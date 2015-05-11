Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:07</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dobavte_zolota_42483"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42483_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Добавьте золота»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Anna Lukachuk</b></span> <span style="font-size: large;">«Добавьте золота»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Максим Ильяхов о том, как зарабатывать с помощью текста и расправляться с правками</font></em></span></p><p>ворческому человеку непросто дается работа с заказчиками: не каждое сердце выдержит правки, которые превращают созданный со всей душой проект в нечто с трудом узнаваемое. Максим Ильяхов, редактор и автор книги <a href=https://www.alpinabook.ru/catalog/Marketing/81365/?&utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_term=AP&utm_content=socialm&utm_campaign=APIG>«Пиши, сокращай»</a>, вышедшей в издательстве «Альпина Паблишер», на лекции «Страх, боль и правочки. Как спокойно работать с клиентами, если вы творческий человек» рассказал о правилах, которые помогут справиться с любой работой. T&P <a href=https://special.theoryandpractice.ru/more-gold>опубликовали</a> тезисы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dobavte_zolota_42483">Подробнее</a></p><br clear="all" />





ворческому человеку непросто дается работа с заказчиками: не каждое сердце выдержит правки, которые превращают созданный со всей душой проект в нечто с трудом узнаваемое. Максим Ильяхов, редактор и автор книги «Пиши, сокращай», вышедшей в издательстве «Альпина Паблишер», на лекции «Страх, боль и правочки. Как спокойно работать с клиентами, если вы творческий человек» рассказал о правилах, которые помогут справиться с любой работой. T&P опубликовали тезисы.

Я хочу начать с истории. 2007 год, появляется первый айфон, Павел Дуров еще не убрал стену, главный эстрадный дуэт — «Дискотека Авария» и Жанна Фриске, «Малинки-малинки». Я на втором курсе иняза, зарабатываю текстиками, живу на восемнадцатом этаже Дома студентов на Вернадского и мечтаю о карьере диджея.

Однажды по большому блату и огромному секрету мне присылают предложение: написать текст для сайта инвестиционной компании. Компания богатая: управляет активами, решает какие-то налоговые вопросы — я тогда не знал этих слов и не вникал. Но — о боже! — там платили 1000 рублей за 1000 знаков! Это и сейчас огромный ценник, а тогда, в 2007 году, это было нереально. Мои глаза намокли, я оделся во всё лучшее и помчал.

Меня встретил уверенный красивый директор — предположим, Виталий. Он для меня бог. Говорит, дизайнер уже начал делать дизайн, осталось наполнить сайт текстом. Я в восторге: всего лишь наполнить сайт! Ну я же умный мальчик, всё смогу. Спрашиваю: «Зачем вам сайт?» Говорят: «Ну, мы общаемся с крупными фирмами, оставляем визитку, они заходят на сайт — а там заглушка. Непорядок. Мы хотим продолжить знакомство на нашем сайте». Поспрашивал о работе компании, записал что-то в блокнотик. «Всё понятно, пришлю через неделю».

Я вернулся в общагу и наколотил за два дня текст. Отправил, и спустя время мне предложили встретиться. Думаю: «Я настолько хороший текст написал, что сейчас клиент уделит мне время! Ура-ура!»

Приезжаю я к нему в офис. Сажусь. Виталий встает, подходит к книжному шкафу, нажимает рычажок, шкаф отодвигается, и за ним открывается, обитая деревянными панелями, с кожаными креслами — сигарная. И там сидят еще несколько таких, как Виталий. Меня заводят, я сажусь.

«Максим, — хотя они меня называли Ильей, конечно же. — Илья, мы всё посмотрели и решили, что нужна другая концепция. Мы решили, что хотим сделать на нашем сайте клуб ценителей редких вещей. Мы общаемся в кругу людей, которые всего добились в жизни. Кто-то купил яхту, кто-то купил картину, кому-то нужна статуя или скульптура. И вот мы хотим на нашем сайте собрать единомышленников». Сейчас мне почти 30 лет, и я примерно понимаю, чего они хотели. Тогда для меня это был просто набор слов. Я не понимал, как управляющие активами с этим вообще связаны. Но мне было слишком стыдно возразить. Я просто кивал и говорил: «Понятно».

