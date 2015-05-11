Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/delo_ne_v_dengah_delo_v_tebe_42510"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42510_nish.jpg" width=206 alt="Дело не в деньгах, дело в тебе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/finansyi/2017/09/privyichki-kotoryie-meshayut-byit-bogatyimi/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Дело не в деньгах, дело в тебе</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Привычки, которые мешают быть богатым</font></em></span></p><p>Университете Браун (Brown University) было проведено одно из самых масштабных исследований в области финансового поведения человека в истории. Только на сбор и обработку данных ушло пять лет — в общей сложности в исследовании приняли участие 50 тыс. семей (более 150 тыс. человек). <a href="http://www.chaskor.ru/article/delo_ne_v_dengah_delo_v_tebe_42510">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Университете Браун (Brown University) было проведено одно из самых масштабных исследований в области финансового поведения человека в истории. Только на сбор и обработку данных ушло пять лет — в общей сложности в исследовании приняли участие 50 тыс. семей (более 150 тыс. человек).

Ученые годами следили за тем, как люди ведут себя с деньгами, и выявили четкие параллели между привычками человека и тем, насколько он финансово успешен. Исследователям удалось создать список плохих привычек, которые мешают разбогатеть тем, кто этого еще не сделал. В свою очередь состоятельные участники исследования этих самых плохих привычек или лишены вовсе, или они о них знают и изо всех сил им сопротивляются.

И хоть это нелегко, зато есть один небольшой, но приятный плюс: эти люди богатые.

Заметим, что в исследование не были включены люди, которые унаследовали свое состояние. Их заслуга, хоть она и немалая, но все же заключается в том, что они не растеряли деньги, которые достались им просто так.

Это намного легче, чем разбогатеть с нуля. Так что ученых интересовали только те состоятельные люди, которые заработали и продолжают зарабатывать своим трудом.

Итак, чем же бедные отличаются от богатых.

1. Вторая работа

Большая часть богатых людей (67%) делает все, что в их силах, чтобы иметь больше одного источника дохода. Это не только инвестиции: люди, у которых нет на это денег, как минимум находят себе вторую работу.

Этим занимаются только 6% бедных. Богатые люди не тратят время — они зарабатывают.

И зная, что на одном месте не заработаешь столько, сколько в двух, они и зарабатывают в двух. Они работают в два, три раза больше, и поэтому у них появляется больше денег на то, чтобы потом делать выгодные инвестиции, открывать свой бизнес или вкладывать в себя и учиться новому — что потом, опять же, ведет к более высоким заработкам.

2. Тотализатор

Скачки, покер, ставки в спортивных матчах, покупка лотерейного билета — 77% бедных делают это регулярно, и только 6% богатых заняты тем же.

Здесь можно было бы возразить, что это никакой не показатель, просто бедным нужны деньги и они мечтают разбогатеть. Но в том-то и проблема: бедные тратят деньги, надеясь неожиданно разбогатеть, не заработав.

Если просто откладывать все те суммы, которые бедный человек тратит на эти пустые и глупые попытки, то через год обнаружится, что отложена очень приличная сумма.

3. Чтение

Еще одна очень интересная статистика: 79% богатых признаются, что намного чаще читают профессиональную литературу и все, что связано с их карьерой и может поднять их профессиональный уровень. И хоть богатые часто говорят, что скучают по художественной литературе, деловая стоит у них в приоритете.

Кроме того что бедные в принципе читают значительно меньше, только 11% из тех, кто читает вообще (а это, прямо скажем, меньшинство), читают профессиональную литературу.

Подавляющее большинство бедных людей читает исключительно для удовольствия. Вы скажете, что в этом ничего плохого нет, и мы согласимся. Только потом не жалуйтесь на бедность.

4. Траты

Еще выяснилось, что в отличие от бедных богатые люди никогда не покупают вещи, которые им не по карману. Вы удивитесь, но и у богатых постоянно возникают такие проблемы.

Так, бедный купит, к примеру, очень дорогой телефон, хотя есть телефоны и дешевле, да и дорогой ему не по карману и придется взять кредит или потратить деньги, на это не предназначенные, и потом долго отказывать себе в более насущных вещах, чем высокое разрешение экрана дорогого телефона.

А вот богатый, как бы он ни хотел, скажем, очень дорогую машину, никогда не купит ее, если для этого придется брать кредит или отказывать себе в чем-то другом.

Богатый человек купит себе машину подешевле.

5. Бюджет

И кстати, про траты вообще. 84% богатых людей строго следят за своим бюджетом и прилагают максимум усилий, чтобы не выходить за его рамки. Они заранее решают, сколько и на что потратят, и регулярно подводят итоги своим тратам. У них никогда не возникает вопроса, так интересующего нас ближе к концу каждого месяца: куда делись деньги? Они точно знают, на что их потратили.

А вот среди бедных дотошно следят за своими тратами только 20%.

Остальные, оплатив квартиру и счета, просто гуляют на оставшиеся деньги не задумываясь о том, на что конкретно и сколько они тратят.

6. Сбережения

Только 5% бедных регулярно откладывают 10% от своего ежемесячного дохода. 20% не откладывает практически никто. Главная причина заключается в том, что эти самые 10% бедным кажутся настолько незначительной суммой, что им не кажется важным ее откладывать. Другие же объясняют это тем, что им трудно будет прожить, не тратя эти 10%.

Первый аргумент глупый, потому что, как бы мало вам ни удавалось откладывать, у вас появятся сбережения. Если не откладывать вообще, то и сбережений никаких не будет — вообще. Второй аргумент несостоятелен, так как, насколько бы мал ни был ваш доход, вы точно можете прожить, если этот доход уменьшится на 10%.

И имейте в виду: 93% богатых людей откладывают регулярно. Неважно сколько. Главное — регулярно.

Источник: cluber.com.ua





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