Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 5 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/da_chto_vy_hotite_ot_etogo_pokoleniya_41757"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41757_1.jpg" width=206 alt="«Да что вы хотите от этого поколения!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Марина Великанова </b></span> <span style="font-size: large;">«Да что вы хотите от этого поколения!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как нам ужиться друг с другом</font></em></span></p><p>Впервые в истории России, благодаря увеличению продолжительности жизни, встретились сразу шесть поколений. Так чем же мы отличаемся друг от друга? В каком поколении больше всего миллиардеров, а в каком мизантропов, как современные дети будут обмениваться информацией и создавать семьи и что нам делать, чтобы избежать конфликта поколений, рассказывает руководитель проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» Евгения Шамис. <a href="http://www.chaskor.ru/article/da_chto_vy_hotite_ot_etogo_pokoleniya_41757">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Впервые в истории России, благодаря увеличению продолжительности жизни, встретились сразу шесть поколений. Так чем же мы отличаемся друг от друга? В каком поколении больше всего миллиардеров, а в каком мизантропов, как современные дети будут обмениваться информацией и создавать семьи и что нам делать, чтобы избежать конфликта поколений, рассказывает руководитель проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» Евгения Шамис.

До 10-12 лет при схожих внешних условиях у каждого из нас формируются взгляды, приоритеты, установки, привычки, которые рождают похожесть людей одного поколения. Теория поколений позволяет понять поведение и спрогнозировать, как люди одной поколенческой группы будут реагировать в тех или иных ситуациях на какие-либо действия извне. Поколения цикличны, они завершают цикл примерно каждые 80 лет.

Евгения Шамис – соавтор книги «Необыкновенный Икс» (Университет Синергия, 2016). Генеральный директор Sherpa S Pro. Основатель и координатор проекта «RuGenerations - Теория поколений в России». Сооснователь воркшопа «Инновации и кластеры: бизнес-возможности» (Бразилия). Советник вице-губернатора, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.

Эти периоды называются по временам года: весна, лето, осень, зима. Весна – период интенсивного роста, лето – стабильности и некоторой стагнации, осень – начало перемен, зима – время кризисов. Мы живем в период «зимы», но он сменится «весной» примерно к 2024 году. Теперь давайте разберемся, как формируются поколенческие ценности.

Как формируются ценности

Поколенческие ценности не меняются в течение всей жизни и формируются под влиянием следующих четырех факторов:

Первый – большие события, например Олимпиада-80 или Олимпийские игры в Сочи, полет человека в космос, теракты 11 сентября 2001 года. Эти события на слуху у всех детей не только двора, но и района, города, страны, мира.

Второй – посыл из окружающей среды: «выполнить пятилетку за четыре года», «голосуй или проиграешь», «поколение пепси», «кредит под проценты», «семейные ценности».

Третий фактор – воспитание. В семьях разных поколений делаются акценты на разных вещах и используются разные ключевые слова. Раньше детей учили «быть храбрыми», теперь учат «постоять за себя» и «быть лидером».

Четвертый фактор – дефицит или то, чего не хватает поколению. Во времена СССР дефицитом были книги, и они до сих пор крайне важны для поколения, жившего в те годы. Поколение современных детей хоть и растет во времена высоких технологий, не получает достаточно живого общения, поэтому и стремится поделиться с миром каждым своим переживанием.

Конфликт поколений возникает из-за разницы совокупности этих факторов. Но найти компромисс в общении необходимо. Сегодня в России живут представители шести поколений.





Чтобы не запутаться в названиях поколений, познакомим вас с 10-летним Даниилом (на иллюстрации выше – справа). Он представитель нового поколения Z, которое пока формируется. Для примера мы использовали средний возраст представителей поколений. Дяде Даниила 30 лет, родителям – 40, бабушке и дедушке – 60, прадедушке – 80, а соседу-долгожителю, с которым Даниил часто общается, – 97 лет.

Отметим, что рожденные на границе поколений, с разницей +/- 3 года, так называемые Пограничники, обладают качествами сразу двух поколений.

Самые активные поколения, с которыми мы чаще всего сталкиваемся сегодня, – три последних: Даниил (Z), его дядя (Y) и родители Даниила (X). Рассмотрим их подробнее.





Поколение Х (1964–1984). Самое многочисленное поколение. Отличные психологи. Умеют адаптироваться к любым ситуациям, находить язык с разными группами и аудиторией. Самые самостоятельные из всех поколений. Они с детства были предоставлены сами себе: родители всегда были на работе. Свободное время X (мама и папа Дани) поводили на улице. Поэтому все умели делать сами – приготовить, одеться, сделать уроки.

