Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dostupnaya_istoriya_42568"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42568_whitby-abbey-2779536_960_72.jpg" width=206 alt="Доступная история" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Глухова</b></span> <span style="font-size: large;">Доступная история</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Исторические коллекции онлайн</font></em></span></p><p>Дипломатия, разведка, Гражданская война в США, деятельность НКВД, Великая Отечественная и Вторая мировая войны – эти темы будут интересны всем, особенно если изучать их по документам, брошюрам и письмам участников событий. Теперь список доступных источников пополнился новыми уникальными материалами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dostupnaya_istoriya_42568">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Дипломатия, разведка, Гражданская война в США, деятельность НКВД, Великая Отечественная и Вторая мировая войны – эти темы будут интересны всем, особенно если изучать их по документам, брошюрам и письмам участников событий. Теперь список доступных источников пополнился новыми уникальными материалами.

Представленные архивы будут полезны тем, кто интересуется историей, международными отношениями, геополитикой и судьбами отдельных исторических личностей. С помощью данных ресурсов можно не только расширить свой кругозор и начать лучше разбираться в определенных исторических событиях, но и использовать полученные знания в учебной и научной деятельности.

Все материалы находятся в открытом доступе, что имеет большое значение для развития культуры, науки и образования.

Рассекреченный архив службы внешней разведки России («Агрессия», «Прибалтика и геополитика» и «Секреты польской политики»)

О проекте

СВР России предоставил документы, освещающие военно-политическую ситуацию в 1935-1945 годах. Автор и составитель – Лев Филиппович Соцков, генерал-майор СВР России в отставке, выпускник МГИМО, продолжительное время работал за границей в качестве офицера внешней разведки и на руководящих должностях в центральном аппарате службы. Данный сборник будет интересен широкому кругу лиц – от студентов и школьников, желающих углубиться в историю нашей страны, до людей, которые испытывают профессиональный интерес к тайной дипломатии и разведке.

Тематика

История, геополитика

Тип материалов

Рассекреченные документы (текст, фото)

Что интересного

Размещенная в январе 2017 года электронная версия дополнена изображениями оригиналов отдельных документов, иллюстрирующих события накануне и во время Второй мировой войны. Материалы свободны от разночтений и трактовок, публикуются в том виде, в каком подшиты в оперативные дела, вплоть до сохранения авторской стилистики и орфографии.

Правововй статус

Электронная версия документа находится в свободном доступе в электронном сборнике рассекреченных ранее архивных документов.

Информация предоставляется Службой внешней разведки неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети в форме открытых данных.

Документы уже ранее были представлены в сборниках «Агрессия», «Прибалтика и геополитика» и «Секреты польской политики», вышедших в 2009-2011 годах в издательстве «РИПОЛ классик».

Страна

Россия

Оператор

Служба внешней разведки Российской Федерации

Рассекреченные документы ЦРУ периода 1940-1990-х годов

О проекте

Проект представляет собой архив из 930 тысяч рассекреченных документов на 12 миллионах страниц. Электронная база данных ЦРУ вмещает в себя документы периода 1940-1990-х годов, включая эпоху холодной войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

Тематика

История, геополитика

Тип материалов

Рассекреченные документы (текст)

Что интересного

CREST – установленная разведывательным управлением поисковая система – представляет собой общедоступный архив записей ЦРУ США в электронном формате. Было выпущено уже более 12 миллионов страниц, а напечатано – около 1,1 миллиона.

Все выложенные в сеть файлы ЦРУ были рассекречены относительно давно, но опубликованы в интернете в упорядоченном виде впервые, так как по законам США спецслужбы должны пересматривать документы давностью более 25 лет и принимать решение о возможности их рассекречивания.

Правововй статус

Раньше, чтобы получить прямой доступ к CREST, исследователь должен был посетить Национальный архив в Колледж-парке, штат Мэриленд. ЦРУ признало, что такие посещения были неудобными для многих исследователей. Таким образом, в январе 2017 года ЦРУ опубликовало записи коллекции CREST онлайн, и теперь они находятся в свободном доступе.

Если не указано иное, информация на веб-сайте Центрального разведывательного управления находится в общественном достоянии и может быть воспроизведена, опубликована или использована иным образом без разрешения Центрального разведывательного управления.

