Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chut_svet_uzh_na_nogah_a_v_polnoch_na_balah_42258"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42258_aa4badd829e0cbb8f111cdaa6bfc4ce.jpg" width=206 alt="Чуть свет уж на ногах, а в полночь на балах" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Полина Яковлева, <a href=http://diletant.media/articles/36631257/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Чуть свет уж на ногах, а в полночь на балах</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Режим труда и отдыха» элиты пушкинской эпохи</font></em></span></p><p>Девять часов вечера. Группа «нахт-вахтеров» с лицами, преисполненными важности, размашистым шагом следует по петербургским улицам. «Гасите огонь, запирайте ворота, ложитесь спать!» Привыкшие, что «темнота – друг вельможи», господа и дамы озадачены и перепуганы. «Это шутка? Или, учитывая, что не смешная – поправки в административный регламент?..» Так, Павел I приучал общественность ложиться спать в 22.00. <a href="http://www.chaskor.ru/article/chut_svet_uzh_na_nogah_a_v_polnoch_na_balah_42258">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Девять часов вечера. Группа «нахт-вахтеров» с лицами, преисполненными важности, размашистым шагом следует по петербургским улицам. «Гасите огонь, запирайте ворота, ложитесь спать!» Привыкшие, что «темнота – друг вельможи», господа и дамы озадачены и перепуганы. «Это шутка? Или, учитывая, что не смешная – поправки в административный регламент?..» Так, Павел I приучал общественность ложиться спать в 22.00.

Ох, рано встает охрана

Порядок дел вельмож был схож, а вот распорядок дня различался в зависимости от образа жизни и ареала обитания — армейский полк, помещичья «плантация» или апартаменты в столице.

В 05:00 просыпались силовики

В 07:00 — чиновники и «рантье» (служащие и помещики)

После 12:00 — неслужилые дворяне

В мирное время молодой офицер-гвардеец с раннего утра должен был находиться в своей роте, эскадроне или команде. Подъем — в 5.00, отбой — в 22.00. Все по уставу. Заведенный не в меру педантичным Павлом I солдатский порядок не потерял актуальности в правление сына — Александра I. Военные, являвшиеся на службу в шестом часу, бывали у себя в квартирах уже в двенадцатом.

Чиновники работали с восьми, а в час сдавали ключ на вахту, переводили перо, бумагу «в спящий режим» и шли домой, весьма редко возвращаясь позднее второго часа.

Деревенские помещики могли себе позволить встать позже служилых. Чем, впрочем, не злоупотребляли. «В 7 часов она уже пила кофий с Амальей Ивановной и тетушкой Верой Ивановной. Обедали в час…», — вспоминала о быте своей бабушки фрейлина императорского двора Александра Смирнова-Россет.

Жизненный уклад служилых дворян и праздных различался существенно. Те, кому утром не надо было на службу, просыпались ближе к обеду. Модный вирус, что заставлял избегать солнечного света и вставать поздно, сначала диагностировали у французской аристократии «старого режима». Парижские светские дамы предреволюционной поры гордились, что никогда не видели солнца: просыпаясь на закате, они ложились в постель перед восходом. День начинался с вечера и кончался в утренних сумерках. Военная обстановка способствовала его распространению в России через «понаехавших» эмигрантов-роялистов.

В ночном Петербурге господствовала княгиня Авдотья Голицына, прозванная «Princesse Nocturne». Она никогда не появлялась при дневном свете и не видела солнца. «Ночная княгиня», проживавшая в особняке на Миллионной, — красавица, «обворожительная как свобода», была предметом увлечений Пушкина и Вяземского. В ее особняке собиралось утонченное и либеральное общество, но принимала она его только ночью.

Завтрак у тех, кто, собственно, вставал именно к завтраку, а не к обеду и ужину, приходился на 9:00—11:00.

Полноценный завтрак начинался около 10:00. Так открывался счет большому количеству приемов пищи. «Главным занятием было питание. Утром в 9 часов чай, с густыми сливками, с домашними булочками, лепешечками, крендельками. В 11 — обильный завтрак: пирог, цыплята, куры, дичь, жареная печенка, караси в сметане; разные овощи, творог, варенцы, ягоды; чай и кофе», — вспоминала Екатерина Раевская-Бабикова.

Александр Пушкин в черновике к III главе романа «Евгений Онегин» писал: «В деревне день есть цепь обеда». В городе дела и развлечения отвлекали от еды намного чаще.

