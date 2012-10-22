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Дмитрий Мишенин   вторник, 13 декабря 2016 года, 19.00

Допинг контроль #10
Реклама развитого социализма в эпоху дикого капитализма


Иллюстрации из архива С. Сонина
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Допинг-контроль №8


Допинг контроль #9: Prisma или селфи на заказ




Беседа создателя арт-проекта Doping-Pong Дмитрия Мишенина с художником и создателем Товарищества «Свинец и Кобальт» Сергеем Сониным.

Как-то в 90-ых годах мы гуляли с моим другом по летним пыльным улицам города и разносили дискеты с нашими первыми работами в разные модные места. И в студию Бугаева-Африки на Фонтанке, где наездами жил Олег Костров, который и передавал наши первые комиксы в московский журнал «Птюч»... И в магазин «Оксидо» в районе Невского, где мы и обнаружили огромный рекламный баннер величиною с дом и, переглянувшись, поняли, чем бы хотели заниматься. Через 15 лет, когда весь центр Москвы был охвачен олимпийской рекламой от Doping-pong, а всемирные печатные издания на перебой рефлексировали на тему новой русской тоталитарной эстетики, — во всем этом было что-то от того жаркого дня, когда я вдохновился соц-артом Сергея Сонина. Об истории одной работы и философии ее создателя — это интервью.

Дмитрий Мишенин: Мне неоднократно говорили, что творчество Doping-pong якобы пересекается с творчеством Пепперштейна и Сонина. Не могу себя назвать знатоком современного искусства. Во многом оно мне чуждо, но вот об одной работе я бы хотел рассказать подробнее. Наверное потому, что она относится больше к миру современной рекламы, чем к совриску. Расскажите мне о создании рекламы «Оксидо» с вокалистом «Пилотажа» Димой Милановым в главной роли на фоне знамени НБП.

Сергей Сонин: Итак, по волнам моей памяти:

Был 1998 год. Наш друг открыл модный магазин «Оксидо». Очки и ультрамодные для Болот «кишки» (как такие вещи называли ленинградские мажоры-модники еще с советских (имперских) времен). Примерно за неделю до этого случился солнечный Первомай, где я и мой товарищ по КБ «Светосила» Сергей Гусев зафиксировали Дмитрия Миланова, певца и модника, во главе колонны НБП в Образе и Исполнении.

Получилось ультра—левацки (как я сейчас отношусь к подобному вектору), и как раз то, что нужно для модного завлекательного места, каким был в свой недолгий расцвет «Оксидо».

Наш друг — это Олег Николаевич Цветков, важное имя уже для нескольких поколений ленинградцев... Мы показали ему съемку. Он увидел, как интересно сидят вещи из его магазина на певце, возглавляющем колонну пассионарной молодежи и священных стариков-ветеранов. Еще через неделю был готов билборд размером с хороший брандмауэр. Быстро были получены необходимые разрешения, и его разместили на фасаде, затянутого в зеленую сетку дома, что на углу Марата и Невского.

И он шикарно висел на строительных лесах!


Дней через десять его подожгли неизвестные, и билборд сгорел наполовину, став еще интереснее. То есть большое плакатное изображение претерпело серьезную метаморфозу, заняв особый статус в местном сакральном краеведении, и, надеюсь, было учтено genius loci.

С Денисом Сергеевичем Неймандом сделали видеообращение к гражданам города: брали блиц-интервью у прохожих, которые относились с пониманием и ответственно выражали возмущение столь варварским поступком. Кстати, выступил и офицер милиции — имярек, которому билборд очень нравился. Он нес службу в отделении милиции на станции метро «Маяковская», что напротив.

Затем я обратился с речью к нашем творческому коллективу и прохожими ленинградцами со строительных лесов.

Видео не сохранилось. Но память еще держит.

А майка, что была на Диме Миланове, досталась Владиславу Юрьевичу Мамышеву-Монро по прозвищу Добро.

В этой серии существовало две наружных рекламы. Вторая висела в свое время возле Биржевого моста.

