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Марина Великанова   среда, 5 апреля 2017 года, 19.00

«Да что вы хотите от этого поколения!»
Как нам ужиться друг с другом


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Поколение ЯЯЯ


Поколение Z: те, кто будет после




Впервые в истории России, благодаря увеличению продолжительности жизни, встретились сразу шесть поколений. Так чем же мы отличаемся друг от друга? В каком поколении больше всего миллиардеров, а в каком мизантропов, как современные дети будут обмениваться информацией и создавать семьи и что нам делать, чтобы избежать конфликта поколений, рассказывает руководитель проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» Евгения Шамис.

До 10-12 лет при схожих внешних условиях у каждого из нас формируются взгляды, приоритеты, установки, привычки, которые рождают похожесть людей одного поколения. Теория поколений позволяет понять поведение и спрогнозировать, как люди одной поколенческой группы будут реагировать в тех или иных ситуациях на какие-либо действия извне. Поколения цикличны, они завершают цикл примерно каждые 80 лет.

Евгения Шамис – соавтор книги «Необыкновенный Икс» (Университет Синергия, 2016). Генеральный директор Sherpa S Pro. Основатель и координатор проекта «RuGenerations - Теория поколений в России». Сооснователь воркшопа «Инновации и кластеры: бизнес-возможности» (Бразилия). Советник вице-губернатора, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.

Эти периоды называются по временам года: весна, лето, осень, зима. Весна – период интенсивного роста, лето – стабильности и некоторой стагнации, осень – начало перемен, зима – время кризисов. Мы живем в период «зимы», но он сменится «весной» примерно к 2024 году. Теперь давайте разберемся, как формируются поколенческие ценности.

Как формируются ценности

Поколенческие ценности не меняются в течение всей жизни и формируются под влиянием следующих четырех факторов:

Первый – большие события, например Олимпиада-80 или Олимпийские игры в Сочи, полет человека в космос, теракты 11 сентября 2001 года. Эти события на слуху у всех детей не только двора, но и района, города, страны, мира.

Второй – посыл из окружающей среды: «выполнить пятилетку за четыре года», «голосуй или проиграешь», «поколение пепси», «кредит под проценты», «семейные ценности».

Третий фактор – воспитание. В семьях разных поколений делаются акценты на разных вещах и используются разные ключевые слова. Раньше детей учили «быть храбрыми», теперь учат «постоять за себя» и «быть лидером».

Четвертый фактор – дефицит или то, чего не хватает поколению. Во времена СССР дефицитом были книги, и они до сих пор крайне важны для поколения, жившего в те годы. Поколение современных детей хоть и растет во времена высоких технологий, не получает достаточно живого общения, поэтому и стремится поделиться с миром каждым своим переживанием.

Конфликт поколений возникает из-за разницы совокупности этих факторов. Но найти компромисс в общении необходимо. Сегодня в России живут представители шести поколений.


Чтобы не запутаться в названиях поколений, познакомим вас с 10-летним Даниилом (на иллюстрации выше – справа). Он представитель нового поколения Z, которое пока формируется. Для примера мы использовали средний возраст представителей поколений. Дяде Даниила 30 лет, родителям – 40, бабушке и дедушке – 60, прадедушке – 80, а соседу-долгожителю, с которым Даниил часто общается, – 97 лет.

Отметим, что рожденные на границе поколений, с разницей +/- 3 года, так называемые Пограничники, обладают качествами сразу двух поколений.

Самые активные поколения, с которыми мы чаще всего сталкиваемся сегодня, – три последних: Даниил (Z), его дядя (Y) и родители Даниила (X). Рассмотрим их подробнее.


Поколение Х (1964–1984). Самое многочисленное поколение. Отличные психологи. Умеют адаптироваться к любым ситуациям, находить язык с разными группами и аудиторией. Самые самостоятельные из всех поколений. Они с детства были предоставлены сами себе: родители всегда были на работе. Свободное время X (мама и папа Дани) поводили на улице. Поэтому все умели делать сами – приготовить, одеться, сделать уроки.

Ответственные, даже слишком. Не любят неоправданную похвалу в свой адрес, сами не щедры на нее. С детства приучены к мобильности и самостоятельности (кружки, секции, лагеря). Успех для них – стабильная работа, машина, дом (квартира), семья и состояние «солнца», как в детстве.


Поколение Y (1985–2003) – поколение социальных сетей. У них часто несколько смартфонов, они много времени проводят в соцсетях. Потребитель-Y (дядя Дани) знает, какой товар и по какой цене ему нужен. При этом ему все равно нужны рекомендации консультанта и реклама. Когда дело касается покупок, его «доверенное лицо» – интернет.

