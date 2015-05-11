Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/den_surka_i_schaste_stomatologa_42157"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42157_icon-2032150_960_72.jpg" width=206 alt="День сурка и счастье стоматолога" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">День сурка и счастье стоматолога</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что и почему не стоит говорить о людях в соцсетях</font></em></span></p><p>Может, я не современен, но есть вещи, о которых я точно бы не писал в социальных сетях. На эту тему у меня был случай в школе. Вроде 8 класс, стоим с приятелем на перемене, болтаем. Он спрашивает, мол, что ты думаешь о Марине (имени не помню). Я, то ли в шутку, то ли по глупости брякаю: «Да дура она! (ну не совсем дура сказал, да). На следующий день получил по лицу на крыльце школы от ее молодого человека. За что ему до сих пор благодарен. Навело на правильные мысли. <a href="http://www.chaskor.ru/article/den_surka_i_schaste_stomatologa_42157">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Может, я не современен, но есть вещи, о которых я точно бы не писал в социальных сетях. На эту тему у меня был случай в школе. Вроде 8 класс, стоим с приятелем на перемене, болтаем. Он спрашивает, мол, что ты думаешь о Марине (имени не помню). Я, то ли в шутку, то ли по глупости брякаю: «Да дура она! (ну не совсем дура сказал, да). На следующий день получил по лицу на крыльце школы от ее молодого человека. За что ему до сих пор благодарен. Навело на правильные мысли.

В этом смысле соцсетка — та же перемена в школе, только ты орешь «Да дура она!» в рупор, и это еще и записывают десяток человек. Наверное, надо быть весьма безрассудным, чтобы писать все, что вздумается. И дело даже не в перспективе получить по морде. Дело в перспективе получать и получать тогда, когда уже все забыли. Ан нет, опять всплыло. И бамс по зубам от очередного недовольного. День сурка и счастье стоматолога.

Итак, первое, о чем не стоит писать — это о конкретных людях. Знаю, иногда очень хочется. Если совсем невтерпеж, измените имя и пол и возраст, например. Ну замаскируйте как-нибудь. Кто в теме, те поймут. Писать про то, что конкретный Володя — козел, поступил как козел и руки ему не подам — моветон. Почти во всех случаях вопрос об адекватности возникает не к тому, о ком написали, а к тому, кто написал. Почему он не сказал, что думает, сам? Зачем эта публичность? Он что, актер или журналист? Что тоже не оправдание.

Второе — это публикация переписки. Публикация без согласования с участником переписки, разумеется. Если в первом случае за человеком закрепляется репутация, так скажем, невоспитанного, то во втором с ним как-то даже начинаешь опасаться иметь дело. Фильтруешь то, что пишешь ему. Внимательно перечитываешь таски в jira. А вдруг он их завтра запостит? И весь мир (sic!) узнает о твоем отношении к его коду или качеству администрирования серверов. Или, что хуже, уровню менеджмента.

Третье, что не стоит обсуждать публично, это актуальный или прошлый работодатель. Все, что может его негативно охарактеризовать — табу. Лично — да, публично — нет. Кроме явных случаев кидания, от невыплат зп до шантажа. Бывают пограничные случаи, наример, когда бывший работодатель вставляет палки в колеса и распускает слухи. Да, бывает, ревнует, но и в этом случае не стоит. Этичнее надо быть. Ну и потом, тебе нужна репутация скандалиста? А если будешь в приличное место устраиваться? Вот и я об этом.

О чем я хотел сказать? Не нравится кто-то или есть к нему претензии — поговори. Задай вопрос, пообщайся. В крайнем случае — подай в суд. Или дай по морде. Или напейся с ним вместе. Но вытаскивать личные разборки в публичное поле... ну я не знаю. Как-то это слабо выглядит. И жалко, конечно. Очень жалко.

Источник: facebook.com





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