Доступ к базе знаний

Руководство Wikimedia Foundation решило обратиться к властям Турецкой республики после того, как ими была осуществлена блокировка Wikipedia на всей территории страны.

Буквально на днях турецкий интернет-регулятор ICTA заблокировал Wikipedia на территории всей Турецкой республики. Поэтому руководство проекта — фонд Wikimedia обратилось к властям страны с просьбой снять блокировку, поскольку это может привести к тому, что миллионы людей в Турции потеряют доступ к свободным знаниям о своей стране и окружающем мире. «Мы считаем, что знания являются одним из основополагающих прав человека и настоятельно призываем турецкое правительство устранить эту блокировку», — заявляют в Wikimedia.

Wikipedia — это глобальный источник нейтральной, надежной информации на сотнях языков. Сообщество редакторов-добровольцев пишут и поддерживают более 40 миллионов статей в Википедии. Это глобальное сообщество имеет очень широкий взгляд на мир, где каждый человек может свободно получить доступ к базе всех знаний. Википедия представляет собой богатый источник знаний широчайшего круга тем: от истории до медицины и технологии. Почти 300 000 статей турецкой Википедии также предоставляют знания миллионам людей об истории, культуре и географии Турции, написанной турецкими пользователями для турецких пользователей.

Свобода информации является основой свободных знаний. Для многих людей Википедия является наиболее доступным источником надежной нейтральной информации на их языке. Она может содержать контент, который некоторые читатели считают неприемлемым или оскорбительным, но это само по себе никогда не должно быть основанием для удаления.

«Мы считаем, что каждый человек в мире имеет фундаментальное право свободно делиться знаниями и получать к ним доступ, не опасаясь последствий. Мы решительно выступаем против цензуры или угроз, которые приводят к самоцензуре», — отметила Кэтрин Махер, исполнительный директор Фонда Викимедиа.

Wikipedia была заблокирована вскоре после уведомления от ICTA с просьбой создать в Турции блокировку на основе URL-адресов ряда статей как в английской, так и в турецкой Wiki. Ряд утверждений, приписываемых турецким властям в прессе, предполагают, что «википедисты» были частью «клеветнической кампании» или создали контент «в поддержку терроризма».

В Фонде отвергают обвинения во вмешательстве проекта в какие-либо политические процессы в стране и, уж тем более, поддержке терроризма: «Мы глубоко обеспокоены любым предложением о том, что свободное распространение статей энциклопедии, созданных мировым редакционным сообществом добровольцев, может быть неверно истолковано как поддержка жестокой или ненавистнической повестки дня. Мы считаем, что произошло недоразумение. Цель Википедии — поделиться энциклопедической информацией с миром. В Фонде Викимедиа мы безоговорочно осуждаем и отвергаем терроризм».

Фонд Викимедиа призывает турецкое правительство восстановить полный доступ к Википедии для турецкого народа и дать им возможность снова участвовать в работе и функционировании крупнейшего в мире ресурса бесплатных знаний: «В настоящее время мы рассматриваем соответствующие способы оспорить это решение через турецкие суды. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и призвать правительство Турции уважать права своих граждан и разблокировать Википедию».

Для этого случая в Twitter была запущена акция с хэштегом #UnblockWikipedia.

Knowledge is a fundamental human right. We urge @BTKbasin to #UnblockWikipedia in Turkey. https://t.co/kA9WCiB8vm.