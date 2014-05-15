Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/drugaya_storona_vostoka_42317"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42317_so17-reviews-middleeast-1ajpg700x482_q9.jpg" width=206 alt="Другая сторона Востока" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина</b></span> <span style="font-size: large;">Другая сторона Востока</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как арабские предприниматели развивают местные технологии и экономику</font></em></span></p><p>Стартапы Ближнего Востока преодолевают культурные барьеры и прочие трудности в попытках привить в своих странах современные технологии — от цифровой печати до биткоин-кошельков. Американский предприниматель и инвестор Кристофер Шредер побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и увидел эти перемены своими глазами. Публикуем перевод его рассказа. <a href="http://www.chaskor.ru/article/drugaya_storona_vostoka_42317">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Стартапы Ближнего Востока преодолевают культурные барьеры и прочие трудности в попытках привить в своих странах современные технологии — от цифровой печати до биткоин-кошельков. Американский предприниматель и инвестор Кристофер Шредер побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и увидел эти перемены своими глазами. Публикуем перевод его рассказа.

В конце марта Amazon объявила, что покупает почти за $600 миллионов Souq.com — крупнейшую на Ближнем Востоке и в Северной Африке компанию, занимающуюся электронной коммерцией. Это был необычный ход со стороны Amazon: обычно, выходя на новый рынок, компания запускает там уже существующую платформу и активно инвестирует в ее развитие. Однако на этот раз Amazon настолько впечатлило руководство, технологии и работа Souq.com в таком трудном регионе, что компания решила поступить иначе.

Через неделю после этой новости на самой популярной конференции стартапов в ОАЭ Step Conference был настоящий ажиотаж. На выступление основателя Souq.com Рональдо Мухавара пришло более 2000 начинающих предпринимателей. Уроженец Сирии Мухавара провел на сцене более часа вместе со своими партнерами и главным инвестором. Он в подробностях рассказал о том, сколько усилий потребовалось приложить, чтобы создать гиганта электронной коммерции.

Souq.com запустилась в 2005 году. В то время мало кто в арабском мире совершал покупки онлайн, а еще меньше людей пользовалось кредитными карточкам в интернете. Тогда успешных технологических стартапов практически не существовало. Сейчас же, подвел итог Мухавар, все изменилось.

Через несколько месяцев инвесторы оценили местную райдшеринговую компанию Careem в сумму более $1 миллиарда. Эти два случая успеха стали знаковыми для всех предпринимателей на конференции. Они поняли, что в Арабском мире происходят перемены: средний класс растет, а технологии становятся доступнее.

Разумеется, в регионе до сих пор существуют реальные трудности — бедность, война и разлад в политических и экономических организациях. В Израиле есть надежный и проверенный технологический сектор, но на Арабском Ближнем Востоке — за пределами ОАЭ и их главного экономического центра Дубая — система нестабильна и непредсказуема. Кроме того, есть политические проблемы и вопросы безопасности. А еще, несмотря на то что правительство вкладывает много денег в местную образовательную систему, она не способна подготовить кадры, отвечающие современным требованиям.

Тем не менее, в регионе происходят случаи, вселяющие надежды в его светлое будущее. Всюду в Дубае можно увидеть молодежь, то и дело пользующуюся умными устройствами. Молодые люди гуляют у моря, наслаждаясь видами недавно построенного современного канала, или сидят в стильных кафе. Два поколения назад здесь был окруженный пустыней центр мелкой торговли и добычи жемчуга — сейчас этот город в Персидском заливе превратился в хаб технологических стартапов Ближнего Востока. Souq.com и Careem — всего лишь два стартапа из многих тысяч. И сейчас не только Amazon, но и другие мировые техногиганты вроде Google, Facebook и LinkedIn активно расширяют свою деятельность в регионе.