Страна

США

Оператор

Центральное разведывательное управление США

Документы Гражданской войны в США – дневники Орвила Бабкока и письма Артура МакКинстри

О проекте

Дневники Орвила Бабкока демонстрируют нам опыт офицера и инженера союзной армии, адъютанта Улисса Гранта. Бабкок побывал в Кентукки, Огайо, Теннеси, Вирджинии. Дневники также содержат информацию о его работе в качестве помощника Гранта, в том числе о знаменитой миссии в Санто-Доминго в 1869 году. В эту коллекцию включены дополнительные материалы выступлений, корреспонденции и газетные вырезки.

Письма Артура МакКинстри также отражают индивидуальный опыт участника Гражданской войны в США на стороне Армии Союзников. На протяжении своей службы МакКинстри регулярно писал своей матери, тетям и кузинам, а также дядям, давая отчеты из первых рук о ходе кампании.

Тематика

История, биографии

Тип материалов

Оцифрованные дневники и письма

Что интересного

Данный проект – часть размещенной в библиотеке штата Миссисипи коллекции Улисса Симпсона Гранта. Коллекция состоит из разного рода корреспонденции, научных заметок, артефактов, фотографий, альбомов и памятных вещей.

Правововй статус

Неизвестен.

Страна

США

Оператор

Библиотека Университета Миссисипи.

Более подробно о деятельности библиотеки Университета Миссисипи можно прочить по адресу library.msstate.edu. Информация о коллекции президента Гранта доступна на странице usgrantlibrary.org.

«Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939»

О проекте

Основой данного справочника послужили сведения о работниках НКВД, собранные в библиотеках и архивах Андреем Николаевичем Жуковым.

В 1990-х годах открылся доступ и к архивным материалам: документам о награждениях сотрудников органов госбезопасности и лишении их орденов и приказам НКВД по кадрам — о перемещениях работников и присвоении персональных званий. Изучению этих документов Жуков посвятил многие годы.

Предварительная версия справочника была издана в мае 2016 года на CD. К моменту размещения справочника в интернете (ноябрь 2016) изменения и дополнения внесены примерно в 3500 биографических справок.

Тематика

История, биографии

Тип материалов

Онлайн-справочник, содержащий краткие сведения о многих чекистах

Что интересного

Ресурс содержит полный перечень лиц, кому в период с декабря 1935 по июнь 1939 были присвоены специальные звания в системе государственной безопасности.

Сведения о многих известных чекистах эпохи Большого террора довольно краткие: это объясняется тем, что основной целью была именно полнота перечня, а не подробность описания биографий отдельных персонажей.

С помощью справочника историки смогут узнать о множестве до сих пор безымянных сотрудников госбезопасности, оставивших лишь свои подписи (как правило, только фамилии без указания имен и отчеств) в следственных делах. Справочник будет незаменим и для правильного понимания многих мемуарных текстов, где фамилии чекистов зачастую упоминаются не только без всяких пояснений, но даже без инициалов. Важен он и для изучения системы органов госбезопасности в целом.

Правововй статус

Все ресурсы предоставлены по лицензии Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Страна

Россия

Оператор

Сайт «Мемориал»

Медицинские документы США

О проекте

Первая из двух недавно оцифрованных коллекций – Incunabula: собрание книг, напечатанных в Европе до 1501 года – включает в себя более 40 единиц из знаменитого архива библиотеки, насчитывающего больше 580 старинных книг о науках и медицине

Вторая оцифрованная коллекция Национальной медицинской библиотеки – Вторая мировая война, 1939-1949: собрание документов правительства США – включает в себя более 1,500 публикаций федерального правительства и правительств штатов США.

Тематика

История, медицина

Тип материалов

Оцифрованные материалы (книги, брошюры, иллюстрации, доклады)

Что интересного

В архиве можно найти правительственные доклады, инструкции по оказанию первой помощи, информационные брошюры и пропагандистские материалы, которые демонстрируют усилия правительства, военных, медиков и ученых на внутреннем фронте и за рубежом в период Второй мировой войны.

Правововй статус

Все оцифрованные и выложенные материалы из цифровой коллекции Национальной медицинской библиотеки США доступны бесплатно и, если не указано иное, находятся в общественном достоянии.

Страна

США

Оператор

Национальная медицинская библиотека США

Архивные документы о начале Великой Отечественной войны

О проекте

Бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых Маршал Советского Союза Иван Баграмян. Именно он в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

Тематика

История, исторические личности

Тип материалов

Архивные текстовые документы с иллюстрациями

Что интересного

Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся, архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявшим управление в первые дни войны на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.

Особенностью представленных документов являются строгие и по-военному четкие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны.

Особый интерес вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана всесторонняя оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.

Правововй статус

Неизвестен.

Страна

Россия

Оператор

Министерство обороны России

Источник: noosphere.ru





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