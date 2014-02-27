Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 2 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/devochka_do_dvenadtsati_41201"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41201_content_zolushka_1__econet_r.jpg" width=206 alt="Девочка до двенадцати" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Марк Ифраимов, <a href=http://www.markifraimov.ru/?p=1493>markifraimov.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Девочка до двенадцати</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Любовь к отцу: сценарий развития судьбы вашей дочки</font></em></span></p><p>«До двенадцати лет девочка находится под крылом отца, а мальчик — под крылом матери». Эта фраза может помочь предсказать будущее ребенка. Хорошо это или плохо, человек – абсолютно программируемое существо. За первые 7 лет жизни каждый из нас бессознательно программируется, а потом всю жизнь сознательно пытается перепрограммироваться. Получается не у всех, особенно когда неизвестно, что в первую очередь стоит менять. И поэтому сегодня про любовь к отцу. <a href="http://www.chaskor.ru/article/devochka_do_dvenadtsati_41201">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«До двенадцати лет девочка находится под крылом отца, а мальчик — под крылом матери». Эта фраза может помочь предсказать будущее ребенка. Хорошо это или плохо, человек – абсолютно программируемое существо. За первые 7 лет жизни каждый из нас бессознательно программируется, а потом всю жизнь сознательно пытается перепрограммироваться. Получается не у всех, особенно когда неизвестно, что в первую очередь стоит менять. И поэтому сегодня про любовь к отцу.

В этой статье я предлагаю вам увидеть сценарий развития судьбы вашей дочки, или (если вы – женщина) сверить мою информацию с основными вехами вашей собственной жизни. И, возможно, оспорить мои размышления.

Прелюдия

В жизни ребенка всё зависит от матери, которая является богом для своего дитя, но ирония судьбы в том, что девочка – сама будущая мама, до двенадцати лет смотрит на папу и ждет его бескрайней любви.

От того, как девочка в глубине души смотрит на своего отца, от того, может ли она получать его любовь, зависит весь рисунок ее судьбы.

А именно: будет ли она разведена, будет ли жить в достатке, придется ли ей тяжело трудиться, доживет ли до старости в окружении своих близких, останется ли в одиночестве, достанется ли ей заботливый муж или же тот, от кого она будет мечтать сбежать.

Все отношения с мужчинами, абсолютно все, зависят от того, как мы смотрим на папу. Или на того, кто на этом месте стоит.

Это правило относится как к женщинам, так и к мужчинам. Все мы, и мужчины и женщины, с детства пользуемся одинаковой стратегией коммуникации, которую позже просто проецируем на всех, кто попадется нам в повседневной жизни.

Проще говоря, если мы обижены на папу, мы будем обижаться на всех мужчин. Точно также, если мы обижены на маму, повзрослев, мы будем искать в женщинах повод, чтобы обидеться и разорвать отношения.

Мы проецируем свои чувства с тех, кто был в нашем детстве на тех, кто есть в нашем окружении сейчас. К сожалению, большинство людей в мире не осознают, что они видят других людей через призму своих детских чувств и решений. И, прошу прощения за каламбур, эти искажения искажают отношения настолько, что из них хочется вырваться и убежать.

Это первое, что мы должны знать, чтобы уметь предвидеть судьбу. Во-вторых, важно понимать, что для девочки означает ее отец.

Девочка до 12 лет эмоционально очень сильно связана с папой. Она ожидает от него внимания и любви больше, чем от матери. Папа для нее источник покоя точно также, как теплица для нежного и хрупкого цветка.

Посмотрите на картинку. Этот кадр из фильма “Золушка”. За спиной у нашей девочки: Король, Ученый и Отец. С такой свитой она спокойна, и приветливо смотрит на Принца – своего избранника.

Король, Ученый и Отец – это три ипостаси отца, дающие девочке внутренний покой.

Король – это отец, контролирующий пространство, где живет девочка. Король влияет на всех и своей властью обеспечивает стабильность. Король – это достойный, очень достойный человек в обществе. Его статус позволяет девочке чувствовать себя гордой, полной самоуважения, достоинства и значимости.

