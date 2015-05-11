Что смотрят режиссеры





Гениальный режиссер Ларс фон Триер составил список своих любимых фильмов с соответствующими комментариями.

1. «Дети капитана Гранта» («В поисках потерпевших кораблекрушение») (Роберт Стивенсон, 1962)

Этот фильм мне безумно нравился. И я признаю, что многое оттуда позаимствовал. Там есть сцена, где героям удалось спастись от наводнения, забравшись на огромный баобаб. Это незабываемые кадры, вроде воплощенной детской фантазии. Я сам в детстве строил шалаши на ветках и отлично умел лазить по деревьям. Просто обожал. Так что эта сцена вдохновляла меня и при создании «Элемента преступления», и при работе над последней сценой «Европы».

2. «Билли–лжец» (Джон Шлезингер, 1963)

Ещё один старый фильм, который мне запомнился. Я был тогда уже чуть постарше, но это действительно один из лучших фильмов, которые я видел. Я ещё раз посмотрел его на видео несколько дней назад. Потрясающая вещь — фантазии, бунтарский характер мечтаний главного героя. Вдруг он стоит с гранатой в руке и кидает её вслед старушке. При этом он работает в похоронном бюро и должен раздавать календари своей фирмы, но ему на это наплевать. Во время обеденного перерыва он спускает их в унитаз. Я в восторге от этого. Немногие фильмы так прочно осели в моей памяти.

3. «Гертруда» (Карл Теодор Дрейер, 1964)

В «Гертруде» совершенно гипнотическое настроение. Восхитительная картина, которую в Дании терпеть не могли. Один из моих самых любимых фильмов.

4. «Совершенный человек», «Добро и зло» (Йорген Лет; 1967, 1975)

«Совершенный человек» и «Добро и зло» — это те фильмы, к которым я все время возвращаюсь. Я смотрел их раз двадцать. Они были нетрадиционным, не ставили целью рассказать историю в привычном смысле. В то время меня очень интересовали рекламные образы, как у Йоргена Лета. Или на фотографиях из «Вога» и других подобных журналов. Своего рода натюрморты из людей. А фильмы Йоргена Лета были сделаны в той же эстетике. Но я не хотел бы определять их в узком смысле, ограничиваясь этой эстетикой, — фильмы Лета для меня значат нечто большее. Они передают настроение, опыт, впечатления не только чисто эстетического характера. Я был впечатлен, увидев фильмы, которые так отличались от датской кинопродукции того времени. То, что снимали в Дании в середине семидесятых, было, на мой взгляд, сплошной скучищей.

5. «Зеркало» (Андрей Тарковский, 1974)

«Зеркало» Тарковского — вероятно, мой самый мощный эмоциональный опыт в кино. Я смотрел этот фильм раз двадцать и дошел до того, что не могу больше его пересматривать. Сильнейшее эмоциональное воздействие, которое я испытал от «Зеркала», сравнимо с неким откровением, то был почти что религиозный опыт. Я себе сразу же признался: «Вот на что я хочу употребить свою жизнь. Я хочу умереть за такой тип изображения, во имя такого опыта!». Это даже не было связано с фильмом в целом, а только с одним странным эпизодом: доктор что-то обсуждает с женщиной, они сидят на заборе, потом падают, и он говорит: «Как приятно упасть с интересной женщиной». Такая, по идее, обыденная сцена кажется фантастичной и будто пришедшей из иного мира. А про что этот фильм, что там за сюжет, я не знаю, я даже не уверен, что все понял. Но крохотные моменты откровения, как в этой сцене, меня потрясли.

6. «Ночь» (Микеланджело Антониони, 1961)

Величественная вещь со своей неповторимой атмосферой. Чего стоит один туман над полем для игры в гольф. Поразительный, своеобразный и глубоко личный фильм.

7. «Сало, или 120 дней Содома» (Пьер Паоло Пазолини, 1975)

Я одно время увлекался Пазолини и много времени потратил на его изучение. Мне очень нравилась его поздняя трилогия, в которую входят «Цветок тысячи и одной ночи» и «Кентерберийские рассказы». И «Теорема» — тоже отличный фильм. «Сало» тоже интересный. Он сильно рисковал с ним: это по-настоящему радикальный фильм. Здорово, что в кино были такие яркие личности, как Пазолини. Без них история кино была бы беднее.

