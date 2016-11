Cлучай прецедентного права

Открытые данные часто рассматриваются как способ стимулировать экономический рост через развитие инновационных сервисов, основанных на анализе данных. Между тем, помимо экономической выгоды, доступ к общественной информации следует в первую очередь считать беспрецедентной возможностью преодолеть извечный разрыв между правительством и гражданами страны.

Предоставляя лучший доступ к основополагающим общественным сервисам и поощряя прозрачность и подотчетность, открытые данные потенциально могут привести к большему уважению фундаментальных прав человека. В этом отношении, прецедентное право (право, основанное на решениях судей) может стать примером применения открытых данных для улучшения нашего общества.

Согласно Европейскому Суду по правам человека (ЕСПЧ), открытость судебных решений, делающая «оправление правосудия прозрачным», является условием для справедливого суда – гарантия чего считается фундаментальным принципом в любом демократическом обществе. Не может существовать полной гласности без сводного доступа для любого гражданина к решениям суда.

По этой причине ЕСПЧ считает, что способность любого гражданина получить копии судебных решений без необходимости обосновывать свой интерес «защищает истцов от оправления правосудия в тайне», а также «является одним из средств поддержания доверия к суду». Более того, по мнению Европейского Парламента, «некоторые аспекты недоступности судебных документов вызывают серьезные правовые проблемы и могут, возможно, даже нарушать международно признанные фундаментальные права человека, к примеру, равенство сторон в суде».

По этим причинам по всему миру распространение прецедентного права считается обязанностью государства. Однако получить доступ к судебным документам может оказаться непростой задачей для неподготовленных граждан, журналистов и негосударственных организаций. В некоторых странах, когда государство оказывается неспособным или нежелающим выполнить свое обязательство обеспечить доступ к решению судов, частные компании или благотворительные организации занимаются этой задачей. К примеру, существенная часть английского прецедентного права принадлежит частной благотворительной организации The Incorporated Council of Law Reporting.

В других странах, решения судов продаются этими же судами частным юридическим издательствам. К примеру, Административное управление судами США (the Administrative Office of the US Courts) ежегодно взимает 145 миллионов долларов за доступ к записям суда. В результате, гражданам обычно доступна лишь незначительная часть судебных решений.

Однако современные технологии делают возможным обеспечить бесплатный онлайн доступ к миллионам судебных документов.

Открытые юридические данные гарантировали бы уважение к правам человека и усилили бы правовую определенность. Гражданам необходимо знать не только законы и кодексы, они также должны понимать применение и интерпретацию правовых норм в судебной практике. Поэтому, бесплатный доступ к судебным документам мог бы помочь истцам в подготовке к собственным слушаньям. В 21 веке следует рассматривать Интернет как возможность повысить прозрачность судебной системы и улучшить правовую определенность.

Открытые данные о судебной практике показывает, что, помимо экономического роста, доступ к общественной информации является основополагающим для реализации права на знание – один из главных принципов демократической системы – а также других прав человека в информационную эпоху.

Соответственно, правовая система не должна остаться позади в цифровой трансформации. В этом отношении некоторые страны, к примеру, Нидерланды, уже приложили немало усилий для того, чтобы гарантировать свободный доступ к решениям своих судов, уважая конфиденциальность истцов, - но большинству стран предстоит еще немало работы в этом направлении. Прецедентное право является важной частью правовой системы и должно быть включено в будущие версии Open Data Index.

Автор: Simon Matet, Antoine Dusséaux

Источник: nooregistry.ru





