Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 15:25</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/chelyabinskie_vlasti_otkrovenno_rubyat_suk_na_kotorom_sidyat_ne_ponimaya_chem_mogut_obernutsya_neobosnovannye_repressii_42455"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42455_thumb_uploads_images_blogpost_3909_ac37fea7858c6395f04e879ff558b785_.jpg" width=206 alt=""Челябинские власти откровенно рубят сук на котором сидят, не понимая чем могут обернуться необоснованные репрессии"" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Игорь Ядрошников</b></span> <span style="font-size: large;">"Челябинские власти откровенно рубят сук на котором сидят, не понимая чем могут обернуться необоснованные репрессии"</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Продолжается борьба активистов против строительства Томинского ГОКа</font></em></span></p><p>На сайте Activatica.org появилась информация о задержаниях и допросах представителей движения «Стоп ГОК». <a href="http://www.chaskor.ru/article/chelyabinskie_vlasti_otkrovenno_rubyat_suk_na_kotorom_sidyat_ne_ponimaya_chem_mogut_obernutsya_neobosnovannye_repressii_42455">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На сайте Activatica.org появилась информация о задержаниях и допросах представителей движения «Стоп ГОК».

15.09.2017

17:30 мск

Советский районный суд Челябинска отклонил иск активистов "Сток ГОК". Они требовали признать незаконным отказ в согласовании митинга против Томинского ГОКа, запланированного на 17 сентября 2017 года.

Активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец прокомментировал корреспонденту Acticatica вердикт:

«Рассматривали наш иск долго, тщательно, каждый документ изучали. Все наши доводы и доводы администрации были выслушаны. В этом плане процесс прошёл как положено. Почему судья с нами не согласилась - неизвестно. Нужно ждать «мотивированное решение». Оно будет вынесено в течение 5 дней.

По закону у нас уведомительный порядок проведения митингов, но это, скажем так, философский вопрос. Практические последствия таковы, что митинг сорван незаконными действиями власти. Всем четверым организаторам вручили предостережения о том, что проводить митинг нельзя.

Хорошо, что никто никуда не делся, все мы живы и здоровы. Будут следующие уведомления (митинги), ведь наша точка зрения та же самая. Но не в этот раз, не в это воскресенье».

15:00 мск

Ситуация ещё более обострилась, хотя, казалось бы, уже некуда. Гамиль Асатуллин заявил, что его заставили дать показания на одного из активных членов «Стоп ГОК» Василия Московца.

Гамиль через своего адвоката Андрея Лепехина передал обращение к прокурору Челябинской области, где заявил, что ему угрожали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Они добились от Гамиля показаний о том, что Василий Московец, якобы, «одобрил поджог и, более того, был его инициатором», хотя, по словам активиста, «ничего подобного на самом деле не было» . Гамиля также заставили отказаться от услуг адвоката Лепехина.

Василий Московец заявил корреспонденту Activatica: "Что тут комментировать? Конечно эти "признания" не соответствуют действительности. Это ложные показания. Обращение к прокурору ушло. Сотрудники полиции мне по этому поводу никаких вопросов не задают. Адвокаты работают. Я второй день из суда не выхожу".

Судебное заседание по признанию незаконным отказа в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года, закончилось после примерно пятичасового в общей сложности обсуждения. Суд удалился для принятия решения.

14 сентября 2017 года

20:00 мск

Заседание Советского районного суда по иску представителей «Стоп ГОК» было назначено на 14 00, но началось с большим опозданием, а закончилось уже затемно. Суд не успел рассмотреть иск о незаконности отказа в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года. Объявлен перерыв. Суд продолжится 15 сентября 2017 года в 9 утра.

В трансляции, которую представители «Стоп ГОК» провели после выхода из здания суда, они поблагодарили тех, кто пришёл сегодня поддержать их в суде. Таковых было несколько десятков человек, которые призвали соратников приходить и завтра. Поддержка по-прежнему остро необходима.

13 30 по Москве

Отмечено резкое обострение ситуации вокруг Томинского ГОКа. По данным СМИ, следствие сообщило, что «нашло» неких «организаторов преступления», приписываемого задержанному Гамилю Асатуллину, поэтому представители «Стоп ГОК» готовятся к задержаниям и просят сторонников соблюдать спокойствие.