Ответственные, даже слишком. Не любят неоправданную похвалу в свой адрес, сами не щедры на нее. С детства приучены к мобильности и самостоятельности (кружки, секции, лагеря). Успех для них – стабильная работа, машина, дом (квартира), семья и состояние «солнца», как в детстве.





Поколение Y (1985–2003) – поколение социальных сетей. У них часто несколько смартфонов, они много времени проводят в соцсетях. Потребитель-Y (дядя Дани) знает, какой товар и по какой цене ему нужен. При этом ему все равно нужны рекомендации консультанта и реклама. Когда дело касается покупок, его «доверенное лицо» – интернет.

Y не торопятся начинать самостоятельную жизнь, обзаводиться собственным домом. Их привычная модель жизни – съемное жилье, часто на несколько человек, зато в центре, – новая модель коммуналок. Они не хотят концентрироваться только на решении профессиональных задач, как их родители, поэтому говорят о балансе работа–жизнь. Совмещают учебу и работу с занятиями спортом, музыкой и другими увлечениями – им важно найти себя и получить психологический комфорт, в том числе на рабочем месте. Престижная работа и высокая должность не самоцель. Из-за развития соцсетей постоянно сравнивают себя с другими и испытывают неуверенность. Волнуются из-за непонимания своего будущего.





Поколение Z (2004–2024) правильнее назвать «домоседами». Дети этого поколения все время под присмотром, их практически никуда не отпускают одних. Еще их называют «поколением национальной безопасности», потому что именно ей уделяют особое внимание в школах, детских садах, дома. Из-за этого у поколения сложилось ощущение небезопасности в обществе.

Информация про Z предварительная, поскольку точно определить ценности поколения можно, лишь когда его представителям исполнится 18 лет. Но уже сейчас можно отметить, что материальные ценности для них не главное. А вот бережливое отношение к вещам, как к своим, так и к вещам организации, важно.

Они будут искать работу по душе. Им необходимо простое понятное счастье: создать семью, устроиться на хорошую работу. Любят родителей, выстраивают близкие отношения, им нравится заботиться, мечтают о собственной семье и детях. Быть умным – модно, поэтому Z много читают, изучают несколько языков и хотят быть развитыми в разных сферах. Хорошо держат внимание на уроках и лекциях.

Как же ведут себя три активных поколения X, Y, Z друг с другом и другими поколениями в различных областях жизни?

Отношение к информации о себе

Х – предпочитают закрывать личные данные и информацию о себе. Им неприятна мысль о том, что их прослушивают, читают и в любой момент их личное может стать достоянием общественности. Нервничают по поводу доступа к своим соцсетям и компьютерам, как и Беби-бумеры (бабушки и дедушки Дани).





Y – относятся к информации иначе. Считают важной частью жизни обмен информацией, а не ее защиту. У них высокая скорость обмена данными и, соответственно, больше доверия. При этом они беспокоятся о защите данных. Принцип следующий: «Я для тебя открыл или расшарил папку, а потом закрою. И ты когда-то для меня так сделаешь».

Z – спокойно доверяют пароли и ключи. Полная открытость информации. X (или родители Дани) трясутся над своими персональным данными: боятся, что телефоны вскроют, а фото и документы кто-то увидит. Вот высказывание одной из мам: «Сын говорит: «Мама, вот тебе пароль от моих соцсетей, только не читай мои переписки». И все! Она сказала: «Не буду», и он спокоен.

Отношение к деньгам

Х – им важно создать финансовую подушку безопасности для семьи. Не доверяют банкам.

Y – выросли во время потребительского бума и экономического роста, поэтому им непривычно копить. Позитивно воспринимают бренды и тратятся на них: айфоны, модные кроссовки, бренды, марки важны для них. Поэтому могут потратить на одежду все деньги. Что хорошо для экономики, но не для банковской сферы.

Z – любят копить: на новые спортивные принадлежности, игрушки, книги и на благотворительность. Они уже знают – есть те, у кого ничего нет или кому сложно, и им нужно помогать. Знают, что можно купить что-то бэушное, обменяться вещами, и это нормально. Это поколенческая история, такого не было у их родителей.

Z стремятся повысить финансовую грамотность и финансовую вовлеченность. Их хорошими друзьями будут банки. Они будут учитывать каждый рубль и читать договоры полностью, в том числе написанное мелким шрифтом. Однозначно отношения с деньгами у них будут гораздо лучше, чем у поколения Y (дяди Дани), хотя последние любят мобильные банки и активно ими пользуются.

Пример: Даня все карманные деньги откладывает, копит на сигвей, у него даже есть своя карта. Однажды мама сняла с Даниной карты деньги без спроса. Даня очень расстроился, но мама быстро все вернула и даже добавила тысячу от себя.

