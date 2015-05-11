Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chto_takoe_etiket-2017_42701"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42701_fine-dining-2749512_960_72.jpg" width=206 alt="Что такое этикет-2017?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ирина Выговская для <a href=http://thedevochki.com/2017/11/08/chto-takoe-etiket-2017/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Что такое этикет-2017?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Нужно ли в помещении снимать шапку, можно ли говорить «ты» вместо «вы» и кто теперь должен платить за ужин</font></em></span></p><p>Правила этикета стары как мир и такие же нерабочие. Приборы на тарелке мало кто оставляет в правильном положении, чтобы официант считал вашу эмоцию от съеденного. Женщины легко сами открывают себе и друг другу двери, платят по счетам и залезают в такси без посторонней помощи. Это наша реальность, далекая от шпаги на левом бедре. <a href="http://www.chaskor.ru/article/chto_takoe_etiket-2017_42701">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Правила этикета стары как мир и такие же нерабочие. Приборы на тарелке мало кто оставляет в правильном положении, чтобы официант считал вашу эмоцию от съеденного. Женщины легко сами открывают себе и друг другу двери, платят по счетам и залезают в такси без посторонней помощи. Это наша реальность, далекая от шпаги на левом бедре.

Статья опубликована на портале thedevochki.com.

— Стань, пожалуйста, справа от меня.

— Это потому что в левом ухе у тебя аирподс, и ты хочешь слышать и меня, и музыку?

— Нет, это потому что этикет.

Так я узнала, что справа от женщины могут идти только военнослужащие, чтобы не ударить даму по голове, если придется отдавать честь. Все остальные – слева. Ведь на этой стороне у мужчин шпага, и неловко как-то, если она будет бить спутницу по ногам.

То есть шпага. Разумеется. Когда вы последний раз шли с бойфрендом, у которого шпага наперевес? Не то чтобы я сомневаюсь, просто интересно.

Меня весь этот этикет порой вгоняет в ступор. Из лифта в ЦУМе выходит первым не тот, кто с краю, а тот, кто приехал на нужный этаж. Даже если толкается. А из такси первым выскакивает человек, который не платит.

Правила этикета стары как мир и такие же нерабочие. Приборы на тарелке мало кто оставляет в правильном положении, чтобы официант считал вашу эмоцию от съеденного. Женщины легко сами открывают себе и друг другу двери, платят по счетам и залезают в такси без посторонней помощи. Это наша реальность, далекая от шпаги на левом бедре.

Как быть с современным этикетом? Попробуем разобраться.

Начнем с банального – снимать ли шапку в помещении. Если бы текст прочла моя классная руководительница, она бы распяла меня за то, что я вообще подвергаю сомнению этот постулат. Конечно, шапка в помещении (если только ты не в синагоге) – моветон. Но гляньте на хипстеров. Если снимут шапку, растеряют самих себя. Шапка – это не просто, чтоб уши не мерзли. Это целостность образа. А еще под шапкой бывает грязная голова, что тогда? Какое из зол меньшее?

Обращение на «ты» и на «вы» — моя отдельная боль. Прихожу в кофейню, передо мной симпатичный бариста. Я знаю, что он младше меня, но не могу «тыкать», мы же не знакомы близко и лично, да и уважение никто не отменял. Я за обращение на «вы» в любой ситуации, но исключений слишком много.

Этикет гласит, что приглашать человека на встречу нужно лично. Сообщать важные новости также. Но в эпоху мессенджеров уместно звать на свидание в телеграме. Нужно разработать какой-то кодекс чести современного пользователя. Вроде того, что директ в инстаграме – это не так лично, как мессенджер фейсбука, или наоборот. Допустим, о делах – в вотсапе, о дружбе – в снэпчате.

Правило «За ужин платит тот, кто пригласил» считаю золотым и абсолютно честным. Даже если вы муж и жена, лучшие друзья или малознакомые люди. Это правильно. Ставить мужчину в рамки кормильца – неуместно ни в какой ситуации.

Еще из важных правил: правило тайной переписки и запрет на скролл во время просмотра кино, в театре или на лекции.

Первое – не о тайных чатах в телеграме, а о том, что все сообщения, которые приходят человеку, пусть даже они высвечиваются на пятидюймовом экране, его личные. И даже если вы стоите над ним в метро, читать их не стоит. Не имеют права читать личную переписку своей подружки или друга «вторые половинки». Даже если вы очень близки. Родители подростков туда же – контролировать каждое действие своего ребенка, подглядывая пароли от соцсетей – неэтично.

Второе – об уважении. В кинотеатре никому не интересно, сколько лайков под вашим последним постом, и светящийся прямоугольник в руке никому не желает приятного просмотра.

Пролистывание фейсбука во время лекций – неуважение к лектору. Когда человек говорит глазам, его работа не кажется такой бесполезной, как обращение к макушкам целого зала «благодарных слушателей». Нужно правило: сделал сторис – слушай смело и больше в телефон не лезь. Вы можете себе позволить выделить пару часов времени, чтобы послушать эксперта, посмотреть спектакль, фильм, пройтись по музею. Точно можете, раз уже пришли сюда.

Есть еще правило об опозданиях – можно опаздывать не более чем на 10 минут. Но в эпоху вездесущего 3G и вайфая даже в троллейбусе можно позволить себе всегда предупреждать человека. Чтобы он вдруг не стоял в –3°С в капроновых колготках у метро. И все равно старайтесь не опаздывать. Непросто, но это очень важный навык. Представляете этот мир, где никто никого не ждет?

Также существует правило, что столик в кафе должен искать мужчина. Во-первых, никто никому ничего не должен, а во-вторых, существуют хостес. Но, если в «Макдональдсе» очень людно, сбрасывать миссию «найди стол» на мужчину очень приятно.

Хотя кого я обманываю, весь этикет построен на уважении к окружающим. И как бы морально ни устаревали его постулаты, когда человек не опаздывает, снимает шапку, отключает звук в кино и знает, почему ты должна идти справа – с ним хочется проводить больше времени. Ведь уважение бесценно, как и равные права. Даже без шпаги наперевес. Просто открой дверь ближнему своему и оставь чаевые бариста.

Не знаю, правило ли это хорошего тона, но, кажется, они заслуживают. Тогда ведь можно сразу на «ты» и к черту все эти «можно» и «нельзя».

Источник: thedevochki.com





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