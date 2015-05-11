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HashFlare   пятница, 24 ноября 2017 года, 19:00

Что такое биткоин?
Товар, актив или средство коллекционирования


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Как прожить на криптовалюту?


Криптовалюта умрет?




Несмотря на то, что о биткоине сейчас знает весь мир, споры о том, что он собой представляет, не утихают. Суть проблемы несколько глубже, чем принято считать, поскольку ни с чем подобным человечество ранее не сталкивалось, а значит, и сравнивать не с чем. В сущности биткоина пытаются разобраться лучшие умы нашего времени, включая Асвата Дамодарана, профессора финансов Школы бизнеса им. Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета. Не так давно Дамодаран опубликовал пространную статью, где рассуждает о роли биткоина.

Сразу нужно сказать, что экономист не считает биткоин мошенничеством. Также он утверждает, что покупатели криптомонет не будут жалеть о своем поступке в ближайшем будущем. В то же время, Дамодаран считает, что криптовалюты вряд ли станут классом активов или как-то повлияют на изменение фундаментальных основ рынка, включая риски, инвестирование или менеджмент.

Учёный утверждает, что биткоин — это валюта, а не актив, и вот почему. Активом он не является по той простой причине, что никак не генерирует денежные потоки для держателей криптовалют.

Кроме того, товаром он тоже не является, ведь биткоин не сырьё из которого можно сделать что-то полезное. Товаром, правда, он ещё может стать, в том случае, если станет необходимым компонентом смарт-контрактов. В этом случае, вероятно, он всё же сможет взять на себя роль товара.

Выбор в этом вопросе сводится к тому, является ли биткоин валютой или же предметом коллекционирования. И у первого, и у второго варианта есть свои сторонники и противники. По мнению Дамодарана, биткоин — это валюта, хотя в настоящее время и не слишком хорошая, поскольку у неё ограниченное признание в качестве посредника в обмене и достаточно высокая волатильность, то есть и надёжным средством сохранения стоимости её считать нельзя.

Сейчас биткоин имеет следующие свойства:

Его нельзя отнести к определённому классу активов. При этом фиатные валюты, вроде доллара, евро или иены, тоже не являются классами активов;

Внутреннюю стоимость биткоина нельзя узнать, можно только определить его цену. При этом стоит помнить определение термина «стоимость»;

Его можно считать валютой.

Цена биткоина в будущем будет во многом зависеть от того, насколько хорошо он выполняет роль денег. Чем большее признание он получит, тем выше поднимется его стоимость. Если же биткоин останется нишевой валютой, то через определённое время его курс значительно упадёт. Привлекать к себе внимание он будет лишь в кризисные периоды. Вполне может случиться и так, что появится нечто новое, что затмит биткоин. Тогда его ждёт незавидная судьба.

Сейчас понятия «инвестирования в биткоин» не существует. Есть лишь возможность торговать криптомонетами. Проблема в том, что стоимость биткоина определить нельзя, о чём уже говорилось выше. А это значит, что нет и основного понятия инвестирования.

Ценовое движение криптовалюты обусловлено не только фундаментальными факторами, но и настроением трейдеров на рынке и общей рыночной конъюнктурой.

Если считать биткоин валютой, то у него есть три основных сценария использования:

Глобальная цифровая валюта. В этом варианте развития событий биткоин сможет найти признание во всём мире (что, в принципе, происходит и сейчас), при помощи биткоина будут проводить большое количество транзакций. Но для того, чтобы играть роль глобальной валюты, биткоин должен быть признан большим количеством финансовых организаций, включая центральные банки и правительства различных стран. Только в этом случае он получит широкое распространение в качестве валюты и сможет конкурировать с фиатом. Тот факт, что эмиссия биткоина ограничена, позволяет говорить о постепенном росте его цены;

Нишевая валюта. Возможно, биткоину не удастся стать глобальной валютой, в этом случае его будут рассматривать в качестве «тихой гавани». Речь, прежде всего, идёт о тех людях, которые не доверяют фиатным валютам, правительствам и центробанкам. В недалёком будущем биткоин сможет повторить судьбу золота, являясь прибежищем для всех, кто боится обесценивания фиатных валют в кризисное время. Цена его может расти в проблемные периоды и падать в спокойное от финансовых штормов время;

«Луковица». Многие знают о «тюльпанной лихорадке» времён XVII века. В то время луковицы определённых сортов тюльпанов постоянно росли в цене, да так стремительно, что через неделю после покупки их цена взлетала в десяток раз. Правда, после ажиотажа последовал очень быстрый спад, что привело к экономическим проблемам. Вполне вероятен вариант и с падением курса криптовалюты, после чего инвесторы начнут переключаться на другие цели.

Экономист, чьё мнение мы излагаем здесь, советует не покупать биткоин по текущей цене, поскольку он считает его переоценённым, а сделать какие-либо выводы без оценки стоимости криптомонеты невозможно.

Дамодаран считает, что биткоин останется нишевой криптовалютой, то есть будет реализован второй сценарий развития. Тем не менее есть вероятность реализации и двух других сценариев. Конечно, для держателей биткоинов выгоднее первый и второй вариант.

Пока приходится лишь ждать развития событий, чтобы узнать, прав ли был экономист, делая свой прогноз.

Источник: geektimes.ru




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Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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