В Дубае проживает три миллиона человек. Большая часть из них, включая новое поколение арабских предпринимателей, родилась в другом месте. Они продают услуги через интернет жителям Ближнего Востока. По данным Программы развития ООН, более половины населения всех стран региона составляют люди моложе 30 лет. Мобильная торговая ассоциация GSMA считает, что к концу десятилетия у двух третьих из них будут умные устройства. В некоторых регионах Персидского залива этот прогноз уже подтвердился и даже показал более высокие результаты, а вот в Египте и других странах цифры пока еще гораздо ниже. Приезжие предприниматели используют Дубай как платформу для связи с клиентами. При этом они используют не только технологии, таланты и доступные средства, но и собственные знания местного рынка.

Два десятилетия назад, чтобы запустить глобальную технологию, нужно было продать ее США. Сейчас же появляется все больше клиентов в Индии, Юго-Восточной Азии и Африке. По данным исследовательского отдела конференции Step, в Дубае и ОАЭ находится более 42% всех стартапов арабского мира. Исследовательская группа Magnitt утверждает, что у большинства из 60 технологических компаний, приобретенных в регионе за последние пять лет, штаб-квартира расположена именно в Дубае. В следующем году инвесторы планируют профинансировать местные стартапы на сумму $1 миллиард. Это огромная цифра для страны с развивающейся экономикой и значительный шаг вперед по сравнению с 2016 годом.

Банкротство и визы

Недавно правительство ОАЭ изменило местные законы, чтобы поддержать предпринимательство в регионе. В 2016 году вышел первый закон о банкротстве. Предприниматели Кремниевой долины могут потерпеть неудачу, извлечь из этого ценный урок и быстро запустить новый проект — эта схема там вполне привычна. Но в некоторых странах Ближнего Востока провал стартапа считается криминальным случаем из-за местных традиций о долговых обязательствах. Руководители провалившихся стартапов могут даже сесть в тюрьму. Пока в США происходят иммиграционные изменения, связанные с рабочими визами, в ОАЭ объявили о том, что по новой визе в стране могут проживать технические специалисты из любой точки мира.

Правительство Дубая активно переходит на современные технологии. К концу 2020 году оно планирует хранить всю государственную документацию и проводить операций через блокчейн. К 2019 году для получения разрешения на строительство все новые здания должны использовать при постройке не менее 2% элементов, созданных с помощью 3D-печати, к 2030 году это количество планируется увеличить до 25%. Таким образом, улучшится эффективность строительства и снизятся расходы. В Объединенных Арабских Эмиратах даже есть собственная программа освоения космоса — правительство планирует запустить первый арабский спутник на орбиту Марса.

Ала Альсаллал — один из нескольких тысяч предпринимателей, занимающихся бизнесом в родной стране. Ему 31 год, и у него есть офис в Дубае, откуда он управляет компанией, работающей в Иордании. Семь лет назад он открыл книжный онлайн-магазин Jamalon (с арабского — «вершина пирамиды»). Сейчас в нем можно купить более 12 миллионов различных книг, 150 тысяч из которых написаны на арабском. В свою очередь, Amazon продает лишь несколько сотен книг на этом языке.

Альсаллал родился в большой семье палестинских учителей, которые уехали в Иорданию после образования Израиля в 1948 году. Палестинские беженцы составляют почти треть населения Иордании, многие из них живут в лагерях, которые представляют собой полноценные поселения с электричеством и водопроводом. Однако они все равно очень бедны и небезопасны, поэтому многие дети здесь бросают учебу, а уровень безработицы крайне высок.

Альсаллалу хорошо давалась математика и точные науки. Он понял, что не сможет позволить себе медицинское, юридическое и другие престижные в Иордании виды образования. Тогда он убедил семью накопить денег и получить ограниченный доступ в интернет, чтобы получше изучить мир технологий. Затем он поступил в исследовательский технологический институт в Афинах (филиал Университета Карнеги-Меллон). Проработав два года в Греции, Альсаллал вернулся в столицу Иордании Амман и открыл собственную компанию.

Он уже давно восхищался Amazon, но заметил, что компания слабо работала в его регионе, да и вообще в интернете было крайне сложно заказать книги на арабском языке. Альсаллал набросал простой бизнес-план и убедил бизнес-ангелов и менторов вроде основателя местной компании доставки Aramex выделить ему для начала несколько десятков тысяч долларов. В прошлом году ему удалось привлечь более $4 миллионов на расширение деятельности Jamalon.

Альсаллал открыл в Дубае первый в регионе сервис «печати по запросу» — с его помощью можно недорого печатать книги и с легкостью доставлять их по ОАЭ, Ближнему Востоку и всему миру. Прошлой весной немецкое издательство OmniScriptum захотело прийти на местный рынок, однако его руководство обнаружило, что дешевле будет сотрудничать с Jamalon, чем доставлять книги из Германии на Ближний Восток по DHL. По словам операционного директора издательства Марка Вейгмана, работая с арабским сервисом печати, компания сократила расходы на доставку на 80%. Кроме того, Jamalon помогает ей своим опытом работы на местном рынке.

В тысяче миль на север от штаб-квартиры Jamalon в Дубае находится «внутренняя кухня компании», расположенная в здании с типичным для Аммана белым фасадом. В родном городе Альсаллала невысокие зарплаты и есть множество талантливых людей — именно поэтому он разместил там отдел обработки входящих звонков, управления сетью поставок, закупок и финансов. Хороший программист или специалист по закупкам может отлично жить в Аммане на зарплату $35 тысяч в год (почти $3000, или 175 тыс. рублей в месяц — прим.редю) — в Дубае с таким доходом он едва бы смог прожить два месяца.

Всего в Jamalon работает 70 человек, причем 65 из них находится в Аммане. Число сотрудников компании постоянно растет. Стены ее главного офиса выкрашены в светло-фиолетовые цвета бренда. Рабочие места сотрудников выглядят просто, но они оснащены последними технологиями. «Для дальнейшего развития нам следовало бы переехать в Дубай, — сказал Альсаллал. — Но это нелегко с точки зрения культуры. Наша компания была основана в Аммане, да и вся наша команда оттуда. С этим местом нас связывает история». Когда печатный сервис начал быстро развиваться в Дубае, тех, кто работал в крупном городе, стали считать «чужими». Чтобы решить эту проблему, Альсаллал привез дубайскую команду в Амман. «Сотрудники работали и отдыхали вместе, лично общались между собой. Благодаря этому нам удалось решить множество проблем, — рассказал Альсаллал. — Наличие сильного хаба в Дубае и операционных центров в каждой стране дает нам значительное преимущество. На Ближнем Востоке нет ничего, что могло бы сравниться с Дубаем».

Именно поэтому Хасан Хамдан, основатель стартапа Unifonic из Саудовской Аравии, перевез свою компанию в Дубай. Его фирма предоставляет облачные услуги связи и зарабатывает десятки миллионов долларов. Хамдан начал увлекаться компьютерами еще в 1997 году, когда ему было 10 лет и он жил в городе Джидда, в родной Саудовской Аравии. В 1998 году его семья провела широкополосный интернет, и юный Хасан быстро нашел в нем единомышленников на форумах. Там он улучшил знания английского и узнал, как разрабатывать дизайн продуктов и программировать.

Свою карьеру Хамдан начал в 2006 году, когда к нему обратился его брат Ахмед. Ахмед учился в Университете нефти и ископаемых имени короля Фахда, и ему нужно было оповестить всех студентов об одном мероприятии через интернет. Но он мог связаться с каждым из них только поодиночке, а значит, чтобы сообщить всем новость, потребовалось бы несколько часов. Хамдан сделал простой сайт, куда занес все данные о студентах. С его помощью можно было разослать каждому необходимую информацию одним кликом. Вскоре о сайте Хамдана начали говорить, и простые люди стали использовать его для рассылки приглашений на свадьбу и другие мероприятия. «Тогда это еще не был полноценный бизнес, потому что я и не знал, что за пользование сайтом можно брать деньги, — рассказал Хамдан. — Им пользовались тысячи людей. Никто даже не думал о таких западных сервисах, как Evite, потому что мало кто из жителей говорил по-английски. Мой проект пользовался огромной популярностью».

