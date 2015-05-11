Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 23 февраля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dlya_progressivnogo_chelovechestva_41578"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41578_.jpg" width=206 alt="Для прогрессивного человечества" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Надежда Игнатьева</b></span> <span style="font-size: large;">Для прогрессивного человечества</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Николай Луганский и Михаил Плетнёв исполнили Первый концерт Брамса и Десятую симфонию Шостаковича</font></em></span></p><p>Имена Николай Луганский и Михаил Плетнёв на афише — для слушателей верный знак прекрасного концерта, для организаторов — верный способ собрать полный зал. Так и было 15 февраля в Большом зале Консерватории: зал был совершенно полон — на ступеньках сидели не только студенты, но и люди, которые давно покинули студенческую скамью. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dlya_progressivnogo_chelovechestva_41578">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Имена Николай Луганский и Михаил Плетнёв на афише — для слушателей верный знак прекрасного концерта, для организаторов — верный способ собрать полный зал. Так и было 15 февраля в Большом зале Консерватории: зал был совершенно полон — на ступеньках сидели не только студенты, но и люди, которые давно покинули студенческую скамью.

Первый концерт Брамса исполняется реже, чем Второй, остаётся лишь предполагать почему. Впрочем, надо заметить, что и при жизни Брамса, путь сочинения к слушателям был тернист и непрост. На премьерных исполнениях 1859 года публика и критика приняла концерт холодно. Неудача была столь серьёзна, что издательство «Breitkopf & Härtel» сочло молодого композитора «бесперспективным». Впрочем, разумеется, справедливость восторжествовала, возможно, благодаря настойчивости Брамса, который был ещё и великолепным пианистом, и спустя 30 лет концерт обрёл признание.

Концерт Брамса с первых же звуков поражает своей масштабностью и пафосом (не в этом ли одна из причин премьерной неудачи — публика ждала концерта виртуозного, блестящего, яркого и в меру интеллектуального, а получила полную драматизма и коллизий симфонию с солирующим фортепиано). Оркестровое вступление у Плетнёва прозвучало внушительно и патетично, и в то же время очень искренне. Звучание фортепиано после этого показалось особенно прозрачным и хрупким. Но вскоре в партии фортепиано зазвучала первая, патетическая тема и никакой хрупкости как не бывало. Чередование мощных, чтобы не сказать суровых, оркестровых tutti и нежнейших, лирических соло (особенно завораживающе в конце первой части прозвучала валторна), заставили в очередной раз вспомнить, что Брамс учился у Шумана, и в этом сочинении 25-летнего композитора очень много порывистости, перепадов настроения, характерных для его учителя. После мятущейся Первой части Adagio показалось неким островком покоя и неги. Недаром сам композитор говорил, что вторая часть концерта – это портрет его музы Клары Шуман. Медленная часть не только самая лиричная в концерте, но и, безусловно, та часть, где слушатель имеет редкую возможность «выпасть» в некоторое безвременье, и Николай Луганский с Михаилом Плетнёвым как будто соткали из звуков некое пространство, где ход времени не имеет значения, а музыкальные мысли текут неторопливо и лишены всякой суетности. Тем резче оказался переход к финалу, который с ходу задаёт свой беспокойный пульс и жёсткий темп. Возвращающаяся то и дело основная тема финала, подвижная и решительная, всё время как будто выступала в роли неких предзаданных обстоятельств. Не сказать, что злой рок, но скорее слепая судьба, которая как одаривает, так и отнимает: в некоторых проведениях она же приводила к нежнейшим и мягким темам, но она же их решительно пресекала, рано или поздно, так или иначе. И даже оптимистичное завершение не внушает доверия. Из прекрасных интерпретаторских находок в финале — аллюзии на эпоху барокко, в первую очередь органную виртуозную музыку.

В целом же исполнение Луганского-Плетнёва, как всегда, порадовало сочетанием виртуозности, вкуса и ума. Конечно же, в отличие от Лейпцигского концерта 1859 года, где публика даже хлопать не стала, в БЗК слушатели долго не хотели отпускать исполнителей и лишь после биса (Песня без слов Мендельсона) с большой неохотой разошлась на перерыв.

Десятая Шостаковича, прозвучавшая во втором отделении, пользуется в этом сезоне какой-то небывалой популярностью. Впрочем, объяснение простое — в сентябре исполнилось 110 лет со дня рождения Шостаковича, а Десятая симфония считается одним из самых личных, практически автобиографичных сочинений композитора.

Выждав, когда юбилейная шумиха утихнет, Плетнёв снова решил обратиться к симфониям Шостаковича. Неделей ранее маэстро сыграл одно из самых сложных, глубоких и многозначных произведений — Четвертую симфонию в зале Чайковского. Теперь же он преподнёс слушателям Десятую.

Интересно, что в симфонии совершенно по-особенному прозвучали крайние части — Первая и финал. А вот средние — прозвучали как-то средне. Формально вроде все на месте, а не хватило чего-то. Во Второй — куража и бешенного драйва. Совершенно очевидно, что Плетнёв для этой музыки слишком рафинирован и интеллигентен. А меж тем, это одна из самых «звериных» частей во всём творчестве Шостаковича. Третья же, несмотря на совершенно точно найденные образы: сдержанная и немного вкрадчивая первая тема у струнных, гротескное звучание монограммы композитора — DSCH, и абсолютно неземное соло валторны (Алексей Серов) — всё же ей не хватило некого стержня.

Первая же часть прозвучала максимально самопогруженно и отстранённо. И лишь в кульминации драматизм и накал были столь сильны, что переживались как от первого лица. И тут следует отметить и совершенно потрясающее качество Российского национального оркестра — фантастическую выверенность звучания, которая сочетается с напряжённой и живой эмоциональностью. И чем холоднее, сдержаннее и приглаженнее было начало, тем неподдельней казалась боль в кульминации. И тем более пугающим оказалось соло флейты (Максим Рубцов) в самом конце части — нежное, безмятежное, словно и не было ничего до этого.

Финал же, открывавшийся задумчивым соло всё той же флейты, наоборот, прозвучал ярко, празднично, живо. Но в то же время, подобные сцены у Шостаковича всё время вызывают в памяти строчки из его письма (от 29 декабря 1957 года, т.е. уже сильно после Десятой симфонии) Исааку Гликману: «Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.П. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.А. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.И. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко.

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириченко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.А. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко, Д.С. Коротченко. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе».

Пока «прогрессивное человечество» ходит с флагами и транспарантами (как тут не вспомнить И. Бродского: «кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную содержательным доносом»), Дмитрий Шостакович, неоднократно порицавшийся, подвергавшийся «публичной порке» и осуждавшийся за формализм и идеологически неправильные сочинения, описывает «как может всенародный праздник». Симфония произвела столь сильное впечатление, что зал некоторое время сидел недвижим, а затем устроил стоячую овацию.





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