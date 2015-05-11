Деревня забывших

В изолированной голландской деревне Хогевей, расположенной на окраине города Висп, проживает только 152 жителя, которые, кажется, живут нормальной жизнью: они едят, спят, ходят по деревне и посещают магазины и рестораны. Однако за каждым из них постоянно следят. Это потому, что Хогевей на самом деле является медицинским учреждением, а все его обитатели страдают от старческой деменции.
Главная задача «деревни» — поддерживать у жителей иллюзию того, что они живут нормальной жизнью. 152 пациента не имеют ни малейшего представления о том, что их деревня это психиатрическая больница, и о том, что все их жилища находятся под постоянным контролем. В деревне жители не живут в палатах. Вместо этого они живут группами по шесть или семь человек в доме, с одним или двумя опекунами. Дома оборудованы в соответствии с тем периодом времени, когда краткосрочная память пациентов перестала работать должным образом: в стиле 50-х, 70-х или даже 2000-х годов, всё с точностью до скатертей.
Пациенты могут свободно гулять по окрестностям и любоваться ландшафтными деревьями и фонтанами, или отдыхать на скамейках. Медперсонал присутствует везде: медсёстры и пожилые врачи ходят по городу, представляясь кассирами, конторскими служащими, покупателями в магазинах и много кем ещё.
Жители деревни не могут её покинуть. Двухэтажные дома, в которых они живут, образуют периметр, так что нет никакого способа заблудиться или уйти. Если же кто-то из пациентов приближается к двери в периметре, сотрудник больницы вежливо сообщает им, что дверь заперта, и направляет их по другому маршруту.
Оказывается, помещение пожилого человека в такую среду не только полезно, но и обходится гораздо дешевле, чем круглосуточный уход на дому. И члены семей пациентов, которые зачастую просто не имеют достаточно времени, чтобы обеспечить им надлежащий уход, избавляются от серьёзного стресса.
Ивонн ван Амеронген, одна из основателей Хогевей, говорит, что идея создать такую деревню пришла ей в голову, когда она работала в традиционном доме престарелых. А в 2009-м году был создан жилой комплекс, занимающий площадь в 1,5 Га, в котором насчитывалось 23 дома.
Источник: izbrannoe.com
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Помнить все.
Что нужно есть, чтобы сохранить память.
- Интеллектуальный урожай.
Почему забывать прочитанное – это нормально.
- Я девочка, я не хочу решать все!
Кейсы для разгрузки мозга.
- «Не сфотографировал — значит, не было» .
Как фотографии влияют на наши воспоминания.
- Цифровая загробная жизнь.
Как меняется культура памяти.
- Почему мы забываем?
- Под тяжестью собственного черепа.
Почему так сложно прокачать мозг.
- «Люди недооценивают, как много они забывают».
Интервью об эффективном запоминании во взрослом возрасте.
- Игра слов.
Кто виноват, что вам не дается иностранный язык.
- Не забыть Герострата.
Проклятие памяти и право на забвение.