Между завтраком и обедом — визиты, прогулки, дела.

Пока одни наносили и принимали визиты, другие хлопотали по хозяйству. Придворная дама Екатерина Архарова, уже будучи в летах, с утра «принимала доклады, сводила аккуратно счеты, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и, по приведении всего в порядок, одевалась, молилась и выходила в гостиную и в сад любоваться своими розами».

14:00 — «кардионагрузка» (прогулка)

К двум-трем часам господа и дамы выходили на прогулку. Час-два гуляли пешком, скакали верхом или выезжали в коляске. Привычка Александра I прогуливаться по определенному пути — императорскому кругу — ввела моду именно на этот петербургский маршрут. Император выходил из Зимнего дворца в час пополудни. Гулять в одно время с ним было модно, что могли себе позволить не занятые в это время службой люди.

Обед по расписанию

Часы обеда менялись с течением времени, географией и положением в свете. Обедающие, как правило, проходили двумя временными коридорами:

До 16:00 — приверженцы «старых порядков», провинциалы,

16:00 и позже — «по европейской моде» — столичный бомонд и высшая знать.

Время обеда в провинции тоже могло не совпадать с «обеденным часом» жителей столиц: «…это провинциальное среднее дворянство, которое, строго соблюдая обычаи предков, кушает не по-питерски и не по-московски, а просто в 12 часов и отдыхает после хлеба-соли…», — писал Иван Гурьянов в своем «нравоописательном романе XIX века».

«Кавалерист-девица» Надежда Дурова вспоминала: «Александр Сергеевич (Пушкин) приехал звать меня обедать к себе:

- Из уважения к вашим провинциальным обычаям, — сказал он, усмехаясь, — мы будем обедать в пять часов.

- В пять часов?.. В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?

- В седьмом, осьмом, иногда и девятом».

В начале XIX века многие еще помнили время, когда обед начинался в полдень. Павел I лично пытался приучить подданных к этому. Графиня Головина вспоминала, как однажды после обеда император гулял по Эрмитажу и остановился на одном из балконов, выходивших на набережную. Он услыхал звон колокола, созывавшего к трапезе. Павел I разгневался, что жившая там баронесса Строганова обедает так поздно, в три часа, и сейчас же послал к ней полицейского офицера с приказом впредь сместить прием пищи к часу дня.

Время обеда постоянно сдвигалось в царствование Александра I. Еще в 90-е годы XVIII века доктора «единогласно проповедовали, что и 3 часа за полдень в регулярной жизни для обеда несколько поздно, а четырех часов в отношении к здоровью они почти ужасались». После Отечественной войны обед почти везде начинался в 3 часа, а кое-где и позднее.

При Николае I светская концепция обеда принципиально не поменялась. Фрейлина двух императриц Александра Смирнова-Россет в своих воспоминаниях приводит распорядок дня Николая I образца 1845 года, параллельно задаваясь вопросом: «Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?»

«В 9-м часу после гулянья он пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в час или 1 1 / 2 опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6-ть гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11-ть, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати». Действительно, график плотный.

18:00 — Театр

Из всех искусств важнейшим является театр. В 1810—1820-е годы понятие «театрал» включало не только представление о завсегдатае театра, знатоке и ценителе игры актеров. Он поддерживал дружеские отношения с актерами, покровительствовал актрисам, организуя в партере «партии» их поклонников, гордился любовными связями за кулисами и принимал активное участие в театральных интригах.

Места в зале занимались «согласно купленным билетам». Дислокация определяла бытие, сознание и прочие социальные характеристики. Так, ложи посещались семейной публикой (дамы могли появляться только в ложах) и часто абонировались на целый сезон. Кресла — несколько рядов кресел устанавливалось в передней части зрительного зала, перед сценой — абонировались вельможами. Партер — пространство за креслами; здесь смотрели спектакль стоя. Билеты в партер были относительно дешевы, и он посещался смешанной публикой, в том числе завзятыми театралами.

22:00 — светские общения (салоны, ужины, балы, маскарады) и «холостяцкие безобразия»

К началу XIX века, когда обед начинался ближе к четырем часам, время вечерних собраний сдвинулось к 10 вечера. Хотя еще не так давно — во второй половине XVIII в. — частные вечера начинались в семь. К тому же сроку — девять-десять вечера или даже к полуночи — сместилось время ужинов. Были и те, кто согласно европейским модам, после шести часов пополудни и обильного обеда, предпочитали просто вечерний чай.

Источник: diletant.media





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