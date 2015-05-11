Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 7 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/delo_vrachej_41107"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41107_bbf32a9adcd2c860f7c0541ebca42af.jpg" width=206 alt="«Дело врачей»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Жуков, <a href=http://diletant.media/articles/31874975/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Дело врачей»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Под катком системы</font></em></span></p><p>Дело врачей-отравителей или дело о сионистском заговоре стартовало в 1948 году. Тогда некоторые известные медики, большинство из которых были евреями, попали под следствие. Поводом послужило письмо Лидии Тимашук. В нем она рассказала, что под давлением лечебно-санитарного управления умышленно поставила секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову неправильный диагноз. И, соответственно, назначила «левое» лечение. Как следствие, Жданов скончался спустя несколько дней. <a href="http://www.chaskor.ru/article/delo_vrachej_41107">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Дело врачей-отравителей или дело о сионистском заговоре стартовало в 1948 году. Тогда некоторые известные медики, большинство из которых были евреями, попали под следствие. Поводом послужило письмо Лидии Тимашук. В нем она рассказала, что под давлением лечебно-санитарного управления умышленно поставила секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову неправильный диагноз. И, соответственно, назначила «левое» лечение. Как следствие, Жданов скончался спустя несколько дней.

Маховик запущен

Дело «врачей-убийц», по сути, стало финальным аккордом масштабной кампании по «лечению» космополитизма в Советском Союзе. Эта борьба была прикрыта благими намерениями, но на деле представляла собой не что иное, как самый настоящий антисемитизм. Искоренение «безродных космополитов» началось еще в 1946 году. Тогда Сталин поочередно убрал сначала Лаврентия Берию, а потом и его приближенного — генерала Меркулова. А вместо последнего назначил своего «друга» — Виктора Абакумова. Это было сделано с одной единственной целью — укрепление собственной власти.

В 1946 году началась борьба с «безродными космополитами»

В КПСС с легкой руки Сталина появились такие люди, как Вознесенский, Жданов, Кузнецов. Как раз последний поставил на должность главы лечебно-санитарного управления Егорова. Того самого врача, который «надавил» на Тимашук и не позволил ей спасти Жданова.

Интересно еще то, что поначалу Иосиф Виссарионович к доносу Тимашук отнесся скептически и отправил его в архив. Но уже спустя год его забрали с полки и превратили в главный аргумент для проведения большой «чистки» в Кремлевской больнице.

«Символ советского патриотизма»

В январе 1953 года все крупнейшие газеты СССР рассказали своим читателям об аресте группы врачей-вредителей. В публикациях говорилось следующее: «некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Дальше — больше. Из газетных заметок становилось понятно, что врачи, пользуясь своим высокопоставленным положением и безграничной верой пациентов, находили у них «неправильные» болезни. А лечением доводили до «гранита и оградки».

В газетах от 13 января 1953 года говорилось о девяти арестованных, шесть из которых были евреями: М. Вовси, Я. Этингере, А. Фельдмане, М. Когане, Б. Когане, А. Гринштейне. Оставшиеся трое — русские: В. Виноградов, П. Егоров и Г. Майоров. Им всем предъявили одно и тоже обвинение — организация «сионистского» антисоветского заговора против членов партии СССР.

Но арестованы все они были еще в период с июля 1951 года по ноябрь 1952-го. Число арестованный по «делу врачей» постоянно росло. Так, под стражу попали, например, писатель Л. Шеин и хранитель забальзамированного тела Ленина Б. Збарский.

Чуть позже лишились свободы еще двенадцать медиков, большинство из которых также были евреями. Затем досталось и семи врачам других национальностей.

Всем инкриминировали связь с еврейской буржуазно-националистической организацией «Joint». Всем, кроме «счастливчиков» Виноградова и Егорова. Их причислили к британской разведке MI-6.

Тимашук стала национальным героем

А Лидию Тимашук искупали в океане славы. Ее наградили орденом Ленина, окрестили народной героиней и «символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины».

По приказу Запада

Сталин был на 100% уверен в правильности действий. Он не сомневался, что все арестанты-евреи — это пособники, а то и полноценные агенты США и Британии. Поэтому Иосиф Виссарионович требовал любой ценой выбить из них признания. Ему хотелось знать истинные мотивы коварных врачей-предателей. Но медики отказывались признавать себя врагами государства. И тогда за дело взялся подполковник Рюмин. Именно он в 1951 году предупреждал Сталина о том, что евреи, сидящие в органах госбезопасности, стали предателями и готовят переворот. Ну, а спустя год это было подтверждено благодаря «делу врачей».

Чудесное спасение

В том же январе 1953 года особый сотрудник МГБ Николай Месяцев решил влезть в резонансное дело и провести независимое расследование. И буквально через несколько дней он пришел к выводу, что нападки на врачей-евреев были сфабрикованы, а улики банально фальсифицированы. На то, чтобы развалить дело потребовался всего лишь месяц. Но неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не мартовское событие — смерть Сталина.

«Дело врачей» оказалось полностью сфабрикованным

Как только вождя не стало, словно по щелчку пальцев прекратилась и антисемитская политика. Спустя десять дней с кончины Сталина была организована отмена уголовного дела. И в начале апреля опальных врачей-евреев восстановили в должностях. Кстати, не забыли и о Тимашук. Ее оперативно лишили награды, а спустя год — благополучно отправили на пенсию. Больше всех пострадал рьяный антисемит Рюмин. В 1954 году его приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.

Источник: diletant.media





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