Y не торопятся начинать самостоятельную жизнь, обзаводиться собственным домом. Их привычная модель жизни – съемное жилье, часто на несколько человек, зато в центре, – новая модель коммуналок. Они не хотят концентрироваться только на решении профессиональных задач, как их родители, поэтому говорят о балансе работа–жизнь. Совмещают учебу и работу с занятиями спортом, музыкой и другими увлечениями – им важно найти себя и получить психологический комфорт, в том числе на рабочем месте. Престижная работа и высокая должность не самоцель. Из-за развития соцсетей постоянно сравнивают себя с другими и испытывают неуверенность. Волнуются из-за непонимания своего будущего.


Поколение Z (2004–2024) правильнее назвать «домоседами». Дети этого поколения все время под присмотром, их практически никуда не отпускают одних. Еще их называют «поколением национальной безопасности», потому что именно ей уделяют особое внимание в школах, детских садах, дома. Из-за этого у поколения сложилось ощущение небезопасности в обществе.

Информация про Z предварительная, поскольку точно определить ценности поколения можно, лишь когда его представителям исполнится 18 лет. Но уже сейчас можно отметить, что материальные ценности для них не главное. А вот бережливое отношение к вещам, как к своим, так и к вещам организации, важно.

Они будут искать работу по душе. Им необходимо простое понятное счастье: создать семью, устроиться на хорошую работу. Любят родителей, выстраивают близкие отношения, им нравится заботиться, мечтают о собственной семье и детях. Быть умным – модно, поэтому Z много читают, изучают несколько языков и хотят быть развитыми в разных сферах. Хорошо держат внимание на уроках и лекциях.

Как же ведут себя три активных поколения X, Y, Z друг с другом и другими поколениями в различных областях жизни?

Отношение к информации о себе

Х – предпочитают закрывать личные данные и информацию о себе. Им неприятна мысль о том, что их прослушивают, читают и в любой момент их личное может стать достоянием общественности. Нервничают по поводу доступа к своим соцсетям и компьютерам, как и Беби-бумеры (бабушки и дедушки Дани).


Y – относятся к информации иначе. Считают важной частью жизни обмен информацией, а не ее защиту. У них высокая скорость обмена данными и, соответственно, больше доверия. При этом они беспокоятся о защите данных. Принцип следующий: «Я для тебя открыл или расшарил папку, а потом закрою. И ты когда-то для меня так сделаешь».

Z – спокойно доверяют пароли и ключи. Полная открытость информации. X (или родители Дани) трясутся над своими персональным данными: боятся, что телефоны вскроют, а фото и документы кто-то увидит. Вот высказывание одной из мам: «Сын говорит: «Мама, вот тебе пароль от моих соцсетей, только не читай мои переписки». И все! Она сказала: «Не буду», и он спокоен.

Отношение к деньгам

Х – им важно создать финансовую подушку безопасности для семьи. Не доверяют банкам.

Y – выросли во время потребительского бума и экономического роста, поэтому им непривычно копить. Позитивно воспринимают бренды и тратятся на них: айфоны, модные кроссовки, бренды, марки важны для них. Поэтому могут потратить на одежду все деньги. Что хорошо для экономики, но не для банковской сферы.

Z – любят копить: на новые спортивные принадлежности, игрушки, книги и на благотворительность. Они уже знают – есть те, у кого ничего нет или кому сложно, и им нужно помогать. Знают, что можно купить что-то бэушное, обменяться вещами, и это нормально. Это поколенческая история, такого не было у их родителей.

Z стремятся повысить финансовую грамотность и финансовую вовлеченность. Их хорошими друзьями будут банки. Они будут учитывать каждый рубль и читать договоры полностью, в том числе написанное мелким шрифтом. Однозначно отношения с деньгами у них будут гораздо лучше, чем у поколения Y (дяди Дани), хотя последние любят мобильные банки и активно ими пользуются.

Пример: Даня все карманные деньги откладывает, копит на сигвей, у него даже есть своя карта. Однажды мама сняла с Даниной карты деньги без спроса. Даня очень расстроился, но мама быстро все вернула и даже добавила тысячу от себя.

Дядя Даниила тоже иногда одалживает у племянника. Он тратит всю зарплату до последнего: снимает квартиру, обедает в ресторанах, одевается в бренды. Родители Даниила откладывают деньги с каждой зарплаты, у них всегда есть «на черный день», они уже выплатили кредит за собственную квартиру и сейчас отдают кредит за новую машину.

