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Полина Яковлева, diletant.media   , Сегодня, 19:00

Чуть свет уж на ногах, а в полночь на балах
«Режим труда и отдыха» элиты пушкинской эпохи


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Маленький аристократ


Как проходил день русской помещицы




Девять часов вечера. Группа «нахт-вахтеров» с лицами, преисполненными важности, размашистым шагом следует по петербургским улицам. «Гасите огонь, запирайте ворота, ложитесь спать!» Привыкшие, что «темнота – друг вельможи», господа и дамы озадачены и перепуганы. «Это шутка? Или, учитывая, что не смешная – поправки в административный регламент?..» Так, Павел I приучал общественность ложиться спать в 22.00.

Ох, рано встает охрана

Порядок дел вельмож был схож, а вот распорядок дня различался в зависимости от образа жизни и ареала обитания — армейский полк, помещичья «плантация» или апартаменты в столице.

В 05:00 просыпались силовики

В 07:00 — чиновники и «рантье» (служащие и помещики)

После 12:00 — неслужилые дворяне

В мирное время молодой офицер-гвардеец с раннего утра должен был находиться в своей роте, эскадроне или команде. Подъем — в 5.00, отбой — в 22.00. Все по уставу. Заведенный не в меру педантичным Павлом I солдатский порядок не потерял актуальности в правление сына — Александра I. Военные, являвшиеся на службу в шестом часу, бывали у себя в квартирах уже в двенадцатом.

Чиновники работали с восьми, а в час сдавали ключ на вахту, переводили перо, бумагу «в спящий режим» и шли домой, весьма редко возвращаясь позднее второго часа.

Деревенские помещики могли себе позволить встать позже служилых. Чем, впрочем, не злоупотребляли. «В 7 часов она уже пила кофий с Амальей Ивановной и тетушкой Верой Ивановной. Обедали в час…», — вспоминала о быте своей бабушки фрейлина императорского двора Александра Смирнова-Россет.

Жизненный уклад служилых дворян и праздных различался существенно. Те, кому утром не надо было на службу, просыпались ближе к обеду. Модный вирус, что заставлял избегать солнечного света и вставать поздно, сначала диагностировали у французской аристократии «старого режима». Парижские светские дамы предреволюционной поры гордились, что никогда не видели солнца: просыпаясь на закате, они ложились в постель перед восходом. День начинался с вечера и кончался в утренних сумерках. Военная обстановка способствовала его распространению в России через «понаехавших» эмигрантов-роялистов.

В ночном Петербурге господствовала княгиня Авдотья Голицына, прозванная «Princesse Nocturne». Она никогда не появлялась при дневном свете и не видела солнца. «Ночная княгиня», проживавшая в особняке на Миллионной, — красавица, «обворожительная как свобода», была предметом увлечений Пушкина и Вяземского. В ее особняке собиралось утонченное и либеральное общество, но принимала она его только ночью.

Завтрак у тех, кто, собственно, вставал именно к завтраку, а не к обеду и ужину, приходился на 9:00—11:00.

Полноценный завтрак начинался около 10:00. Так открывался счет большому количеству приемов пищи. «Главным занятием было питание. Утром в 9 часов чай, с густыми сливками, с домашними булочками, лепешечками, крендельками. В 11 — обильный завтрак: пирог, цыплята, куры, дичь, жареная печенка, караси в сметане; разные овощи, творог, варенцы, ягоды; чай и кофе», — вспоминала Екатерина Раевская-Бабикова.

Александр Пушкин в черновике к III главе романа «Евгений Онегин» писал: «В деревне день есть цепь обеда». В городе дела и развлечения отвлекали от еды намного чаще.

Между завтраком и обедом — визиты, прогулки, дела.

Пока одни наносили и принимали визиты, другие хлопотали по хозяйству. Придворная дама Екатерина Архарова, уже будучи в летах, с утра «принимала доклады, сводила аккуратно счеты, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и, по приведении всего в порядок, одевалась, молилась и выходила в гостиную и в сад любоваться своими розами».

