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izbrannoe.com   понедельник, 6 марта 2017 года, 19.00

«Другой Олеша придет не раньше, чем через четыреста лет...»
9 штрихов к портрету Юрия Олеши


Олеша (в центре), Катаев и Булгаков
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Почему не плодовит был Олеша


Юрий Олеша: называтель вещей




Юрий Карлович Олеша — советский писатель, драматург и журналист. Его фельетоны и статьи, подписанные псевдонимом Зубило, пользовались невероятной популярностью и повышали тиражи отраслевой газеты железнодорожников «Гудок», где он трудился в 1920-х годах прошлого века. Для «Гудка» писали также Михаил Булгаков, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Илья Ильф и Евгений Петров. Мы подобрали байки о Юрии Олеше и его окружении — несколько штрихов к портрету писателя.

Гонорар

Однажды Олеша пришел в издательство получить довольно крупный гонорар. Паспорт он забыл дома, и стал уговаривать кассиршу выдать ему гонорар без документа. Кассирша отказалась: «Я вам сегодня выдам гонорар, а завтра придет другой Олеша и снова потребует гонорар». Олеша выпрямился во весь свой небольшой рост и с величественным спокойствием произнес: «Напрасно, девушка, волнуетесь! Другой Олеша придет не раньше, чем через четыреста лет...».

Однажды в купе поезда оказались вместе Олеша и писатель Николай Лернер. Олеша обратился к нему: «А вы знаете, Лернер, я видел вашу пьесу «Поэт и царь». Она произвела на меня большое впечатление. Мне даже запомнились некоторые места. Например, Николай I говорит Пушкину: «Послушай, Пушкин, отныне я буду твоим цензором». А Пушкин отвечает ему: «Ваше величество, а не слишком ли это для меня большая честь?» — «Да». Лернер изобразил на своем лице довольную улыбку, а когда Олеша вышел из купе недоуменно сказал: «Нет этого у меня в пьесе...» Подумал немного и добавил: «А жаль...».

Где муки творчества?

В редакции «Гудка» в помещении, где шла работа над бытовой «четвертой полосой», с утра дотемна стояли гам, толчея. За спиною Ильфа висела доска позора – «Сопли и вопли», на которую вывешивались для морального линчевания журналистские ляпы. За столом трудились журналисты – Овчинников , Перелешин, Ильф, Олеша... Частый гость – Булгаков. Приходили поэты Кирсанов, Багрицкий... Непрекращающийся турнир острословов. Чуковский ворчал: пришел, мол, к Олеше, там – Ильф. И непрестанно шутит. Глянул в окно: ах, как удобно отсюда будет смотреть на похороны Станиславского!

Однажды поздно ночью Олеша с приятелями возвращался домой и заметил, что в доме писателей в проезде Художественного театра все окна темные. Его возмущению не было предела: «Вы только подумайте: все уже спят! А где же ночное вдохновение? Почему никто не бодрствует, предаваясь творчеству?!».

Разговор в коридоре

— Я с вами согласен, учитель, Юрий Карлович — прекрасный писатель, но ведь он давно ничего не пишет.

— Да, Олеша уже давно ничего не пишет... Но делает он это блестяще!

Абсолютный Минкус

Как-то Олеша и Эйзенштейн вместе побывали в Большом театре на балете Людвига Минкуса «Дон-Кихот». Самое большое впечатление на них произвело не представление, а фамилия автора балета. После этого похода они стали использовать «минкуса» как понятный только им код. Часто можно было видеть, как они наблюдали за окружающими людьми или прохожими, и, время от времени, Олеша наклонялся к Эйзенштейну и таинственно шептал: «Минкус». Эйзенштейн в ответ так же таинственно отвечал: «Абсолютный Минкус».

С наборщиками бороться невозможно

Как-то Олеша правил опечатки в верстке одной из своих пьес и возмущался: «Кошмар! С наборщиками невозможно бороться! Выправил все в гранках, но вот, пожалуйста, в верстке опять то же самое. В моей пьесе Улялюм говорит: «У тебя руки круглые, как перила». А здесь, полюбуйтесь: «У тебя руки круглые, как перина». А что они сделали с репликой: «В кого мне стрелять за то, что распалась связь времен?» Они напечатали: «В окно мне стрелять за то, что распалась связь времен?» И, наконец, вместо фразы: «Ты пришла из детства, где был город Ним, построенный римлянами», — стоит сверхбессмысленность: «Ты пришла из детства, где был город Рим, построенный римлянами». Олешу утешали: «Юрий Карлович, но вы ведь все это сейчас выправили?» Он ворчал: «Конечно! Ну и что же?» Его продолжали успокаивать: «Будем надеяться, что все исправят». Олеша взорвался:"Оставь надежду всяк сюда входящий! С наборщиками бороться невозможно!.."

Олеша и Светлов

Михаил Светлов и Юрий Олеша бражничали в ресторане «Националь». Изрядно подвыпив, они вышли из зала и возле входной двери Светлов прислонил Юрия Карловича к стене и сказал:

— Юра, стой и не шевелись... А я мигом за такси...

Через некоторое время Олеша открыл глаза и увидел перед собой человека в черной форме, расшитой золотом, с золотыми пуговицами.

— Швейцар, произнес Олеша. — Такси...

— Я не швейцар, — ответила фигура в черном с золотом.

— А кто же?

— Я адмирал.

— Тогда катер! — приказал Олеша.

О вечности

Как-то Олеша приехал в Одессу и остановился в гостинице. Он смотрел из окна, когда внизу проходил старый торговец газетами.

— Эй, газеты! — закричал Юрий Карлович со второго этажа.

Торговец поднял голову и спросил:

— Это откуда вы высовываетесь?

— Старик! — гордо ответил Олеша, — я высовываюсь из вечности.

Непревзойдённый мастер экспромта

Когда руководство «Гудка» было озабочено грядущей годовой подпиской газеты, Олешу возили по самым крупным железнодорожным узлам страны на гастроли. Причем ездил он в отдельном вагоне, как падишах! Приезду писателя всегда предшествовали афиши, которыми оклеивали город. Снималось огромное помещение — чаще всего цирк. И он всегда был полон! Билеты на выступления Зубило раскупались мгновенно.

Начиналось с доклада о роли печати в Советской стране, а потом докладчик предлагал правой стороне трибун выкрикивать слова, которые придут на ум, а левой — придумывать к ним рифмы. Эта игра называется буриме. Зрители оживлялись.

Потом докладчик говорил: «Все, хватит. Вот здесь двести слов и столько же к ним рифм. Сейчас товарищ Зубило на глазах у всех сочинит поэму. В ней будут использованы все до единого слова — причем в том же порядке. Товарищ Зубило, прошу!»

Олеша выходил на середину арены и спрашивал у зрителей: «Сколько времени вы мне даете на сочинение?» «Пять минут!» — кто-то кричал из зала. «Много, слишком много!» — отвечал Олеша. «Три минуты!» — «Много, слишком много!» — «Одну!» — «Слишком много!» — «Ни одной минуты!» И Юрий Карлович выдавал экспромт, в котором было абсолютно все — и об этом вечере, и о «Гудке»... После этого подписка была обеспечена.

Источник: izbrannoe.com




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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