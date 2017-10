Скрытая беременность

Случаи «скрытой беременности», также известной как «отрицание беременности», не так уж редки. В Великобритании на их долю приходится примерно 1 из 2500 обычных беременностей, что составляет 320 случаев в год и дает повод для громких заголовков практически ежедневно.

Каждая женщина знает о наступившей беременности — это «общеизвестный факт», настолько распространённый и очевидный, что не требует доказательств.

В современном обществе, которое не терпит неопределённости, всё выходящее за рамки коллективного представления о «возможном» сбивает с толку и вызывает живой интерес. Такие заголовки статей, как «Британская военнослужащая родила, не зная, что беременна» или «Я испытывала болезненное, настойчивое желание тужиться, когда неожиданно появилась головка ребёнка», — воспринимаются с долей недоверия и скепсиса. Между тем случаи «скрытой беременности», также известной как «отрицание беременности», не так уж редки. В Великобритании на их долю приходится примерно 1 из 2500 обычных беременностей, что составляет 320 случаев в год и дает повод для громких заголовков практически ежедневно.

В таких случаях женщины даже не подозревают, что беременны и, по их словам, не ощущают почти никаких характерных симптомов. Но в подобных сомнениях нет ничего особенного. Если сегодня любая женщина может убедиться в предполагаемой беременности с помощью высокочувствительного теста, купленного в магазине или аптеке, то в сравнительно недавнем прошлом всё было не так просто: признаки и симптомы беременности рассматривались скорее как вероятные и предположительные, нежели достоверные.

Симптомы беременности

Если сегодня принято считать, что женщине всегда известно о наступлении беременности, то что же относится к симптомам, которые может распознать любая беременная? И каким образом их можно проглядеть, упустить или объяснить другой причиной?

Отсутствие менструаций — пожалуй, самый типичный и ранний признак беременности. Тем не менее существует множество причин, приводящих к нарушению менструального цикла — от различных заболеваний до таких факторов, как недоедание и стресс. У женщин перед менопаузой менструации могут стать нерегулярными, а у тех, кто принимает оральные контрацептивы, — отсутствовать вовсе. И наоборот, необъяснимые менструальноподобные кровотечения встречаются у 1 процента беременных (все женщины с любыми кровотечениями во время беременности должны обратиться за медицинской помощью).

Утренняя тошнота — симптом, который чаще всего упоминается в прессе и кино, когда речь идёт о беременности. Она встречается у 70 процентов женщин, но заметно различается по степени выраженности, продолжительности и, в свою очередь, также может быть связана с массой других причин.

Другой характерный симптом — это набор веса. Считается, что «среднестатистическая» женщина набирает около 12,5 кг в течение беременности, но этот показатель варьирует в зависимости от культурных и этнических особенностей. Впрочем, многие женщины не удивляются небольшой прибавке веса и увеличению объема талии при приближении менопаузы — да и в любом возрасте набор веса можно легко объяснить разными причинами: например, погрешностями в диете в периоды стресса.

Взаимосвязь между питанием матери и плода довольно сложна. Женщины, имевшие ограничения в питании (намеренно или нет) в течение беременности, могут набрать совсем немного дополнительных килограммов, в то время как их дети рождаются с нормальной массой тела. При этом неполноценное питание матери во время беременности может иметь отдалённые негативные последствия для здоровья ребёнка. Так или иначе, это ещё один симптом, который легко пропустить.

Большинство женщин начинают ощущать движения плода между 18 и 20 неделями беременности. Первые шевеления обычно напоминают некие колебания, и в самом начале их легко спутать с кишечной перистальтикой. По мере роста плода движения становятся более выраженными, и женщине полагается их чувствовать вплоть до начала схваток. Женщинам, чьи дети толчком ножки изнутри сбивали чашку с поверхности живота, сложно понять, как можно пропустить этот симптом, но случаи скрытой беременности показывают, что это возможно.

Как такое возможно?

Для объяснения феномена скрытой беременности были предложены различные физиологические и психологические теории. Несмотря на то, что она наиболее вероятна у женщин с сопутствующими психическими расстройствами, большое количество случаев скрытой беременности наблюдается у психически здоровых женщин, при этом причина её развития остается невыясненной.

Сенсационные статьи обычно освещают истории с благополучными исходами, но на самом деле не подозревающие о своей беременности женщины (и их будущие дети) подвергаются высокому риску развития соматических и психологических осложнений.

Беременность — это период физиологических перемен и подготовки к материнству. В то время как реалии материнства могут застать врасплох любую женщину — неожиданное материнство и вовсе может стать глубочайшим шоком для тех, кто был к нему не готов. И справиться с этим стрессом бывает чрезвычайно сложно.

К тому же из-за отсутствия должного медицинского наблюдения у таких женщин не будет вовремя выявлена возможная патология, и они могут продолжить употреблять алкоголь, курить, не подозревая о потенциальной опасности для ребенка. Как правило, женщины, не догадывающиеся о своей беременности, обращаются за медицинской помощью в связи с появлением резкой боли в животе. Между тем многие из них рожают самостоятельно, без специализированной поддержки, что несомненно подвергает жизнь мамы и ребёнка значительному риску.

Мрачные последствия

Существует и более «тёмная» сторона нераспознанной беременности, которая касается правовых аспектов «скрытого» рождения ребёнка. Анализ исторических медицинских отчётов показал, какие юридические последствия имели для женщины самостоятельные роды в том случае, если ребёнок рождался мёртвым или умирал вскоре после рождения. Попытки убедить суд в том, что беременность была скрытой, часто трактовались как ложь — несмотря на то, что это состояние было описано в медицинской литературе того времени, — и женщин могли обвинить в детоубийстве.

Мона Раутелин, изучавшая последствия «скрытой» беременности в Финляндии XVIII–XIX веков, в своей работе приводит также современные примеры из Европы и Китая, где обвинения в детоубийстве выносили на основании пресловутой общественной уверенности в том, что женщины должны знать о собственной беременности. Не так давно в прессе появилась статья о скрывавшей свою беременность американке, которую лишили свободы за убийство собственного ребёнка, несмотря на её уверения в том, что он родился уже мёртвым.

Намеренно скрываемая беременность отличается от «скрытой» по многим психологическим и физиологическим параметрам. Тем не менее бывает очень сложно определить разницу, когда речь идет о столь редких трагических случаях. Даже сегодня процесс рождения ребенка поднимает ряд вопросов, а многие, простые на первый взгляд, аспекты беременности и родов остаются трудными для понимания. Мы можем продолжать сомневаться в правдивости статей о скрытой беременности, но мы должны быть уверены в том, что уважаем и защищаем права женщин, стоящих за этими необычными историями.