Ученый – это отец, постоянно развивающийся и способный познавать мир. Как и каждая женщина, девочка считает себя не просто миром, но и Вселенной, и ей важно, чтобы рядом с ней был мужчина, не только постоянно исследующий ее внутренний мир, но и помогающий ей разобраться в себе. Ученый отец позволяет девочке все время меняться и, открывая в себе новые грани, быть всегда интересной в глазах мужчин.

Третья ипостась – заботливый и любящий папа – тот, кто всегда поддержит и приласкает. Он покачает на коленках, расскажет сказку и даст самое сладкое ощущение в мире, что можно всегда оставаться маленькой, не беспокоясь ни о чем.

Быть уверенной, что о тебе позаботятся, чувствовать себя достойной внимания, уважения и все время позволять себе быть разной – вот, что дает девочке отец. В идеале.

А теперь, вооруженные этим знанием, вернемся к тому, как же всё-таки связана вся судьба девочки с ее отношением к папе. Как научиться видеть будущее исходя из прошлого?

Алгоритм будет несложным. Чтобы определить судьбу девочки, нам понадобится узнать, каким видит отца девочки её мать. Ведь именно от маминого решения зависит, можно ли девочке любить папу самостоятельно, или ей до зрелости смотреть на папу мамиными глазами. Образно выражаясь, мама девочки всегда держит руку на вентиле трубопровода любви дочки к своему папе. Перекрыть любовь к отцу или нет – решает мать.

Проинтервьюировав маму девочки, у нас будет совсем немного вариантов будущего её дочери. Оговорюсь сразу, что во всех сценариях мы исходим из истинных чувств матери и дочери, а не тех выражений, которые обычно мы слышим от людей, желающих выглядеть хорошими в глазах окружающих.

Варианты

Вариант Первый: Мама искренне любит папу девочки. Мама считает мужа достойным мужчиной – Королем. Девочка тоже так считает. На глупый вопрос взрослых: “А кого ты любишь больше – маму или папу?” – отвечает: “Я обоих люблю!”

Сценарий её будущего: Девочка будет очень привлекательной для мужчин. В ней будут видеть Королеву. О ней захотят заботиться, обеспечивать. Её будут уважать. Прекрасное будущее!

Вариант Второй: Мама считает себя недостойной папы девочки. Он – Король, а мама девочки – Простушка. Девочка боготворит папу и мечтает, чтобы ей достался “муж такой же, как папа”.

Сценарий её будущего: В глубине души девочка скрывает от себя, что она недовольна мамой. Она думает: “Я была бы лучшей женой папе”. Девочка повторит путь мамы – станет такой же Простушкой. При этом, чтобы скрыть свою сущность, будет пытаться выглядеть очень важной, словно она Королева. Мужа выберет себе такого, чтобы быть недовольной его поведением. Через 7-10 лет после совместной жизни будет стремиться развестись с ним. Если не осознает своих детских решений, девочка будет болеть, и с годами все больше.

Вариант Третий: Мама считает папу девочки бесперспективным, лентяем или просто обычным гражданином, звезд с неба не хватающим. Другими словами, считает себя лучше него.

Сценарий её будущего: Хочет, или не хочет девочка, а мамино программирование и на нее окажет воздействие. Девочка будет Простушкой. Мужчины будут видеть в ней ту, которая ни вдохновить, ни удержать не может. Она разочаруется в мужчинах и будет верить, что мама была права. Ей придется работать самой, чтобы содержать семью и она будет недовольна своей жизнью. Будущее в серых красках!

Вариант Четвертый: Мама открыто недовольна папой девочки. Девочка защищает маму от папы.

Сценарий её будущего: Девочка будет искать мужа, непохожего на отца. В конце концов, она выберет того, кто отравит ей жизнь. Девочка станет мужественной женщиной и будет считать мужчин ошибкой природы. Сама будет выполнять всю мужскую и женскую работу и обретет мужские черты. Девочка будет утверждать, что ее жизнь прекрасна, но тяжесть на душе будет давить на всех. Жизнь закончит в одиночестве.

