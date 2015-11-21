Что такое Instagtram-туризм

Благодаря системе геометок не только опытные туристы, но и обычные пользователи Instagram получили возможность открывать для себя малоизвестные уголки природы. В 2015 году национальные заповедники США зафиксировали рекордные 307 миллионов посещений. Журналистка Молли Макхаг написала в The Ringer о том, как маленькие заповедники в Орегоне оказались на грани экологической катастрофы из-за своей неожиданной популярности и какие хэштеги в Instagram могут их спасти.
В сентябре этого года издание Statesman Journal опубликовало статью об ущелье Онеонта в штате Орегон, которое находится у истоков реки Колумбия. Ещё недавно это место интересовало, в основном, только местных жителей, сотрудников лесного хозяйства и учёных-ботаников — в ущелье растут редкие виды мхов и других растений.
Так выглядело ущелье Онеонта до того, как стало "горячей точкой" в Instagram. Фото: Bailey French / Weinstein PR
Несколько лет назад фотографии ущелья попали в Instagram, затем — в топ-списки сайтов о путешествиях. Красивый пейзаж привлек толпы туристов со всего США. Сотрудники парка говорят, что посетители уже нанесли непоправимый вред прибрежной растительности ущелья и с каждым днём всё больше загрязняют воды, что может привести к гибели рыбы.
Фото: Kate Bailey French / Weinstein PR
Та же участь постигла «Чёртову ванну» в Вирджинии. Ещё два года назад это был просто один из водопадов, размывших небольшой бассейн в расщелине горы. Но в 2013 году в Pinterest и Instagram кто-то ошибочно загрузил фотографии другого водоёма, который находится в Огайо, с его координатами.
«Этот маленький водопад взорвал соцсети и мгновенно оказался оккупирован. Вот что происходит, когда место становится «горячей точкой», — рассказывает представитель организации Leave No Trace. «Горячими точками» активисты называет места, которые благодаря многочисленным геометкам получают вирусную рекламу в соцсетях. Команда Leave No Trace разработала инструмент, который позволяет прогнозировать, какое место станет такой «горячей точкой» в ближайшее время. Это позволяет сотрудникам заповедника заранее подготовиться к наплыву посетителей и постараться минимизировать последствия.
По данным Associated Press, за последнее десятилетие количество посетителей в национальных парках увеличилось на 26%. Одновременно с этим выросло и количество случаев вандализма — сотрудники парков в 2015 году объявили посетителям 52 000 предупреждений (почти на 20% больше, чем в 2014 году). Американские СМИ писали, например, о туристах, которые возили в багажнике детёныша дикого бизона, а также о 21-летней художнице, которая обрисовала «жуткими лицами» скалы в восьми национальных парках и выложила фотоотчёты в свой Instagram.
AP Photo/Instagram, File
Самым показательным случаем стало, пожалуй, разрушение вандалами «Утконоса» — скальной структуры в орегонском природном парке «Мыс Киванда», очень популярной в Instagram. Макхаг поговорила с Заком Урнессом — фотографом, видеоблогером и опытным туристом, который написал книгу о походах по Южному Орегону. Урнесс говорит, что трагедия с «Утконосом» расстроила всех, кроме служителей парка. По его словам, при попытке сфотографироваться на этой скале регулярно погибали туристы: за два года с неё сорвались шесть человек. «Сотрудники парка никогда не признаются в этом, но люди, разрушившие эту штуку, оказали им большую услугу», — утверждает Урнесс.
«Проблема в том, что люди не относятся с должным уважением к местам, которые они посещают, поэтому мы действительно делаем все возможное, чтобы продвигать принцип Leave No Trace («Не оставляя следов»), — комментирует Брайан Хайфферон, генеральный директор Outbound Collective — социальной платформы, которая помогает людям обмениваться туристическими маршрутами. «Это сложная ситуация. Но мы просим людей не рассказывать о местах, которые действительно чувствительны к окружающей среде и которые не могут выдержать большие скопления людей», — добавил Хайферрон.
Чтобы сохранить красоту заповедников, некоторые туристы в США уже начали использовать хештеги #nogeotags и #secretplaces, призывая своих подписчиков также сохранять любимые места в секрете. «Давайте все перестанем указывать названия и геометки локаций для скалолазания, альпинизма и серфинга. Ни к чему хорошему это не приводит. Это только привлечёт ещё больше людей на и без того переполненные точки», — пишет в своём Instagram фотограф Алекс Аристей.
Lets all stop naming and geotagging the locations of climbing, backpacking, and surf spots on social media. No good can come from i. It will only bring more people to already crowed spots. These places get enough press from the climbing and surfing media. Posting and tagging your locations on your photos doesn't increase your enjoyment of that place, activity or experience . So please stop ! If the the place it special to you then treat it as such and keep it to your self. Back in the day you had to work to find theses places, and as a result you would have more appreciation them. We would like to keep our favorite and or local spots low key THANKS. #leavenotrace #packitinpackitout #nogeotags #bringbacktheSecretspot #climbing #rockclimbing #surfing #surf #surfandstone
По мнению Молли Макхаг, появление «Instagtram-туризма» — только часть глобальных изменений, которые принесли в материальный мир социальные сети и приложения. Yelp позволил находить секретные кафе в незнакомых городах, а Waze показал маршруты через ранее тихие улочки водителям Uber и LYFT. Так или иначе, каждый уголок планеты будет отмечен геотегом и каталогизирован — и к этому придётся привыкнуть. Источник: apparat.cc
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