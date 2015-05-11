Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 декабря 2016 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/devushka_po_imeni_rozhdestvo_41296"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41296_c109c2c17c7b3817c18dbcb839ce212.jpg" width=206 alt="Девушка по имени Рождество" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/lina-kavaleri-devushka-po-imeni-rozhdestvo/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Девушка по имени Рождество</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">История Лины Кавальери, самой известной оперной певицы конца 19 века</font></em></span></p><p>Лина Кавальери — сто лет назад это имя гремело по всей Европе и в России. Итальянская оперная певица получила ошеломляющую популярность не только благодаря пению, но и внешности — ведь ее называли самой красивой женщиной в мире. <a href="http://www.chaskor.ru/article/devushka_po_imeni_rozhdestvo_41296">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Лина Кавальери — сто лет назад это имя гремело по всей Европе и в России. Итальянская оперная певица получила ошеломляющую популярность не только благодаря пению, но и внешности — ведь ее называли самой красивой женщиной в мире.

Говорят, что детей, которые появились на свет в Рождество, ждёт необыкновенная судьба. 25 декабря 1874 года в городе Витербо в окрестностях Рима, в семье Кавальери родилась девочка, которую назвали Наталиной — на итальянском языке Natale обозначает Рождество.

Малышка подрастала и становилась всё более привлекательной. Помимо внешней красоты судьба наградила её и музыкальным талантом. Девочка распевала с утра до ночи незамысловатые песенки, которые трогали до глубины души случайных слушателей её пения.





Одним из тех, кто услышал пение Наталины, стал новый сосед, учитель музыки. Он предложил девочке всерьёз заняться пением, и она с радостью согласилась. Несколько уроков показали учителю, что девочка обладает несомненным талантом, и он порекомендовал её в качестве певицы знакомому владельцу маленького ресторанчика.

Прослушав Кавальери, тот с восторгом предлагает ей ангажемент, и Наталина с радостью соглашается.

Четырнадцатилетняя девушка каждый вечер входила в шумный зал ресторана, и поражённая публика тут же замолкала. Она ещё не успевала начать песенку, а зрители уже были покорены её необыкновенной красотой. А после исполнения грохот рукоплесканий просто оглушал юную певицу...

Триумфальное шествие

Слава красавицы-певицы с быстротой молнии распространяется по городу. Вскоре владельцы самых роскошных и престижных ресторанов борются за то, чтобы Кавальери пела именно у них. Величина её гонораров всё возрастает, и Наталина уже может позволить себе вести жизнь избалованной звезды. Но она продолжает заниматься уроками вокала, посещает учителей танцев. У девушки теперь появилась новая мечта — она стремится стать звездой оперы.





Какое-то время Кавальери выступает в Неаполе — пока ещё в качестве кафешантанной певицы. Но вскоре старания её учителя пения Марианны Мази приносят свои плоды — та сумела поставить голос Наталине, и девушка теперь вполне может выступать на профессиональной сцене. Дебютировала Лина Кавальери на оперной сцене Мадрида, затем последовали другие европейские столицы.

И везде — шумный успех, толпы поклонников, рукоплещущий и бисирующий зал... Мир охватывает безумие по Лине Кавальери — её имя у всех на устах.

Анастасия Цветаева так рассказывала в своих мемуарах о Кавальери: «Музыка! Смычки, струны, феерический вид оркестра. Вдруг что-то делается в конце залы, вспыхивает всеобщим волнением, бежит сдержанным — но разве сдержишь? — шёпотом, и глаза всех устремляются к дверям. Может быть, встают все? Драгоценное имя, доносимое, шелестит по губам итальянцев и иноземцев. Имя, принадлежащее Красоте, ни с чем не сравненной, потому что она — Первая в мире!

La signora Lina Cavalieri!.. Она вошла в зал, окружённая свитой, и я помню точёный профиль величавой и прекрасной женщины, знаменитой актрисы. Что-то жемчужное. Темноволосое. Темноглазое. И с протянутой руки ожившей статуи — текущая пена кружев».

Божественная красота Кавальери поражает до такой степени, что на её фоне меркнут любые женщины. И она сама осознавала это: «Я чувствовала себя красивее других женщин, более чем другие, неотразимой чаровницей, неприступной сиреной. На балах именно я была королевой, я была той, которую пожирали жадными взглядами»...





В 1890-х годах Лина отправилась покорять Россию. И Петербург и Москва рукоплескали примадонне, публика просто сходила с ума. Знаменитости также отдавали ей должное.

Леонид Собинов так отзывался о Кавальери:

«Теперь восходит звезда... всё в ней так трогательно чисто, так бесконечно свежо. Это чудный цветок, это нежная, благоухающая весной орхидея, и за ней нельзя не ухаживать, её нельзя не холить. Вы, вероятно, уже сомневаетесь в моем беспристрастии, всем известно, что Кавальери очень красива. Пусть так, но её красота в её таланте только лишний штрих. Сколько ума во всех её сценических движениях, сколько музыкальности и вместе с тем темперамента в её фразах! Какая чудная у неё мимика. Прелестный, хотя и не поражающий какой-то феноменальностью голос, поддающийся легко колоратуре, кристальное „пиано“, удивительный в речитативах грудной регистр. Да здравствует и расцветает этот чудный цветок!!!»

