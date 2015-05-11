Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chem_boleli_geroi_russkoj_literatury_42370"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42370_2-sp-heroes-bobo-1.jpg" width=206 alt="Чем болели герои русской литературы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://kot.sh/statya/3612/chem-boleli-geroi-russkoy-literatury>kot.sh</a></b></span> <span style="font-size: large;">Чем болели герои русской литературы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Анализ художественной литературы с точки зрения медицины</font></em></span></p><p>Не бывает здоровых людей — есть недообследованные, говорят медики. Мы применили это правило к литературным героям и попытались заочно составить клиническую картину их заболеваний. С некоторыми все и так ясно: в текстах прямо указывается их болезнь. Но чаще литераторы описывают разнообразные симптомы, не утруждая себя диагностикой. <a href="http://www.chaskor.ru/article/chem_boleli_geroi_russkoj_literatury_42370">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Не бывает здоровых людей — есть недообследованные, говорят медики. Мы применили это правило к литературным героям и попытались заочно составить клиническую картину их заболеваний. С некоторыми все и так ясно: в текстах прямо указывается их болезнь. Но чаще литераторы описывают разнообразные симптомы, не утруждая себя диагностикой.

«Кот ­Шрёдингера» проделал эту работу, проконсультировавшись с практикующими врачами. Сразу предупреждаем: этот текст не претендует на статус серьезного научно-медицинско-филологического исследования. Наш жанр ближе к фантастике. И давайте считать, что перед каждым словом в диагнозе стоит: «На основании имеющейся информации и при должном уровне воображения как один из вариантов можно предположить…».

Пациент: Евгений Базаров, герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Анамнез: «Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.

— Есть; на что тебе?

— Нужно… ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался».

Диагноз: Тиф. Вероятнее всего, сыпной или возвратный. Первый вызывается риккетсиями, второй — боррелиями. Если бы уездный врач носил с собой адский камень, то Базаров еще много лет раздражал бы окружающих нигилизмом и упрямством, женился бы на Анне Одинцовой и нарожал бы детишек. Прижечь рану необходимо сразу, потому что адский камень, или нитрат серебра, только лишь выжигает ткани и живущие там микроорганизмы, предотвращая заражение. Базаров же этого не сделал, поэтому появи­лись симптомы: озноб и жар, учащенный пульс, помутнение сознания. Чем все закончилось, мы знаем.

Современное лечение: Тетрациклины, левомицетин.

Пациент: Илья Муромец, герой народных былин.

Анамнез: До 30 лет Илья «был сиднем», то есть не владел ногами. ­Согласно некоторым версиям, не владел также и руками. Излечение наступило после того, как некие странники попросили его подать им воды. Илья встал и пошел, ощутив в себе недюжинную силу.

Диагноз: Можно предполагать паралич нижних конечностей. В 1988–1990 годах было проведено медицинское исследование мощей Илии Муромца Печерского в Киево-Печерской лавре и обнаружено заболевание позвоночника, возможно, приведшее к защемлению спинномозговых нервов. Здесь интересно, каким образом странники излечили Илью — возможно, они владели техникой мануальной терапии, о чем былины умалчивают. Не исключается и периодический паралич, связанный с нарушением обмена калия.

Современное лечение: В зависимости от природы паралича Илью Муромца лечили бы разными препаратами, возможно, прооперировали бы или назначили физиотерапию.

Пациент: Илья Обломов, герой романа И. А. Гончарова «Обломов».

Анамнез: «… Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. <…>

Лежанье у Ильи Ильича не было необходимостью, как у больного… это было его нормальным состоянием».

Диагноз: Скорее всего — депрессия (можно еще рассматривать одну из разновидностей шизофрении). У Обломова наличествует абулия — патологическое безволие, которое относят к симптомам депрессии и шизофрении. Этиология этих заболеваний обширна и не вполне изучена, однако их часто связывают с биохимическими нарушениями работы мозга. Нельзя также исключить гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы, при котором часто возникают сонливость, отеки («Обломов как-то обрюзг не по летам»).

Современное лечение: Антидепрессанты, нейролептики, психологическая и социальная терапия. При подтверждении гипотиреоза гормональная заместительная терапия.

