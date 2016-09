Всего пару десятков лет назад, до появления Wi-Fi и пищащих модемов, наши фетиши были секретом. Единственное порно, которое мы находили во время полового созревания, это оставленный кем-то в автобусе журнал Playboy или заляпанный эротический роман на свалке. Но интернет изменил все. Особенно когда поисковые механизмы повзрослели, и люди узнали, что могут ввести в строку поиска любое своё желание.

Но за этими поисками они не заметили, как перед нами открылась важная новая глава в истории порно.

Последние два десятилетия владельцы порнобизнеса в основном делали акцент на статичные эротические картинки, которые они размещали по всему интернету, будучи уверенными, что к ним в итоге придут фетишисты. Но теперь фетиш идёт к нам. Если вы сейчас зайдёте на любой порносайт, то есть шанс, что вы увидите рекламный баннер с девушкой в подгузниках. Или же вам покажут гифку с «псевдоинцестом» — порно, где актеры играют сводных или кровных родственников.

Эти баннеры появились неслучайно. Их вам показали, потому что производители и распространители порно научились пользоваться преимуществами big data. Они наверняка записали и изучили все ваши желания, которые вы вводили в строку поиска.

С первого взгляда может показаться, что такой тип микро-таргетинга лишь усилит уже существующий механизм работы интернета, и людям просто станет легче найти все разнообразие фетишей. Но на самом деле нас ждёт важный переход из мира пассивного исследования в мир, где порно активно изучает наши интересы и рекомендует себя. Это произойдёт из-за огромного финансового подъёма в сфере индустрии для взрослых. Предлагаемый аудитории контент, скорее всего, покажет, что выгоднее, а не что наиболее популярно.

Но пока о надвигающихся переменах нельзя сказать что-либо конкретное. Возможно, на пересечении big data, крупного бизнеса и повсеместного сетевого подключения возникнут новые принципы, которые будут диктовать наши сексуальные предпочтения. В конечном счёте капитализм может стать главным арбитром наших желаний.

Порно — настоящая золотая жила данных. Согласно рейтингу Alexa, порносайты XVideos, Pornhub и xHamster занимают 54, 62 и 69 места в списке самых посещаемых сайтов мира. Каждый месяц у сайтов подобного типа набираются миллиарды просмотров от десятков миллионов пользователей. Благодаря сохранению куки и IP-данных каждый из этих пользователей оставляет после себя небольшой след. Для этой похотливой толпы работникам порноиндустрии приходится выпускать более 10 тыс. роликов в год, что значительно больше, чем делает Голливуд (около 500 фильмов). По примерным оценкам, порно посвящено 4% всех сайтов в интернете, 14% поисковых запросов и 30% от всех передаваемых онлайн данных.

Такие большие цифры — это настоящее порно для аналитиков, которые любят раскладывать человечество на цифры и хотят перестроить мир так, чтобы все структурировали наши желания во благо эффективности.

На протяжении истории порноиндустрия всегда раньше всех осваивала различные технологические тренды. В 1897 году, всего два года спустя после того, как был снят первый коммерческий фильм, пара братьев из викторианской эпохи стала записывать сексуальные сцены на целлулоидную плёнку. В 1980-х начали появляться первые видеокассеты, и в каждом шкафу можно было найти спрятанную копию «Дебби покоряет Даллас» (1978). В 1990-х порноиндустрия мастерски овладела большей частью видов и элементов электронной коммерции — от оплаты онлайн до шифрования, так что можно было легко и безопасно передавать на монитор самые извращённые картинки.

В новом тысячелетии порнографы начали использовать отслеживание куки и анализировать аккаунты пользователей, чтобы понять, какие видео им лучше снимать.

Вообще анализ данных пробрался в порноиндустрию отчасти из-за YouTube. В 2007 году, буквально через два года после запуска этого видеосервиса, на свет появились его клоны эротического содержания — RedTube, Youjizz и YouPorn. Изначально они создавались как площадки для лёгкой загрузки роликов для взрослых, но без должного контроля на них стали загружать миллионы пиратских фильмов.

Вскоре огромная база контента и высокий трафик случайно создали связанные массивы данных, которых всегда недоставало в порноиндустрии. Порноклоны YouTube существовали за счёт доходов с рекламы, поэтому им всегда было нужно, чтобы на их сайтах сидело много людей и при этом долгое время. Поскольку у них (по крайне мере изначально) не было никакого контроля над добавлением контента, в последние годы там шла игра под названием «воронка контента».

Теперь же на каждом порнотубе есть система тегов, список рекомендуемых видео на основе ваших просмотров, страницы с популярными роликами и особая программа продвижения нужного контента с помощью каналов, которые привлекают определённых пользователей.

Как работает xHamster

Каждый день команда сайта xHamster просматривает примерно 2500 новых роликов порнографического содержания. На основе данных от Google Analytics и некоторых внутренних систем она определяет, какие видео должны появиться на главной странице сайта. Работники также корректируют алгоритмы, которые рекомендуют нужное видео на основе ваших предпочтений и поисковых запросов. Постоянно проводится А/B тестирование — например, пользователям предлагают разные подборки видео на главной странице, чтобы узнать, как аудитория отреагирует на «массаж» или чешскую групповуху.

