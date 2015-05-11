Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 20 апреля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/druzhba_s_podvohom_41838"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41838_pinky-swear-329329_960_72.jpg" width=206 alt="Дружба с подвохом" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Аня Рогачёва, <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15909-druzhba-s-podvokhom-kak-druzya-menyayut-nashu-zhizn-k-khudshemu>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Дружба с подвохом</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как друзья меняют нашу жизнь к худшему</font></em></span></p><p>Исследования показывают, что дружба помогает нам сохранять умственное и физическое здоровье: улучшает иммунитет, поддерживает в норме артериальное давление, снижает риск развития деменции в пожилом возрасте и даже риск внезапной смерти. Но даже с лучшими друзьями общение может неожиданно стать до тошноты напряженным. Журналист Карлин Флора описала разные виды токсичных отношений и объяснила, откуда возникают проблемы с друзьями и почему это не всегда плохо. <a href="http://www.chaskor.ru/article/druzhba_s_podvohom_41838">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Исследования показывают, что дружба помогает нам сохранять умственное и физическое здоровье: улучшает иммунитет, поддерживает в норме артериальное давление, снижает риск развития деменции в пожилом возрасте и даже риск внезапной смерти. Но даже с лучшими друзьями общение может неожиданно стать до тошноты напряженным. Журналист Карлин Флора описала разные виды токсичных отношений и объяснила, откуда возникают проблемы с друзьями и почему это не всегда плохо.

Припомните, как вы в последний раз сидели напротив лучшей подруги и чувствовали, что она вас отлично знает и, главное, по-настоящему понимает. Быть может, вам доводилось чувствовать, что она пробуждает в вас лучшие качества, в ее присутствии вам удаются самые толковые замечания и самые остроумные шутки. Она вас воодушевляла. Она всегда внимательно слушала, находила скрытые закономерности в вашем поведении, а затем аккуратно предполагала, как можно изменить все к лучшему. Вы любили посплетничать про общих знакомых, время от времени предавались воспоминаниям о совместных приключениях. Вы охотно углублялись в любимые темы, обменивались едва понятными окружающим полунамеками и без труда расшифровывали многозначительные эвфемизмы в речи друг друга. Возможно, вам даже знакомо приятное чувство восхищения своей подругой, которое сопровождалось и чувством гордости от осознания вашего с нею сходства. Человек, о котором вы были очень высокого мнения, взаимно очень ценил вас — конечно, это приносило ощущение глубокого удовлетворения и счастья, буквально подпитывало вас энергией.

Такая дружба наполняет нас душевными силами, формирует нашу личность, а иногда может и изменить нашу судьбу. Эти отношения не раз оказывались под микроскопом ученых-социологов — таким образом выяснилось, что они помогают нам сохранять умственное и физическое здоровье: хорошие друзья улучшают иммунитет, стимулируют креативность, поддерживают в норме артериальное давление, снижают риск развития деменции в пожилом возрасте и даже риск внезапной смерти. Так что если вы чувствуете, что жить не можете без друзей, в вас говорит не только сентиментальность, но и здравый смысл.

Но даже самую глубокую и добрую дружбу, как и почти любые человеческие отношения, могут омрачить конфликты, обиды и напряженность. Из нее может безвозвратно исчезнуть очарование, она может даже вовсе сойти на нет по какой-то печальной причине или без единой причины вообще. А ведь бывают еще и не такие уж полезные виды дружбы: иногда в отношениях, начавшихся на позитивной ноте, конфликтность нарастает с каждым днем, а в критических случаях дружба может быть изначально мучительной, токсичной. Хорошие друзья делают нас счастливыми, но даже они многого требуют взамен. Если присмотреться как следует, дружба — намного более запутанный и неоднозначный вид отношений, чем принято думать.

Впервые суровая действительность бросила тень на безоблачное понятие дружбы, когда социологи убедились, что дружеская симпатия взаимна лишь в половине случаев. Многих эта информация шокирует: те же исследования утверждают, что мы склонны заведомо считать, что наши друзья практически всегда разделяют наши чувства. Сможете догадаться, кто из вашего списка друзей не внес бы в аналогичный список вас?

Одна из причин дисбаланса — в том, что дружба зачастую бывает социально желанной: исследование среди подростков показывает, что дружить хотят с популярными людьми, а они часто демонстрируют избирательность (и тем самым нарушают баланс взаимности). Одно из свежих доказательств — статья Стивена Строгатца в The New York Times, опубликованная в 2012 году. По его наблюдениям, у наших друзей в фейсбуке в среднем всегда больше друзей, чем у нас самих. А еще говорят, что дружба — спасение от мира, помешанного на обновлении статусов. Вот тебе и спасение!

