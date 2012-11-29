Доспехи будущего

Гарвард или Оксфорд? На какой вуз вы копите деньги для ребенка, который лет через 15 окончит среднюю школу? Эти размышления родителей бессмысленны, если не учитывать, что традиционное университетское образование в ближайший десяток лет вымрет. Хватит копить на потом – вкладывайте сейчас. Да, мы не можем предсказать будущее и научить детей в точности тому, что они будут делать. Однако сегодня мы в состоянии вооружить их теми инструментами, которые помогут им выжить завтра. И если уж инвестировать в образование своего ребенка, то только здесь, сейчас и с учетом завтрашнего дня. Копить нужно не деньги, а опыт и практические навыки, которые помогут ребенку освоиться в том мире, который ждет его в будущем.
Как учить детей?
Дети нового поколения нуждаются в ином подходе к обучению. Им неинтересно решать стандартные задачи или изучать сухую теорию, которая не пригодится даже для счета денег. В нынешнем обучении следует учитывать реалии современной и будущей жизни:
Инновационные технологии (виртуальная и дополненная реальности, интернет вещей, искусственный интеллект)
Глобализация общества
Высокий уровень всемирной урбанизации
Обширное и быстрое распространение информации любого уровня
Быстротечная и многополярная реальность
Чему учить детей?
Стандартизированные образовательные программы не изменятся кардинально. Поменять подходы к обучению в школах на государственном уровне в нашей стране в ближайшем будущем не получится. Поэтому приспособить детей к изменениям ценностей образования – задание родителей. Формируйте и развивайте в них:
Иммунитет к информационному мусору
Умением анализировать, обобщать и классифицировать огромное количество информации сегодня может похвастаться не каждый школьник. Большинство учеников привыкло ловко пользоваться кнопками Ctrl+C и Ctrl+V, а вот детально и тщательно выбирать необходимую информацию, самостоятельно ее осмысливать и перерабатывать им удается с трудом. Задача родителей сегодня – научить ребенка сосредоточиваться на важном, а не рассеиваться на формальные мелочи. Более того, ребенку нужно уметь глубоко и межпредметно изучать вопрос, будто исследуя его с нуля и придавая значение существенным деталям. Поэтому учить детей фундаментальным принципам работы с массивами материала становится крайне актуально.
Инновационность
С детства мы занимаемся с детьми творчеством, учим их искать свой способ выражения разных эмоций. Однако этого мало. В ближайшем будущем стоит воспитывать не просто творческий подход к решению задачи, а нечто большее. Это можно назвать способностью увидеть в существующем явлении недостатки и найти кардинально новое решение, обеспечивающее качественный рост или повышение эффективности процессов.
Мультизадачность
Тем детям, которые окончат среднюю школу через 10-15 лет, нужно быть мультизадачными. Часто мы отождествляем эту черту с рассеянностью, тем самым блокируем стремление ребенка интересоваться несколькими видами деятельности одновременно. Мультизадачность особо незаменима в интеллектуальных сферах деятельности. Современному школьнику необходимо уметь быстро переключаться с одной задачи на другую, правильно и вовремя расставлять приоритеты выполнения заданий и вести несколько дел параллельно.
Стремление к самообразованию
Ключевым способом обучения в ближайший десяток лет станет именно самообразование. С помощью него каждый имеет возможность получить качественные знания, чтобы достичь желаемых успехов в жизни. Родители должны растить ребенка, мотивированного на усовершенствование себя и своих знаний, получение нового теоретического и практического опыта. Школьникам нужно показать доступные и качественные ресурсы и интернет-каналы, которые могут помочь в процессе самообучения.
Существование в виртуальном и реальном мире одновременно, популяризация социальных профилей, возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома, и устраиваться на работу даже без собеседования приводит к тому, что жить наши дети будут, в прямом смысле, не выходя из дома. Вся жизнь онлайн — от заказа еды и покупки любой продукции до оформления сделок недвижимости и виртуальных путешествий — может привести к социальной незаинтересованности и отрешенности от «настоящей» жизни, а нужно, чтобы наши дети питали интерес к познанию мира во всех его проявлениях.
Глобальность мышления
В эпоху быстрой глобализации и исчезновения формальных географических границ важным для наших детей становится умение видеть целостную картину мира, понимать суть предмета/явления и его связей со всем окружающим. Сегодня нужно учиться жить на «одном» континенте и в «единой» стране под названием Земля. Здесь нет деления на расы, стираются отличия между мужским и женским, исчезает неравенство между опытом уже очень взрослых и еще очень молодых. В таком мире нужно уметь оставаться собой и позволять другим оставаться такими же.
Точно формулировать свои мысли
Наш мир переполняют картинки. Мы визуально познаем информацию, анализируем ее и делаем выводы, которые позже используем в своем опыте. Однако во всем этом быстротечном потоке наши дети теряют способность логично выстраивать мысли и оформлять их в слова. Возможно, не всем это пригодится в профессиональной сфере деятельности. Однако для того, чтобы дети не разучились банальной привычке разговаривать и правильно общаться, следует не забывать учить их словесно выражать идеи и мысли.
Источник: womo.ua
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