Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 15 февраля 2017 года, 21.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dom_na_naberezhnoj_41524"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41524_dfe062fbdc4f001b12b605f6647fa25.jpg" width=206 alt="Дом на набережной" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://liveinmsk.ru/places/a-601.html>liveinmsk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Дом на набережной</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сегодня знаменитому дому исполняется 86 лет</font></em></span></p><p>Ю.Трифонов: «Он был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без мачт, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию. Куда? Никто не знал, никто не догадывался об этом». <a href="http://www.chaskor.ru/article/dom_na_naberezhnoj_41524">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ю.Трифонов: «Он был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без мачт, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию. Куда? Никто не знал, никто не догадывался об этом».

В 1931г. на стрелке, образовавшейся после строительства Водоотводного канала, по проекту Бориса Иофана построили знаменитый Дом на набережной для членов правительства — жилой комплекс со всеми необходимыми службами и удобствами, в котором даже можно было жить, не выходя на улицу. Дом включал в себя клуб (современный «Театр эстрады», сначала Клуб им. Рыкова, переименованный вскоре в клуб им. Калинина, затем с 1935 года — детский театр), кинотеатр на 1 500 мест (современный кинотеатр «Ударник»), универмаг, прачечную, спортивный зал, амбулаторию, сберкассу, отделение связи, детский сад и ясли. В столовой жители дома по талонам могли бесплатно получить готовые обеды и сухие пайки, так что сами они могли ничего не готовить. Во внутренних дворах дома на набережной были устроены газоны с фонтанами. Мебель в доме была унифицирована и разработана особой столярной мастерской по проекту самого Иофана: стулья, столы, буфеты, шкафы, тумбы, диваны с длинными валиками имели бирки инвентарных номеров. Жильцы, въезжая, подписывали акт приемки, в котором учитывалось все — вплоть до шпингалетов и дубовой крышки от унитаза.

По замыслу архитектора здание должно было быть темно-красным или розовым, но украшение дома гранитной крошкой было признано дорогим, и в итоге на набережной появился серый дом.

Здание дома на набережной предполагалось для государственных работников. После возвращения в 1918г. столицы в Москву, в город перевели огромное количество госслужащих. Поначалу их расселили в так называемых домах Советов (гостиницы «Националь», «Метрополь» и другие), но жилой площади постоянно не хватало. 24 июня 1927г. было принято решение о строительстве особого дома на месте винно-соляных складов. Строительство дома на набережной продлилось до 1931г. Но строительство не было гладким. Сначала Иофана попросили внести изменения в план и увеличить количество квартир с 440 до 505, затем общественность выступила против сноса церкви Николая Чудотворца на Берсеневке, а потом и загадочный пожар в первом корпусе. В итоге дом сдавали по частям, но готовое здание стало крупнейшим в Европе.

Жильцами дома стали представители формировавшейся советской элиты: ученые, партийные деятели, Герои Гражданской войны, Социалистического Труда и Советского Союза, старые большевики, известные писатели, служащие Коминтерна, военные герои.

А улица, на которой был построен дом, получила свое современное название в 1933г. в честь писателя Александра Серафимовича, которому также довелось пожить в Доме на набережной. Прежнее название — Всехсвятская — было образовано по церкви Всех Святых, к которой улица выходила через старый Каменный мост.

На этажах по две квартиры. В квартирах был дубовый паркет и роспись на потолках, которую делали специально приглашенные из Эрмитажа живописцы-реставраторы. На потолках красовались пейзажи разных времен года, цветы и фрукты. На кухне было отверстие в стене для самоварной трубы и выход грузового лифта для вывоза мусора. Лифтом заведовал вахтер: наверх пассажир поднимался в компании сопровождающего, вниз спускался пешком или стучал по металлической двери шахты, чтобы вахтер услышал и поднялся. Работали и консьержи. Кстати сказать, это был самый первый охраняемый дом в советской России.

Подъезд №11 — нежилой, в нем нет ни квартир, ни лифтов. Предполагается, что отсюда или прослушивали квартиры жильцов других подъездов, или за стенами были скрыты тайные помещения. Но есть и другая версия: для увеличения количества квартир Иофану пришлось разделить площади 11 подъезда между 10 и 12.

Помимо 11 подъезда в доме были секретные квартиры чекистов. Чекисты работали в доме на набережной под видом комендантов, консьержей, лифтеров, а в своих квартирах встречались с осведомителями или прятали таинственных жильцов, как, например, агента советской разведки в Южной Африке Дитера Герхардта. Многие жители дома были репрессированы целыми семьями во время Большого террора второй половины 1930-х гг.

Считалось, что маленький худенький чекист мог прослушивать квартиры, находясь между стенами (дом был построен как термос), а для скрытного «вывоза» виновных, он же попадал в квартиру через мусоропровод. Кроме того поговаривали о подземном ходе, ведущем прямо на Лубянку.

Сейчас это так же элитный жилой дом, но до сих пор в нем творится какая-то чертовщина — слышны шаги и разговоры, жильцов мучают кошмары. Тайны дома на Набережной не разгаданы до сих пор.

Сейчас для посетителей работает краеведческий музей Дома на набережной, в создании которого принимала участие Ольга Романовна, вдова Юрия Трифонова, впервые упомянувшего название «Дом на набережной» в одноименном романе. В музее с использованием сохранившейся мебели хранители воспроизвести атмосферу 1930-х гг.

Говорят, что...

...в доме на набережной можно увидеть призрак девушки, Дочери Командарма. Ее родителей арестовали на службе, а за ней приехали ночью. Девушка с отцовским наганом пообещала стрелять на поражение в любого, кто ойдет в дверь. Тогда нарком Ежов распорядился замуровать ее в квартире, отключив воду, свет и телефон. Девушка неделю звала на помощь соседей, но никто не отважился приблизиться.

Источник: liveinmsk.ru





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