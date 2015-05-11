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Анна Кроткина   суббота, 28 января 2017 года, 13.00

«Чтобы одеться самому, надо раздеть другого»
О коррупции в Украине и борьбе с ней


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Коррупция в вузах


«Коррупция в зеркале СМИ»




Общество, где граждане не склонны доверять друг другу, где сочувствия мало, а злобы много, где законодательство, защищающее обыкновенного человека, или не существует, или существует только на бумаге, не может быть названо здоровым. Но именно такое общество оставил в наследство в большинстве бывших республик развалившийся Советский Союз. Раздробленное, деморализованное общество – это благодатная почва для организованной преступности и коррупции. Согласно индексу Transparency International, коррупция процветает в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане.

В Украине, несмотря на две революции, вызванные именно беззаконием и беспределом, коррупция угнездилась так, что ее и искать не надо — она у всех на виду, живет не тужит.

Не успеваю я сойти с самолета в киевском аэропорту Борисполь, как на меня надвигаются рослые мрачноватые ребята: «Такси не нужно?». Они подхватывают мой чемоданчик, который, впрочем, и так на колесах, и сопровождают меня к машине, стоящей скромно поодаль. «Почему ехать из аэропорта вдвое дороже, чем в аэропорт»? — спрашиваю я симпатичного моложавого водителя, отца, как выясняется, двух маленьких детей. Его явно удивляет наивность вопроса. Все ведь очень просто — половину стоимости проезда водитель отдает вот этим самым мужчинам, которые проводили меня до машины. Кроме того, чтобы иметь возможность забирать здесь пассажиров, таксисту нужно сперва заплатить определенную сумму хозяевам этой схемы — администрации аэропорта.

Для водителя все это повседневность и эмоций не вызывает.

У находящейся под контролем Московского патриархата Киево-Печерской лавры работает, как я выясняю позднее, тот же грязный принцип — таксисты, не заплатившие кому надо, не могут, если им жизнь дорога, там остановиться и взять пассажира.

В Киеве я несколько раз подряд останавливалась в одном и том же отеле, на центральной улице города Крещатике, состоявшего из разрозненных квартир в одном из помпезных сталинских зданий, обрамляющих улицу. Каждая квартира (мне всякий раз доставались разные) имела свой стиль и дух. В одной героем пространства был телевизор. В другой большую часть комнаты занимал просторной письменный стол, по бокам которого высились пустые книжные полки.

«Что случилось с хозяевами этих квартир?» — спросила я одну из работниц отеля, немолодую, утомленную женщину по имени Лида. По словам Лиды и двух других рабочих отеля, жильцы убиты не были, а всего лишь были вытеснены непомерно возрастающей ценой за коммунальные услуги. Цены контролировал ЖЭК, а там все было схвачено. Кое-кто продал свою квартиру, а некоторые согласились, что будут получать примерно одну двенадцатую цены, которую хозяйка получает в год за сдачу их собственности. Крышевала все это дело, по словам разговорчивых уборщиц, городская прокуратура.

В один из особенно ясных декабрьских дней моя знакомая пригласила меня за город к своим родителям-пенсионерам. Дом у них добротный, утепленный. Вокруг дома ухоженный сад, а в саду есть качели — радость детям и взрослым.

«Мама работала в администрации машиностроительного завода и выносила оттуда то гайку, то отвертку. Так понемножку на эти гайки и отвертки насобирала на эту дачу», — поясняет моя знакомая.

Качаясь на приятно поскрипывающих качелях, живя за сходную цену в отеле, сев в такси в аэропорту, я оказываюсь участником коррупционных схем. Кто бы ты ни был, во что бы ты ни верил, этого невозможно избежать: коррупция — это обыденная часть повседневного существования.

Что же может изменить такое положение вещей? Закон, строго наказывающий любые проявления коррупции и диктующий поведение извне? Добровольное изменение этических норм внутри общества? Или совместная работа законодательства и постепенно изменяющегося умонастроения в стране?

Чтобы ответить на эти вопросы, я расспросила представителей коррупции и борцов с ней о том, как они понимают роль закона, что такое понятие справедливости, и что им дает чувство самоуважения в обществе.

Мы все в конце концов философы, и люди охотно рассказывают о своем взгляде на мир, стараясь как можно убедительней представить свою позицию.

По понятным причинам большинство людей согласились поделиться своими мыслями при условии, что их фамилии не будут названы в прессе.

Красивый синеглазый парень с жесткими чертами лица, по имени Сергей, бывший киевский милиционер, недавно потерял работу и вернулся домой в небольшой город в Харьковской области. Мы сидим с ним в маленьком ресторанчике в украинском стиле, и он охотно делится со мной своим опытом и соображениями.

