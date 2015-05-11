Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 20 января 2017 года, 03.39</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/desyat_sposobov_stat_schastlivym_41385"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41385_640px-a_smile_a_day_keeps_the_pain_and_the_doctor_awa.jpg" width=206 alt="Десять способов стать счастливым" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгения Береснева, <a href=http://kot.sh/statya/223/desyat-sposobov-stat-schastlivym>kot.sh</a></b></span> <span style="font-size: large;">Десять способов стать счастливым</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Краткая выжимка из сотен научных экспериментов</font></em></span></p><p>Наука всерьёз интересуется счастьем. Благодаря исследованиям психологов, социологов, физиологов и даже экономистов мы можем немного рассказать, что нужно человеку, чтобы радоваться жизни. <a href="http://www.chaskor.ru/article/desyat_sposobov_stat_schastlivym_41385">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Наука всерьёз интересуется счастьем. Благодаря исследованиям психологов, социологов, физиологов и даже экономистов мы можем немного рассказать, что нужно человеку, чтобы радоваться жизни.

Жить в Латинской Америке

В опубликованном компанией Gallup в марте этого года рейтинге самых счастливых стран мира вся первая десятка — это государства Латинской Америки: Парагвай, Колумбия, Эквадор... Даже традиционно благополучная Скандинавия отстала от далеко не самых богатых южноамериканских стран. Этот феномен подтверждается и другими опросами. Эксперты объясняют лидерство Латинской Америки отчасти климатом, отчасти менталитетом.

Иметь много друзей

С тех пор как в социологии появилось понятие «индекс счастья», постоянно проводятся исследования, призванные дать ответ на вопрос, с чем же этот индекс связан. Первые гипотезы об обусловленности материальным благосостоянием (и ВВП на уровне страны) давно опровергнуты. Ну, то есть совсем в нищете счастье обрести сложно, но после достижения определённого уровня дохода (называют цифру в районе 8000 долларов ВВП на душу населения — это меньше, чем в России) связь между счастьем и богатством пропадает.

И вот наконец ответ найден! Исследование «Евробарометр в России», проведённое Центром социологических исследований РАНХиГС, показало, что Индекс счастья россиян напрямую связан с количеством друзей и знакомых. Десятипроцентное увеличение такого показателя, как социальный капитал, повышает жизненный тонус сразу на 14%.

Психологи подтверждают: экстраверты — люди, ориентированные в большей степени на внешний мир, общительные и открытые, — гораздо чаще чувствуют себя счастливыми, чем интроверты.

Не ждать слишком многого

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели серию экспериментов, показавших, как ощущение счастья связано с уровнем ожиданий. Испытуемые играли в игры, предполагающие предварительную постановку целей, а после подведения итогов их просили описать своё состояние.

Вывод оказался не таким уж неожиданным. Более счастливыми себя чувствовали не те, кто выиграл с крупным счётом или серьёзную сумму, а победившие неожиданно для себя, пусть даже и с небольшим отрывом.

Быть альтруистом

Психологи из Университета Британской Колумбии выяснили, что деньги и счастье всё же связаны. Только зависимость здесь скорее обратная: деньги нужно не получать, а давать. Люди, которые тратят свои финансы на подарки родственникам и друзьям или на благотворительность, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто тратит их на себя.

Иметь мужа (жену)

Часть исследований доказывает: женатые и замужние счастливее холостых. Это в среднем. На самом деле есть два нюанса. Во-первых, исследования на российской выборке такую связь подтверждают далеко не всегда. Например, по данным всё того же «Евробарометра» и вовсе выходит, что разведённые счастливее семейных. А во-вторых, и общемировые цифры говорят, что с каждым годом эта связь становится всё менее очевидной: одиночки активно учатся радоваться жизни.

А вот сказать, что больше способствует счастью — наличие детей или их отсутствие, — наука и вовсе не может: прямая зависимость не обнаружена. Зато однозначно доказана связь между ощущением счастья и влюблённостью, но это, пожалуй, очевидно и без подсчёта коэффициентов корреляции.

Любить свою работу

Ставшее классическим для психологии и социологии метаисследование 1989 года показало наличие прочной связи между двумя параметрами: удовлетворённостью работой и удовлетворённостью жизнью в целом. Профессия при этом практически не имеет значения.

Состоять в общественной организации

Если любимой работы недостаточно, можно вспомнить ещё об одном источнике положительных эмоций. Социологи выяснили, что у людей, занятых в общественных организациях, более высокий уровень субъективного благополучия.

Согласно результатам большого исследования, проведённого пару лет назад социологом из НИУ ВШЭ Еленой Петренко, самые счастливые респонденты имеют высокие индексы гражданского климата и гражданского поведения. Иначе говоря, это люди, готовые к активным гражданским действиям, будь то тушение лесных пожаров или политические акции протеста.

Винить во всём себя

В психологии есть термин «локус контроля». Внутренний локус контроля означает, что человек считает себя автором собственной жизни и ответственным за всё, что в ней происходит. При внешнем локусе контроля кажется, что всё зависит от других людей, Бога, государства, судьбы, расположения звёзд и т. д.

Этот показатель хорошо коррелирует с субъективным ощущением благополучия. Первые исследования на нескольких сотнях людей провёл психолог с Тайваня Лоу Лу. Он показал, что люди с внутренним локусом контроля в среднем намного счастливее тех, кто отдаёт свою жизнь на откуп внешним силам.

Общаться со счастливыми людьми

Итальянский нейрофизиолог Джакомо Риззолатти — первооткрыватель так называемых зеркальных нейронов. Их работой объясняются механизмы сопереживания: когда мы наблюдаем за действиями другого человека, в нашем мозгу активируются те же зоны, что и у него, формируя соответствующие ощущения.

По словам учёного, этот же механизм позволяет стать счастливее. Общение с людьми, довольными жизнью, заставляет наш мозг почувствовать те же эмоции.

Не думать о счастье

Упорная нацеленность на счастье может сослужить плохую службу, выяснили психологи из Университета Денвера. Люди, которые назвали счастье одной из основных жизненных ценностей, на деле довольно-таки редко испытывали это состояние.

Напротив, респонденты, выделявшие такие ценности, как семья, дружба, любовь, саморазвитие, на вопрос, счастливы ли они, гораздо чаще отвечали утвердительно. Нужно заниматься тем, что доставляет радость и приносит удовлетворение, а не сидеть и мечтать о счастье, призывают психологи.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №6 (08) за июнь 2015 г.





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