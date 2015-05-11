Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 2 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dikari_iz_megapolisa_41456"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41456_houses-768725_960_72.jpg" width=206 alt="Дикари из мегаполиса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Андрей Константинов для <a href=http://kot.sh/statya/2985/dikari-iz-megapolisa>kot.sh</a></b></span> <span style="font-size: large;">Дикари из мегаполиса</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как гибнет цивилизация</font></em></span></p><p>Вас не беспокоит молчание Вселенной? Куда ни посмотришь, всюду бесчисленные звёзды с планетами, вот только ни одного сигнала от инопланетных цивилизаций мы пока не поймали. Трудно поверить, что наша планета такая уникальная и только здесь возникли разумные существа, способные передавать информацию с помощью электромагнитного излучения. <a href="http://www.chaskor.ru/article/dikari_iz_megapolisa_41456">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вас не беспокоит молчание Вселенной? Куда ни посмотришь, всюду бесчисленные звёзды с планетами, вот только ни одного сигнала от инопланетных цивилизаций мы пока не поймали. Трудно поверить, что наша планета такая уникальная и только здесь возникли разумные существа, способные передавать информацию с помощью электромагнитного излучения.

Можно придумать немало изящных объяснений парадокса Ферми — так называют в научном мире загадку молчания Вселенной. Циолковский, например, считал, что более развитые цивилизации специально держат нас в изоляции в «информационном заповеднике» — не созрели ещё. Но есть одно объяснение парадокса, самое простое и самое неприятное, о котором нам следовало бы подумать в первую очередь — именно потому, что оно самое простое и неприятное. Состоит оно в том, что цивилизации не могут пережить определённый этап своего развития и самоуничтожаются.

С чего бы обязательно самоуничтожаться? Причина проста: несоответствие культуры технологиям, дисбаланс ума и силы, гуманитарных возможностей цивилизации и физических. Оружие эволюционирует быстрее, чем умение договариваться. Наша способность менять мир эволюционирует быстрее, чем способность осознавать, что с этим миром происходит.

Философ Акоп Назаретян называет это «законом техно-­гуманитарного баланса». И приводит в пример ­племя горных кхмеров, которым неудачливые прогрессоры раздали винтовки, после чего кхмеры перебили всех горных коз, тысячелетиями служивших им пищей, и отправились побираться в город.

А ведь нам, если мы разрушим собственную среду обитания, допустим, парниковыми газами, пойти будет некуда — от глобального потепления не спрятаться. Несмотря на все пессимистические прогнозы учёных, нам крайне трудно даже осознать (не говоря уже о том, чтобы действовать), насколько велика и неотвратима угроза глобального потепления — уж слишком оно глобально и слишком медленно наступает…

Да и потом, может, учёные всё выдумали? Тоже популярная мысль — её разделяет, например, новый американский президент, которого и выбрали не в последнюю очередь потому, что он проповедовал простые и приятные идеи, избавляющие от беспокойства. Мир стал безумно сложен, противоречивой информации так много, что удерживать в головах и учитывать в стратегиях все сложности просто не получается — у принимающих решения нет ни времени, ни знаний, ни желания. Всё чаще они предлагают самый простой ответ на новые вызовы: скатиться в архаику, держаться за привычное, верить в утешительные мифы.

Помимо техногенной катастрофы есть другой отличный способ самоуничтожения — война. Тем более что главный миф всегда о величии нашего племени и его героическом прошлом, а также о нелюдях из ­соседних племён, вечно строящих нам козни. Когда-то уровень агрессивности наших предков вполне соответствовал их арсеналу: палкам и камням. Теперь у нас ядерные ракеты и боевые дроны, но уровень агрессивности примерно тот же, да и способы разрешения конфликтов изменились мало. Честно говоря, даже удивительно, что мы продержались так долго и до сих пор не устроили окончательную войнушку.

Внешне наш мир всё больше становится похож на фантастическое будущее: виртуальная реальность и соц­сети, небоскрёбы и роботизированные фабрики, самоуправляемые автомобили и автоматические переводчики… Но как сделать, чтобы будущее наступило в головах?

Террористы со средневековым сознанием, политики, всеми силами цепляющиеся за прошлое, толпы готовых обидеться на современное искусство и весь современный мир — это только часть проблемы одичания. Технофилы и прогрессисты, ловцы покемонов и энтузиасты айфонов — дикари в большей степени, чем какое-­нибудь затерянное амазонское племя, если покемоны и айфоны создают более примитивную среду, чем та, в которой живёт охотник в джунглях Амазонки.

Возможно, в мире, где умные вещи думают за нас, а мы лишь нажимаем кнопки, главный способ самоуничтожения — это не война или техногенная катастрофа, а что-то вроде добровольного ухода в матрицу, где жизнь незамысловата и полна лайков, напрягаться и думать не надо — жми себе на кнопки и получай удовольствие. Что, если цивилизации, сумевшие выжить на этапе борьбы за существование, не выдерживают следующего этапа — «испытания удовольствием»?

Хорошо бы всё-таки Циолковский оказался прав и где-то наверху инопланетяне смотрят сейчас на наш заповедник и переживают, выберемся ли мы из своей дикости, минуем ли ловушку архаизации, пройдём ли испытание удовольствием. Если кто-то прошёл, то и мы должны суметь.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №12 (26) за декабрь 2016 г.





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