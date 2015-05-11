Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 31 января 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/druzhite_s_temi_kto_luchshe_vas_41443"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41443_21243301314_e03e78782d_k-1024x51.jpg" width=206 alt="«Дружите с теми, кто лучше вас!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ideanomics.ru/articles/6980>ideanomics.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Дружите с теми, кто лучше вас!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Совет от знаменитого предпринимателя Ричарда Брэнсона</font></em></span></p><p>Я построил всю свою жизнь на том, что окружаю себя людьми, которые лучше меня. Я всегда с восхищением смотрел на своих родителей, братьев и сестер и хотел как можно больше времени проводить с ними, учиться у них, смеяться вместе с ними. Это же касается моей жены, детей, внуков и других родственников. Но этот же принцип действует и на работе. <a href="http://www.chaskor.ru/article/druzhite_s_temi_kto_luchshe_vas_41443">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я построил всю свою жизнь на том, что окружаю себя людьми, которые лучше меня. Я всегда с восхищением смотрел на своих родителей, братьев и сестер и хотел как можно больше времени проводить с ними, учиться у них, смеяться вместе с ними. Это же касается моей жены, детей, внуков и других родственников. Но этот же принцип действует и на работе.

Когда я запустил свой первый бизнес, я много чего не умел делать, но мне удавалось найти людей, которые это умели. У меня не было особых способностей почти ни к чему, но я знал, как заинтересовать людей, у которых такие способности есть. Я находил самых умных бухгалтеров, самых осведомленных ценителей музыки, самых блестящих пилотов — людей, которые были лучше меня. Я обеспечивал им поддержку и свободу, благодаря которой они могли процветать. И я учился у них, а они у меня. Делегирование и способность находить прекрасных людей — вот две опоры роста Virgin.

Об этом можно подумать и в таком ключе: общайтесь с такими людьми, какими вы сами хотите стать. Как сказал коуч Джим Рон, каждый человек — это среднее между пятью людьми, с которыми он проводит больше всего времени. Так что если вы хотите быть активным человеком, многого добиваться, но время свое проводите с ленивыми людьми, которым ничего не нужно, вы усложняете себе жизнь.

В том числе поэтому я обожаю общаться с предпринимателями. Когда я путешествую по миру и работаю с нашим фондом Virgin Unite, наношу визиты в компании Virgin или встречаюсь с новыми стартапами, больше всего мне нравится расспрашивать предприимчивых людей. И в том числе поэтому так много предпринимателей приезжают к нам на остров Некер на мероприятия вроде Virgin Unite Leadership Gatherings. Когда вас окружают близкие по духу люди, которые хотят сделать что-то хорошее для мира, это любого вдохновляет на большие достижения.

Безусловно, высказывание Джима касается закона средних чисел. Я никогда не верил в средние величины. Как заметил Тодд Роуз в своей книге The End of Average, «нужно понять, что средних людей не бывает, и перестать измерять себя произвольными единицами, которые не имеют никакой реальной основы в природе человека». Если мы будем судить о себе по нашей способности вписываться куда-либо, мы никогда не будем выделяться. Мир состоит из необычайных людей, поэтому не тратьте время и не пытайтесь быть нормальными.

Очень важно общаться и сосуществовать с людьми, которые похожи на ваш идеал. Ищите их везде и повсюду. Выбирайтесь наружу и получайте как можно больше впечатлений от мира, людей и разных стран. Если вы ограничиваете себя рамками своей семьи, узкого круга друзей, коллег по работе, города или даже страны, вам не светят действительно большие достижения. Любой человек выигрывает от расширения горизонтов.

Источник: ideanomics.ru





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