Дядя Даниила тоже иногда одалживает у племянника. Он тратит всю зарплату до последнего: снимает квартиру, обедает в ресторанах, одевается в бренды. Родители Даниила откладывают деньги с каждой зарплаты, у них всегда есть «на черный день», они уже выплатили кредит за собственную квартиру и сейчас отдают кредит за новую машину.

Система накопления Z многофункциональная, многозадачная. Сами они иногда просят денег в долг у родителей, но просят без процентов. А вот дают родителям с процентами. Но не из меркантильных соображений. Просто это установка современного общества с рекламных постеров – при пользовании кредитом плати процент.

Z уже слышали про кризис и знают, что надо экономить. Они начали это делать, даже будучи детьми. Для них важнее не модель телефона, а технологии. Z все равно, что на них надето, им важнее качество. Им важнее скачать нужные приложения, программы, игры, а еще лучше – создать их.

Сейчас в их детстве появляется сильная научно-техническая составляющая. Дети играют в карточки, счета, QR-коды. Биткойны становятся популярными деньгами, все счета и транзакции прозрачны. Нас уже отучают от наличных, и скоро мы легко будем обходиться без них. В этом смысле нашим детям будет гораздо проще. Они уже сейчас с деньгами на «ты».

Соцсети

Х – хорошо себя чувствуют в соцсетях, предпочитают общаться больше со своими референтными группами и по профессиональным интересам. Странички часто закрыты.

Y – живут в соцсетях, для них главное – общение, тренды, обмен информацией и эмоциями.

Z – четко работают на рост аудитории своих страничек и видеоканалов, хотят создавать свои каналы, свою аудиторию.

Пример: У Дани свой видеоблог на YouTube и страничка «ВКонтакте». У его дяди – странички в Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и Instagram и свой канал в Telegram. У родителей Дани есть только аккаунты в Facebook.

Семья

X (1964–1984), родители Дани – поколение поздних браков. Они долго ищут пару, сомневаются, поэтому много разводов, но когда находят своих, остаются с ними до конца.

Y (1985–2003), дядя Дани – раньше начинают вступать в брак, чем Х. По статистике у них много ранних браков, значит, они рано готовы к семейным отношениям.

Z (2004–2024), Даня – достаточно высокие семейные ценности, в классическом понимании – одна семья на всю жизнь. Это везде пропагандируется, дети это видят и слышат.

Работа

Если вы работаете с Х, помните: одна из важнейших ценностей для них – профессионализм. Для профессионализма нужны глубокие знания по теме, владение закрытой информацией, последними данными и новостями. Знать – единственный способ выживания на улице, где X проводили большую часть времени. Там им нужно было защитить себя в одиночку и самим разруливать конфликты. Именно по этой причине Х – лучшие переговорщики. Они как ни одно другое поколение умеют находит общий язык с представителями разных социальных слоев и поколений.





Если идете на деловую встречу с Х, будьте готовы к наезду. Это один из поколенческих ритуалов проверки вашей способности выдержать давление и показать, свой вы или чужой. Научитесь выдерживать первые 15 минут, будьте спокойны, не тушуйтесь, держите удар. Переключение поведения X показывает, что вы прошли тест и стали «своим».

Они хвалят мало. Причин у этой особенности несколько: для Х не важна оценка успешности извне, они не нуждаются в ней, в их картине мира главный оценщик – они сами и значимые для них лица. X не особо интересует чужое мнение, и он не понимает, зачем его оценка может понадобиться другим. Вдобавок после улицы X подозрительно воспринимают комплименты как скрытый наезд. У них высокая внутренняя планка, они не хвалят просто так. Это относится и к сотрудникам, если босс X, и к детям. Родители считают, что хвалить детей просто так несправедливо – похвалу надо заслужить. Из-за этого X недодают похвалу Y.





Поколение Y на работе больше всего ценит психологический комфорт и свободу. Они – фрилансеры, предпочтут гибкий график другим плюсам. Считают, что регулярно менять работу в порядке вещей. Главное – формировать себя как специалист, а в каких компаниях – неважно. На рабочем месте предпочитают лидерство, а не руководство.

Они выросли в мире ярких красок и эмоций и не привыкли к монотонной, рутинной работе. В офисе они чувствуют себя неуютно. Именно поэтому все новые офисы продвинутых компаний такие яркие и необычные. В такой обстановке поколение Y чувствует себя в своей тарелке. Y трудно в конкурентной борьбе, в соцсетях кто-то выкладывает свои фото, и они постоянно сравнивают себя с другими: как у меня, лучше или хуже, и переживают.

Если для X работа – как поход на войну, где надо бросаться на амбразуру, совершать подвиги, то Y этого не понимает. Начальники X гиперответственны, поэтому им сложно принимать срывы дедлайнов от подчиненных-Y.