8. «Ночной портье» (Лилиана Кавани, 1973)

Меня потряс «Ночной портье» со всеми его символами и намёками. Пожалуй, я многое позаимствовал из него, когда снимал «Королевство». Несмотря ни на что, он очень своеобразный. Показательный суд над бывшим начальником концлагеря даёт понять, насколько глубоко укоренился нацизм. Дирк Богарт гениально сыграл свою роль. Лилиана Кавани плохо умеет работать с актёрами, но Богарту удалось создать характер вопреки ей. Этот фильм много для меня значит. Я тогда сильно увлекался Дэвидом Боуи, а он-то частенько расхаживал в нацистской форме. И я старался ему подражать.

Я один раз пересекался с Лилианой Кавани. После выхода «Элемента преступления». В Париже собирались проводить какой-то большой общеевропейский киноконгресс, и я получил приглашение от Жака Ланга, тогдашнего министра культуры Франции, приехать в качестве представителя от датского кино. Я жил в гостинице неподалеку, и мой номер находился как раз над Лилианой Кавани. Однажды утром я сбегал на цветочный рынок, находившийся поблизости, и купил букет белых лилий на все свои датские командировочные, а потом постучал к ней и поблагодарил за «Ночного портье». Но она пришла в ярость. Она сказала, что это была коммерческая поделка, дрянной империалистический фильм, который она сделала просто из-за нехватки денег. Позднее она стала снимать настоящие левацкие фильмы на свой вкус. А «Ночного портье» она действительно считала полнейшим дерьмом. Букет она взяла, но без малейшего энтузиазма.

9. «Индийская песнь» («Песня Индии») (Маргерит Дюрас, 1975)

«Индийская песнь» стала для меня просто открытием. Это один из немногих фильмов, которые действительно на меня повлияли. Когда создаётся впечатление, что это фильм из ниоткуда, что он не мог быть сделан здесь, на Земле — вот тогда это действительно потрясающе. Хочу подчеркнуть гипнотический эффект «Индийской песни» — это необыкновенно атмосферный фильм, сюжет там не так важен. Можно сказать, что фильм переполнен символикой. Но мне совершенно не хочется искать толкований в данном случае. Фильм просто волшебный, и настроение в нём передано великолепно.

10. «Провидение» (Ален Рене, 1977)

Мне нравятся фильмы, вроде «Провидения» Алена Рене, где действие происходит в нескольких измерениях. Пожалуй, этот фильм отчасти утратил эффект, но я помню, какое впечатление он произвёл на меня, когда я его увидел в первый раз. Он по-прежнему оказывает на меня положительное воздействие, а Джон Гилгуд и Дирк Богарт там великолепны, каждый в своей роли.

11. «Берлин, Александрплац» (Райнер Вернер Фассбиндер, 1980)

Меня восхищали многие фильмы Фассбиндера, и я считаю, что «Берлин, Александрплац» — это шедевр.

12. «Головокружение» (Альфред Хичкок, 1958)

Я люблю Хичкока. Его «Головокружение» — один из моих любимых фильмов, во многом из-за музыки Бернарда Херрманна.

13. «Леди из Шанхая» (Орсон Уэллс, 1947)

Еще я питаю слабость к «Леди из Шанхая», наверное, из-за всех этих фокусов с зеркальными отражениями. Сцена в зале с зеркалами просто гениальна. И Рита Хейворт там неподражаема.

14. «Вестсайдская история» (Роберт Уайз, Джером Роббинс; 1961)

По моему мнению, это самый удачный мюзикл в кино. Возможно, потому, что этот фильм вывел мюзикл на улицы.

15. «Пять лёгких пьес» (Боб Рейфелсон, 1970)

Чудный фильм! Великолепный! В нём чувствуется спонтанность и лёгкость. Такое ощущение, что все участники картины взяли и сказали: «Ок, давайте вместе снимем кино», — и сделали «Пять лёгких пьес» быстро, легко и с удовольствием.

16. «Барри Линдон» (Стэнли Кубрик, 1975)

Смотреть «Барри Линдона» Стэнли Кубрика — это чистое наслаждение, как есть очень хороший суп. Фильм абсолютно стилизованный, однако, через эту стилизацию неожиданно пробиваются эмоции. Их не много, но тем они сильнее. Кроме того это очень атмосферное кино. И в нем фантастическая работа оператора, делающая каждый кадр похожим на работы старых мастеров живописи. Кстати, структура «Мандерлея», «Догвилля» и «Рассекая волны» была вдохновлена именно «Барри Линдоном». В фильме есть ощущение деления на главы, и я это позаимствовал.

17. «Солярис» (Андрей Тарковский, 1972)

Когда я хочу позволить себе момент полного наслаждения, мне достаточно посмотреть «Солярис» Тарковского, — он вызывает у меня восторг, и на душе становится теплее.

Источник: tvkinoradio.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: