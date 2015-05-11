Десять способов стать счастливым

Наука всерьёз интересуется счастьем. Благодаря исследованиям психологов, социологов, физиологов и даже экономистов мы можем немного рассказать, что нужно человеку, чтобы радоваться жизни.
Жить в Латинской Америке
В опубликованном компанией Gallup в марте этого года рейтинге самых счастливых стран мира вся первая десятка — это государства Латинской Америки: Парагвай, Колумбия, Эквадор... Даже традиционно благополучная Скандинавия отстала от далеко не самых богатых южноамериканских стран. Этот феномен подтверждается и другими опросами. Эксперты объясняют лидерство Латинской Америки отчасти климатом, отчасти менталитетом.
Иметь много друзей
С тех пор как в социологии появилось понятие «индекс счастья», постоянно проводятся исследования, призванные дать ответ на вопрос, с чем же этот индекс связан. Первые гипотезы об обусловленности материальным благосостоянием (и ВВП на уровне страны) давно опровергнуты. Ну, то есть совсем в нищете счастье обрести сложно, но после достижения определённого уровня дохода (называют цифру в районе 8000 долларов ВВП на душу населения — это меньше, чем в России) связь между счастьем и богатством пропадает.
И вот наконец ответ найден! Исследование «Евробарометр в России», проведённое Центром социологических исследований РАНХиГС, показало, что Индекс счастья россиян напрямую связан с количеством друзей и знакомых. Десятипроцентное увеличение такого показателя, как социальный капитал, повышает жизненный тонус сразу на 14%.
Психологи подтверждают: экстраверты — люди, ориентированные в большей степени на внешний мир, общительные и открытые, — гораздо чаще чувствуют себя счастливыми, чем интроверты.
Не ждать слишком многого
Учёные из Университетского колледжа Лондона провели серию экспериментов, показавших, как ощущение счастья связано с уровнем ожиданий. Испытуемые играли в игры, предполагающие предварительную постановку целей, а после подведения итогов их просили описать своё состояние.
Вывод оказался не таким уж неожиданным. Более счастливыми себя чувствовали не те, кто выиграл с крупным счётом или серьёзную сумму, а победившие неожиданно для себя, пусть даже и с небольшим отрывом.
Быть альтруистом
Психологи из Университета Британской Колумбии выяснили, что деньги и счастье всё же связаны. Только зависимость здесь скорее обратная: деньги нужно не получать, а давать. Люди, которые тратят свои финансы на подарки родственникам и друзьям или на благотворительность, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто тратит их на себя.
Иметь мужа (жену)
Часть исследований доказывает: женатые и замужние счастливее холостых. Это в среднем. На самом деле есть два нюанса. Во-первых, исследования на российской выборке такую связь подтверждают далеко не всегда. Например, по данным всё того же «Евробарометра» и вовсе выходит, что разведённые счастливее семейных. А во-вторых, и общемировые цифры говорят, что с каждым годом эта связь становится всё менее очевидной: одиночки активно учатся радоваться жизни.
А вот сказать, что больше способствует счастью — наличие детей или их отсутствие, — наука и вовсе не может: прямая зависимость не обнаружена. Зато однозначно доказана связь между ощущением счастья и влюблённостью, но это, пожалуй, очевидно и без подсчёта коэффициентов корреляции.
Любить свою работу
Ставшее классическим для психологии и социологии метаисследование 1989 года показало наличие прочной связи между двумя параметрами: удовлетворённостью работой и удовлетворённостью жизнью в целом. Профессия при этом практически не имеет значения.
Состоять в общественной организации
Если любимой работы недостаточно, можно вспомнить ещё об одном источнике положительных эмоций. Социологи выяснили, что у людей, занятых в общественных организациях, более высокий уровень субъективного благополучия.
Согласно результатам большого исследования, проведённого пару лет назад социологом из НИУ ВШЭ Еленой Петренко, самые счастливые респонденты имеют высокие индексы гражданского климата и гражданского поведения. Иначе говоря, это люди, готовые к активным гражданским действиям, будь то тушение лесных пожаров или политические акции протеста.
Винить во всём себя
В психологии есть термин «локус контроля». Внутренний локус контроля означает, что человек считает себя автором собственной жизни и ответственным за всё, что в ней происходит. При внешнем локусе контроля кажется, что всё зависит от других людей, Бога, государства, судьбы, расположения звёзд и т. д.
Этот показатель хорошо коррелирует с субъективным ощущением благополучия. Первые исследования на нескольких сотнях людей провёл психолог с Тайваня Лоу Лу. Он показал, что люди с внутренним локусом контроля в среднем намного счастливее тех, кто отдаёт свою жизнь на откуп внешним силам.
Общаться со счастливыми людьми
Итальянский нейрофизиолог Джакомо Риззолатти — первооткрыватель так называемых зеркальных нейронов. Их работой объясняются механизмы сопереживания: когда мы наблюдаем за действиями другого человека, в нашем мозгу активируются те же зоны, что и у него, формируя соответствующие ощущения.
По словам учёного, этот же механизм позволяет стать счастливее. Общение с людьми, довольными жизнью, заставляет наш мозг почувствовать те же эмоции.
Не думать о счастье
Упорная нацеленность на счастье может сослужить плохую службу, выяснили психологи из Университета Денвера. Люди, которые назвали счастье одной из основных жизненных ценностей, на деле довольно-таки редко испытывали это состояние.
Напротив, респонденты, выделявшие такие ценности, как семья, дружба, любовь, саморазвитие, на вопрос, счастливы ли они, гораздо чаще отвечали утвердительно. Нужно заниматься тем, что доставляет радость и приносит удовлетворение, а не сидеть и мечтать о счастье, призывают психологи.
Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №6 (08) за июнь 2015 г.
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