Пример: Родители Дани работают в крупных частных компаниях, похвала боссов для них не важна, им важнее получить признание своей работы в виде премии и оценки от значимых для них людей. Дядя Дани – журналист-фрилансер, пишет о путешествиях. Любит получать отзывы на свои статьи в соцсетях и переживает, когда начальник его не хвалит, это снижает его мотивацию. Сам Даня собирает деньги и переживает только о том, чтобы родители его не ругали.





Поколение Z пока слишком маленькие, они еще не работают, и мы не знаем точно их поведение в офисе и в команде, мотивации и карьерные цели.

Успех

Для поколения X успех – не только материальные, внешние атрибуты, но и внутреннее состояние: семья, друзья.

Для Y – желание приносить пользу.

Для Z карьерный успех в общем и целом неважен, им важнее простые удовольствия и счастье. Они не верят в светлое будущее, им вообще не хватает смыслов и мотивации для обогащения, карьеры. Единственный страх, который ими движет, – не оправдать надежд своих родителей.

В статистике миллиардеров и миллионеров поколенческая специфика прослеживается очень четко. Мы анализировали, из каких поколений больше всего вышло долларовых миллионеров. Изучали список Forbes – сотню и 400, в России и в мире. Так вот, больше всего финансово успешных людей среди Пограничников. Это те, кто родился на стыке поколений. Наше объяснение причины таких данных – они изначально умеют взаимодействовать на языках нескольких поколений.

Еще одно поколение, среди которого много миллиардеров, – Беби-бумеры (бабушки и дедушки Дани). Они трудяги. Намерение быть финансово и материально успешными соответствует их ценностям, что они и воплощают в жизнь.

В целом в предпринимательство вообще идет не так много людей, а миллиардерами из них становится 1% населения. Что влияет на их появление? Определенная экосистема и среда. Нужно создавать условия для частного бизнеса, ролевые модели.

Нелюбовь к богатым – не поколенческая история, а ментальность.

Дружба

Дружба, как и любовь, не определяется поколенческими ценностями и от поколения не зависит. Это общечеловеческие понятия. Люди разных поколений могут быть одинаково успешны или совершать одни и те же ошибки. Дружба и любовь зависят от персональных мировоззренческих ценностей человека. А вот семейные сценарии и образы зависят от поколений. Любовь и дружба у каждого будет своя.

Гендерные роли

В разных поколениях гендерные роли выражены по-своему: сильнее или слабее.

Поколение Х – принято подчеркивать женские и мужские гендерные роли. Это не значит, что женщины не будут стремиться стать руководителями. Просто если не выйдет, у них будут определенные ожидания – как выглядеть, как действовать, как кто должен себя вести.

Поколение Y – гендерные модели более смешанные. Посмотрите на продукцию, которую выпускают для этого поколения, – унисекс (парфюм, рубашка и «джинсы бойфренда»).

Поколение Z – здесь снова более жесткое разделение: женственные девочки и мужественные мальчики. Такое же деление товаров: игрушки и одежда мальчиков и девочек различаются даже по цвету (мальчишкам – синее, девочкам – розовое). Мальчики Z видят себя добытчиками и защитниками, девочки – мамами, заботливыми и нежными хозяйками. Поколение с детства к этому привыкнет и будет следовать такой модели во взрослом возрасте.

Общение между поколениями

Речь идет об эмпатии. Чтобы лучше понимать друг друга, нужно быть внимательнее друг к другу и больше общаться, разговаривать, слышать вторую сторону. Этого не хватает в обществе.

Как общаться...

...с Х – уважать их профессионализм, спрашивать мнение.

...с Y – их нужно хвалить, как и Z. А также создавать более позитивный мир.

...с Z – единственный способ взаимодействия: объяснять, обсуждать и приводить аргументы. Им нужен диалог и масса дополнительной информации, деталей.

...с Беби-бумерами (бабушками и дедушками Дани) нужно быть терпеливыми и выслушивать до конца. Впрочем, как и с Y (дядей Дани). Мы даже говорим с ними на разной скорости. Нужно не торопиться. Еще важно включать их в свою жизнь – личную и общественную. Для этого вместо дежурного «все нормально» регулярно рассказывайте им, что происходит. Как минимум просто будьте на связи.

Помните, что X (мамы Дани) – суперпроект Беби-бумеров, который они воспринимают как личный успех или неуспех. Для них важно, чтобы X состоялись, были успешными, поэтому так важна прозрачность и доверительность в отношениях с ними. Подключайте это поколение к своим делам, берите с собой, когда куда-то идете на выходные, для них это самое большое счастье. И советуйтесь.

Эта рекомендация про включение Беби-бумеров в общение касается и диалога на уровне города, отрасли, компании.

Источник: psychologies.ru





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