Через год мы сделали серию с Владоном тоже для «Оксидо», но она не была представлена в городском пейзаже.

Владон на Екатерингофском канале исполнял роль потустороннего фотографа-иностранца в соломенном канотье, коварно погубившего матроса с пришвартованной баржи. В свойственной Владону манере — искусил, соблазнил, заморочил, и погубил… Снимки получились в своеобразном нео-викторианском стиле: Марка «Оксидо» тяготела к разным англицизмам. Все участники съемки находились в предельно экстатических состояниях известного рода. Сохранились цветные слайды. Серия задумывалась большой фото-историей, разнесенной по районам города. Крупноформатная наружная реклама с социальным посылом. Псевдоисторическим, конечно, …про городские апокрифы.


Д. М.: Почему, кстати, НБП? Сергей Курехин тоже когда-то вступил в НБП. Однажды газета «Лимонка» была информационным спонсором выставки Doping-Pong в Музее Фрейда «Плохой мальчик» по мотивам одноименной сказки Андерсена. Откуда такая страсть у питерцев к национал-большевизму? Вы дружили с Эдуардом Лимоновым?

С.С.: Эдуард Вениаминович Лимонов поминает наши рекламные щиты в своей «Книге Воды». Пишет, что это он меня надоумил. Эдуард — тяжеловес, ему легко могут поверить несведущие. Имею в виду, что ничего личного у вас, все для Партии. А Партия — это он. Любые отчаянные Идеи, все принадлежат Партии. «А все заслуги перед Партией исчезали в полночь…».

Ни у кого из нас не было партийных билетов, и мы были обособленными симпатизантами-попутчиками. Я во всяком случае.

При этом, до сих пор сохраняется симпатия к Движению и лично к Эдуарду Вениаминовичу, национальной политической Фигуре, большому и важному русскому писателю, и бодрому, умному, и ядовитому парню. Хоть и кличут его «Дед», но его моложавости и резкости могут позавидовать миллионы.


Ближе к осени 98-го наш полусожженный билборд был выставлен в Манеже на какой-то местной биеннале. И мы, КБ «Светосила», вместе с китайскими товарищами распевали хором «На сопках Манчжурии». Китайцы —по китайскому подстрочнику. Мы — наизусть. Организованно пришла внушительная делегация с руководителем — ответственным лицом из китайской разведки, второй или третий секретарь консульства КНР.

Нами была сооружена инсталляция из огромного количества бамбуковых палок, и половина Миланова (с балюстрады второго этажа) на трамвайных рельсах с несгоревшей символикой шагала прямо на зрителя напротив центрального входа.

Д. М.: Это было самое заметное соприкосновение с рекламным бизнесом? Или потом были еще какие-то значимые работы? Тогда, насколько я помню, было несколько ключевых фигур владельцев молодежных магазинов, которые помогали художникам представить свое творчество и растиражировать в виде рекламы. Прекрасный синтез арта и бизнеса.

Сергей Скрибо, владелец «Экстры» и Актива, любил работы фотографа Сами Хюрскюлахти, а я написал ему одну из первых статей о бренде уличной одежды дизайнера Марины Мозгалевской. Сергей Пукшанский, владелец магазина Ренегат и глава Федерации экстремальных видов спорта, заказывал рекламные образы Doping-Pong, а вы сотрудничали с Олегом Цветковым. Но в целом все курсировали вокруг одних модных мест и их создателей.

С. С.: Да, буквально через пару лет мы сделали для энергичной и массовой марки «Экстра» Сергея Владимировича Скрибо серию «Городские партизаны». Живая рекламная фотография и два коротких видео на музыкальную фразу от Игоря Владимировича Вдовина.

Был забавный, чисто ленинградский момент в этом проекте. В образе Героя, мужского образа рекламы, был упокоенный ныне Саня Лысый. В отпетые и прекрасные 90-е Саня приходил к владельцам разных бизнесов в составе преступной группировки вести «рамс и вербовочную беседу, переходящую в «пацанский шмон». Прекрасные, не отягощенные рефлексией годы смычки ленинградской богемы и отчаянных и любознательных парней из преступных группировок! Рейв, препараты, братание, драки, полное изнеможение и тяжелые абстиненции...

