Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 14 сентября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chitat_-_naskolko_eto_vazhno_40924"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40924_5020407401_5c35550a09_.jpg" width=206 alt="Читать — насколько это важно?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Читать — насколько это важно?</span></p><p>Мне кажется, или сейчас дети и подростки меньше читают? Я помню, что в моем детстве без книги не обходился ни один день. С другой стороны, было мало других каналов получения информации. Компьютеры появились позднее. Телевизор? Так редко что интересного показывали. Видеомагнитофон тоже появился поздно. Радио? "Пионерская зорька" по утрам. А в основном - книги. <a href="http://www.chaskor.ru/article/chitat_-_naskolko_eto_vazhno_40924">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мне кажется, или сейчас дети и подростки меньше читают? Я помню, что в моем детстве без книги не обходился ни один день. С другой стороны, было мало других каналов получения информации. Компьютеры появились позднее. Телевизор? Так редко что интересного показывали. Видеомагнитофон тоже появился поздно. Радио? "Пионерская зорька" по утрам. А в основном - книги.

Вокруг меня всегда было много книг. Конечно, классика, собрания сочинений. Отечественные и зарубежные. Я не совсем понимаю, где и как их тогда доставали. Но помню, что из командировок часто приезжали с одной, а то и несколькими книгами. Правда, все они были "взрослыми". А с детскими книгами была беда-беда. Именно для возраста 9-14 лет почему-то было не купить. Жюль Верн и тот был в дефиците. И я тогда открыл для себя библиотеки.

У нас в школе была библиотека. Как сейчас помню, на пятом этаже, за актовым залом. Почему-то библиотекарши были молодые женщины, регулярно сменявшие друг друга. Уходили в декрет как на работу, только успеваешь подружиться, а ее уже нет. Библиотека была небольшой, я осилил ее примерно за два года. Почему-то было много книг о природе и животных. Запомнился Сетон-Томпсон, его рассказы о животных героях, и, конечно, бесподобная "Королевская аналостанка".

Немного позже, где-то году в 88-89, в продаже стали появляться книги. Я помню, как на улице, на перекрестке Зеленого проспекта и Перовской, разложили на столе Волкова. Обед в школе стоил 40 копеек, а "Огненный бог Марранов" - 4 рубля. Не пообедав две недели можно было ее купить, принести домой, и прочитать за одну ночь. В серии было шесть книг, из которых у меня раньше был только "Волшебник изумрудного города". Было невыносимо сложно каждый день проходить мимо них по дороге из школы домой. В итоге я купил их все.

Из более-менее доступных книг для подростков тогда были популярны книги про войну. Интересно, что сейчас, если сказать "книги про войну", тебя часто спрашивают "какую?". А тогда такого вопроса я не помню. Помню, я запоем читал "Воспоминания и размышления" Жукова, "Солдатский долг" Рокоссовского. Очень большое впечатление произвела "Познать себя в бою" Покрышкина. И так как у всех было дома примерно одно и то же, то мы их обсуждали. В школе, на переменах, и по дороге домой.

Я помню, что проводил время с книгами целыми сутками. Читал запоем, ночи напролет. Конечно, не с фонариком под одеялом. Я всегда читал быстро, и всегда мне не хватало. Это был такой азарт - искать книгу, и такой праздник - читать ее после долгих поисков. Как охота или рыбалка. Мне кажется, или сейчас дети и подростки меньше читают? А если не кажется, то насколько это хорошо? Вообще, важно ли это - читать? Тогда было важно? А сейчас? Я не знаю.

Источник: facebook.com





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