Ученые также выделяют амбивалентную разновидность дружбы — ей присущи взаимная зависимость и конфликты. Если в вашей жизни есть такой друг, он одновременно вызывает у вас как позитивные, так и негативные чувства. Например, увидев его имя на экране смартфона, вы дважды подумаете, прежде чем ответить на звонок. Такой вид отношений весьма распространен. У каждого из нас есть сеть социально важных контактов, и, по статистике, амбивалентных персонажей в ней — около 50%. Справедливости ради стоит сказать, что это чаще всего члены семьи, а не друзья (ведь от родственников так просто не отделаешься). Тем не менее это еще один камень в огород «незапятнанного» понятия дружбы.

Но даже те друзья, которых вы смело назовете верными, надежными и интересными людьми, могут омрачить вашу жизнь, если к этим качествам прибавится еще хоть одно, менее привлекательное. Благодаря социологическим исследованиям мы прекрасно знаем, что депрессивный друг с большой вероятностью склонит вас разделить его депрессию, тучный друг — набрать лишний вес, а с друзьями, которые много курят или пьют, и вы станете пить и курить больше.

В некоторых случаях у «хороших» друзей появляются цели, привычки или ценности, которые не соответствуют нашим. Конечно, эти люди не сделали нам ничего плохого. Но со временем они перестают входить в группу, которая определяет нашу социальную идентичность и/или помогает нам решать насущные задачи. Оставаясь с ними, мы плывем против течения.

Ко всем досадным эффектам противоречивой амбивалентной дружбы стоит отнести и реальный вред для нашего здоровья. В 2003 году ученые Джулианна Холт-Лунстад из Университета Бригама Янга и Берт Учино из Университета Юты провели совместное исследование: участников просили надеть портативный тонометр и письменно фиксировать свое взаимодействие с людьми в течение дня. Показания приборов утверждали, что артериальное давление при общении с амбивалентными друзьями было выше, чем во время по-настоящему дружеского и даже откровенно враждебного общения. Вероятно, это связано с тем, что такие отношения во многом непредсказуемы, а потому заставляют нас все время быть начеку: «Собирается ли Джейн снова испортить всем рождественский вечер?» Кроме того, амбивалентные отношения связывают с такими неприятными явлениями, как нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы, преждевременное клеточное старение, низкие показатели стрессоустойчивости и общее ухудшение самочувствия.

Однако в одном из случаев исследователи амбивалентной дружбы пришли к неожиданным результатам: оказалось, что она благоприятно влияет на рабочий процесс. Как обнаружили ученые, амбивалентные коллеги склонны чаще обычного ставить себя на место другого — отчасти потому, что в таких отношениях всегда есть место неопределенности и человек пытается понять, что же они на самом деле собой представляют. Кроме того, амбивалентная дружба добавляет неуверенности, что, в свою очередь, заставляет людей усерднее работать, чтобы укрепиться в своей позиции.

Псевдодрузья, или друзья-враги, — еще одна разновидность противоречивых отношений между людьми. Но в этом случае контрастные чувства аккуратно наслаиваются друг на друга: дружелюбие поверх соперничества или неприязни, в отличие от амбивалентной связи с ее взрывным коктейлем из любви, ненависти, раздражения, жалости, привязанности, отвращения, нежности и еще парочки непредсказуемых ингредиентов. Многие из нас не понаслышке знают о мощной силе мотивации, которую дает наличие такого друга-врага в офисе, не говоря уж о романтических или детско-родительских отношениях, в которых эта сила может стать разрушительной.

Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, то же можно сказать и о несчастливых случаях дружбы: есть бессчетное количество причин, по которым друг может быть «неблагоприятен» для вас. В эту тему углубилась пара американских исследователей — Сьюзан Хайтлер, клинический психолог из Денвера, и Шэрон Ливингстон, психолог и консультант по маркетингу из Нью-Йорка. Вот типичные признаки «неблагоприятной» дружбы, которые им удалось обнаружить: плохая подруга дает вам почувствовать конкуренцию с другими друзьями; она гораздо чаще, чем вы, говорит о себе; она позволяет себе свысока критиковать вас, но сразу же занимает оборонительную позицию, если вы критикуете ее в ответ; во время общения у вас возникает чувство, будто вы ходите по тонкому льду, потому что в любой момент можете спровоцировать вспышку ее гнева или неодобрения; в отношениях преобладают так называемые эмоциональные качели: сегодня она может быть отзывчивой и доброжелательной, а на следующий день отстраняется и ведет себя так, словно вы едва знакомы.