Аd futuram memoriam...

Д. М.: Ваша основная деятельность — фото-художник? Я видел ваш проект «Генералы 70-ых». Это был расцвет моды на все советское в стиле Дениса Симачева. В «Генералах» вы заняли всех своих друзей и многих звезд богемы времен миллениума. Именно в то время наше поколение странным образом эволюционировало. Являлась ли эта эволюция и произошедшее с нами порождением глубинных исторических процессов или отражением наших неврозов, вызванных процессом взросления, — я не знаю. Но целое поколение художников вдруг от психоделической революции, постоянного экспериментирования и вседозволенности времен Птюча, праздников непослушания и рейвов постепенно пришло к жесткой (и зачастую неуместной) самоцензуре, традиции и классике.


С.С.: Да... Наступили нулевые. Быть певцом измененных состояний становилось совсем невыносимо, но действовали инерция и зависимость, вовсе уже не пропорциональные силам физическим. Кто-то из ближних кругов успел испугаться и узрел Бога, многие погибли на этом пути, другие перестали принадлежать самим себе.

Я же Бога не узрел, но стал выкарабкиваться. Давалось мне это тяжело. Часто срывался, и все начиналось заново…

Но у меня получилось. И я до сих пор жив, нахожусь в (своем) сознании, и продолжаю работать. Мне есть кого за это благодарить!..

В 2005-м году мы сделали «Генералы 70-х. Неброский шик эпохи СССР». Идея понравилась Эдуарду Вагановичу Мурадяну, и он выступил продюсером проекта. И, пожалуй, это главная историческая стилизация нулевых среди визуальных и пластических искусств, не считая, конечно, кинематографа. У него (отечественного кинематографа) есть свои непревзойденные удачи.

Нужно сказать, что еще несколько лет (лет пять — семь) на «Генералов» работала инерция, «приливная волна». Различные продюсеры пытались взять за основу сюжет «Генералов», и сделать блокбастер про альтернативную историю красной империи, со сложной архитектурной графикой для фонов и т.д. — оживить, так сказать, бумажную архитектуру.

Все, что нам удалось, пока мы не закрыли тему, — разработать игру в жанре стратегия (вернее, геополитическая стратегия) и снять балет (балетное кольцо) «Лето и Артемида» (с великой Аллой Осипенко и Екатериной Михайловцевой), который должен был транслироваться по ТВ в роскошных апартаментах (декорации с видом на преображенную Москву) имперской примадонны. В любой из реальностей, для советского и вообще — нашего, автохтонного человека, — когда по ТВ бесконечно по всем каналам транслируют балет, — знак определенный. Тревожный, но для узкого круга — радостный. Себя мы относили к этому кругу. В силу многих комплектующих, и прежде всего — имперского сознания, понимания нами мультивекторного геополитического расклада и колебания конспирологических пружин.

В сюжетной развилке «Генералов» это и имелось в виду. Заговор генералов и успешный военный переворот. Несмотря на «поле альтернативной реальности», это был шанс и стратегический маневр для Родины и Красной империи. Но не будем выходить за формат интервью с набором сослагательных…

Музыка и в проекте «Генералы 70-х», и для балета написана Игорем Вдовиным. И вот что важно добавить: я не фотохудожник. Само слово, мягко скажем, отвратительно.

Д. М..: А после КБ «Светосила», давно почившего, начался чисто галерейный и музейный период вашего творчества? С вашей супругой и соавтором Еленой Самородовой в составе товарищества «Свинец и Кобальт»?

С. С.: Чуть позже мы запустили два проекта, нереализованных до конца, но по-прежнему важных для нас: «Третий Рим» (по мотивам незавершенного романа Георгия Иванова). Кстати, в Образе Государя после отречения у нас снимался Олег Котельников.