Легче всего проанализировать данные исходя из вашего местоположения. Такие сайты, как xHamster, тщательно изучают, какое порно наиболее популярно в вашей стране, и стараются предлагать нечто подобное. Все любят смотреть на девушек, позирующих на веб-камеру, сообщил представитель xHamster, но, помимо этого, в каждой стране есть свои особенные предпочтения.

«В Германии не любят межнациональный контент. Такой же патриотизм наблюдается и в Японии. Их вообще не интересует ничего иностранного, только японское».

Даже Колин Раунтри, владелец женского сайта Sssh, который раньше скептически относился к big data, сказал, что тоже поддерживает такой метод. «Если сайт знает, что серферы из Исландии любят высоких накачанных блондинок в пушистых ботинках, то почему бы им их не показать? — спрашивает он. — Это ведь старая проверенная технология, которую использует Netflix, чтобы получше узнать вкусы своего зрителя и дать ему то, что нужно».

Но данные порнотуба обычно гораздо обширнее и запутаннее, чем результаты обычного исследования. Огромное количество осторожных людей ищет порно, только отключив куки, выйдя из всех социальных аккаунтов, или использует прокси, чтобы скрыть свое местоположение. Кроме того, метки к видео часто ставят сами зрители. А значит, что данные порносайтов могут быть неправильными. Может быть, на сайт зашёл американский паренёк, проживающий в Саудовской Аравии, но он использует прокси, и показывается, что он находится в Германии. Тогда ему не покажут межрасовый секс, который, может быть, как раз ему нравится. Такая персонализация контента может заставить впечатлительного пользователя заинтересоваться сексуальными предпочтениями такой категории людей, к которой он может вообще не относиться.

Даже если таргетинг на сайте работает хорошо, всё равно его владельцы могут показать вам то, чем вы не интересуетесь, чисто из финансового интереса.

Если Pornhub хочет привлечь больше зрительниц женского пола, то на сайте продвигается больше роликов с сюжетом. Такие видео будут выводиться и для тех пользователей, которые их никогда не искали — все это делается для того, чтобы спровоцировать интерес к конкретному фетишу. С первого взгляда, кажется, что в продвижении фетишей нет ничего плохого. Но в итоге каким-то фетишам будет уделяться больше внимания, и из-за этого со временем могут поменяться наши сексуальные предпочтения — а все ради рекламных кликов.

Сколько денег в порнобизнесе?

Про американский порнобизнес часто говорят, что это $50-миллиардная индустрия. Но на самом деле все не так.

Сайты с бесплатными роликами и их безудержное пиратство разорили индустрию классической порнографии. В период с 2007 по 2011 год её доходы снизились на 50%. В конце этого периода особенно успешный сайт Kink как раз сообщил о первых потерях. В 2009 году американский издатель Ларри Флинт (основатель журнала «Хастлер» — прим. ред.) даже в шутку попросил государство помочь порноиндустрии с финансами. В наши дни Тьерри Аррондо, управляющий директор компании Vendo, отвечающая за электронные транзакции на некоторых порносайтах, оценил их объем доходов примерно в $500 миллионов в год, в то время как сайты с веб-камерами приносят своим владельцам $1 миллиард.

«Компания, которая показывает, как девушки занимаются сексом, никогда не пропадёт» — считает Оги Огас, сотрудник Гарварда и автор книги «Миллиард развратных мыслей: что может сказать интернет о ваших сексуальных отношениях» (2011). Но Джек Кона, порнорежиссер с 15-летним стажем, утверждает, что ему приходится работать в четыре раза больше, чтобы заработать половину той суммы, которую он когда-то получал.

Курс порноиндустрии меняется в сторону более экстремальных и выгодных жанров.

Больше нельзя заработать на обычном гетеросексуальном сексе, потому что такого контента уже слишком много, и его можно найти бесплатно. Чтобы увеличить доходы, порнографы и дистрибьюторы обратились к датамайнингу. В отличие от порнотубов, которые используют полученные данные пассивным образом, они решили применять их активно. Новый контент создается, основываясь на добытой информации, и сам курс порноиндустрии меняется в сторону более экстремальных и выгодных жанров.

Большинство порносайтов не может собрать столько данных, как порнотубы. Поэтому, как объясняет Аррондо, приходится предлагать пользователям новый контент и следить за их реакцией. Посетителям показывают то, чего нет на других сайтах. В разделе фетишей теперь стала чаще появляться псевдонекрофилия, псевдопедофилия и изнасилование. Псевдоинцест гораздо дешевле и проще снимать, чем, скажем, групповой секс — именно поэтому этот жанр стал невероятно популярным. Согласно некоторым оценкам, за последние пять лет рейтинг его популярности вырос на 1000%.

