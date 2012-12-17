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Наталья Глухова   , Сегодня, 16:00

Доступная культура дальних стран
Проекты библиотек по открытию доступа к культурному наследию


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Музей с доставкой на дом


Потемкинские библиотеки




Каждая страна обладает своими коллекциями уникальных произведений. Для того, чтобы получить к ним доступ, раньше нужно было поехать за тысячи километров. Теперь же информация становится доступной и в интернете. Рассказываем про самые интересные проекты библиотек Африки, Южной Америки и Океании.

Библиотеки и музеи медленно, но верно оцифровывают свои фонды и выкладывают их в открытой доступ, и такая практика распространена не только в Европе или США, но и в странах Африки, Южной Америки и даже Океании. Например, библиотеки Новой Зеландии и Бразилии сотрудничают с институтами, работающими над обеспечением доступа к информации, создают собственные проекты, оцифровывая фонды и публикуя онлайн-коллекции.

Пока такие коллекции в основном состоят из книг, перешедших в общественное достояние. В первую очередь распространяются материалы, относящиеся к истории, культуре, науке страны. Развивать библиотеки стараются на федеральном уровне, создавая государственные программы. В некоторых странах образовываются консорциумы, в которые входят и городские, и региональные библиотеки.

Национальная библиотека Новой Зеландии


Национальная библиотека Новой Зеландии размещает в открытом доступе газетные публикации, датируемые 19 и началом 20 в, не защищенные авторским правом. Главная задача проекта – сбор, сохранение и защита документов, в частности тех, которые касаются Новой Зеландии. Для публикации более свежих газетных изданий библиотека запрашивает разрешение от издателей. На сайте есть возможность бесплатного скачивания уникальных фотографий, рукописей, карт, посвящённых истории страны. Кроме того, библиотека публикует книги и архивные документы, перешедшие в общественное достояние. Ими может воспользоваться любой желающий.

Доступ к информационным ресурсам библиотеки осуществляется в соответствии с законодательством Новой Зеландии, в частности, законом об авторском праве 1994 года. Доступ к фондам библиотеки предоставляется бесплатно.

OverDrive


OverDrive – это цифровая медиаплатформа, позволяющая скачивать электронные книги и аудиокниги, видео и периодические издания. На основе этой платформы открытый доступ к материалам предоставляют такие библиотеки Новой Зеландии, как Wellington City Libraries и Christchurch City Libraries.

Компания OverDrive была основана в 1986 году и изначально работала с такими носителями информации, как дискеты и компакт-диски. С появлением интернета в 1990-ых годах платформа начала создавать коллекции электронных материалов. Сейчас же OverDrive представляет собой крупнейший каталог цифрового контента в мире, на котором публикуются материалы из 38 тысяч библиотек и школ в 70 странах мира. Документы и книги можно использовать бесплатно.

На данный момент в каталоге OverDrive содержится более 2,6 миллионов цифровых изданий, среди которых есть и бестселлеры.

Национальная библиотека Австралии


Национальная библиотека Австралии была создана в 1960 году на основе библиотеки парламента. Ее фонд насчитывает около 10 миллионов экземпляров. Это книги, журналы, газеты, ноты, карты, электронные ресурсы, сайты, рукописи, личные документы и фотографии. Кроме того, в библиотеке хранятся периодические издания и рукописи со всего мира.

Цель библиотеки – сохранение документального наследия Австралии. По состоянию на июнь 2016 года, около 93% материалов библиотеки доступно в онлайн-каталоге, в том числе 1,86 миллионов снимков и 21 миллион газетных страниц.

В 1996 году на базе библиотеки был создан крупный интернет-архив Pandora, который собирает уникальные онлайн-публикации. В него вошли материалы и документы культурной, социальной, политической жизни Австралии. Сейчас с этим архивом сотрудничают другие австралийские библиотеки и институты, миссия которых – сохранение доступа к сетевым информационным ресурсам страны.

Государственная библиотека Виктории


Коллекция Государственной библиотеки Виктории насчитывает более 2 миллионов книг, сотни тысяч фотографий, газет, карт и рукописей, а также аудио-, видео- и цифровые материалы. Документы посвящены истории страны.

Библиотека начала оцифровку своих коллекций в 1993 году. С тех пор было оцифровано более 500 тысяч материалов, в том числе фотографии, карты, памфлеты 19 века и раритетные произведения искусства. Библиотека расширяет свою онлайн-коллекцию, постоянно пополняя ее архивными материалами и фотографиями.

Государственная библиотека Виктории предлагает бесплатный доступ к широкому ассортименту электронных книг, баз данных, онлайн-ресурсов, действуя в соответствии с законом об авторском праве 1968 года. Для того, чтобы открыть электронную коллекцию из дома, вы должны быть членом библиотеки, то есть зарегистрироваться на сайте. При этом использовать данные можно только в личных научно-исследовательских и учебных целях. Доступ обеспечивается за счет лицензионных соглашений между издателем и библиотекой. Редкие и недавно опубликованные книги и журналы можно просматривать лишь в читальных залах.

Национальная библиотека Бразилии


В Национальной библиотеке Бразилии можно найти образцы всех изданий, выпущенных в стране. Наибольшую ценность представляет большая коллекция старинных книг, карт и манускриптов, датируемых периодом португальского колониального владычества. Кроме того, в библиотечном архиве содержится множество исторических фотографий Африки, Европы и Северной Америки.

На базе Национальной библиотеки Бразилии работает цифровая библиотека – BNDigital, созданная в 2006 году. Она предоставляет доступ к газетам и журналам страны. Цель проекта – сохранение культурной памяти Бразилии, обеспечение широкого доступа к информации, обновление онлайн-архивов, сохранение информации посредством ее распространения.

Репродукции и стенограммы, документы, статьи, эссе и обзоры можно найти в цифровой коллекции. Для коммерческих целей необходимо предварительно согласовать условия использования, библиотека работает в соответствии с законом об авторском праве 1998 года.

Библиотека Сан-Пауло


Библиотека Сан-Пауло в Бразилии является частью проекта министерства культуры по обеспечению доступа к цифровым коллекциям. На сайте можно найти различные виды информации в свободном доступе: художественные и научные публикации, изображения, видео, аудиозаписи. Фонд электронной библиотеки в основном состоит из произведений, находящихся в общественном состоянии.

Один из проектов библиотеки – eBooksBrasil – цифровая общественная библиотека, в которой можно скачать электронные книги в различных форматах совершенно бесплатно.

Пользователь не может использовать работы для коммерческих целей, но имеет возможность скачивать, копировать и распечатывать документы для личного пользования.

На сайте проекта опубликованы такие произведения, как «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и различные произведения Уильяма Шекспира.

Электронная библиотека Тринидада и Тобаго (Южная Америка)


Электронная библиотека Тринидада и Тобаго предоставляет собой растущую коллекцию цифровых ресурсов, посвященных истории и культуре страны. Цель библиотеки – обеспечить доступ к государственному наследию.

Коллекция включает в себя фотографии, видео, аудиозаписи, книги, брошюры, газеты и рукописи. Информационные ресурсы охватывают социальные, экономические, культурные, образовательные, научные и исторические вопросы.

Для того, чтобы полноценно пользоваться материалами, нужно быть членом библиотеки. К тому же, многие документы доступны лишь в читальных залах учреждения.




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