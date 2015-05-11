Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 26 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/detskoe_pitanie_41288"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41288_poleznee_pozvolit_chipsy_00.jpg" width=206 alt="Детское питание" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://lady.tut.by/news/relationship/524322.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Детское питание</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему полезнее позволить ребенку съесть чипсы, чем воевать за собственное право все решать?</font></em></span></p><p>Вегетарианство, сыроедение, безглютеновое питание, еда без добавления сахара, еда без добавления соли, приготовление пищи только на пару, вредность соков, полезность соков… Современный родитель старается следить за тем, что ест сам и чем питается его ребенок. Но чтобы рассуждать на тему пользы или вреда разных продуктов, несомненно, нужно быть специалистом: ведь эта информация часто противоречива, а рекомендации — взаимоисключающие. Поэтому особо продвинутый современный родитель еще пытается и максимально разобраться во всей этой противоречивой информации мира диетологии, здорового образа жизни и правильного питания. И иногда это может становиться причиной серьезных семейных конфликтов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/detskoe_pitanie_41288">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вегетарианство, сыроедение, безглютеновое питание, еда без добавления сахара, еда без добавления соли, приготовление пищи только на пару, вредность соков, полезность соков… Современный родитель старается следить за тем, что ест сам и чем питается его ребенок. Но чтобы рассуждать на тему пользы или вреда разных продуктов, несомненно, нужно быть специалистом: ведь эта информация часто противоречива, а рекомендации — взаимоисключающие. Поэтому особо продвинутый современный родитель еще пытается и максимально разобраться во всей этой противоречивой информации мира диетологии, здорового образа жизни и правильного питания. И иногда это может становиться причиной серьезных семейных конфликтов.

Например, когда мама считает правильным не кормить своих детей мясом, а бабушка подкармливает этих же детей домашними пельменями. Или когда папа запрещает покупать леденцы, а мама, втайне от супруга, угощает детей запрещенными конфетами. Таких примеров сотни, если не тысячи. И у каждого члена семьи в каждой из таких ситуаций возникает резонный вопрос: «А если я считаю, что это вредит здоровью моих детей? Как мне быть, если я прочитал последнее исследование, в котором сообщается о вреде такого-то продукта, а жена (или бабушка, или воспитатель в детском саду) продолжают игнорировать мои просьбы следить за тем, чтобы мои дети не ели эти продукты?»

Или могут звучать такие аргументы: «Я конфеты ел (-а) с самого раннего возраста, ем и буду есть. Ничего вредного в них нет! Я же как-то вырос (-ла) здоровым человеком! Почему я должен лишать своих детей этого удовольствия из-за придуманных страхов или выдумок „конфетных“ конкурентов?»

Как быть, если в семье возникают подобные разногласия, которые порой могут приводить к очень серьезным последствиям?

Если родитель часто попадает в конфликтные ситуации по вопросам питания ребенка, а также воспитания, образования, здоровья и т.д., прежде всего ему или ей следует обратить внимание на себя, на свои чувства и задать себе такие вопросы:

1. Какое самое сильное чувство я испытываю, когда кто-то нарушает мои требования относительно еды (поведения, образования и т.д.) моего ребенка?

2. Почему я настолько агрессивно (вовлечено, эмоционально, болезненно и т.д.) реагирую на такие ситуации?

3. Как относится мой ребенок к тому, что я запрещаю ему, например, употреблять определенные продукты? Любит ли он эти продукты? Легко ли ему от них отказываться? И если все же отказывается, то какую причину такого своего выбора он называет главной? Как ответы моего ребенка резонируют с моей позицией по этому вопросу?

4. Если ребенок дома говорит, что не любит есть определенные продукты, а, например, у бабушки с удовольствием их употребляет, то что это может обозначать для меня?

5. Что я чувствую, когда другие люди позволяют моему ребенку то, что я ему запрещаю. Действительно ли среди моих переживаний главное место занимает опасение за, например, здоровье моего ребенка или задеваются еще и какие-то другие мои чувства?

6. С кем чаще всего у меня возникает конфликт по этому поводу? Есть ли у меня иные причины быть недовольным этим человеком?

7. Как я поступаю, когда узнаю, что ребенок нарушает мои запреты? Кто становится объектом моей агрессии (недовольства, злости, обиды и т.п.)?

Все эти вопросы заставляют задуматься не о нарушении своих границ другими людьми, а сконцентрировать свое внимание именно на отношениях с самим собой, на том, что действительно беспокоит и нарушает ваш душевный комфорт.

Иногда качественный анализ ответов на эти вопросы показывает, что человек не столько переживает за здоровье своего ребенка, сколько волнуется за, например, поддержание своего авторитета. Или заставляет таким образом обратить на себя внимание окружающих. Или у мамы или папы накопились претензии к определенному человеку или даже к целой системе, а напрямую ей или ему сложно сказать об этом. Тогда возможность высказать свое недовольство становится способом хоть как-то справиться с неприятными чувствами.

Очень важно, чтобы дети не становились заложниками или посредниками нашего общения с окружающими нас людьми. Взрослый часто сам не замечает, как втягивает ребенка в свои проблемы под маской заботы и защиты, оберегая на самом деле свои раненые чувства.

Если родитель действительно беспокоится о здоровье своего ребенка, тогда ему лучше прибегнуть не к запретам и угрозам, которые лишь разрушают доверительные отношения.

Самые верные способы привлечь на свою сторону никогда жестко не ограничивают свободу другого человека.

Для ребенка любого возраста нет лучшего примера, чем счастливые и довольные собой и своей жизнью родители. Если мама вегетарианка и при этом не измотана конфликтами по этому поводу, чувствует себя полной сил и здоровья, то ее ребенок обязательно захочет хотя бы попробовать ее «вариант» жизни. И такой маме хорошо бы быть готовой к тому, что ребенок когда-нибудь захочет попробовать и котлету. И, возможно, ему даже понравится. Лучшее, что мама может сделать для своего ребенка в этом случае, — принять этот выбор как данность. Ведь мир, здоровье и любовь не могут насаждаться насилием.

Родительский страх испортить здоровье, потребляя нездоровую пищу — не повод пугать ребенка жуткими рассказами о последствиях. Страх никогда не был сколько-нибудь серьезным мотивом (достаточно вспомнить извечную проблему заядлых курильщиков, которые. несмотря на страх за здоровье, не могут оставить свою опасную привычку).

Источник: lady.tut.by





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