Подписаться на обновления
14 октябряСуббота

usd цб 57.6196

eur цб 68.1409

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Открытая библиотека 
Наталья Глухова   , Сегодня, 16:00

Доступная история
Исторические коллекции онлайн


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Голоса прошлого


«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»




Дипломатия, разведка, Гражданская война в США, деятельность НКВД, Великая Отечественная и Вторая мировая войны – эти темы будут интересны всем, особенно если изучать их по документам, брошюрам и письмам участников событий. Теперь список доступных источников пополнился новыми уникальными материалами.

Представленные архивы будут полезны тем, кто интересуется историей, международными отношениями, геополитикой и судьбами отдельных исторических личностей. С помощью данных ресурсов можно не только расширить свой кругозор и начать лучше разбираться в определенных исторических событиях, но и использовать полученные знания в учебной и научной деятельности.

Все материалы находятся в открытом доступе, что имеет большое значение для развития культуры, науки и образования.

Рассекреченный архив службы внешней разведки России («Агрессия», «Прибалтика и геополитика» и «Секреты польской политики»)

О проекте

СВР России предоставил документы, освещающие военно-политическую ситуацию в 1935-1945 годах. Автор и составитель – Лев Филиппович Соцков, генерал-майор СВР России в отставке, выпускник МГИМО, продолжительное время работал за границей в качестве офицера внешней разведки и на руководящих должностях в центральном аппарате службы. Данный сборник будет интересен широкому кругу лиц – от студентов и школьников, желающих углубиться в историю нашей страны, до людей, которые испытывают профессиональный интерес к тайной дипломатии и разведке.

Тематика

История, геополитика

Тип материалов

Рассекреченные документы (текст, фото)

Что интересного

Размещенная в январе 2017 года электронная версия дополнена изображениями оригиналов отдельных документов, иллюстрирующих события накануне и во время Второй мировой войны. Материалы свободны от разночтений и трактовок, публикуются в том виде, в каком подшиты в оперативные дела, вплоть до сохранения авторской стилистики и орфографии.

Правововй статус

Электронная версия документа находится в свободном доступе в электронном сборнике рассекреченных ранее архивных документов.

Информация предоставляется Службой внешней разведки неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети в форме открытых данных.

Документы уже ранее были представлены в сборниках «Агрессия», «Прибалтика и геополитика» и «Секреты польской политики», вышедших в 2009-2011 годах в издательстве «РИПОЛ классик».

Страна

Россия

Оператор

Служба внешней разведки Российской Федерации

Рассекреченные документы ЦРУ периода 1940-1990-х годов

О проекте

Проект представляет собой архив из 930 тысяч рассекреченных документов на 12 миллионах страниц. Электронная база данных ЦРУ вмещает в себя документы периода 1940-1990-х годов, включая эпоху холодной войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

Тематика

История, геополитика

Тип материалов

Рассекреченные документы (текст)

Что интересного

CREST – установленная разведывательным управлением поисковая система – представляет собой общедоступный архив записей ЦРУ США в электронном формате. Было выпущено уже более 12 миллионов страниц, а напечатано – около 1,1 миллиона.

Все выложенные в сеть файлы ЦРУ были рассекречены относительно давно, но опубликованы в интернете в упорядоченном виде впервые, так как по законам США спецслужбы должны пересматривать документы давностью более 25 лет и принимать решение о возможности их рассекречивания.

Правововй статус

Раньше, чтобы получить прямой доступ к CREST, исследователь должен был посетить Национальный архив в Колледж-парке, штат Мэриленд. ЦРУ признало, что такие посещения были неудобными для многих исследователей. Таким образом, в январе 2017 года ЦРУ опубликовало записи коллекции CREST онлайн, и теперь они находятся в свободном доступе.

Если не указано иное, информация на веб-сайте Центрального разведывательного управления находится в общественном достоянии и может быть воспроизведена, опубликована или использована иным образом без разрешения Центрального разведывательного управления.

Страна

США

Оператор

Центральное разведывательное управление США

Документы Гражданской войны в США – дневники Орвила Бабкока и письма Артура МакКинстри

О проекте

Дневники Орвила Бабкока демонстрируют нам опыт офицера и инженера союзной армии, адъютанта Улисса Гранта. Бабкок побывал в Кентукки, Огайо, Теннеси, Вирджинии. Дневники также содержат информацию о его работе в качестве помощника Гранта, в том числе о знаменитой миссии в Санто-Доминго в 1869 году. В эту коллекцию включены дополнительные материалы выступлений, корреспонденции и газетные вырезки.

Письма Артура МакКинстри также отражают индивидуальный опыт участника Гражданской войны в США на стороне Армии Союзников. На протяжении своей службы МакКинстри регулярно писал своей матери, тетям и кузинам, а также дядям, давая отчеты из первых рук о ходе кампании.

Тематика

История, биографии

Тип материалов

Оцифрованные дневники и письма

Что интересного

Данный проект – часть размещенной в библиотеке штата Миссисипи коллекции Улисса Симпсона Гранта. Коллекция состоит из разного рода корреспонденции, научных заметок, артефактов, фотографий, альбомов и памятных вещей.

Правововй статус

Неизвестен.

Страна

США

Оператор

Библиотека Университета Миссисипи.

Более подробно о деятельности библиотеки Университета Миссисипи можно прочить по адресу library.msstate.edu. Информация о коллекции президента Гранта доступна на странице usgrantlibrary.org.

«Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939»

О проекте

Основой данного справочника послужили сведения о работниках НКВД, собранные в библиотеках и архивах Андреем Николаевичем Жуковым.