Система накопления Z многофункциональная, многозадачная. Сами они иногда просят денег в долг у родителей, но просят без процентов. А вот дают родителям с процентами. Но не из меркантильных соображений. Просто это установка современного общества с рекламных постеров – при пользовании кредитом плати процент.

Z уже слышали про кризис и знают, что надо экономить. Они начали это делать, даже будучи детьми. Для них важнее не модель телефона, а технологии. Z все равно, что на них надето, им важнее качество. Им важнее скачать нужные приложения, программы, игры, а еще лучше – создать их.

Сейчас в их детстве появляется сильная научно-техническая составляющая. Дети играют в карточки, счета, QR-коды. Биткойны становятся популярными деньгами, все счета и транзакции прозрачны. Нас уже отучают от наличных, и скоро мы легко будем обходиться без них. В этом смысле нашим детям будет гораздо проще. Они уже сейчас с деньгами на «ты».

Соцсети

Х – хорошо себя чувствуют в соцсетях, предпочитают общаться больше со своими референтными группами и по профессиональным интересам. Странички часто закрыты.

Y – живут в соцсетях, для них главное – общение, тренды, обмен информацией и эмоциями.

Z – четко работают на рост аудитории своих страничек и видеоканалов, хотят создавать свои каналы, свою аудиторию.

Пример: У Дани свой видеоблог на YouTube и страничка «ВКонтакте». У его дяди – странички в Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и Instagram и свой канал в Telegram. У родителей Дани есть только аккаунты в Facebook.

Семья

X (1964–1984), родители Дани – поколение поздних браков. Они долго ищут пару, сомневаются, поэтому много разводов, но когда находят своих, остаются с ними до конца.

Y (1985–2003), дядя Дани – раньше начинают вступать в брак, чем Х. По статистике у них много ранних браков, значит, они рано готовы к семейным отношениям.

Z (2004–2024), Даня – достаточно высокие семейные ценности, в классическом понимании – одна семья на всю жизнь. Это везде пропагандируется, дети это видят и слышат.

Работа

Если вы работаете с Х, помните: одна из важнейших ценностей для них – профессионализм. Для профессионализма нужны глубокие знания по теме, владение закрытой информацией, последними данными и новостями. Знать – единственный способ выживания на улице, где X проводили большую часть времени. Там им нужно было защитить себя в одиночку и самим разруливать конфликты. Именно по этой причине Х – лучшие переговорщики. Они как ни одно другое поколение умеют находит общий язык с представителями разных социальных слоев и поколений.


Если идете на деловую встречу с Х, будьте готовы к наезду. Это один из поколенческих ритуалов проверки вашей способности выдержать давление и показать, свой вы или чужой. Научитесь выдерживать первые 15 минут, будьте спокойны, не тушуйтесь, держите удар. Переключение поведения X показывает, что вы прошли тест и стали «своим».

Они хвалят мало. Причин у этой особенности несколько: для Х не важна оценка успешности извне, они не нуждаются в ней, в их картине мира главный оценщик – они сами и значимые для них лица. X не особо интересует чужое мнение, и он не понимает, зачем его оценка может понадобиться другим. Вдобавок после улицы X подозрительно воспринимают комплименты как скрытый наезд. У них высокая внутренняя планка, они не хвалят просто так. Это относится и к сотрудникам, если босс X, и к детям. Родители считают, что хвалить детей просто так несправедливо – похвалу надо заслужить. Из-за этого X недодают похвалу Y.


Поколение Y на работе больше всего ценит психологический комфорт и свободу. Они – фрилансеры, предпочтут гибкий график другим плюсам. Считают, что регулярно менять работу в порядке вещей. Главное – формировать себя как специалист, а в каких компаниях – неважно. На рабочем месте предпочитают лидерство, а не руководство.

Они выросли в мире ярких красок и эмоций и не привыкли к монотонной, рутинной работе. В офисе они чувствуют себя неуютно. Именно поэтому все новые офисы продвинутых компаний такие яркие и необычные. В такой обстановке поколение Y чувствует себя в своей тарелке. Y трудно в конкурентной борьбе, в соцсетях кто-то выкладывает свои фото, и они постоянно сравнивают себя с другими: как у меня, лучше или хуже, и переживают.

Если для X работа – как поход на войну, где надо бросаться на амбразуру, совершать подвиги, то Y этого не понимает. Начальники X гиперответственны, поэтому им сложно принимать срывы дедлайнов от подчиненных-Y.

