ок – последнее достижение отечественного шоу-бизнеса...




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Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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