Четыре письма от Господа Ямы





В честь Махашиваратри, индийского праздника бога Шивы, публикуем отрывок из «Золотой книги йоги» Свами Шивананда.

Остерегайтесь ловушек майи. Пробудитесь сейчас же. Господь Яма в своем милосердии и сострадании посылает четыре письма.

Вы знаете, что это за письма? Первое письмо - это появление седых волос. Господь Яма предупреждает: «О человек, ты растранжирил свою жизнь. Старость настигает тебя. Твоя жизнь скоро закончится. Сейчас же пробудись и обратись к духовной практике». Но человек игнорирует это, идет к аптекарю и покупает пигмент, чтобы покрасить волосы в черный цвет. Он продолжает жить по-прежнему. Он хочет показать свое превосходство над Господом Ямой.

Приходит второе письмо. Падает зрение. У него всё еще есть шанс пробудиться и посвятить себя йоге, но он не делает этого. Он идет к окулисту и заказывает красивые очки. Даже после этого он продолжает жить той же чувственной жизнью. Ему кажется, что в очках он выглядит еще представительней, чем прежде. Даже некоторые молодые люди сейчас носят очки, они считают, что это модно, и что они выглядят в них более привлекательно. Не рассуждайте так глупо. Вы только испортите себе глаза.

И потом приходит третье письмо. Начинают выпадать зубы. Это очень серьезное предостережение Ямы. Но сбитого с толку человека даже это не заботит. Он идет к дантисту и вставляет красивые искусственные зубы. Теперь он даже еще более счастлив: «Мои настоящие зубы были не так хороши, как эти», - говорит он. Его не заботит предостережение Ямы.

Затем приходит четвертое письмо. Тело теряет силу. Походка становится неустойчивой. Человек не может прямо сидеть и ходить без поддержки. Но глупец не осознает, что жизнь его подходит к концу. Он идет в магазин, покупает красивую трость, ставит на нее серебряный набалдашник - и выглядит с ней еще солидней, чем раньше. Увы, все четыре предостережения Господа оставлены без внимания. В конце концов, смерть уносит его. Таково жалкое положение невежественного человека. Не уподобляйтесь ему. Пробудитесь сейчас же. У вас есть еще время. Совершайте садхану. Осознайте цель здесь и сейчас.

Патанджали говорит: «Для человека, способного различать, все здесь представляется лишь страданием». Даже начальные стадии самадхи он рассматривает как страдание, несчастье, хотя они бесконечно блаженнее жалкой мирской жизни. Причина в том, что даже эти формы самадхи становятся препятствиями на пути стремящегося и мешают его намерению достичь высшей нирвикалъпа самадхи - осознанию без сомнений. Практикуя йогу, вы можете обрести различные способности, обрести удачу. Вы должны отвергнуть их как бесполезные, поскольку ваша цель - достижение высшей независимости (кайвалья мокша). Появятся знаки внимания со стороны богов. Уддхалаку искушали боги, но он отказал им. Не прельщайтесь даже этими психическими силами. Дерзновенно идите вперед и достигнете цели - нирвикалъпа самадхи. Не останавливайтесь, покуда цель не будет достигнута.

Обобщим. Раджа-йога - это царственный путь к освобождению от страданий. Она основана на четырех великих принципах: существование страдания, его причина, освобождение от страдания и средства для этого. Практика методов, предписанных раджа-йогой, ведет к прекращению всех страданий и к достижению вечного блаженства. Займитесь практикой сегодня же. Не пропускайте ни одного дня. Помните, что каждый день вы приближаетесь к концу этого земного существования в человеческой форме. Вы потеряли много дней, месяцев и лет. Вы не осознаете этого из-за сильного опьянения ликером заблуждения. Поэтому вы не понимаете подлинной причины страданий в этой земной жизни.

Причиной страдания является неведение. Когда внутри восходит солнце различения, личность (пуруша) осознает, что она отлична от природы (пракрити), что она независима и свободна. Раджа-йога дает вам наиболее практичный метод для достижения этого возвышенного состояния.

Трем классам стремящихся раджа-йога предписывает три вида практики. Лучшему последователю (уттама адхикари) раджа-йога предписывает абхьясу и вайрагью. Он практикует медитацию на Высшее «Я», он практикует успокоение вихрей сознания (читта-вритти-ниродха) и скоро войдет в самадхи. Это практика вайрагьи. Среднему стремящемуся (мадхьяма адхикари) раджа-йога предписывает различные йогические действия (крийю), аскезы (йога тапас), изучение священных писаний (свадхьяйю) и предание себя Богу (ишварапранидхану).

Есть различные виды аскез: чандраяна, кришча-врата, панчагни тапас - простоять зимнюю ночь в ледяной воде, простоять летний день на горячем песке - есть множество практических форм тапаса. Но о лучших из них сказано Господом в Бхагавад Гите. Свадхьяйя - это изучение духовной литературы и также повторение (джапа) избранной мантры. Ишва-рапранидхана - это посвящение себя Господу и совершение всех действий с позиции поклонения Божеству (ишварапрана). Это три формы практики практикующего среднего уровня, который очень скоро войдет в глубокую медитацию и достигнет кайвалья мокши. Для начинающего стремящегося (адхама адхикари), раджа-йога предписывает восьмиступенчатую садхану - яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи.

Не воображайте, что вы находитесь на стадии уттама адхикари, и что вам нужно только сесть в медитацию и войти в самадхи. Вас ожидает великое разочарование - вы обнаружите, что даже после нескольких лет практики не продвинулись вперед ни на дюйм. Причина в том, что глубоко внутри вас затаились желания и притязания, дурные склонности ума, до которых вам не добраться. Будьте смиренны. Проведите тщательный анализ своего сердца и ума. Даже если вы стремящийся высшего класса, думайте, что вы начинающий и практикуйте восьмиступенчатую садхану, предписанную раджа-йогой. Чем больше времени вы уделите первым двум шагам, то есть яме и нияме, тем меньше времени вам понадобится для достижения совершенства в медитации. Это - очень длительная подготовка. Но не ждите достижения совершенства в яме-нияме для того, чтобы заняться следующими за ними практиками асан, пранаямы и медитации. Попытайтесь укрепиться в яме-нияме и в то же самое время практикуйте асаны, пранаяму и медитацию, насколько это возможно. Эти практики должны идти рука об руку. Тогда успех не заставит себя ждать. Вы скоро войдете в нирвикальпа самадхи и достигнете кайвалья мокши. Никто не способен передать, и никакие слова не могут описать это высшее состояние. Действуй, дерзновенный стремящийся, и реализуй это сам.

Пусть Господь благословит вас здоровьем, долгой жизнью, миром, благополучием и высшей духовной независимостью! Пусть вы засияете как йоги уже в этом рождении.

Источник: facebook.com





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