Первая фотомодель

На бешеной популярности Лины зарабатывались огромные деньги. Открытки с изображением юной красавицы продавались миллионными тиражами. Образ высокой брюнетки с огромными глазами и длинными ресницами стал символом эпохи — его можно было увидеть везде.

Илья Шнeйдep в книгe «3aпиcки cтapoгo мocквичa» описал всеобщую истерию по Кавальери: «Ecли вы пoкупaли кopoбкy кoнфeт в кондитерской Aбpикocoвa, тo, пoмимo oбязaтeльнoгo пpилoжeния к eё coдepжимoмy в видe зacaxapeннoгo куcoчкa aнaнaca и плитoчки шoкoлaдa „миньoн“, зaвёpнутoй в cepeбpянyю фoльгy, в кopoбoчкe лeжaлa eщё нeбoльшaя тoлcтeнькaя плиткa шoкoлaдa в oбёpткe из зoлoтoй бyмaги c нaклeeннoй нa нeё миниaтюpнoй фoтoгpaфиeй Шaляпинa или Лины Kaвaльepи.





B любoй тaбaчнoй лaвчoнкe, имeвшeй, кaк пpaвилo, и пиcчeбумaжныe тoвapы, мoжнo былo нaйти oткpытки c изoбpaжeниeм „пepвoй кpacaвицы миpa“ — итaльянки Лины Kaвaльepи, зacнятoй в paзныx пoзax. Были oткpытки и c дpyгими кpacaвицaми: фpaнцужeнки Kлeo дe Mepoд, иcпaнcкoй тaнцoвщицы Гвepepo, oднoфaмилицы Лины Kaвaльepи — Mapии Kaвaльepи и шaнcoнeтки Oтepo.

Ho никтo из ниx нe был тaк пoпуляpeн, кaк Линa Kaвaльepи. Имя eё в Poccии былo тaк жe извecтнo, кaк швeйныe машины Зингера, булочные Филиппова, как зубнoй эликсир „Oдoль“ или мoлoчныe мaгaзины Чичкинa...».

Интересно, что Кавальери поставила жёсткое условия фотографам — она будет сниматься только в строгих нарядах, чтобы не скомпрометировать себя в глазах своего будущего жениха, который непременно появится в её жизни!

Разбитое сердце

И вскоре такой жених действительно появился — российский дворянин, наследник миллионов Александр Барятинский. Безумная любовь поразила обоих, и вскоре состоялось тайное венчание — семья оказалась в шоке от подобного мезальянса и всячески ограждала князя от певицы.

Лина же была без ума от своего мужа, собиралась оставить сцену и посвятить себя только ему. Но вскоре этот союз был разрушен. Николай II по просьбе семьи князя аннулировал брак безродной итальянки и русского дворянина, а Лине настойчиво порекомендовали покинуть Россию.

Лина уехала в Италию и продолжила свою оперную деятельность. Сердце её разрывалось от любви и страданий, но мир не видел её слез — Кавальери была так же прекрасна и талантлива. Более того, её страдания обогатили исполняемые арии новыми красками, и зрительный зал просто рыдал, слушая голос божественной красавицы.

Лина покоряла все новые театры, пела вместе с самыми известными оперными знаменитостями — Карузо, Собиновым, Шаляпиным. Спустя какое-то время она вновь начала ездить с гастролями в Россию, где страдал от любви князь Барятинский, к тому времени ставший уже мужем дочери Александра II...

Скорее всего, их по-прежнему связывала любовная связь, так как только после смерти князя в 1910 году Лина Кавальери приняла предложение руки и сердца от американского миллионера Роберта Чендлера, давно готового осыпать певицу деньгами и драгоценностями.

Вскоре Кавальери навсегда оставила сцену, написала мемуары и книгу, моментально ставшую бестселлером, — «Наставления Лины Кавальери». В ней она раскрывала секреты своей красоты и рассказывала о том, как можно надолго сохранить молодость и привлекательность.

Про биографию Лины после её ухода со сцены известно очень мало. По слухам, после смерти Чендлера, став очень богатой вдовой, она несколько раз выходила замуж и разводилась.

А с началом Второй мировой войны, несмотря на почтенный возраст, она приняла решение стать медсестрой. И погибла от разрыва бомбы, которая попала в её дом.

Кавальери умерла, но её фотографии остались. И даже в XXI веке образ самой красивой женщины продолжает вдохновлять художников, поэтов, писателей. Эта женщина остается символом своей эпохи, ушедшей от нас навсегда...

Это чудо, но сохранились записи певицы, и даже сегодня, спустя столетие, можно послушать Лину Кавальери:

Источник: izbrannoe.com





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