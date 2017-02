Что такое Instagtram-туризм

Благодаря системе геометок не только опытные туристы, но и обычные пользователи Instagram получили возможность открывать для себя малоизвестные уголки природы. В 2015 году национальные заповедники США зафиксировали рекордные 307 миллионов посещений. Журналистка Молли Макхаг написала в The Ringer о том, как маленькие заповедники в Орегоне оказались на грани экологической катастрофы из-за своей неожиданной популярности и какие хэштеги в Instagram могут их спасти.

В сентябре этого года издание Statesman Journal опубликовало статью об ущелье Онеонта в штате Орегон, которое находится у истоков реки Колумбия. Ещё недавно это место интересовало, в основном, только местных жителей, сотрудников лесного хозяйства и учёных-ботаников — в ущелье растут редкие виды мхов и других растений.



Так выглядело ущелье Онеонта до того, как стало "горячей точкой" в Instagram. Фото: Bailey French / Weinstein PR

Фото: Kate Bailey French / Weinstein PR

AP Photo/Instagram, File





Несколько лет назад фотографии ущелья попали в Instagram, затем — в топ-списки сайтов о путешествиях. Красивый пейзаж привлек толпы туристов со всего США. Сотрудники парка говорят, что посетители уже нанесли непоправимый вред прибрежной растительности ущелья и с каждым днём всё больше загрязняют воды, что может привести к гибели рыбы.Та же участь постигла «Чёртову ванну» в Вирджинии. Ещё два года назад это был просто один из водопадов, размывших небольшой бассейн в расщелине горы. Но в 2013 году в Pinterest и Instagram кто-то ошибочно загрузил фотографии другого водоёма, который находится в Огайо, с его координатами.«Этот маленький водопад взорвал соцсети и мгновенно оказался оккупирован. Вот что происходит, когда место становится «горячей точкой», — рассказывает представитель организации Leave No Trace. «Горячими точками» активисты называет места, которые благодаря многочисленным геометкам получают вирусную рекламу в соцсетях. Команда Leave No Trace разработала инструмент , который позволяет прогнозировать, какое место станет такой «горячей точкой» в ближайшее время. Это позволяет сотрудникам заповедника заранее подготовиться к наплыву посетителей и постараться минимизировать последствия.По данным Associated Press, за последнее десятилетие количество посетителей в национальных парках увеличилось на 26%. Одновременно с этим выросло и количество случаев вандализма — сотрудники парков в 2015 году объявили посетителям 52 000 предупреждений (почти на 20% больше, чем в 2014 году). Американские СМИ писали, например, о туристах, которые возили в багажнике детёныша дикого бизона, а также о 21-летней художнице, которая обрисовала «жуткими лицами» скалы в восьми национальных парках и выложила фотоотчёты в свой Instagram.Самым показательным случаем стало, пожалуй, разрушение вандалами «Утконоса» — скальной структуры в орегонском природном парке «Мыс Киванда», очень популярной в Instagram. Макхаг поговорила с Заком Урнессом — фотографом, видеоблогером и опытным туристом, который написал книгу о походах по Южному Орегону. Урнесс говорит, что трагедия с «Утконосом» расстроила всех, кроме служителей парка. По его словам, при попытке сфотографироваться на этой скале регулярно погибали туристы: за два года с неё сорвались шесть человек. «Сотрудники парка никогда не признаются в этом, но люди, разрушившие эту штуку, оказали им большую услугу», — утверждает Урнесс.«Проблема в том, что люди не относятся с должным уважением к местам, которые они посещают, поэтому мы действительно делаем все возможное, чтобы продвигать принцип Leave No Trace («Не оставляя следов»), — комментирует Брайан Хайфферон, генеральный директор Outbound Collective — социальной платформы, которая помогает людям обмениваться туристическими маршрутами. «Это сложная ситуация. Но мы просим людей не рассказывать о местах, которые действительно чувствительны к окружающей среде и которые не могут выдержать большие скопления людей», — добавил Хайферрон.Чтобы сохранить красоту заповедников, некоторые туристы в США уже начали использовать хештеги #nogeotags и #secretplaces, призывая своих подписчиков также сохранять любимые места в секрете. «Давайте все перестанем указывать названия и геометки локаций для скалолазания, альпинизма и серфинга. Ни к чему хорошему это не приводит. Это только привлечёт ещё больше людей на и без того переполненные точки», — пишет в своём Instagram фотограф Алекс Аристей.По мнению Молли Макхаг, появление «Instagtram-туризма» — только часть глобальных изменений, которые принесли в материальный мир социальные сети и приложения. Yelp позволил находить секретные кафе в незнакомых городах, а Waze показал маршруты через ранее тихие улочки водителям Uber и LYFT. Так или иначе, каждый уголок планеты будет отмечен геотегом и каталогизирован — и к этому придётся привыкнуть.