Вариант Пятый: Мама открыто недовольна папой девочки. Девочка защищает папу от мамы.

Сценарий её будущего: Став взрослой, девочка станет любовницей женатого мужчины. С женщинами будет в контре. С женой своего любимого тоже. Будет верить в магию, ходить по народным специалистам в надежде на то, что ей помогут выйти замуж. Дети, а вернее, один ребенок у нее будет. Маму будет любить и жалеть. Ребенок маму не бросит, потому что он заменит ей папу. Даже, если ребенок будет девочкой. Будущее печально и довольно одиноко.

Вот и все основные сценарии. Не густо, правда?

Горькая правда в том, что лишь в Первом варианте, при разрешении от мамы любить своего отца, дочка станет счастливой женщиной.

Горькая правда в том, что женщины притворяются на людях, что они разрешают дочкам любить своих отцов, а на деле своим недовольством они внушают своим девочкам: “Будь несчастной, как я! Я несчастна и ты такой должна быть!”

Опыт подтверждает эту печальную тенденцию продолжения страданий женщин из поколения в поколение.

Решение

Когда женщина разводится, она стремится вернуться в отчий дом в поисках того счастья, которое не могла получить, будучи девочкой.

Счастливые девочки становятся счастливыми женщинами. Их не бросают мужья и они не уходят в счастливое одиночество. Счастье женщины ВМЕСТЕ с мужчиной.

Невозможно стать счастливой, если счастье потеряно в детстве, в родительской семье. Девочка отказывается от счастья, глядя на маму, которая также потеряла свое счастье в своем детстве. Но думает, что это мужчина лишил её счастья.

Счастье не в мужчинах. Счастье – это чувство, которое внутри вас. Поэтому ваше счастье не может жить в другом человеке. Как бы не хотелось переложить ответственность за свое счастье на другого, но это не помогает чувствовать себя лучше.

Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети были счастливыми. И очень часто думаете, что если откажетесь от своего счастья, то у ребенка его будет больше. Это так наивно и по-детски глупо!

Ваши дети будут счастливыми, только если вы сами будете озарены счастьем. Потому что вы можете дать другим (детям, мужу, близким) только то, чем обладаете сами. Поэтому ваша главная обязанность – быть самим счастливыми.

Дорогие женщины, если вам важно счастье ваших дочерей, всем вашим видом, всеми вашими чувствами, всем телом становитесь сами счастливее. Глядя на вас дочки тоже разрешат себе счастье.

Дети берут пример с родителей. Когда у родителей есть любовь, она есть и у детей.

Конечно, на отце девочки тоже большая ответственность за сценарий жизни дочки и никто этой ответственности с него снять не может. Просто, какой бы отец ни был – хороший или плохой – мать девочки формирует в своем ребенке отношение к мужчинам.

Маленькая девочка всего лишь сосуд, в который родители наливают свой опыт взаимоотношений. И мама для счастья своего ребенка должна позаботиться о том, какой свой опыт она наливает – горький или приятный на вкус. Для этого мама должна не упрекать мужчину, которого выбрала для себя сама, а посмотреть на своих родителей и, наконец, СДЕЛАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ:

СНЯТЬ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ СО СВОИХ МАМЫ И ПАПЫ.

Только в этом случае, в ее семье начнется новая эра – эра стабильного счастья, взаимоуважения и любви-долгожительницы. А дочке эту традицию поддержать и передать дальше будет уже легко!

P.S. Что касается мальчика до двенадцати, то его алгоритмы судьбы совсем не такие, как у его сверстницы. Так что экстраполировать варианты судьбы девочки в мальчишеские не получится. Мальчик рожден для познания тайн Вселенной и вариантов его тропинок судьбы гораздо больше, чем у девочки.

Источник: markifraimov.ru





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