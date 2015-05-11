Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:38</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/dialog_na_fone_kolyuchej_provoloki_42146"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42146_d2d52f4fe51daa89a8b681a3a70d240c_1.jpg" width=206 alt="Диалог на фоне колючей проволоки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Игорь Ядрошников</b></span> <span style="font-size: large;">Диалог на фоне колючей проволоки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что происходит вокруг Томинского ГОКа</font></em></span></p><p>В Челябинске подводят итоги визита группы представителей совета по правам человека при Президенте РФ, возглавляемой Михаилом Федотовым. В центре внимания, разумеется, ситуация с Томинским ГОКом, против планов строительства местными экологическими активистами была развернута мощная кампания. Ситуацию обострило то, что с 11 июня Русская медная компания (РМК) начала огораживание стройплощадки для будущего комбината, что <a href=http://activatica.org/blogs/view/id/3592/title/nasilie-otvet-protivnikam-tominskogo-goka-v-chelyabinskoy-oblasti-napadeniya-na-aktivistov>привело к прямым столкновениям активистов с охранниками</a>. Появились ли шансы на урегулирование конфликта? <a href="http://www.chaskor.ru/article/dialog_na_fone_kolyuchej_provoloki_42146">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В Челябинске подводят итоги визита группы представителей совета по правам человека при Президенте РФ, возглавляемой Михаилом Федотовым. В центре внимания, разумеется, ситуация с Томинским ГОКом, против планов строительства местными экологическими активистами была развернута мощная кампания. Ситуацию обострило то, что с 11 июня Русская медная компания (РМК) начала огораживание стройплощадки для будущего комбината, что привело к прямым столкновениям активистов с охранниками. Появились ли шансы на урегулирование конфликта?

Долгожданный компромисс?

На своей страничке ВКонтакте движение противников ГОК сообщило об итоге результате переговоров:

Обращения в различные инстанции, пикеты, митинги, судебные процессы, т.е. вся наша активность, делают своё дело! Стали возможны встречи на высоком уровне, в том числе на круглом столе в Законодательном собрании Челябинской области с представителями Совета по правам человека.

Активные граждане Челябинской области, пришедшие на встречу с членом СПЧ Иваном Засурским, приняли документ, включающий в себя семь требований, являющихся необходимым условием цивилизованного диалога. Этот документ передан первому заместителю губернатора Челябинской области Евгению Редину, который заявил, что требования «разумны».

В размещенном активистами тексте нет требования безусловного отказа от строительства или его приостановки - говорится лишь, что РМК и власти должны "Продемонстрировать готовность реализовать новую модель проекта ТоГОК, исключив из проекта хвостохранилище и гидрометаллургическое производство". Также содержатся требования провести ряд дополнительных экспертиз и отменить положительное заключения Госэкспертизы на проект в его нынешнем виде.

Пока - лишь надежда

Своим видением происходящего с Activatica.org поделился член президентского СПЧ Иван Засурский:

v«Сейчас готовится новая версия проекта ГОК, ориентированная на решение проблемы коркинского карьера. Когда представят новый проект, можно будет его обсуждать.

Пока его, строго говоря, ещё нет. После экспертизы Уральского государственного горного университета проект, как сказал губернатор области, был переработан. Технологически его реализация представляет собой инженерный и экологический вызов. Для этого нужны прорывные технологические решения.

Главный нюанс состоит в том, что сегодня все разрешения экспертизы на первый «грязный» вариант проекта уже есть. Мы слышали, что от него отказались, однако, технически он остаётся возможным. С этим связано недоверие представителей общественности к проекту ГОКа. К тому же не выполняется решение арбитражного суда о предоставлении общественности документации по проекту. Я считаю, что реализация старого проекта невозможна.

Пока компромисса между РМК и противниками ГОКа нет, но есть надежда на диалог.

Договорённостей о прекращении работ со стороны РМК нет, но зато есть обращение протестующих к властям с требованиями, которые признаны «разумными» первым вице-губернатором и министром экологии.

Очень важно, что благодаря нашей общей работе, протестующих не будут воспринимать как врагов народа. ФСБ опасалось, что протест проплачен и неконструктивен, но наши встречи показали – это не так.