И видеоинсталляция (почти завершенная) «Зольник — алтарь», посвященный женщинам — работницам фабрики «Красное знамя» в период Блокады. А потом я переехал в Москву, где сейчас и проживаю.


Д. М.: В вашем творчестве я вижу отголоски образов одного из классиков белорусской психоделии в кинематографе — Валерия Рубинчика. Расскажите немного о ваших соратниках на почве современного искусства. Ваши корни больше в Дикой охоте кроля Стаха, Маске красной смерти или Карнавале во время чумы? Кто вам ближе: Птушко, Роу или Плетеный человек в постановке Харди? Русские сказки или англосаксонские корни, уходящие в друидское язычество под ритуальную музыку Пола Джованни?

С.С.: О корнях и Почве, что выше Крови... Об исходниках мы, пожалуй, не задумываемся. Скорее, свои черенки прививаем к общему древу. Такое вегетативное размножение, но со своей контрабандой. Как в свое время Василий Андреевич Жуковский привел немецких романтиков на родную землю, зачав тем самым отечественный национал-романтизм.

Есть близковидовые гибриды в мировой и отечественной культуре. Иногда получаются аллюзии, но невольные, не умышленные. Таким образом мы, наверное, посылаем маяки важным (для нас) фигурам. А если, как говорят: «будущее — в прошлом», то — в будущее. Из нашего настоящего.

Один важный трофей из англосаксонской культуры назову: это — «Плетеный человек» Робина Харди, 73 года.

Д.М.: Под какую музыку вам лучше всего работается, и какой музыки не хватает во время ваших прогулок по болотам? Аркадий Северный или Coil?

С.С.: Когда работаю один, — любимые проверенные альбомы из прошлого века. В автомобиле — собственные сборники-компиляции под внутренним лэйблом «Имперское радио. Музыка и песни для сверхчеловека» — такие аудио-монтажи. Практика сохранилась еще из 90-х, когда КБ «Светосила» активно этим занималось. Это для дальних поездок. А зачастую — фоновая электроника или симфонические вещи...

К вопросу о «прогулках на Болотах»... На Болотах, на мой взгляд, стихийную музыку, вернее, внезапную музыкальную фразу еще определяют архитектура траектории прогулок, небо на плечах, и вода вокруг. Об этом столько уже было сказано и запечатлено «гениями мест»... Здесь ничего оригинального не изречь.


Раньше можно было повстречать живых гениев в нашем пейзаже: Олега Николаевича Каравайчука или Сергея Анатольевича Курехина. Это было впечатлением на целый день — какая-нибудь ничего не значащая фраза, слово, взгляд, интонация. Прямая передача энергопотока, или просто — маяка.

Сейчас же фантомные боли (посещают) и ложные кадавры. Пейзаж пока прежний. Здорово, что среди живых современников еще не потускнели таланты. Но само время и масштаб совсем другие. Так и Тимура Новикова уже давно не встретить. Остается — помнить. А живым — воздавать и ценить их. Аve.

Иллюстрации из архива С.Сонина: обложка «Светосилы» последних времен — Комитета Аполлона и товарищества «Свинец и Кобальт»

Сергей Сони и Елена Самородова


Д. М.: Возвращаясь к началу нашей беседы о рекламе «НБП», «Оксидо» и группы «Пилотаж» в одном билборде, хочу заметить, что иногда, благодаря одной работе, можно показать больше, чем полсотне художников на целом биеннале современного искусства. И масштаб имел значение.

С. С.: Конечно! Имел. И для меня тоже. И буквальный, и метафорический!

Дима, для меня это важное воспоминание.

В финале нашего интервью хочу всем читателям, кто заинтересовался искусством моего собеседника, посмотреть проект «Ловчий фрагмент» и прочитать статью Юлианы Бачмановой, в которой удивительно точно описан его род художественной деятельности. Текст называется «Палладианцы средней полосы».

Санкт-Петербург-Москва, 2016




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Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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