«Мой начальник в Киеве требовал, чтобы мы были хорошо одеты — дорогие часы, дорогие рубашки. Он говорил нам: «Чем лучше одет, тем больше возьмешь». Чтобы одеться самому, мне нужно было раздеть другого», — рассказывает мне бывший милиционер без тени сожаления. «У нас нет ни совести, ни жалости потому, что у нас нет закона», — объясняет он.

Для этого бывшего милиционера справедливость обусловлена внешним силовым давлением. Представитель закона, его начальник, велел грабить — надо грабить. Приказал бы защитить — защитил бы.

Скупщик нелегально приобретенного металлолома Паша, лет сорока пяти, согласен во многом с Сергеем. Паша тоже верит, что закон или его отсутствие определяет рамки поведения человека; чувство справедливости приходит к человеку извне.

«Я люблю коррупцию, я не хочу, чтобы ее не было. Мне с коррупцией хорошо», — говорит он мне вызывающе. Мы разговариваем в его маленьком пыльном кабинете в отсеке кирпичной постройки, примостившейся за глухой стеной, в углу не заасфальтированного двора. Паша на своей территории, и ему хочется показать, что ни мое появление, ни мои вопросы его не тревожат. Он, насколько я понимаю, собирает последние крохи уже разграбленных и срезанных на металлолом заводов Восточной Украины. По его собственному признанию, налогов он не платит и государству о своей деятельности не докладывает.

Пока мы с ним беседуем, в комнату входят два молодых парня — они пытаются отчитаться за привезенные килограммы цветных металлов и алюминия. Паша, хотя и кричит на них, чтобы пришли позже, не слишком смущен моим присутствием — у него все схвачено: от местных силовиков до армейских чинов. Кроме того, он чувствует свою полную правоту.

Аргументов своей правоты у него несколько: во-первых, правительство грабило и грабит не меньше его, во-вторых, государство его никак не защищает и о нем не заботится. В такой ситуации каждый человек, если у него есть смекалка, борется сам за себя.

Что же касается рабочих, остающихся без работы после каждого срезанного цеха или завода, то Паша отрицает чувство стыда за свое соучастие, настаивая, как и Сергей, на чисто внешних атрибутах собственного достоинства. «Мне стыдно, когда у меня на брюках грязное пятно. А я в этих брюках иду по городу».

Сограждане, не входящие в его малую социальную группу, — не Пашина забота, но он горд, что послал свою семью отдыхать в Египет и выложил на это больше двух тысяч долларов. Паша лоялен и по отношению к своим партнерам по бизнесу.

«У нас клановый менталитет», — поясняет мне его рябой напарник.

Такой менталитет отражает и жаргон криминальных структур. Очевидно негативный термин «крысятничество» означает финансовое преступление против своих напарников. Преступления против всех остальных именуются «решением вопросов», понятием циничным, но для «решающих вопросы» безусловно положительным.

Когда я выхожу из Пашиной берложки, у дверей постройки я обнаруживаю скромно ждущего своей очереди розоволицего милиционера — печальное доказательство Пашиного веса в обществе. Это, как выясняется, — заместитель начальника местной милиции, пришедший за деньгами.

О том, как выглядит мораль глазами человека, отвергающего коррупцию, рассказывает мне мэр поселка Близнюки, Харьковской области, Геннадий Король. (Это его настоящее имя.) |Этому подтянутому и яркоглазому человеку к пятидесяти, но он полон энтузиазма: «Коррупция — это не проблема закона. Если нет гармонии в сердце, любой закон можно обойти — для этого просто нужно нормальное среднее образование», –– говорит он.

В 2014 Король был в армии и там столкнулся с повседневным взяточничеством: «Стою я на блокпосту. Приезжает какая-то фура. Мне предлагают взятку, сначала сигареты блок, потом деньги. Чтобы пропустил. А пропускать нельзя. Это не пропускной пункт. Почему я не беру: мое внутреннее ощущение, с какими мыслями я лягу спать. Или я лягу как герой для себя, или я лягу как человек, у которого опять сегодня двойка по морали, по совести или как это называется». Он –– бывший школьный учитель и это ощущается в его отношении к окружающим. Он чувствует ответственность за широкий круг сограждан и ему важно воспитать чувство справедливости в других людях, его видение не разделяющих: «Когда ты так себя ведешь и остальные хотят быть героями. Не брать взятки становится почетным». Король знает, что на сегодняшний день он среди администраторов в меньшинстве, но это его не останавливает: «На все встречи приезжаю на своем китайском авто. Первые годы это было смешно. А теперь, когда меня все знают, я выхожу из этого старого китайского авто, все видят: Король приехал. От губернатора до зама все хотят поздороваться, поговорить со мной, поспорить».