В Челябинске горячо обсуждают сообщение «источника» znak.com о том, что полиция вышла на след организаторов «преступления», приписываемого Гамилю Асатуллину. По словам источника, организаторы хулиганства «по мотивам политической и идеологической ненависти» выявлены и «в ближайшее время начнутся задержания».

Активист движения «Стоп ГОК» Сергей Белогорохов так комментирует это сообщение:

«Сообщение СМИ о том, что скоро начнут задерживать каких-то «организаторов» некоего «поджога» древесины, принадлежащей ГОКу, можно воспринять как неудачную шутку. Но это может оказаться слишком серьёзно.

Возможно, скоро задержат меня, Василия Московца и других наших товарищей. Никто не знает, что у следствия на уме.

Они не смогли законным образом на нас надавить, поэтому могут начаться провокации. Мы не знаем, на что способны наши противники. Мы только уверены, что кто-то на высоком уровне дал команду «фас!».

Это не случайность – очевидна связь с рекомендациями, которые дал по Томинскому ГОКу Совет по правам человека при президенте.

Если мы дрогнем сейчас и отступим, то проект состоится. От того, как мы выстоим, зависит всё.

Вне зависимости от того, кто останется на свободе – не опускайте руки. Нам нужно выстоять. Если побежим, погибнет всё.

Не поддавайтесь на провокации. Не допускайте неосторожных призывов или слов – ко всему могут придраться.

Мы добьёмся правды законными путями».

В цитате «следственного источника» содержится крайне важная фраза: «Асатуллин обычный исполнитель, которому просто хорошо промыли мозги». Из неё можно вывести пару весьма неприятных предположений.

Следствие намерено существенно расширить круг обвиняемых и задержанных в самый ответственный период, когда решается вопрос о том, будет построен Томинский ГОК или нет. Именно сейчас необходимо вложить много сил и средств, чтобы выполнить рекомендации Совета по правам человека при президенте: остановить проект и обеспечить цивилизованное обсуждение с равноправным участием общественности, власти и бизнеса. Кроме того, 17 сентября 2017 года запланировать митинг, который может стать переломным в борьбе с опасным проектом ГОКа. Получается, что следствие может «обезглавить» протест.

Возможно, что следствие понимает всю шаткость обвинений, предъявленных Гамилю Асатуллину и рассчитывает найти «заказчиков и вдохновителей», придавая этому делу существенно больший вес и превращая его в дело о «преступном сообществе» со всеми вытекающими последствиями: поощрениями и наградами для одних и большими сроками для других.

Желание найти «организаторов» косвенно подтверждается манерой и содержанием опроса одного из активистов «Стоп ГОКа» Сергея Вахрушева, которое прошло 13 сентября 2017 года. Оно началось с характерной просьбы во всём сознаться, так как полиции всё известно.

Повестки получили, как минимум, волонтёр Борис Золотаревский и ещё одни активный член движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Василий с коллегами сейчас находится на заседании Советского районного суда Челябинска, где слушается иск представителей «Стоп ГОК» к Администрации Челябинска. Они требуют признать незаконным отказ в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года.

13 сентября 2017 года

Как только Совет по правам человека при президенте России рекомендовал остановить проект Томинского ГОКа и перейти к цивилизованному диалогу с противниками его строительства, в Челябинске началась борьба с гражданским обществом. Арест, запугивание... что дальше?

Обострение борьбы с «инакомыслием» движения «Стоп ГОК» ознаменовано задержанием гражданского активиста Гамиля Асатуллина. Официально ему предъявлено обвинение в хулиганстве «по мотивам политической и идеологической ненависти». ГУ МВД по Челябинской области в своём сообщении говорит о попытке совершения поджога имущества, принадлежащего коммерческой организации.

Родные Гамиля долгое время не могли найти его, адвоката к нему не допускали. До сих пор непонятно, что произошло. Хорошо знающие Гамиля люди скупым официальным сообщениям не верят.

Тем временем атака на движение «Стоп ГОК» набирает обороты.