В 2014 году сотрудники Университета Карнеги — Меллон (Питтсбург) обнаружили интересную корреляцию, изучая социальную жизнь здоровых женщин старше 50 лет. Оказалось, что, если в их отношениях с окружающими увеличивался объем негативных эпизодов, одновременно повышался и риск развития у них гипертонии. Негативные социальные интеракции — например, непосильные требования и критика от окружающих, разочарования, «обмен любезностями» — приводили к тому, что появление гипертонической болезни у испытуемых становилось на 38% вероятнее. А вот у мужчин не обнаружилось никакой связи между негативом в общении и повышенным артериальным давлением. Вероятно, это связано с тем, что женщин в целом больше заботят отношения между людьми и они социально предрасположены уделять им больше внимания.

Негативное общение также способствует возникновению воспалительных процессов в организме — как у женщин, так и у мужчин. Такие данные получила в процессе своего исследования Джессика Чианг, научный сотрудник Университета Калифорнии (Лос-Анджелес). Согласно ее выводам, накопленные социальные стрессоры, как настоящие токсины, способны нанести человеку физический вред.

Те дружеские отношения, которым суждено стать самыми болезненными в нашей жизни, часто начинаются на позитивной ноте и только потом превращаются в кошмар. Например, недавнее исследование среди подростков показало, что люди, которых в прошлом связывала дружба, в 4,3 раза чаще выражают взаимную агрессию в интернет-пространстве, нежели просто знакомые. Иными словами, социологическая статистика согласна с Дианой де Пуатье (фавориткой французского короля Генриха II), которая еще в XVI веке утверждала: «Чтобы заиметь стоящего врага, выбери друга: он знает, куда нанести удар».

Еще одну скользкую дорожку, на которую может неожиданно свернуть дружба, описал писатель Роберт Грин в книге «48 законов власти». Дружеская помощь в трудоустройстве, предостерегает он, может привести к тому, что ваши отношения постепенно превратятся из хороших во вредные. Это связано, в частности, с особенностями эмоциональной реакции, которую провоцируют такие серьезные одолжения.

Как ни странно, именно акт вашей доброты может вывести отношения из равновесия. Людям хочется чувствовать, что их успех заслужен. Дружеское одолжение может стать причиной гнетущих мыслей: «Что, если меня выбрали только благодаря связям? Быть может, я вообще не достоин этого места?» Снисходительное отношение, которое легко заподозрить в сочувствующем друге, может серьезно ранить самооценку. Травма не сразу даст о себе знать, но постепенно в отношениях станет больше грубой прямоты, появятся вспышки недовольства и зависти — и раньше, чем вы успеете что-то понять, дружбе придет конец.

«Так что же — разрушить настоящую дружбу могут прямота и бескорыстная помощь?» — спросите вы. С одной стороны, это утверждение бросает вызов идеалам абсолютной открытости и безграничного великодушия — обязательным атрибутам искренней дружеской привязанности. Но с другой стороны, похоже, именно здесь скрыт ключ к разгадке, почему же дружба может быть и благоприятной, и амбивалентной, и вредной, и даже переходить из одного состояния в другое.

В своей статье «Эволюция взаимного альтруизма», опубликованной в 1971 году, эволюционный биолог Роберт Трайверс резюмировал: «Каждый индивид склонен проявлять тенденцию как к альтруистическому поведению, так и к жульничеству». Под жульничеством здесь понимается сознательное намерение отдавать в рамках отношений хотя бы немного меньше или брать хотя бы немного больше, чем взял или отдал бы наш друг в аналогичной ситуации.

Трайверс объясняет, что эволюция сделала нас искусными хитрыми жуликами. Комплексный механизм нашей психики помогает нам обнаруживать тех, кто жульничает слишком открыто, и замечать, когда мы сами становимся слишком щедрыми. Трайверс пишет:

«Грубый жулик не станет отвечать взаимностью, и альтруист в награду за свое великодушие не получит ровным счетом ничего… Очевидно, что в этом случае естественный отбор будет настроен крайне негативно по отношению к жулику. Хитроумное жульничество, напротив, предполагает определенную степень взаимности. Это искусство состоит в том, чтобы отдавать меньше, чем получаешь — или, точнее сказать, отдавать меньше, чем отдал бы партнер в противоположной ситуации».

Возможно, именно этот баланс между эгоизмом и альтруизмом, средние показатели которого приближаются к соотношению 50/50, объясняет и многие другие 50-процентные показатели, то и дело возникающие в исследованиях дружеских отношений. Давайте припомним: только у 50% друзей симпатия взаимна, наши социальные сети на 50% состоят из амбивалентных отношений. Даже распознавать ложь среднестатистический человек способен только в 50% случаев. Эволюция сделала нас проницательными ровно настолько, чтобы не дать себя надуть, но в то же время уберегла нас от неизбежных мук, которые бы принесла с собой жизнь в мире абсолютной суровой правды. Так у нас осталась лазейка для комплиментов и лжи во спасение. Аналогично мы способны распознавать жульничество со стороны друзей, но все-таки не слишком виртуозно, иначе мы бы рисковали вовсе потерять веру в людей и какое-либо желание поддерживать дружеские отношения. Природа сохранила идеальный баланс — 50/50.

