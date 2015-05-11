Сидеть за рулем в утренней пробке или толкаться в переполненном метро — сомнительное удовольствие. Однако неприятными ощущениями дело не ограничивается. Теперь это научно подтвержденный факт — долгая дорога на работу портит ваше здоровье и подрывает продуктивность.
В 2016 году ученые из Кембриджского университета провели исследование на примере 34 000 работников. Организаторы пытались выяснить, как долгая дорога на работу влияет на здоровье и продуктивность людей. Также они изучали различия между сотрудниками, которые много времени тратили на дорогу, и теми, кто работал по гибкому графику или удаленно из дома.
Ученые выяснили: люди, которые добираются до работы менее чем за полчаса, получают дополнительное время. За год набегает семь суток чистого времени для продуктивной работы. Сотрудники, которые тратят на дорогу час и более, это время теряют.
Но потеря продуктивного времени не единственный минус долгой дороги. Длительное время, проведенное в транспорте, также пагубно влияет на ментальное благополучие. Исследование показало: работники, которые много времени тратят на дорогу, склонны к целому ряду проблем и расстройств. По сравнению с теми, кто живет близко к работе, они:
на 33% чаще впадают в депрессию;
на 37% чаще переживают из-за финансового состояния;
на 12% чаще подвергаются различным стрессорам, связанным с работой;
на 46% чаще спят менее рекомендованных семи часов;
на 21% более склонны к полноте.
Нехватка времени — серьезная причина стресса и нездорового поведения в среде работников. Недостаток свободного времени может быть обусловлен множеством обстоятельств. Но ключевые факторы — рабочие обязанности и растущая продолжительность дороги в часы пик. Людям не хватает доступного жилья рядом с работой. Работодатели могут улучшить жизнь своим сотрудникам, если обратят внимание на программы финансового благополучия. Такие программы поддержат сотрудников, которые разрываются между многочисленными делами и обязательствами.
Также исследование установило: гибкое рабочее время идет на пользу сотрудникам. Люди, которые могут управлять своим рабочим временем, меньше склонны к стрессу и депрессии. За год они получают пять дополнительных продуктивных дней по сравнению с теми, кто не может работать гибко.
Вопреки ожиданиям, работа из дома себя не оправдала. Сотрудники, которые работали из дома, но по фиксированному расписанию, были наименее продуктивными. Их годовые потери продуктивного времени составили 29 рабочих дней.
Работодателям стоит задуматься о выводах этого исследования. Позволять сотрудникам сдвигать рабочее время, чтобы избегать пробок в часы пик, или разрешать им подстраивать рабочие обязанности с учетом личных дел — неплохая идея. Такой подход снижает уровень стресса среди сотрудников и поощряет их вести здоровую жизнь. И самое главное для компаний — все это позитивно влияет на рабочую продуктивность.
Источник: megaplan.ru
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