Городские власти препятствуют проведению митинга, назначенного на 17 сентября 2017 года: не разрешили его из-за слишком большого числа участников, потом незаконно предложили изменить дату митинга. Сейчас власть демонстрирует желание бюрократически «замотать» вопрос и перекрыть противникам ГОКа возможность выразить своё мнение в принципе.

В это же время на активистов начали «давить» правоохранительные органы. 12 сентября 2017 года представителей «Стоп ГОК» пригласили в администрацию, чтобы представить очередной ответ по поводу планируемого митинга. В коридорах активистов поджидали служащие МВД по борьбе с экстремизмом – подразделения «Э».

Полиция настойчиво требовала общения с Сергеем Вахрушевым. Он известен благодаря рекордному иску по Томинскому ГОКу, к которому присоединилось около 4 000 человек!

Сергей Вахрушев рассказал корреспонденту Activatica подробности общения со спецподразделением полиции:

«Мы пришли за очередным ответом по поводу митинга, ознакомились и даже не стали принимать его. Администрация сообщила нам, что собирается рассматривать наше обращение в течение 30 суток! Напомню, что до митинга осталось всего несколько дней.

После этого мы выходим, и тут подходит группа молодых людей и очень «убедительно» просит, если не требует, срочно, безотлагательно проехать с ними. Я не имел никакого желания с ними общаться. Спросил – кто они такие. Мне показали удостоверение подполковника(!) который, получается, лично ко мне приехал. Не ожидал такой чести.

Мне «нарисовали» повестку буквально «на коленке», на ступеньках, и к 7 вечера я пришёл в центр «Э». Там была странная ситуация. Несколько человек стали наперебой задавать вопросы, и, не давая возможности дать ответ на один вопрос, стразу задавали другой.

С самого начала мне важным тоном заявили, что мол, нам всё известно. Пишите чистосердечное признание. Когда я спросил, что значит «всё», они ответили: давайте вначале вы скажете, что знаете. Я ответил: ни в чём не собираюсь признаваться, поскольку ни в чём не виноват.

После этого разговор перешёл от прямых угроз – признавайтесь! – к обсуждению: зачем вам нужны эти митинги? Потом перешли к задержанию Гамиля, но мне сказать нечего. Я с ним не был близко знаком. После этого лица у них стали разочарованные и больше к этой проблеме мы не возвращались.

Потом пошли общие темы: мол, Томинский ГОК, это хорошо. Он нам обещает райскую жизнь. Пришлось рассказать про ложь, которую распространяют про ГОК. В конце концов я подписал объяснение, что никакой преступной деятельностью не занимаюсь.

От общения сложилось впечатление, что большая их часть понимает, какой ерундой занимается. Они не говорили это прямо, но было видно: занимаются этим без особого энтузиазма, без особого желания.

Был разговор, что мы связались, якобы, с движением Навального. До этого «Стоп ГОК» всем нравился, на нас не обращали особого внимания, а тут мы вроде стали заявлять серьёзные требования и это уже напрягает.

Я не знаю, кто руководит центром «Э», кто им оплачивает вот это – занятие непонятно чем, вместо того, чтобы бороться с экстремизмом. Они борются с гражданским обществом. Я вижу, что их деятельность близка к интересам Русской медной компании: к запугиванию наиболее активных членов «Стоп ГОК».

Я знаю, что уже «пригласили» в центр «Э» ещё одного организатора митинга против Томинского ГОКа – Бориса Золотаревского. Думаю они будут всех организаторов митинга приглашать, запугивать, используя набор своих полномочий. Это – не борьба с экстремизмом, а борьба с гражданским обществом.

Вниманию всех, кого центр «Э» «пригласит» для общения. Нужно относиться к этому спокойно. Мы действуем в правовом поле. Нужно вести себя спокойно. Не поддаваться на провокации. В случае чего заявлять, что отказываетесь от показаний на основании законодательства, позволяющего не свидетельствовать против себя. Требовать адвоката. Не пытаться в чём-то убедить сотрудников полиции».

Челябинские власти откровенно рубят сук на котором сидят, «не понимая» чем могут обернуться необоснованные репрессии .

Каждому гражданскому активисту стоит заранее изучить рекомендации «Как вести себя в полиции». Одна из них - здесь.

Источник: Activatica.org





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