Психолог Ян Ягер проводил опрос для своей книги «Когда дружба причиняет боль» (2002) и обнаружил, что 68% респондентов сталкивались с предательством друзей. Кто же эти бессердечные предатели? Почему их так много? Впрочем, при цифре 68% — может быть, уже не «их», а «нас»?

Эта пугающая мысль заставила меня задаться вопросом: действительно ли мы прилагаем усилия, чтобы прощать мелкие обиды? Высказывать недовольство, прежде чем оно накопится и заставит разорвать отношения навсегда? Найти время на долгожданную встречу? Признать право другого человека не во всем соглашаться с нами? Действительно ли мы стараемся щедро отдавать, а не вести в счете? Давим ли мы на друзей своими неоправданными ожиданиями? Правда ли, что мы делаем все возможное, чтобы сохранить дружбу? Что ж, возможно, большинство наших друзей тоже думают о себе именно так. И если они поступают не по-дружески или нас уносит друг от друга естественным течением жизни, возможно, нам стоит принять это и не приклеивать ярлык токсичности на отношения, которые мы просто больше не хотим поддерживать.

Когда отношения прекращаются по инициативе друга или он исчезает из нашей жизни без какого-либо объяснения, это может быть мучительно больно. И хотя не секрет, что круг социальных контактов сужается по мере взросления, мы все равно почему-то верим, что дружба — это навсегда. Разрыв дружеских отношений заставляет переосмыслить наше собственное видение жизни и собственной личности, особенно если друг был рядом в течение многих лет. Пока свежая рана пульсирует от боли, мы спешим заклеймить его или ее предателем.

Но иногда мы вынуждены покинуть друга, чтобы стать самими собой. В своей книге «Connecting in College» (2016) профессор социологии Дженис МакКейб заявляет, что разрыв дружеских связей на начальном этапе взросления — это важная часть личностного развития. Мы неизбежно формируем нашу индивидуальность и самосознание исходя из нашего окружения: либо стремимся к определенным людям, либо отталкиваемся от них.

Несмотря на то что нам всем стоит взглянуть со стороны на свое дружеское поведение и признать свою ответственность за конфликты, иногда возникающие в отношениях, все же есть аспекты дружбы, которые нам неподвластны. К примеру, большое количество общих друзей и знакомых может стать краеугольным камнем в неоднозначной ситуации. Допустим, ваша подруга перешла черту, но вы не хотите побеспокоить вашим конфликтом всю вашу компанию и поэтому не объявляете во всеуслышание, что больше не желаете иметь с ней дел. Вы просто отдаляетесь от нее, но мягко, чтобы не вызвать открытой конфронтации и не заставлять общих знакомых каждый раз выбирать, кого из вас пригласить в гости. В подобных случаях мы остаемся прикованы к «плохим» друзьям навеки.

Законы, диктующие нам, с кем сохранить близость, а кого отпустить от себя, иногда остаются загадкой даже для нас самих. Задумайтесь: нет ли у вас знакомых, которые вам очень симпатичны, но с которыми при этом вы не виделись уже несколько лет? И наоборот: нет ли в самом близком кругу тех, с кем вы на самом деле никогда не находили общий язык? Возможно, первые заносят вас в список «плохих» друзей в эту самую минуту.

Сталкиваясь с токсичной дружбой, переживая болезненные разрывы и разочарования, мы испытываем огромный стресс, способный нанести нам не только психологический, но даже физический вред. Но согласитесь, что не иметь друзей вовсе — еще более печальная участь. Ребенок всегда будет отчаянно искать партнера для игры, подросток — того, кто «по-настоящему понимает», а взрослый — того, с кем можно искренне разделить радость успехов и горечь неудачи.

Одиночество может причинять такие же муки, как голод или жажда. Джон Качиоппо, профессор-социолог из Университета Чикаго, обнаружил связь между одиночеством и такими проблемами, как депрессия, ожирение, алкоголизм, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, расстройство сна, гипертония, раннее развитие болезни Альцгеймера, а также циничный взгляд на мир и суицидальные мысли. Так что до тех пор, пока у вас проблемы с друзьями, можете считать себя счастливчиком: по крайней мере, это означает, что у вас есть друзья.

Источник: theoryandpractice.ru





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