Некоторые деятели порнобизнеса выкладывают контент наугад и смотрят, что же в итоге станет популярным. Кто-то следит за теми жанрами, которые набирают популярность на порнотубах. Платформы, торгующие частным порно, собирают подробную и легкодоступную информацию о желаниях своих клиентов, а также данные о продажах. Всем этим могут воспользоваться и другие. В итоге на свет появляется так много контента от крупных студий и любителей, где показываются самые популярные фетиши.

Теперь у производителей порно недостаточно свободы, чтобы производить море разнообразного контента. Вместо этого они штампуют невероятное количество порно, направленного на конкретную группу сексуальных предпочтений, за которую платят больше всего. Как считает Одетта Делакруа, порноактриса и владелица сайта порно в подгузниках, она начала заниматься этим фетишем только после того, как увидела, сколько за него платят. Круг замкнулся: Делакруа сняла порно в подгузниках, один из таких роликов появился на порнотубе, любители обрадовались бесплатному контенту, владельцы порнотуба увидели количество трафика и вывели этот клип на страницу набирающих популярность. В итоге парочка обычных онанистов увидела Делакруа в подгузниках на главной странице их любимого порносайта.

Компания MindGeek сейчас руководит 13 порнотубами, 10 порностудиями и имеет связи с Playboy и порностудиями Really Useful Ltd и Wicked Pictures.

«MindGeek управляет главными порнотубами и владеет ключевыми порностудиями США, так что эта компания находится в уникальном положении» — считает Сюзанна Паасонен, эксперт по порнографии из Университета Турку в Финляндии.

У этой компании больше данных о количестве людей, чем есть у ее конкурентов, и поэтому она может занимать узкоспециализированные ниши в индустрии. К примеру, если бы заметили пересечение интересов своих пользователей — например, тем же людям, кому нравятся крупные красивые азиатки, нравятся и девушки в матросках, можно было бы снять порнофильм с крупными азиатками в матросских костюмах.

Действительно ли порно влияет на наши сексуальные предпочтения?

Нам нравится считать, что мы можем разделять настоящий секс и тот, что нам показывают в порнофильмах. Но несколько десятков лет назад анальный секс был довольно редким фетишем. Сейчас же это привычный элемент в порно и вполне обычная часть сексуальной жизни людей. Не все верят, что порнография диктует изменения сексуальных стандартов, но, по крайней мере, понимают, что она играет важную роль.

Если MindGeek начнёт делать свой узкоспециализированный контент, то он прижмёт конкурентов ещё сильнее, чтобы занять самые прибыльные жанры в индустрии. В целом порно станет более экстремальным. Вещи, которые раньше считались фетишами, станут чем-то обыденным. Молодые потребители будут спокойно относиться к сексуальной гимнастике и прочим моделям поведения, которые ранее считались чем-то странным. Возможно, сексуальность будет во многом определяться тем типом порно, которое будет продаваться во времена доминирования пиратов на рынке.

Вам может показаться странным, что никто не осудил распространение такого персонализированного порно, которое может со временем обратить внимание пользователей на какие-то экстремальные фетиши. Все дело в том, как аккуратно порносайты сообщили о том, что используют анализ данных посетителей.

В 2013 году Pornhub создал команду для аналитики и в первую очередь позаботился о том, чтобы ее деятельность получила маркетинговую и социальную поддержку — во всяком случае, так объяснил вице-президент компании Кори Прайс. Первая статистика, которая была опубликована — отражала данные сайта за июнь во время финальных матчей NBA — в таком шутливом стиле статистика спародировала забавные статистики BuzzFeed, порадовала любителей порно и вызывала множество обсуждений.

В то же время эксперты по поведению людей сильно сомневаются, что таргетированное порно сможет действительно на нас повлиять. Антуан Мазире, один из авторов блога Sexualitics, который изучает влияние порно на поведение людей, считает, что таргетированная порнография еще не скоро сможет воздействовать на наши предпочтения, учитывая, как плохо работает система тегов на порнотубах. Эксперты порноиндустрии с ним согласны. Майкл Стабайл (сайт Kink) считает, что таргетинг максимум покажет пользователям те фетиши, к которым у них уже есть предрасположенность, которые они просто не могли найти раньше.

Однако такие перспективы не учитывают новичков, которые впервые увидят такие рекомендации и тех, кто предпочитает плыть по течению. Не учитывается и настоящее положение порнобизнеса, который потерпел значительные убытки. Погоня за преданной аудиторией может заставить порносайты взять курс на экстремальную порнографию.

Большие данные и большие деньги стараются повлиять на общее представление о сексуальности — причём люди потакают желаниям бизнеса, а не собственным. Насколько извращёнными станут эти медленные перемены и как сильно они повлияют на нашу жизнь — пока неясно. Сомнительно, что мы окажемся в мире, где двойной фистинг будет продвигаться как нормальная часть сексуальной жизни. Но вполне вероятно, что скоро новички в порно будут впервые заходить на SpankBang, видеть как Делакруа извивается в подгузниках и думать: «Так вот что нравится таким, как я».

Источник: rb.ru





