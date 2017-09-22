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Николай Романов   , Сегодня, 16:00

Документальное прошлое
Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе


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Голоса прошлого


«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»




Книга – это давно уже изобретенная машина времени, которой не пользовался только глупец. Она может с головой погрузить в события, описанные в ней. Но как быть, если нужные материалы для изучения находятся в закрытом доступе или вообще засекречены? Теперь это не проблема, ведь многочисленные библиотеки и архивы открывают свои двери перед любознательными читателями, которые смогут получить знания, недоступные ранее. Материалы о первых экспедициях на крайний Север, различные краеведческие материалы России и не только – со всем этим богатством можно ознакомиться ниже.

Электронная библиотека «Память Ставрополя»

Страна

Россия

Оператор

Библиотека имени Лермонтова

Тип материалов

Книги

Тематика

Краеведческие материалы

Правовой статус

Использование материалов только со ссылкой на www.skunb.ru.

Описание

Публичная электронная библиотека «Память Ставрополья» начала работу в 2011 году. Основу электронной библиотеки составили две тематические коллекции - «Кавказоведение» и «Ставропольское краеведение».

Что интересного

Более 3,5 тысяч редких краеведческих изданий вошли в электронную библиотеку «Память Ставрополья», 457 из них внесены в 2016 году. Для оцифровки редчайших изданий в Библиотеку им. Лермонтова было приобретено современное цифровое оборудование.

«АИС – Архив»

Страна

Россия

Оператор

Гос. Архив Ярославской области

Тип материалов

Книги

Тематика

Архивные материалы исторического характера

Правовой статус

Неизвестно

Описание

Государственный архив Ярославской области является одним из крупнейших региональных архивов Российской Федерации, его документальное собрание насчитывает более 3,6 млн единиц хранения. Коллекция документов дореволюционных фондов занимает одно из ведущих мест в Центральном федеральном округе, и шестнадцать из них включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.

Наиболее востребованными у пользователей Госархива считаются метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки. С регулярно обновляемым списком оцифрованных документов, в том числе генеалогического характера, доступных пользователям в «АИС Архив», можно ознакомиться на сайте учреждения.

Что интересного

Участок оцифровки метрических книг был оборудован на территории Госархива Ярославской области сканерами ЭЛАР ПланСкан со специальной колыбелью для сшитых документов толщиной от 10 до 70 см и весом до 50 кг. По словам представителей учреждения, цифровые образы основных документальных источников будут доступны пользователям как в читальном зале, так и через Интернет.

Электронная библиотека Ленинградской области

Страна

Россия

Оператор

Комитет печати и связи с общественностью

Тип материалов

Книги, газеты

Тематика

Исторические и краеведческие материалы

Правовой статус

Содержание настоящего сайта, включая все изображения и текстовую информацию, предназначено только для персонального использования в некоммерческих целях. При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Описание

Главная цель нового интернет-ресурса - помочь авторам из Ленинградской области отцифровывать свои книги. Приоритет отдаётся историческим и краеведческим материалам, посвящённым Ленинградской области, воспоминаниям ветеранов, трудам краеведов-любителей, материалам краеведческих и школьных музеев, творческим работам учащихся по истории родного края.

Что интересного

Уникальным явлением данного проекта являются сканы полных подшивок районных газет Ленинградской области за разные годы. Коллекция портала будет постоянно пополняться.

«LAC»

Страна

Канада

Оператор

«Библиотека и архивы Канады»

Тип материалов

Книги, фото, видео, аудио

Тематика

Исторические и краеведческие материалы

Правовой статус

Авторские права принадлежат государству.

Описание

Помимо письменных записей, архив LAC содержит приблизительно 20 000 фотографий, видео и аудио записей, а также 900 компьютерных дискет. К настоящему моменту было оцифровано 641 документ, около 200 исследовательских докладов и более 100 сообщений от племенных советов, организаций и заинтересованных групп, а также окончательный доклад Королевской комиссии по делам коренных народов.

Что интересного

До настоящего момента весь этот архив был доступен только в Оттаве, при личном обращении в архив. Библиотека и архивы Канады надеятся, что новая база данных привлечет исследователей по всему миру к проблеме коренных народов Канады.

Арктический институт Северной Америки

Страна

США

Оператор

Университет Калгари

Тип материалов

Фото, документы и т.д.

Тематика

Свидетельства первых исследователей крайнего Севера

Правовой статус

Неизвестен

Описание

Всего в коллекции Арктического института Северной Америки при Университете Калгари есть 24 письма, написанных Франклиным – известным английским мореплавателем и исследователем Арктики. Все они теперь оцифрованы и выложены онлайн вместе с другими экспонатами цифровой коллекции института.

Что интересного

Оригиналы коллекции, большая часть которых никогда раньше не публиковалась, хранятся в отделе специальных коллекций Университета Калгари. Их цифровые копии были загружены с сопутствующими метаданными и транскрипцией. Одно дело читать об исследователе 19 века сэре Джоне Франклине в учебниках по истории. Другое – прочитать письмо, написанное и подписанное им лично.

Новая оцифрованная коллекция делает историю чем-то живым и близким, повествуя о путешествиях и открытиях Арктики в 19 веке и в начале 20ого.

Научная библиотека ТГУ

Страна

Россия

Оператор

Томский государственный университет

Тип материалов

Книги, свитки

Тематика

Сибирские делопроизводственный документы прошлого

Правовой статус

Доступ к полным текстам документов, включенных в Электронную библиотеку (репозиторий) ТГУ и их использование регулируется действующим законодательством (Гражданский кодекс РФ, часть 4).

В полном объеме ресурсы доступны с компьютеров в сети Томского государственного университета. Доступ из сети интернет к полным текстам документов открыт на произведения, перешедшие в общественное достояние вследствие истечения установленного срока действия исключительного права на них, или на основании договора с правообладателем, а также на статьи, опубликованные в журналах, издатели которых предоставляют права автору по размещению его статьи.

Доступ к отдельным статьям, опубликованным в зарубежных издательствах, осуществляется в соответствии с политиками издательств и журналов по авторскому праву.

Описание

Документальные свидетельства той эпохи обнародовала на своем сайте Научная библиотека томского госуниверситета, оцифровав архив сибирских делопроизводственных документов. Приходные и расходные книги, челобитные прошения, судебные дела. Этим документам из архива Научной библиотеки ТГУ уже больше трехсот лет, но реставрация продлит их жизнь еще не на один век.

От семнадцатого и восемнадцатого веков в архиве научки сохранилось 146 раритетов. Почти все они — в форме свитков.

Что интересного

Некоторые материалы пришлось собирать буквально по частям. Из документов можно узнать не только о хозяйственной деятельностью томичей. В них немало информации о социальной жизни города.

Московская областная государственная научная библиотека им. Н. К. Крупской

Страна

Россия

Оператор

Корпорация «ЭЛАР»

Тип материалов

Книги, газеты

Тематика

Краеведческие издании о Московской области

Правовой статус

Неизвестно

Описание

Периодика и литература, датированные 1920-1940 годами, теперь доступны читателям в сети через сайт библиотеки. Редкие книги о Московской области как естественнонаучного характера, так и историко-культурного, также были отсканированы, а их электронные копии конвертированы в формат PDF для того, чтобы пользователям было удобно изучать источники в цифровом виде.

Что интересного

Подшивки газет «Московский большевик», «Литература и искусство», «Правда», «Литературная газета» отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы по номерам и датам выпуска.

Из электронных образов газет специалистами ЭЛАР сформированы PDF-издания с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанным текстам.

Источник: noosphere.ru




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