Сорокалетний Депутат Рады и соучредитель Общественного люстрационного комитета видит представление о справедливости как часть сознания человека, которое может существовать независимо от обстоятельств, и как понятие, которое можно в гражданах воспитать с помощью законов. (Депутату нечего скрывать, но он попросил не упоминать его по имени в иностранной прессе.)

Чем действия человека оборачиваются для сограждан является для него самой важной мерой справедливости: «Для меня это вообще не вопрос — брать взятки или нет. Брать взятки — это как принимать яд. Я, как никто другой, понимаю, чем это оборачивается для людей, которые тут живут, включая моих родных и друзей. Между детской смертностью и авариями на дороге и вообще всем, что происходит, есть конкретная связь. Я не хочу жить в коррумпированном государстве потому, что в нем никому не хорошо. Не думайте, что люди, награбившие себе состояния, счастливы. На нечестности никто не может выиграть. Ты можешь считать, что ты со всеми договорился, более или менее защищен, но завтра твоего ребенка собьет на пешеходном переходе обдолбанный прокурор, и это уже не первый человек, которого он убил. Коррупция ему позволила каждый раз отмазаться от правосудия», — говорит мне депутат. Мы разговариваем в его кабинете, обставленном казенно и просто. И сам депутат одет незатейливо — в синих джинсах и в синей рубашке навыпуск. Этот человек спокойно относится к своему гардеробу.

Как и Королю, ему важно, что его личное чувство справедливости соответствует его поведению на работе и в обществе: «Я могу проехаться в метро без риска быть проклятым. Скорее, я даже встречу несколько человек, которые скажут: «Молодец, продолжайте в том же духе». Я могу прийти в любое место к любым людям и объяснить все, что я сделал в парламенте, начиная от образа моей жизни и кончая моими голосованиями. Я действительно этим горжусь».

Главная цель этого депутата Рады не только провести антикоррупционное законодательство, но и изменить при помощи закона морально-этический климат страны. Особенно он гордится законом, принятым в октябре 2015 года, при котором все реестры собственности — недвижимости, земли, автомобилей, стали открытыми. Такой закон может служить инструментом контроля общества за любым чиновником, судьей или политиком: «Это был самый важный закон, ради которого я и шел в парламент. Я думал, что если я приму этот закон, я буду молодец и можно будет умирать спокойно», — говорит он. Это законодательство, по словам депутата, было только началом антикоррупционного процесса или, как он выразился, «ловушкой».

Следующий закон, вошедший в силу в конце 2016 года, заставил всех украинских чиновников, включая верхние эшелоны правительства, задекларировать в электронной форме свое имущество, свои сбережения и объяснить их происхождение. Более того, чиновники должны были показать в э-декларации не только свои сбережения, но и собственность, которая формально принадлежит другому человеку, но контролируется чиновником. Электронные декларации автоматически отображаются в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Иными словами, любой желающий может узнать, сколько зарабатывает и чем владеет чиновник.

«Это была целая эпопея. Годовая борьба за высоты. Мы их то брали, то сдавали. Чиновники пытались вычеркнуть, что могли. Но в конце концов даже недострой должен был быть внесен в декларации. Потом мы сделали уголовным преступлением уклонение от декларирования. Теперь незадекларированное имущество попадает под статью незаконного обогащения», –– рассказывает депутат с явным ощущением победы.

Именно такое законодательство должно, по мнению депутата, постепенно научить людей возмущаться разгульной коррупцией, к которой сегодня все так привыкли и принимают, как должное: «Сейчас начинается самый трудный и важный период введения этого законодательства в действие. Оно не начнет работать само по себе, потому что на бумаге написано. Должна быть большая работа многих граждан, чтобы это стало нормой… Я говорю людям — вы просто прочитайте декларацию тех, за кого вы голосовали. Сделайте один маленький шаг. Если вы прочитаете, тогда сделайте второй шаг. У вас, наверное, возникнут вопросы к этим людям. Задайте их. Напишите в фейсбуке. А если вы хотите уже совсем быть ответственными гражданами, сходите на встречу».

Это депутат нового типа, и он видит в изменении социальных норм путь к демократическому правлению: «Звездный час электронных декларации еще не пришел. Больше всего я надеюсь на выборы. Вот когда начнутся выборы, и конкуренты будут друг друга топить, декларации зазвучат в полную силу. Когда открытый доступ к информации станет повседневным инструментом, этот закон с бумаги перейдет в жизнь».

Представляя себе идеальное будущее, депутат видит не только государство без коррупции, но и страну, где будут преобладать новые этические нормы: «Будет дух сотрудничества, дружелюбия, миролюбия. И тогда человек не будет чувствовать себя брошенным и одиноким в мире», — говорит он вдохновенно. И хочется надеяться, что работа этого политика увенчается успехом, и будущее — за такими людьми, как он.




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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