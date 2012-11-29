Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 10 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dospehi_budushchego_41648"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41648_teen-670x35.jpg" width=206 alt="Доспехи будущего" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Гордиенко, <a href=http://womo.ua/dospehi-budushhego-chemu-i-kak-uchit-rebenka-segodnya-chtobyi-ne-zhalet-ob-etom-zavtra/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Доспехи будущего</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Чему и как учить ребенка сегодня, чтобы не жалеть об этом завтра?</font></em></span></p><p>Гарвард или Оксфорд? На какой вуз вы копите деньги для ребенка, который лет через 15 окончит среднюю школу? Эти размышления родителей бессмысленны, если не учитывать, что традиционное университетское образование в ближайший десяток лет вымрет. Хватит копить на потом – вкладывайте сейчас. Да, мы не можем предсказать будущее и научить детей в точности тому, что они будут делать. Однако сегодня мы в состоянии вооружить их теми инструментами, которые помогут им выжить завтра. И если уж инвестировать в образование своего ребенка, то только здесь, сейчас и с учетом завтрашнего дня. Копить нужно не деньги, а опыт и практические навыки, которые помогут ребенку освоиться в том мире, который ждет его в будущем. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dospehi_budushchego_41648">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Гарвард или Оксфорд? На какой вуз вы копите деньги для ребенка, который лет через 15 окончит среднюю школу? Эти размышления родителей бессмысленны, если не учитывать, что традиционное университетское образование в ближайший десяток лет вымрет. Хватит копить на потом – вкладывайте сейчас. Да, мы не можем предсказать будущее и научить детей в точности тому, что они будут делать. Однако сегодня мы в состоянии вооружить их теми инструментами, которые помогут им выжить завтра. И если уж инвестировать в образование своего ребенка, то только здесь, сейчас и с учетом завтрашнего дня. Копить нужно не деньги, а опыт и практические навыки, которые помогут ребенку освоиться в том мире, который ждет его в будущем.

Как учить детей?

Дети нового поколения нуждаются в ином подходе к обучению. Им неинтересно решать стандартные задачи или изучать сухую теорию, которая не пригодится даже для счета денег. В нынешнем обучении следует учитывать реалии современной и будущей жизни:

Инновационные технологии (виртуальная и дополненная реальности, интернет вещей, искусственный интеллект)

Глобализация общества

Высокий уровень всемирной урбанизации

Обширное и быстрое распространение информации любого уровня

Быстротечная и многополярная реальность

Чему учить детей?

Стандартизированные образовательные программы не изменятся кардинально. Поменять подходы к обучению в школах на государственном уровне в нашей стране в ближайшем будущем не получится. Поэтому приспособить детей к изменениям ценностей образования – задание родителей. Формируйте и развивайте в них:

Иммунитет к информационному мусору

Умением анализировать, обобщать и классифицировать огромное количество информации сегодня может похвастаться не каждый школьник. Большинство учеников привыкло ловко пользоваться кнопками Ctrl+C и Ctrl+V, а вот детально и тщательно выбирать необходимую информацию, самостоятельно ее осмысливать и перерабатывать им удается с трудом. Задача родителей сегодня – научить ребенка сосредоточиваться на важном, а не рассеиваться на формальные мелочи. Более того, ребенку нужно уметь глубоко и межпредметно изучать вопрос, будто исследуя его с нуля и придавая значение существенным деталям. Поэтому учить детей фундаментальным принципам работы с массивами материала становится крайне актуально.

Инновационность

С детства мы занимаемся с детьми творчеством, учим их искать свой способ выражения разных эмоций. Однако этого мало. В ближайшем будущем стоит воспитывать не просто творческий подход к решению задачи, а нечто большее. Это можно назвать способностью увидеть в существующем явлении недостатки и найти кардинально новое решение, обеспечивающее качественный рост или повышение эффективности процессов.

Мультизадачность

Тем детям, которые окончат среднюю школу через 10-15 лет, нужно быть мультизадачными. Часто мы отождествляем эту черту с рассеянностью, тем самым блокируем стремление ребенка интересоваться несколькими видами деятельности одновременно. Мультизадачность особо незаменима в интеллектуальных сферах деятельности. Современному школьнику необходимо уметь быстро переключаться с одной задачи на другую, правильно и вовремя расставлять приоритеты выполнения заданий и вести несколько дел параллельно.

Стремление к самообразованию

Ключевым способом обучения в ближайший десяток лет станет именно самообразование. С помощью него каждый имеет возможность получить качественные знания, чтобы достичь желаемых успехов в жизни. Родители должны растить ребенка, мотивированного на усовершенствование себя и своих знаний, получение нового теоретического и практического опыта. Школьникам нужно показать доступные и качественные ресурсы и интернет-каналы, которые могут помочь в процессе самообучения.

Существование в виртуальном и реальном мире одновременно, популяризация социальных профилей, возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома, и устраиваться на работу даже без собеседования приводит к тому, что жить наши дети будут, в прямом смысле, не выходя из дома. Вся жизнь онлайн — от заказа еды и покупки любой продукции до оформления сделок недвижимости и виртуальных путешествий — может привести к социальной незаинтересованности и отрешенности от «настоящей» жизни, а нужно, чтобы наши дети питали интерес к познанию мира во всех его проявлениях.

Глобальность мышления

В эпоху быстрой глобализации и исчезновения формальных географических границ важным для наших детей становится умение видеть целостную картину мира, понимать суть предмета/явления и его связей со всем окружающим. Сегодня нужно учиться жить на «одном» континенте и в «единой» стране под названием Земля. Здесь нет деления на расы, стираются отличия между мужским и женским, исчезает неравенство между опытом уже очень взрослых и еще очень молодых. В таком мире нужно уметь оставаться собой и позволять другим оставаться такими же.

Точно формулировать свои мысли

Наш мир переполняют картинки. Мы визуально познаем информацию, анализируем ее и делаем выводы, которые позже используем в своем опыте. Однако во всем этом быстротечном потоке наши дети теряют способность логично выстраивать мысли и оформлять их в слова. Возможно, не всем это пригодится в профессиональной сфере деятельности. Однако для того, чтобы дети не разучились банальной привычке разговаривать и правильно общаться, следует не забывать учить их словесно выражать идеи и мысли.

Источник: womo.ua





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