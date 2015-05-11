Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 8 июня 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/detskij_mir_grigoriya_robakidze_42021"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42021_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Детский мир Григория Робакидзе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Данара Курманова</b></span> <span style="font-size: large;">Детский мир Григория Робакидзе</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О том, как в Тбилиси открылся самый крупный музей оловянных солдатиков в мире</font></em></span></p><p>Грузия в нашем сознании вызывает множество укоренившихся ассоциаций. Грузия — родина вина, например. Или Грузия — значит, застолье. Кто-то слышит слово “Грузия” и сразу воображает легендарные тбилисские дворы, резные балконы и вьющиеся спиралью лестницы. Другие тут же думают: море, горы, зной, юг. Но мало кому бы пришло в голову, что Грузия — это еще и страна, где находится самый крупный музей солдатиков стандарта 40 мм. Называется он Yota Royal. <a href="http://www.chaskor.ru/article/detskij_mir_grigoriya_robakidze_42021">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Грузия в нашем сознании вызывает множество укоренившихся ассоциаций. Грузия — родина вина, например. Или Грузия — значит, застолье. Кто-то слышит слово “Грузия” и сразу воображает легендарные тбилисские дворы, резные балконы и вьющиеся спиралью лестницы. Другие тут же думают: море, горы, зной, юг. Но мало кому бы пришло в голову, что Грузия — это еще и страна, где находится самый крупный музей солдатиков стандарта 40 мм. Называется он Yota Royal.

Музею Yota Royal всего два года, и если первая экспозиция насчитывала всего 300 фигурок, сейчас их число перевалило за 5 тысяч. Расположилась выставка солдатиков прямо в центре Тбилиси — на улице Дадиани около площади Свободы, и посмотреть ее постоянно приходят дети. «Им интересно, — рассказывает основатель музея Григорий Робакидзе. — Они такие вопросы задают — сильнее, чем взрослые! Например, девочка на днях спросила: «А почему так красиво?» Другой ребенок написал в нашей книге посетителей: «Во-первых, не хочется уходить, во-вторых, после ваших выставок я думаю, что надо больше читать книги».





Заинтересованность детей понятна — музей получился действительно красивый, сказочный. Под потолком, разрисованным пушистыми облаками, парит дракон, всюду миниатюрные каменные крепости, замки с зубчатыми стенами и башнями, крохотные церкви, искусно сделанные игрушечные мельницы, леса и сады, а защищают этот мир они — стойкие оловянные солдатики. Еще есть солдатики из меди и латуни, вообще, фигурок много — их целые армии, и все высотой всего лишь в 40 мм. Их легко спрятать в ладони, но при этом все они сделаны настолько тщательно, что кажутся живыми. Четко проработаны складки мундира, рубахи латунных пиратов словно развеваются на ветру, даже выражение лица у каждой фигурки разное. Еще бы детям хотелось отсюда уходить! Здесь ведь даже море есть — с настоящими рыбами, и музыка играет, и факелы на стенах крепости горят. Абсолютная сказка, но при этом реалистичная до таких мелочей! Тем и завораживает. Даже взрослые могут просидеть здесь час кряду.





Возможно, так точно угадать настроение детей Григорий Робакидзе смог потому, что сам начал мечтать о коллекции солдатиков в детстве. «Мой дядя был страстный коллекционер, — рассказывает он. — Дядя собирал марки, монеты, солдатиков, и его коллекция, конечно, производила на меня, ребенка, большое впечатление. А потом я подрос, полюбил читать и открыл для себя Свифта и его сказочное царство».





Все это в результате на Григория и повлияло — в Грузии Робакидзе известен не только как основатель музея, но и как историк, писатель и публицист. «Первый макет я создал только лет в 28, вместе с другом, — говорит он. — Коллекционировал-то фигурки я всегда, но одно дело их собирать и другое — создать с ними реалистичную экспозицию! Мы сделали феодальную крепость из дерева, но здесь, в музее ее нет — все раздарили детям. Серьезно всем этим делом я занялся только в 2007 году. Мне пришла в голову идея — а что, если не только собирать солдатиков, но и самому отливать фигурки? Я по убеждениям монархист, вот у меня и появилась мечта — создать коллекцию грузинских правителей».





Над выпуском фигурок грузинских царей трудилась команда из 20 человек. «Сперва работали художники, затем скульпторы, — рассказывает Григорий. — Фигуркам придавали форму, шлифовали… Самое важное — это, конечно, образ. Я изучаю много информации о герое, чтобы представить, каким будет его лицо, поза. Легче, если есть фотографии — например, в этом году в честь Дня Победы мы выпустили фигуру Сталина. Но и здесь многое зависит от твоего мышления. Вот я видел нашего Сталина молодым, до войны. А сейчас мы готовим к выпуску фигурку великого грузинского писателя Шота Руставели».





Средняя цена фигурки — 1200 рублей, поэтому коллекция Робакидзе быстро стала пользоваться популярностью. Фигурки часто заказывают жители России, Франции, Италии, Германии, Мексики и даже Таиланда, поэтому продукция стремительно росла, и недавно Yota Royal был признан единственным музеем военно-исторических миниатюр на Южном Кавказе, а также самым крупным музеем солдатиков стандарта 40 мм в мире. Но останавливаться Григорий Робакидзе не собирается.





Он хочет устроить еще одну экспозицию, на этот раз для туристов — мини-этнографический музей Грузии, где будет все — и грузинские деревушки, и виноградные поля, и море, и древние храмы.

А еще на базе музея планируется исторический клуб, где будет интересно как взрослым, так и детям.





«Все-таки я музей считаю семейным, — улыбается Робакидзе, и здесь правда ощущается семейственность — развивать его Григорию помогает мама Ана Ираклиевна. Она придумывает для детей экскурсии на трех языках. Рассказы без поучительных ноток, армии солдатиков и немного волшебства — вот что нужно, чтобы родители стали лучше понимать своих детей. Чтобы сами вспомнили задор, с которым играли в «войнушки» и «домики», и счастливую беспечность, какая случается только в детстве.









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