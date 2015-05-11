Чем болели герои русской литературы

Фазиль Искандер: «Экономика без базиса — совести — это зверинец с открытыми клетками»
Не бывает здоровых людей — есть недообследованные, говорят медики. Мы применили это правило к литературным героям и попытались заочно составить клиническую картину их заболеваний. С некоторыми все и так ясно: в текстах прямо указывается их болезнь. Но чаще литераторы описывают разнообразные симптомы, не утруждая себя диагностикой.
«Кот Шрёдингера» проделал эту работу, проконсультировавшись с практикующими врачами. Сразу предупреждаем: этот текст не претендует на статус серьезного научно-медицинско-филологического исследования. Наш жанр ближе к фантастике. И давайте считать, что перед каждым словом в диагнозе стоит: «На основании имеющейся информации и при должном уровне воображения как один из вариантов можно предположить…».
Пациент: Евгений Базаров, герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».
Анамнез: «Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.
— Есть; на что тебе?
— Нужно… ранку прижечь.
— Кому?
— Себе.
— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?
— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
— Ну?
— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался».
Диагноз: Тиф. Вероятнее всего, сыпной или возвратный. Первый вызывается риккетсиями, второй — боррелиями. Если бы уездный врач носил с собой адский камень, то Базаров еще много лет раздражал бы окружающих нигилизмом и упрямством, женился бы на Анне Одинцовой и нарожал бы детишек. Прижечь рану необходимо сразу, потому что адский камень, или нитрат серебра, только лишь выжигает ткани и живущие там микроорганизмы, предотвращая заражение. Базаров же этого не сделал, поэтому появились симптомы: озноб и жар, учащенный пульс, помутнение сознания. Чем все закончилось, мы знаем.
Современное лечение: Тетрациклины, левомицетин.
Пациент: Илья Муромец, герой народных былин.
Анамнез: До 30 лет Илья «был сиднем», то есть не владел ногами. Согласно некоторым версиям, не владел также и руками. Излечение наступило после того, как некие странники попросили его подать им воды. Илья встал и пошел, ощутив в себе недюжинную силу.
Диагноз: Можно предполагать паралич нижних конечностей. В 1988–1990 годах было проведено медицинское исследование мощей Илии Муромца Печерского в Киево-Печерской лавре и обнаружено заболевание позвоночника, возможно, приведшее к защемлению спинномозговых нервов. Здесь интересно, каким образом странники излечили Илью — возможно, они владели техникой мануальной терапии, о чем былины умалчивают. Не исключается и периодический паралич, связанный с нарушением обмена калия.
Современное лечение: В зависимости от природы паралича Илью Муромца лечили бы разными препаратами, возможно, прооперировали бы или назначили физиотерапию.
Пациент: Илья Обломов, герой романа И. А. Гончарова «Обломов».
Анамнез: «… Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. <…>
Лежанье у Ильи Ильича не было необходимостью, как у больного… это было его нормальным состоянием».
Диагноз: Скорее всего — депрессия (можно еще рассматривать одну из разновидностей шизофрении). У Обломова наличествует абулия — патологическое безволие, которое относят к симптомам депрессии и шизофрении. Этиология этих заболеваний обширна и не вполне изучена, однако их часто связывают с биохимическими нарушениями работы мозга. Нельзя также исключить гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы, при котором часто возникают сонливость, отеки («Обломов как-то обрюзг не по летам»).
Современное лечение: Антидепрессанты, нейролептики, психологическая и социальная терапия. При подтверждении гипотиреоза гормональная заместительная терапия.
Пациент: Дед Щукарь, герой романа М. А. Шолохова «Поднятая целина».
Анамнез: «Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало, и дед, нимало не медля, согнулся, сидя, в три погибели, но, как ни старался, а дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя, что в щиколотке что-то резко щелкнуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину.»
Диагноз: Растяжение связок или сухожилий в области голеностопного сустава. Связки у деда порвались частично (при любом растяжении часть связок рвется), иначе он бы просто не смог встать. Это не вывих, поскольку вывих всегда вправляют, а Шолохов ничего об этом не говорит. Нога довольно быстро заживет, потому что связки имеют высокую регенеративную способность и без труда срастаются после разрыва.
Современное лечение: Иммобилизация, холод, обезболивающее, компрессионный бинт, покой.
Пациент: Тарас Бульба, герой одноименной повести Н. В. Гоголя.
Анамнез: «— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст».
Получается, что у Бульбы вес 328 кг. Возможно, это гипербола (или мнительному коню показалось, что это двадцать пудов), но все равно герой страдает от избыточного веса.
Диагноз: Морбидное ожирение, нельзя исключать сопутствующий сахарный диабет второго типа, гипертония. Возможны различные нарушения обмена веществ.
Современное лечение: Диеты, ингибиторы аппетита, хирургические операции по уменьшению объема желудка.
Пациент: Фирс, герой пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».
Анамнез: Фирсу 87 лет. Все сходятся, что он немножко не в себе. Потом он сам себя забывает в пустом доме. Из пьесы:
«Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов скушали… (Бормочет.)
Любовь Андреевна. О чем это он?
Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.
Яша. Преклонный возраст».
Финальная сцена — сопорозный сон, глубокое угнетение сознания.
Диагноз: Сенильная (старческая) деменция. Нейродегенеративное заболевание головного мозга — отмирание нервных клеток. Для постановки точного диагноза необходимо обследование, поскольку спектр нейродегенеративных заболеваний велик: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви…
Современное лечение: Поддерживающее клетки мозга в рабочем состоянии. Самое простое — глицин под язык и так недели две. Но есть и новые средства, восстанавливающие баланс нейромедиаторов — посредников между нейронами. В перспективе генная терапия.
Пациент: Воланд, герой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Анамнез: «Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах. <…>
Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины».
