Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 21 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chto_snitsya_rossii_41691"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41691_fairy-tale-1081152_960_72.jpg" width=206 alt="Что снится России" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://yandex.ru/company/researches/2017/dreams>yandex.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Что снится России</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Рыба, смерть и стихийные бедствия: какие сны ищут в поиске Яндекса</font></em></span></p><p>Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России. <a href="http://www.chaskor.ru/article/chto_snitsya_rossii_41691">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России.

Карта сновидений

Сны очень разнообразны — в запросах описываются сотни различных сюжетов, предметов и событий. Даже повторяющиеся сюжеты содержат разные детали и подробности. Скажем, один из распространённых мотивов — рыбы. С ними связано около 2% всех запросов про толкование сновидений. Обычно снится живая рыба, реже большая, жареная, солёная, мёртвая, красная, свежая, замороженная, копчёная, дохлая, сушёная (в порядке убывания популярности). Чаще всего её ловят — руками и на удочку, иногда — чистят и покупают. Среди конкретных рыб лидируют щуки, сомы и селёдки, но люди редко знают, какая именно рыба им снилась.

Чтобы показать основные темы снов, мы взяли двести самых популярных слов из запросов о снах и для каждого определили десять «соседей» — слов, которые часто присутствуют в запросах вместе с ними. Например, для слова «дом», которое встречается почти в 1,5% запросов о снах, ближайшими соседями оказались чужой, пожар, новый, старый, большой, пол, мыть, жить, деревянный, гореть.

У разных слов могут быть одни и те же соседи, так что всего получилось 540 слов. Мы расположили их таким образом, чтобы ближе друг к другу оказались понятия, которые часто снятся вместе — по крайней мере, присутствуют в одних и тех же запросах. Так получилась статистическая карта сновидений.





Самые популярные и самые характерные сны

Топ-20 слов из запросов о снах человек рыба ребёнок змея умирать живой парень беременность вода зуб собака дом белый кровь бывший большой кошка маленький волос рука

Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мёртвые. Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука.

Женщинам и мужчинам снятся разные сны. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребёнок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины .

[к чему снится жареная рыба женщине есть ее] [к чему снятся разноцветные змеи] [к чему снится что девушка курит хотя она знает что я ей запретил] [к чему снится дом бабушки покойной] [к чему снится раздавать конфеты детям] [к чему снится женщина в черном одеянии колдунья] [к чему снятся золотые рыбки в чистой воде] [к чему снится смс от бывшего парня]

Самые распространённые сновидения не зависят от места жительства. Люди, рыбы и змеи часто встречаются в запросах о снах и из Красноярского края, и из Смоленской области. Исключений мало — в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей, а в Ингушетии самое популярное слово «белый», там снятся разные белые вещи: дома, розы, кони, простыни.

Тем не менее, в каждом регионе есть свои характерные сны — те, толкования которых здесь ищут больше, чем в среднем. Скажем, в Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква.





Влияние места

Некоторые свойства окружающей реальности проникают и в сны. Запоминаются очень значимые события — вроде падения метеорита. Кроме того, от региона к региону меняются транспорт, погода, природа и фауна сновидений. Люди обычно видят во сне тех животных, которые встречаются поблизости и в реальной жизни, и ту природу, которая их окружает.

Жителей центра России практически не беспокоят стихийные бедствия и природные аномалии, а вот на Чукотке и в Сахалинской области ищут толкование снов с цунами, в Республике Алтай и Ненецком АО — с наводнениями, на юге и на Дальнем Востоке — с землетрясениями. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква — на севере.

Тигры снятся на Дальнем Востоке — там, где они водятся в реальности. Медведи чаще снятся на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии, лоси — в Карелии, Вологодской, Ярославской и Костромской областях, олени — в Якутии и Ненецком АО, раки — рядом с Волгой и Доном. А вот собак и кошек везде примерно поровну.

Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне.





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Источник: yandex.ru





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