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Morena Morana, morena-morana.livejournal.com   , Сегодня, 03:00

Добро пожаловать в реальность
Почему мне не жалко русских женщин


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Моногамия мертва


Как половое равноправие в стране влияет на когнитивные способности женщин?




Если прислушаться к стонам в соцсетях, русские женщины чуть ли не самые несчастные женщины в мире. И мужички, мол, у нас слабые, и работать мы вынуждены как ломовые лошади, и за детьми следить единолично, хоть бы кто помог. Не жизнь, а каторга! Но позвольте, у меня есть несколько возражений.

Мне кажется, что Россия, как раз, одна из самых благополучных стран для жизни женщины. Да, уровень жизни может быть не так высок, как где-то, да мы привыкли себя жалеть, но вместе с тем нужно помнить, что…

— Если ты зачата девочкой в России, тебя не абортируют на ранних сроках, как в Индии и Китае!

— Если ты родила девочку в России, твои родственники не будут тебя ругать и обвинять, как в Пакистане!

— Ты можешь учиться, а не только рожать и доить корову, как в странах радикального ислама. Там такая свобода является лишь недостижимой мечтой!

— Ты ходишь на работу, зато ты можешь не терпеть побои палкой от свекрови и не кутаться в бурку, закрывая себя с головы до ног.

— Если тебя изнасилуют посреди бела дня, то, скорее всего, будет наказан насильник, а не ты, как в Катаре. Тебя не изнасилуют по решению суда, в качестве наказания кого-то из твоих родственников как в той же Индии.

— При разводе ребенок не является собственностью мужчины, он почти гарантировано останется с тобой, если ты не алкоголичка и не наркоманка.

— Ты можешь иметь столько партнеров, сколько хочешь, и наказанием тебе станет максимум фырканье соседки, а не побивание камнями!

-Ты можешь улыбаться, напиваться и свободно вести себя с мужчинами. Огромное количество женщин в мире не может этого делать в принципе!

— Ты можешь выходить замуж за того, кто тебе нравится, или вообще не выходить, независимо от того, что думает об этом твой отец!

Кроме того:

— Количество мужчин, которые продвинуто предложат тебе располовинить счет, идет на единицы, а не как в Европе, где число таких может достигнуть половины!

— Тебе не нужно бежать из роддома на работу, поручив ребенка няне, в опасении выпасть из вечной гонки.

— Тебя не лишат родительских прав из-за отсутствия молока в холодильнике. Я не знаю, что вообще должно случиться, чтобы все-таки лишили родительских прав.

— Тебя никто не осудит за сексуальное домогательство, если ты продемонстрируешь бретельку бюстгальтера. А в Америках всякое случается.

— Брачный контракт у нас пока еще редкость.

Я действительно считаю, что у наших женщин есть уникальная свобода выбора: своего пути, работы, своей семьи, своего стиля жизни, воспитания ребенка. Но за любую свободу, как всегда, приходится платить ответственностью. Этой-то ответственности российские женщины и не хотят. Она-то и лежит на них тяжелым грузом.

Хочешь равноправия? Вкалывай на равных, это нормально. Нельзя иметь равные права без равных обязанностей.

Хочешь монополизировать воспитание ребенка – тогда это естественно, что ты устаешь. Не хочешь уставать – делегируй отцу ответственность, а не отгоняй его от гнезда.

Выходишь замуж по собственному желанию? Тогда кого кроме себя ты можешь обвинять в своем выборе? Сама и виновата, не нравится — меняй.

Хочешь развлекаться на равных, пить шампанское на вечеринке и уйти с незнакомцем в ночь? Тогда тебя никто не обязан завоевывать, как принцессу из крепости. Сама теперь ищи, чем подманить мужчину.

Это нормальные правила жизни взрослой женщины. Они немного утомительны, но они – расплата за широчайшую свободу выбора пути и стиля жизни, чего лишены очень многие женщины мира. Это прекрасно! Что же вам еще надо!

Пряничные домики, где девочки-Барби только пьют чай и ухаживают за ногтями, под покровительством сильного и верного Кена? Так они не существуют в принципе, а если и существуют, то очень короткое время и для очень ограниченного количества женщин.

Это тяжело, но это лучше, чем существующие в мире альтернативы. Добро пожаловать в реальность!

Источник: cluber.com.ua




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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