Диагноз: Сифилис, третичный период. Боль односторонняя, не характерная для ревматизма, как раз может быть тоже признаком сифилиса. Парез лицевого нерва (поздний нейросифилис). Кривое лицо указывает на нарушение лицевого нерва. Разные глаза — следствие сифилитического поражения.
Современное лечение: Антибиотики пенициллинового ряда. Возможно анонимное лечение.
Пациент: Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Анамнез: «Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и всё в нем так и заходило. <…>
Со вчерашнего дня в жару. <…>
… Это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его».
Раскольников болел четыре дня, был без сознания, едва ел и пил, ему виделось многое из того, чего не было в реальности. Заходивший врач Зосимов решил, что «все пустяки», нервный вздор, плохой паек, мало пива и хрену.
Диагноз: Грипп. Не совсем типично для июля, но вполне типично для Петербурга. Гриппозный психоз в острой форме может продолжаться в течение одного дня. Часто в первые дни наблюдаются аментивные расстройства с помрачением сознания, двигательным беспокойством. Картину гриппозного психоза убедительно описал Достоевский: аментивное расстройство, делириозный синдром, сумеречные состояния, наконец, шизоморфный синдром — все это есть в романе. Поразительно, что никто из литературоведов до сих пор не исследовал возможность совершения преступления в состоянии интоксикации продуктами деятельности вируса гриппа.
Современное лечение: Противовирусные препараты (ингибиторы нейраминидазы, амантадины, интерферон).
Пациент: Мцыри, герой одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова.
Анамнез: На фоне общего истощения в схватке с кавказским барсом (леопардом) Мцыри получает ранения.
Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись…
Затем у пациента резко повышается температура:
И, как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Через несколько дней пациент при смерти.
Диагноз: Сепсис (бытовое название — заражение крови). У Мцыри, вероятно, сепсис развивается в форме септицемии, то есть общей интоксикации без явных очагов нагноения.
Современное лечение: Антибиотики (сепсис вызывают различные виды бактерий), ликвидация осложнений интенсивной терапией.
Пациент: Господин из Сан-Франциско, герой одноименного рассказа И. А. Бунина.
Анамнез: «… Вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа… И все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то».
Диагноз: Можно подозревать тромбоэмболию. Сгусток крови оторвался, прошел по вене и добрался до легких.
Современное лечение: Сердечно-легочная реанимация, фибринолитики, хирургия.
Пациент: Пьер Безухов, герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
Анамнез: «Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках» — это из романа. Также, согласно фильму Сергея Бондарчука, очки у Пьера были круглые и постоянно сползали с носа.
Диагноз: Близорукость (миопия). Пьер молод и начитан — возможно, испортил зрение в детстве, читая при свече.
Современное лечение: Коррекция очками, как и во времена Безухова, или современными контактными линзами. Самый технологичный способ — лазерная коррекция роговицы, что в наше время занимает один день.
Пациент: Альтер эго Сергея Есенина, из поэмы «Черный человек».
Анамнез: Лирический герой всю ночь разговаривает с неким черным человеком. При этом автор понимает, что болен и причина заболевания — употребление алкоголя.
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Диагноз: Алкогольный психоз.
Современное лечение: Комплекс мероприятий, как психиатрических (например, купирование возбуждения препаратами), так и устраняющих последствия приема алкоголя для всего организма (например, восстановление метаболизма).
Пациент: Киса Воробьянинов, герой романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
Анамнез: «Сказанное при пробуждении “гут морген” обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. <…>
Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень».
«А в восьмом классе он узнал “Логику”, “Христианские нравоучения” и легкую венерическую болезнь».
Диагноз: Хронический гепатит. Возможна как вирусная природа (гепатиты B и С), так и невирусная. В пользу первого варианта говорит перенесенное венерическое заболевание. Если же Киса не заражен, то все тривиально: интоксикация печени вследствие нездорового образа жизни.
Любая форма гепатита может привести к раку и циррозу печени.
Современное лечение: Антивирусные препараты (в случае вирусного гепатита), гепатопротекторы, диета.
Пациент: Раб, герой стихотворения А. С. Пушкина «Анчар».
Анамнез: Раб собрал смолу дерева анчар ядовитый (Antiaris toxicaria) и умер по возвращении.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями…
Диагноз: Интоксикация сердечными гликозидами с развитием первичного специфического кардиотоксического эффекта и остановкой сердца. Вероятно, раб поранился при сборе сока анчара и занес яд в ранку. Иначе трудно объяснить летальный исход, ведь сок дерева убивает только при попадании в кровь. Пушкин ошибался, думая, что яд анчара передается через воздух. Точнее, повторял расхожее мнение, коим Европа была обязана голландским ботаникам с острова Ява. Хотя уже в 1805 году француз Лешено де ля Тур сделал верное описание растения. В середине XIX века был исследован состав млечного сока анчара — в нем обнаружили около 30 сердечных гликозидов, наиболее опасный из которых, антиарин, вызывает паралич сердечной мышцы.
Современное лечение: Антиаритмические средства, сердечно-легочная реанимация, интенсивная детоксикация организма.
АВТОРЫ: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА, АЛЕКСЕЙ ТОРГАШЁВ.
БЛАГОДАРИМ ЗА СОВЕТЫ МЕДИКОВ: РЕНАТУ ВЫСОЦКУЮ, НАТАЛИЮ СИДЕЛЬНИКОВУ, ЮЛИЮ МАЙОРОВУ, АНТОНА САМОЙЛОВА, ЕВГЕНИЯ ПАШНИНА, АЛЕКСЕЯ МАКОВСКОГО, ИВАНА ЩЕРБАКОВА.
Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №2 (02) декабрь 2014 г.
Источник: kot.sh
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