Чума из Ледникового периода

Чума 1346-1353 годов унесла жизни миллионов европейцев. Многие называли её карой божьей и наказанием за грехи человеческие… А всё началось из-за засухи и аппетитных сурков.
Год издания: 2000
Страна: Гренада (Гренадины)
Вопреки распространенному мнению, эпидемия чумы, которая получила в трудах более поздних историков название «Чёрная смерть» началась вовсе не в Европе. До прихода в христианский мир, она прокатилась практически по всей Азии. Впервые появилась болезнь в Монголии. Согласно историческим хроникам, в то время там случилась сильная засуха, приведшая к двум последствиям. Во-первых, оттаяли доисторические бактерии, которые тысячелетиями спали во льдах под пустыней Гоби, а во-вторых, началась массовая миграция сурков, считавшихся среди монголов деликатесом. Именно эти милые зверьки переносили смертельную заразу. А уж через монгольских купцов и воинов болезнь распространилась по всему Великому Шелковому пути. Чума опустошила Золотую Орду, затем попала в Константинополь, а оттуда через торговые итальянские города разошлась по всей Европе.
Одни из первых упоминаний о чуме в Западной Европе относятся к октябрю 1347 года. Сицилийский историк Микеле ди Пьяцца описал прибытие в Мессину галер, принёсших с собой «Смертельный бич». И спасаясь от жуткой болезни, жители Мессины бежали из города. Вместе с беженцами чума распространилась по всей Италии, а оттуда уже по всей Европе, добравшись даже до Исландии.
Перепуганные люди уничтожали лепрозории, считая прокаженных виновными в новой заразе, а также устраивали еврейские погромы. Прошёл слух, что четыре тайных вождя всех прокаженных заключили договор с еврейским дьяволом и решили отравить всю Европу. Количество жертв чумы росло и за счет погибших при погромах.
Средневековая медицина была практически бессильна. Самым эффективным средством, которое часто применялось, было предание огню заражённых районов целиком. А знаменитые «Чумные доктора» оказались не особо эффективными против болезни, получившей название «Великая опасность».
Источник: diletant.media
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