Пациент: Дед Щукарь, герой романа М. А. Шолохова «Поднятая целина».

Анамнез: «Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало, и дед, нимало не медля, согнулся, сидя, в три погибели, но, как ни старался, а дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя, что в щиколотке что-то резко щелк­нуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину.»

Диагноз: Растяжение связок или сухожилий в области голеностопного сустава. Связки у деда порвались частично (при любом растяжении часть связок рвется), иначе он бы просто не смог встать. Это не вывих, поскольку вывих всегда вправляют, а Шолохов ничего об этом не говорит. Нога довольно быстро заживет, потому что связки имеют высокую регенеративную способность и без труда срастаются после разрыва.

Современное лечение: Иммобилизация, холод, обез­боливающее, компрессионный бинт, покой.

Пациент: Тарас Бульба, герой одноименной повести Н. В. Гоголя.

Анамнез: «— Ну, ­пойдем, дети! — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст».

Получается, что у Бульбы вес 328 кг. Возможно, это гипербола (или мнительному коню показалось, что это двадцать пудов), но все равно герой страдает от избыточного веса.

Диагноз: Морбидное ожирение, нельзя исключать сопутствующий сахарный диабет второго типа, гипертония. Возможны различные нарушения обмена веществ.

Современное лечение: Диеты, ингибиторы аппетита, хирургические операции по уменьшению объема желудка.

Пациент: Фирс, герой пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».

Анамнез: Фирсу 87 лет. Все сходятся, что он немножко не в себе. Потом он сам себя забывает в пустом доме. Из пьесы:

«Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов скушали… (Бормочет.)

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возраст».

Финальная сцена — сопорозный сон, глубокое угнетение сознания.

Диагноз: Сенильная (старческая) деменция. Нейродегенеративное заболе­вание головного мозга — отмирание нервных клеток. Для постановки точного диагноза необходимо обследование, поскольку спектр нейродегенеративных заболеваний велик: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви…

Современное лечение: Поддерживающее клетки мозга в рабочем состоянии. Самое простое — глицин под язык и так недели две. Но есть и новые средства, восстанавливающие баланс нейромедиаторов — посредников между нейронами. В перспективе генная терапия.

Пациент: Воланд, герой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Анамнез: «Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах. <…>

Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины».

Диагноз: Сифилис, третичный период. Боль односторонняя, не характерная для ревматизма, как раз может быть тоже признаком сифилиса. Парез лицевого нерва (поздний нейросифилис). Кривое лицо указывает на нарушение лицевого нерва. Разные глаза — следствие сифилитического поражения.

Современное лечение: Антибиотики пенициллинового ряда. Возможно анонимное лечение.

Пациент: Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Анамнез: «Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и всё в нем так и заходило. <…>

Со вчерашнего дня в жару. <…>

… Это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его».

Раскольников болел четыре дня, был без сознания, едва ел и пил, ему виделось многое из того, чего не было в реальности. Заходивший врач Зосимов решил, что «все пустяки», нервный вздор, плохой паек, мало пива и хрену.

Диагноз: Грипп. Не ­совсем типично для июля, но вполне типично для Петербурга. Гриппозный психоз в острой форме может продолжаться в течение одного дня. Часто в первые дни наблюдаются аментивные расстройства с помрачением сознания, двигательным беспокойством. Картину гриппозного психоза убедительно описал Достоевский: аментивное расстройство, делириозный синдром, сумеречные состояния, наконец, шизоморфный синдром — все это есть в романе. Поразительно, что никто из литературоведов до сих пор не исследовал возможность совершения преступления в состоянии интоксикации продуктами деятельности вируса гриппа.

Современное лечение: Противовирусные препараты (ингибиторы нейраминидазы, амантадины, интерферон).

Пациент: Мцыри, герой ­одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова.

Анамнез: На фоне общего истощения в схватке с кавказским барсом (леопардом) Мцыри получает ранения.

Ты видишь на груди моей

Следы глубокие когтей;

Еще они не заросли

И не закрылись…

Затем у пациента резко повышается температура:

И, как его, палил меня

Огонь безжалостного дня.