14:00 — «кардионагрузка» (прогулка)

К двум-трем часам господа и дамы выходили на прогулку. Час-два гуляли пешком, скакали верхом или выезжали в коляске. Привычка Александра I прогуливаться по определенному пути — императорскому кругу — ввела моду именно на этот петербургский маршрут. Император выходил из Зимнего дворца в час пополудни. Гулять в одно время с ним было модно, что могли себе позволить не занятые в это время службой люди.

Обед по расписанию

Часы обеда менялись с течением времени, географией и положением в свете. Обедающие, как правило, проходили двумя временными коридорами:

До 16:00 — приверженцы «старых порядков», провинциалы,

16:00 и позже — «по европейской моде» — столичный бомонд и высшая знать.

Время обеда в провинции тоже могло не совпадать с «обеденным часом» жителей столиц: «…это провинциальное среднее дворянство, которое, строго соблюдая обычаи предков, кушает не по-питерски и не по-московски, а просто в 12 часов и отдыхает после хлеба-соли…», — писал Иван Гурьянов в своем «нравоописательном романе XIX века».

«Кавалерист-девица» Надежда Дурова вспоминала: «Александр Сергеевич (Пушкин) приехал звать меня обедать к себе:

- Из уважения к вашим провинциальным обычаям, — сказал он, усмехаясь, — мы будем обедать в пять часов.

- В пять часов?.. В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?

- В седьмом, осьмом, иногда и девятом».

В начале XIX века многие еще помнили время, когда обед начинался в полдень. Павел I лично пытался приучить подданных к этому. Графиня Головина вспоминала, как однажды после обеда император гулял по Эрмитажу и остановился на одном из балконов, выходивших на набережную. Он услыхал звон колокола, созывавшего к трапезе. Павел I разгневался, что жившая там баронесса Строганова обедает так поздно, в три часа, и сейчас же послал к ней полицейского офицера с приказом впредь сместить прием пищи к часу дня.

Время обеда постоянно сдвигалось в царствование Александра I. Еще в 90-е годы XVIII века доктора «единогласно проповедовали, что и 3 часа за полдень в регулярной жизни для обеда несколько поздно, а четырех часов в отношении к здоровью они почти ужасались». После Отечественной войны обед почти везде начинался в 3 часа, а кое-где и позднее.

При Николае I светская концепция обеда принципиально не поменялась. Фрейлина двух императриц Александра Смирнова-Россет в своих воспоминаниях приводит распорядок дня Николая I образца 1845 года, параллельно задаваясь вопросом: «Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?»

«В 9-м часу после гулянья он пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в час или 1 1 / 2 опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6-ть гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11-ть, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати». Действительно, график плотный.

18:00 — Театр

Из всех искусств важнейшим является театр. В 1810—1820-е годы понятие «театрал» включало не только представление о завсегдатае театра, знатоке и ценителе игры актеров. Он поддерживал дружеские отношения с актерами, покровительствовал актрисам, организуя в партере «партии» их поклонников, гордился любовными связями за кулисами и принимал активное участие в театральных интригах.

Места в зале занимались «согласно купленным билетам». Дислокация определяла бытие, сознание и прочие социальные характеристики. Так, ложи посещались семейной публикой (дамы могли появляться только в ложах) и часто абонировались на целый сезон. Кресла — несколько рядов кресел устанавливалось в передней части зрительного зала, перед сценой — абонировались вельможами. Партер — пространство за креслами; здесь смотрели спектакль стоя. Билеты в партер были относительно дешевы, и он посещался смешанной публикой, в том числе завзятыми театралами.

22:00 — светские общения (салоны, ужины, балы, маскарады) и «холостяцкие безобразия»

К началу XIX века, когда обед начинался ближе к четырем часам, время вечерних собраний сдвинулось к 10 вечера. Хотя еще не так давно — во второй половине XVIII в. — частные вечера начинались в семь. К тому же сроку — девять-десять вечера или даже к полуночи — сместилось время ужинов. Были и те, кто согласно европейским модам, после шести часов пополудни и обильного обеда, предпочитали просто вечерний чай.

Источник: diletant.media




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190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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