Вскоре братья решили открыть свое дело и пригласили к себе на работу однокурсников Хамдана из египетского колледжа. В 2010 году братья заключили первую большую сделку с представительством компании Toyota в Саудовской Аравии. Компания узнала об их проекте от одного из сотрудников, который пользовался сайтом для рассылки свадебных приглашений. Сейчас их стартап обслуживает автопроизводителей, финансовые компании и прочие фирмы из разных стран, включая Египет, Судан, Катар, ОАЭ, Иорданию и Бахрейн

«Сев на самолет, можно легко и без пересадок добраться до Индии, Кении, ЮАР, Непала, Пакистана, Сингапура, Малайзии и Индонезии, — сказал Хамдан. — Однако люди недооценивают, что в каждой стране есть свои таланты. Эти люди говорят на своем языке и привязаны к дому. Среди них есть огромное количество самых разных специалистов, которые идеально подойдут для выхода вашей компании на новый рынок».

Женщины-предпринимательницы

Многих на Западе удивляет тот факт, что во главе более 25% стартапов Арабского мира стоят женщины. В США их только 17%. Хала Фадель, основательница венчурного фонда Leap Ventures в Бейруте, считает, что сфера технологий является относительно новой для региона. Здесь у нее нет долгой истории, на протяжении которой было много мужчин-руководителей, поэтому в этом секторе действует культура, предполагающая, что все возможно — даже преодоление гендерных барьеров. «Пожалуй, это единственная область в регионе, где это возможно, — сказала Фадель. — Поэтому она так привлекает женщин». У арабских представительниц среднего класса обычно мало шансов куда-либо устроиться, особенно учитывая высокий уровень безработицы, поэтому многие открывают собственные технологические стартапы у себя дома.

Ола Доудин открыла свою компанию BitOsis, когда узнала о современных технологиях и обнаружила подходящее для них место в финансовой инфраструктуре региона. Доудин родом из Аммана. Она изучала электронную инженерию в Бирмингемском университете в Великобритании, а затем научилась писать код. В 2015 году она начала исследовать потенциал региона в плане технологий блокчейна и таких криптовалют, как биткоин.

В то время более половины жителей Ближнего Востока обладали выходом в интернет, но у менее 20% населения был банковский счет. Тогда-то Доудин и поняла, что что-то в этой системе не так. Банки работали неэффективно, и обслуживание в них стоило слишком дорого, при этом они не торопились с переходом в цифровое пространство. Количество пользователей интернета стремительно росло, и все они уже активно искали альтернативу традиционным банкам. «Биткоин подходил идеально», — сказала Доудин. В 2015 году она основала BitOasis, один из первых биткоин-кошельков на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По данным за июнь 2017 года, этот кошелек обработал более $60 миллионов в месяц, причем каждый месяц объем средств увеличивался вдвое.

Для Доудин преимущества работы в Дубае очевидны: разнообразный рынок, выход на глобальный рынок, огромное количество талантливых людей и молодое сообщество предпринимателей. Благодаря всем этим компонентам здесь гораздо проще запустить новый продукт или испытать последнюю технологию.

«Это молодой город с характером предпринимателя, — сказала Доудин. — Он не боится рисковать и всегда старается раздвинуть границы возможного».

«В прошлом году я был в Дубае и воспользовался райдшерингом от Careem, — рассказывает инвестор Кристофер Шредер. — Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я поражаюсь, как быстро здесь все меняется — инфраструктура стремительно растет, появляется бесчисленное количество кафе и ресторанов и богатство города увеличивается. Самый надежный транспорт для иностранных предпринимателей и простых жителей — это такси от Careem. Помню, я ехал на одном из их чистеньких лексусов к новому бизнес-центру мимо небоскребов и пальм, слушая гомон молодых предпринимателей, спешащих куда-то по улицам. Мой водитель предложил мне взглянуть на экран навигатора, и вместо небоскребов я увидел лишь пустыню».

«Я не обновлял программу уже два года, — улыбнулся он. — Раньше здесь ничего не было, так что это только начало».

Источник: rb.ru





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