Через несколько дней пациент при смерти.

Диагноз: Сепсис (бытовое название — заражение крови). У Мцыри, вероятно, сепсис развивается в форме септицемии, то есть общей интоксикации без явных очагов нагноения.

Современное лечение: Антибиотики (сепсис вызывают различные виды бактерий), ликвидация ­осложнений интенсивной терапией.

Пациент: Господин из Сан-Франциско, герой одноименного рассказа И. А. Бунина.

Анамнез: «… Вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа… И все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то».

Диагноз: Можно подозревать тромбоэмболию. Сгусток крови оторвался, прошел по вене и добрался до легких.

Современное лечение: Сердечно-легочная реанимация, фибринолитики, хирургия.

Пациент: Пьер Безухов, герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

Анамнез: «Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках» — это из романа. Также, согласно фильму Сергея Бондарчука, очки у Пьера были круглые и постоянно сползали с носа.

Диагноз: Близорукость (миопия). Пьер молод и начитан — возможно, испортил зрение в детстве, читая при свече.

Современное лечение: Коррекция очками, как и во времена Безухова, или современными контактными линзами. Самый технологичный способ — лазерная коррекция роговицы, что в наше время занимает один день.

Пациент: Альтер эго Сергея Есенина, из поэмы «Черный человек».

Анамнез: Лирический герой всю ночь разговаривает с неким черным человеком. При этом автор понимает, что болен и причина заболевания — употребление алкоголя.

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Диагноз: Алкогольный психоз.

Современное лечение: Комплекс мероприятий, как психиатрических (например, купирование возбуждения препаратами), так и устраняющих последствия приема алкоголя для всего организма (например, восстановление метаболизма).

Пациент: Киса Воробьянинов, герой романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

Анамнез: «Сказанное при пробуждении “гут морген” обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. <…>

Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень».

«А в восьмом классе он ­узнал “Логику”, “Христи­анские нравоучения” и легкую венерическую болезнь».

Диагноз: Хронический гепатит. Возможна как вирусная природа (гепатиты B и С), так и невирусная. В пользу первого варианта говорит перенесенное венерическое заболевание. Если же Киса не заражен, то все тривиально: интоксикация печени вследствие нездорового образа жизни.

Любая форма гепатита может привести к раку и циррозу печени.

Современное лечение: Антивирусные препараты (в случае вирусного гепатита), гепатопротекторы, диета.

Пациент: Раб, герой стихо­творения А. С. Пушкина «Анчар».

Анамнез: Раб собрал смолу дерева анчар ядовитый (Antiaris toxicaria) и умер по возвращении.

Принес он смертную ­смолу

Да ветвь с увядшими ­листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ­ручьями…

Диагноз: Интоксикация сердечными гликозидами с развитием первичного специфического кардиотоксического эффекта и остановкой сердца. Вероятно, раб поранился при сборе сока анчара и занес яд в ранку. Иначе трудно объяснить летальный исход, ведь сок дерева убивает только при попадании в кровь. Пушкин ошибался, думая, что яд анчара передается через воздух. Точнее, повторял расхожее мнение, коим Европа была обязана голландским ботаникам с острова Ява. Хотя уже в 1805 году француз Лешено де ля Тур сделал верное описание растения. В середине XIX века был исследован состав млечного сока анчара — в нем обнаружили около 30 сердечных гликозидов, наиболее опасный из которых, антиарин, вызывает паралич сердечной мышцы.

Современное лечение: Антиаритмические средства, сердечно-легочная реанимация, интенсивная детоксикация организма.

АВТОРЫ: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА, АЛЕКСЕЙ ТОРГАШЁВ.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОВЕТЫ МЕДИКОВ: РЕНАТУ ВЫСОЦКУЮ, НАТАЛИЮ СИДЕЛЬНИКОВУ, ЮЛИЮ МАЙОРОВУ, АНТОНА САМОЙЛОВА, ЕВГЕНИЯ ПАШНИНА, АЛЕКСЕЯ МАКОВСКОГО, ИВАНА ЩЕРБАКОВА.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №2 (02) декабрь 2014 г.

Источник: kot.sh





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