Дома я открыл «Википедию», сочинил какой-то текст и в этот момент уже не рассчитывал на положительный ответ. Виталий мне снова позвонил и сказал, что это всё не то и надо по-другому. Я снова переписал и отправил: «Да, стало лучше, но давайте вернемся к предыдущей концепции, где мы рассказывали про бизнес. А картины и старые вещи потом еще обсудим». В этот раз я сдал текст с опозданием, но Виталий этого как будто не заметил.

Виталий стал выходить на связь реже, потом еще реже. Что произошло потом?

Компания закрылась. Они перестали отвечать на звонки, а в офисе охранник ответил, что они больше тут не работают. За все это время прошло месяца три. Я наколотил текста на 30 тысяч рублей, но денег так и не увидел.

Потом было еще несколько ситуаций, когда я делал работу и она уходила в стол. Я стал думать: почему так происходит? С тех пор прошло 10 лет. За эти десять лет я понял три вещи, которые помогли бы мне тогда решить эту задачу и которые помогают мне сейчас: как понять задачу, как принять правки, как не дать испортить свою работу.

Как понять задачу

Когда ко мне приходит клиент, я обычно слышу: нам нужно сделать дизайн, написать текст, сделать лонгрид. Это не задачи. Браться за них нельзя. Нужно разобраться, что за ними стоит и насколько это важно.

«Что за ними стоит» — довольно известная тема: нужно понять, какую проблему клиент пытается решить.

Например, клиент говорит: «Мне нужно залить яму бетоном, возвести стены, проложить проводку и трубы, тут вот намазать штукатуркой, тут положить доски...» — чего он на самом деле хочет? Он хочет построить дом.

Обязательно ли строить именно так — заливая бетоном и замазывая штукатуркой? Необязательно: можно решить его задачу покупкой готового дома, возвести дом из панелей, из бревен, на сваях, напечатать на 3Д-принтере... Суть в том, что мы поняли проблему клиента и можем предложить компетентное решение, а не начать лить в яму бетон.

Интереснее — про важность. Мне часто приходят предложения такого рода: «Сделайте «Тинькофф-журнал», только про хирургические приборы». Люди видят, что где-то что-то выглядит круто, и хотят такое же для себя. Мне не жалко. Но я заранее знаю, что я эту работу никогда не сдам. Даже если получится великолепный хирургический журнал «Скальпель», я просто сделаю его в стол. Смотрите почему.

Плохо: браться за любую задачу,

не оценив важность и целесообразность

Хорошо: браться за критически важную задачу,

без решения которой компании будет плохо

Как принять правки

На этом этапе мы уже сделали всё, что могли, и отправили свой вариант клиенту. А клиент присылает нам правочки. Как правило, они выглядят в духе «Логотип побольше». На самом деле за каждой такой правочкой кроется какая-то боль. Нужно эту боль достать и предложить внятное решение.

«Логотип сделать больше!»

На самом деле

«Страшно, что клиенты не запомнят наш сайт»

Решение

Покрасить сайт в фирменные цвета, убрать декор и оставить только логотип и текст

«Добавьте золота!»

На самом деле

«Наши клиенты привыкли к роскоши, и им нужна знакомая эстетика»

Решение

Добавить роскошную иллюстрацию

«Тут надо написать: «...»!»

На самом деле

«За прежнюю формулировку нас просто закроют»

Решение

Договариваться и вместе искать вариант, который будет хорош и по смыслу, и по закону

«Уберите мат»

На самом деле

«Страшно, что клиенты подумают, что мы хамы»

Решение

Понять, какое обращение будет уместным в случае с их клиентами

Важно помнить, что клиент не дурак. Он просто так приучен делать замечания — не говорить о своих проблемах, а указывать вам, что делать. Он нанял вас, чтобы думали вы, но автоматически начинает думать за вас.

Представьте, будто клиент берет нас за ноги, переворачивает, макает головой в краску и нашей головой малюет. Потом смотрит — что-то не нравится: «Вы же своей головой тут работали!» Да, но водил-то моей головой кто? Но, с другой стороны, вы же сами это позволили!

С этим управлением в ручном режиме нужно работать. На любое «сделай так» можно спросить «а почему?» и мягко менять правочки на замечания.

Как не дать испортить свою работу

Итак, вы поняли, что у клиента болит. Сформулировали, как ему помочь. Сделали. Сдали. Получили деньги. Вы собирались положить работу в портфолио...

И тут клиент всё переделывает.

