«Дайте сюжет, и клянусь, будет смешнее чорта»

В октябре 1835-го Николай Гоголь отправил Александру Пушкину письмо, в котором сетовал на «скверное жалованье», плохие продажи сборника «Арабески» и отсутствие подходящего сюжета для комедии. Традиционно считается, что Пушкин в ответ на это послание поделился сюжетом для «Ревизора». Писатели вели переписку и во время работы над пьесой; Гоголь грозился бросить начатое, а Пушкин настойчиво уговаривал его опубликовать «Ревизора».
7 октября 1835 года
Петербург
Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете не находитсЯ и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хотя сколько-нибудь главных замечаний. — Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и кажется будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтится. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного [бу] боку всю Русь.
Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Еслиж сего не случится, то у меня пропадет даро™ время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельства<ми>. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 с<е>р<ебряных> рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь будет смешнее чорта. Ради бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите Женитьбу. Обнимаю вас и целую и желаю обнять скорее лично.
Ваш Гоголь.
Мои ни Арабески, ни Миргород не идут совершенно. Чорт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве.
Источник: diletant.media
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