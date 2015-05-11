Дипак Чопра: Мифы о возрасте сильно преувеличены

Каждый из нас наверняка не раз слышал, что взрослея, тело и разум человека начинают дряхлеть, он становится менее подвижным, а состояние здоровья всё хуже год от года. Мы все принимаем эти факты за непреложную истину и смиренно ожидаем собственного прихода старости. Но, согласно современной науке, все эти факты – весьма сомнительны и больше напоминают мифы.
Миф первый: здоровье человека целиком зависит от генетики
Это не так.
Несмотря на то, что мы рождаемся с определёнными наборами генов, но их развитие и реализация будет зависеть от того, какой образ жизни вы выбираете.
Учёные уже стали ближе к пониманию экспрессии генов, преобразования информации из генома в белок. На этот процесс большое влияние оказывает множество факторов:
— мыслительные процессы,
— эмоциональность,
— стрессоустойчивость,
— режим сна,
— выносливость к физнагрузкам,
— дыхание,
— интеграция тела и разума.
Можно сказать, что в наших силах — способность задействовать положительные гены и подавлять негативные. Это относится к сфере изучения новой науки – эпигенетике. В конце концов, мы вскоре подойдём к решению задачи по контролю за развитием и старением наших клеток.
Миф второй: становясь старше, чувствуешь себя старее
Это не так.
Каждый человек имеет два возраста – биологический и хронологический.
Возраст хронологический – это возраст по паспорту, а биологический показывает состояние вашего организма, включающем разные параметры – от давления и холестерина в крови до процента жировой ткани с плотностью костей. Все эти факторы обусловлены разными показателями, среди которых реальный возраст имеет не самое большое значение.
Процесс старения тела зависит от вашего отношения к старению, ваших ожиданий и убеждений, восприятия времени и уровня энергии.
Человек в возрасте 50 лет может ощущать себя на 35, а махнувший на себя рукой 35-летний чувствует себя лет на 15 старее.
Миф третий: Тело начинает дряхлеть с годами
Это не так.
Солидный возраст необязательно предполагает слабость и болезни.
Никто не помешает вам заниматься спортом, выполнять физические тренировки.
Известно по опыту, что у мужчин, которым за 60, начавших заниматься спортом, через полтора месяца уровень силы вырастает в два раза. А получасовая прогулка всего раз в неделю продляет жизнь на 7 лет.
Миф четвёртый: Мозг неизбежно деградирует к старости
Это не так.
Если вы думаете, что мозговые клетки постепенно умирают, то вы не совсем правы. Согласно последним исследованиям, в некоторых отделах мозга выработка новых клеток не останавливается! Конечно, клетки гибнут, но их заменяют новые.
Чтобы укреплять мозг, нужно постоянно его тренировать.
Особенно эффективно для развития и поддержания мозговой активности будет изучение иностранных языков.
Отметим, что лишь небольшая доля — 3-4% болезней, включая Альцгеймер, вызваны генетикой. Большая их часть определяется образом жизни, эмоциями, стрессом, сном и диетой.
Миф пятый: Энергия организма постепенно угасает
Это не так.
Показатель нашей энергии не привязан к возрасту. Он зависит от вашего отношения к своему организму и ваших привычек.
Спокойная медитация, здоровый сон, физическая активность помогут вашему телу сохранить нормальный уровень энергетики.
Миф шестой: Старость и счастье несовместимы
Это не так.
Нет никакой зависимости между счастьем и возрастом. В действительности, «осень» вашей жизни может стать самым лучшим периодом времени. Важно правильно питаться, заботиться о себе и не терять социальные связи.
Источник: cluber.com.ua
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