В 1990-х годах открылся доступ и к архивным материалам: документам о награждениях сотрудников органов госбезопасности и лишении их орденов и приказам НКВД по кадрам — о перемещениях работников и присвоении персональных званий. Изучению этих документов Жуков посвятил многие годы.

Предварительная версия справочника была издана в мае 2016 года на CD. К моменту размещения справочника в интернете (ноябрь 2016) изменения и дополнения внесены примерно в 3500 биографических справок.

Тематика

История, биографии

Тип материалов

Онлайн-справочник, содержащий краткие сведения о многих чекистах

Что интересного

Ресурс содержит полный перечень лиц, кому в период с декабря 1935 по июнь 1939 были присвоены специальные звания в системе государственной безопасности.

Сведения о многих известных чекистах эпохи Большого террора довольно краткие: это объясняется тем, что основной целью была именно полнота перечня, а не подробность описания биографий отдельных персонажей.

С помощью справочника историки смогут узнать о множестве до сих пор безымянных сотрудников госбезопасности, оставивших лишь свои подписи (как правило, только фамилии без указания имен и отчеств) в следственных делах. Справочник будет незаменим и для правильного понимания многих мемуарных текстов, где фамилии чекистов зачастую упоминаются не только без всяких пояснений, но даже без инициалов. Важен он и для изучения системы органов госбезопасности в целом.

Правововй статус

Все ресурсы предоставлены по лицензии Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Страна

Россия

Оператор

Сайт «Мемориал»

Медицинские документы США

О проекте

Первая из двух недавно оцифрованных коллекций – Incunabula: собрание книг, напечатанных в Европе до 1501 года – включает в себя более 40 единиц из знаменитого архива библиотеки, насчитывающего больше 580 старинных книг о науках и медицине

Вторая оцифрованная коллекция Национальной медицинской библиотеки – Вторая мировая война, 1939-1949: собрание документов правительства США – включает в себя более 1,500 публикаций федерального правительства и правительств штатов США.

Тематика

История, медицина

Тип материалов

Оцифрованные материалы (книги, брошюры, иллюстрации, доклады)

Что интересного

В архиве можно найти правительственные доклады, инструкции по оказанию первой помощи, информационные брошюры и пропагандистские материалы, которые демонстрируют усилия правительства, военных, медиков и ученых на внутреннем фронте и за рубежом в период Второй мировой войны.

Правововй статус

Все оцифрованные и выложенные материалы из цифровой коллекции Национальной медицинской библиотеки США доступны бесплатно и, если не указано иное, находятся в общественном достоянии.

Страна

США

Оператор

Национальная медицинская библиотека США

Архивные документы о начале Великой Отечественной войны

О проекте

Бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых Маршал Советского Союза Иван Баграмян. Именно он в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

Тематика

История, исторические личности

Тип материалов

Архивные текстовые документы с иллюстрациями

Что интересного

Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся, архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявшим управление в первые дни войны на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны.

Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.

Правововй статус

Неизвестен.

Страна

Россия

Оператор

Министерство обороны России

Источник: noosphere.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Документальное прошлое

Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе

Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

13.10.2017 16:00, Николай Романов

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Википедию» признали эффективным инструментом для продвижения науки

Энциклопедия не только отражает текущее состояние науки, но и частично влияет на ее формирование в будущем

Между наличием информации в «Википедии» и вероятностью того, что ученые будут использовать ее при работе над научными статями и монографиями, существует прямая корреляция. Это установил исследовательский коллектив из Массачусетского технологического института и университета Питтсбурга. Тем самым ученые признали «Википедию» ценным ресурсом для развития научного знания. Статья опубликована на открытом ресурсе SSRN.

12.10.2017 16:00, Кристина Уласович, nplus1.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

«Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации»

У российских библиотек будет свое облако

В поисковой системе Российской национальной библиотеки читательский запрос может выглядеть так: «книжка про то, как большой человек попал в страну маленьких человечков». И мы понятия не имеем, какие технологии задействованы, чтобы система сообразила: речь о Гулливере. Те, кто имеет об этом понятие (библиотечные программисты), 12 лет назад начали собираться на международные конференции для обмена опытом. В этом году форум (собрались более 400 специалистов из 38 стран) впервые прошел в России, в Петербурге. «По итогам» мы поговорили с Олегом Шориным, одним из организаторов конференции, замдиректора РНБ по информатизации.

11.10.2017 16:00, Анастасия Долгошева, spbvedomosti.ru

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»
Сохранить недолговечное

Сохранить недолговечное

Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива

Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

10.10.2017 16:00, prlib.ru

Голоса прошлого
«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»

Учиться никогда не поздно

Подборки бесплатных лекций и курсов

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

06.10.2017 13:00, Дарья Новаторова

Рим в 1890 году
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Искусство в сети

Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома.

05.10.2017 16:00, Алена Глазунова

История в цвете
Рим в 1890 году

Память человечества

Об оцифровке как единственном способе сохранности коллекций и создании электронных библиотек

На протяжении веков в мире погибло несколько сотен библиотек. Причины были разные: религиозные войны и вооруженные конфликты, стихийные бедствия и неосмотрительность людей, неисправные проекторы и даже увеличительные стекла. Однако с конца 20 века мы имеем механизм, который может сохранить наше научное и культурное наследие. Почему же знания продолжают гореть?

22.11.2016 13:00, Горбунова Ангелина

Академическое книгоиздание умирает. Что будет дальше?
Инфраструктура Ноосферы





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 