С проектом Томинского Гока связана проблема рекультивации Коркинского угольного разреза. Этот карьер с многолетним угольным пожаром показывает скрытую стоимость горного бизнеса, которую приходится платить обществу за довольно-таки скромные прибыли в данном случае компании, которая принадлежит оффшору.

Отмена строительства ГОКа вполне возможна. Если им не удастся доказать безопасность проекта.

Я бы развивал экотуризм в 30-км зоне вокруг Челябинска, и не связывал бы тушение пожара в карьере со строительством нового ГОКа. Коркинский карьер – самый глубокий в Европе. Это супер достопримечательность».

Ситуацию прокомментировал и Сергей Белогорохов - один из координаторов неформального движения СтопГОК:

"Моё впечатление по итогам встреч с СПЧ и не «ах, всё пропало!» и не «ах, всё здорово!».

Что порадовало – 27 июня общественниками были подготовлены семь пунктов, которые могли бы помочь прояснить ситуацию.

Если мы говорим, что нужно запретить Томинский ГОК, то на основании чего? Только если убедимся сами и сможем показать другом, что он действительно вреден. Для этого мы должны получить необходимые данные.

Мы выдвигаем требование доказать, что они отказываются от старого проекта. Почему? Потому что они до сих пор говорят: ребята, а у нас всё согласовано, мы можем по старому проекту работать.

Если губернатор говорит, что есть новый проект, более экологичный, так покажите его нам. А то может получиться так, что под маркой нового проекта начнут реализовывать старый.

Я как был против строительства Томинского ГОКа, так и продолжаю считать это авантюрой. Но нам нужны основания, чтобы доказывать свою позицию тем, кто требует дополнительных доказательств.

Документы нам не дают под предлогом того, что нового проекта нет. Тогда почему они туда технику загнали? Почему идут какие-то работы без нового проекта? А если он есть, то покажите!

Возвращаясь к этим семи требованиям, отдельно хочу сказать, что их ни в коем случае нельзя рассматривать как некое «согласие» на строительство ГОКа. Их выполнение, это важнейшее условие цивилизованного диалога с властью, которая также несёт ответственность за весь этот балаган, но при этом делает вид, что ничего особенного не происходит.

Есть силы, которым выгодно выставлять наше движение в виде пугала: посмотрите, они не о чём не хотят говорить, они только хотят культивировать протест. Им выгодно настраивать власть против граждан, отстаивающие свои конституционные права. А самим в это время продвигать свои интересы. Томинский ГОК это экологическая и экономическая авантюра, поэтому мнение однозначно: не допустить строительство Томинского гока".

Тем временем - работы идут

Надо сказать, что опасения и недоверие активистов не напрасны. В их распоряжение попал ответ руководства Томинского ГОКа депутату Госдумы Валерию Гартунгу. В нём сообщается, что РМК в ближайшее время намерена начать реализацию проекта.

Сейчас РМК активно огораживает будущую стройплощадку, превращая лес и поле в подобие армейской линии обороны

После завершения этого процесса даже проконтролировать происходящее на территории стройки может стать для активистов проблематичным.

"Эта земля в собственности и, как оказывается, они имеют право её огораживать. Сейчас открещиваются от начала строительства, но мы же всё понимаем. Другое дело, если начнут вырубку лесов, то придётся что то делать. Пикеты, митинг, вплоть до голодовки" - говорит Белогорохов

Недоверие

Надо сказать, иллюзий по поводу намерений РМК активисты не питают и подозревают чуть ли не во всех возможных грехах. Например, прямо на заседании с участием СПЧ были представлены документы, свидетельствующие о возможной фальсификации общественных слушаний по проекту ГОК в Томинском сельском поселении. В списке тех, кто высказался за проект, оказалось много людей с одной и той же фамилией и одними и теми же инициалами. В список голосующих за проект, включили 60 человек, которые подписались против!

В общем, поводов для оптимизма, как это было после визита СПЧ к "сунским партизанам" в Карелии, пока, пожалуй немного. К плюсам можно отнести то, что противников стройки власти пришлось официально "заметить" и признать стороной переговорного процесса - хотя бы формально. Но никаких гарантий того, что переговоры будут иметь влияние на проект, пока нет. Исход "битвы за Томинский" неясен - ясно лишь, что многое будет зависеть от активности и решимости противников стройки.

Источник: activatica.org





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