Пример: Родители Дани работают в крупных частных компаниях, похвала боссов для них не важна, им важнее получить признание своей работы в виде премии и оценки от значимых для них людей. Дядя Дани – журналист-фрилансер, пишет о путешествиях. Любит получать отзывы на свои статьи в соцсетях и переживает, когда начальник его не хвалит, это снижает его мотивацию. Сам Даня собирает деньги и переживает только о том, чтобы родители его не ругали.


Поколение Z пока слишком маленькие, они еще не работают, и мы не знаем точно их поведение в офисе и в команде, мотивации и карьерные цели.

Успех

Для поколения X успех – не только материальные, внешние атрибуты, но и внутреннее состояние: семья, друзья.

Для Y – желание приносить пользу.

Для Z карьерный успех в общем и целом неважен, им важнее простые удовольствия и счастье. Они не верят в светлое будущее, им вообще не хватает смыслов и мотивации для обогащения, карьеры. Единственный страх, который ими движет, – не оправдать надежд своих родителей.

В статистике миллиардеров и миллионеров поколенческая специфика прослеживается очень четко. Мы анализировали, из каких поколений больше всего вышло долларовых миллионеров. Изучали список Forbes – сотню и 400, в России и в мире. Так вот, больше всего финансово успешных людей среди Пограничников. Это те, кто родился на стыке поколений. Наше объяснение причины таких данных – они изначально умеют взаимодействовать на языках нескольких поколений.

Еще одно поколение, среди которого много миллиардеров, – Беби-бумеры (бабушки и дедушки Дани). Они трудяги. Намерение быть финансово и материально успешными соответствует их ценностям, что они и воплощают в жизнь.

В целом в предпринимательство вообще идет не так много людей, а миллиардерами из них становится 1% населения. Что влияет на их появление? Определенная экосистема и среда. Нужно создавать условия для частного бизнеса, ролевые модели.

Нелюбовь к богатым – не поколенческая история, а ментальность.

Дружба

Дружба, как и любовь, не определяется поколенческими ценностями и от поколения не зависит. Это общечеловеческие понятия. Люди разных поколений могут быть одинаково успешны или совершать одни и те же ошибки. Дружба и любовь зависят от персональных мировоззренческих ценностей человека. А вот семейные сценарии и образы зависят от поколений. Любовь и дружба у каждого будет своя.

Гендерные роли

В разных поколениях гендерные роли выражены по-своему: сильнее или слабее.

Поколение Х – принято подчеркивать женские и мужские гендерные роли. Это не значит, что женщины не будут стремиться стать руководителями. Просто если не выйдет, у них будут определенные ожидания – как выглядеть, как действовать, как кто должен себя вести.

Поколение Y – гендерные модели более смешанные. Посмотрите на продукцию, которую выпускают для этого поколения, – унисекс (парфюм, рубашка и «джинсы бойфренда»).

Поколение Z – здесь снова более жесткое разделение: женственные девочки и мужественные мальчики. Такое же деление товаров: игрушки и одежда мальчиков и девочек различаются даже по цвету (мальчишкам – синее, девочкам – розовое). Мальчики Z видят себя добытчиками и защитниками, девочки – мамами, заботливыми и нежными хозяйками. Поколение с детства к этому привыкнет и будет следовать такой модели во взрослом возрасте.

Общение между поколениями

Речь идет об эмпатии. Чтобы лучше понимать друг друга, нужно быть внимательнее друг к другу и больше общаться, разговаривать, слышать вторую сторону. Этого не хватает в обществе.

Как общаться...

...с Х – уважать их профессионализм, спрашивать мнение.

...с Y – их нужно хвалить, как и Z. А также создавать более позитивный мир.

...с Z – единственный способ взаимодействия: объяснять, обсуждать и приводить аргументы. Им нужен диалог и масса дополнительной информации, деталей.

...с Беби-бумерами (бабушками и дедушками Дани) нужно быть терпеливыми и выслушивать до конца. Впрочем, как и с Y (дядей Дани). Мы даже говорим с ними на разной скорости. Нужно не торопиться. Еще важно включать их в свою жизнь – личную и общественную. Для этого вместо дежурного «все нормально» регулярно рассказывайте им, что происходит. Как минимум просто будьте на связи.

Помните, что X (мамы Дани) – суперпроект Беби-бумеров, который они воспринимают как личный успех или неуспех. Для них важно, чтобы X состоялись, были успешными, поэтому так важна прозрачность и доверительность в отношениях с ними. Подключайте это поколение к своим делам, берите с собой, когда куда-то идете на выходные, для них это самое большое счастье. И советуйтесь.

Эта рекомендация про включение Беби-бумеров в общение касается и диалога на уровне города, отрасли, компании.

Источник: psychologies.ru




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В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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