Вы сделали дизайн — он отдал его своему дизайнеру, тот сделал ерунду. Вы написали текст — его переписал секретарь, ведь «она окончила филфак». Вы написали человеку программу тренировок, а он ест на ней пончики. Хочется взять и наказать.

Обычно я в такие моменты вскипал и садился писать гневный пост. А потом до меня дошло: бесполезно злиться на заказчика, если он испортил твою работу. Это как врачу злиться на пациента за то, что он не пьет прописанные лекарства: бесполезно и никому не поможет. Я нашел другой способ.

Чтобы его применить, нужно понять три момента:

Вы не заставите его сделать хорошо

Никакой реальной власти над клиентом у вас нет. Что бы вы ни сделали, пароль от хостинга всё равно будет у него.

Сделать хорошо — в его интересах

Клиент сам не хочет, чтобы у него был плохой сайт или текст. И тем более он не хочет снижать себе продажи или портить репутацию.

Клиент рискует больше, чем вы

Вы рискуете плохим проектом в портфолио. Невелика беда: если он так плох, просто не опубликуете рассказ, всем наплевать. А если он ну так себе — опубликуете, никто и не заметит. Коллеги побрызжут ядом пять минут, а клиенты даже не поймут, что что-то не так.

А вот клиент заплатил вам деньги и хочет получить результат. У него от этого результата зависит бизнес, прибыль. Может быть, его вообще уволят, если сайт выйдет плохим. Вы не свою работу тут защищаете — вы защищаете клиента.

Как с этим знанием теперь быть?

Узнать причину

Искренне поинтересуйтесь, почему работа изменилась: «Виталий, а можете рассказать, почему вы решили переделать текст?» Желательно понять, что именно вы не учли в задаче.

Предложить выслушать ваши аргументы

«Да, я понимаю, почему вы так сделали. У меня есть соображения, как это решение может вам навредить. Если вам интересно, могу поделиться». Если клиенту неинтересно, то не о чем говорить.

Компетентно объяснить вред

Просто спокойно рассказывайте, как этот текст отразится на репутации, продажах или чем-то еще: «По моему опыту, подобный текст производит впечатление на неопытных покупателей. А мы говорили изначально об аудитории директоров и топ-менеджеров 35+, это довольно вдумчивые ребята. Мне кажется, этот текст нанесет больший урон вашей репутации, чем принесет пользы. У меня был аналогичный проект...»

Компетентно предложить альтернативу

Опять же, никаких переговоров, просто компетентное предложение: «Если вы хотите рассказать еще об одном продукте, я бы сделал для этого отдельную страницу. А если у вас хорошо работают промоакции, то анонсировать ее я советую вот так»

Снять противостояние

Клиент должен почувствовать, что он хозяин ситуации и вся ответственность на нем: «Но это мое мнение как редактора. Решать вам. Если решите оставить так, с моей стороны, разумеется, никаких претензий»

Настрой

Вы согласны с этими фразами?

Я считаю, что должен делать хорошие проекты.

Я считаю, что потом должен положить это в портфолио.

Я считаю, что это должно хорошо там смотреться.

Я считаю, что я не должен позволить испортить результаты моей работы.

Если вы ответили «да», то вами движет тщеславие.

Я для себя понял такое. Проекты не мои дети. Я не рождаю гениальные творения — я лишь помогаю моим клиентам достигать целей.

Я не художник и не просветитель, я врач. Я пишу людям текст, чтобы у них перестало болеть. Если они его не принимают, это их право.

Работа врача — не рецепты, а здоровье клиента. Моя работа — не текст, а решение клиентских проблем. Если клиенту этого не надо и он хочет себе навредить — я компетентно его предупрежу.

Раньше я говорил себе: «Я должен делать лучшие в мире проекты». Сейчас я говорю так: «Я хочу помогать клиентам решать их проблемы настолько хорошо, насколько могу». Тут важно каждое слово:

Не «должен», а «хочу»

Если не получится — значит, не получилось. Идем дальше. Делаем следующий проект.

Не «делать проекты», а «решать проблемы»

Иногда решением проблемы будет не сделать работу, а посоветовать клиенту не делать работу.

Не «лучшие в мире проекты», а «настолько хорошо, насколько могу»

Это самое главное. Клиент может принять работу или отвергнуть; спорить со мной или принимать без вопросов; может положить мою работу в стол или взять на флаг. Но халтурить не буду: каждый текст я сделаю настолько хорошо, насколько могу.

Источник: special.theoryandpractice.ru





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