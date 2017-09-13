Подписаться на обновления
16 сентябряСуббота

usd цб 57.5336

eur цб 68.5801

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Общество  Экономика  В мире  Культура  Медиа  Технологии  Здоровье  Экзотика  Мнения  Дискуссии  Сколько стоит Россия?  Кофейные заметки  Сеть 
Игорь Ядрошников   , Сегодня, 15:25

"Челябинские власти откровенно рубят сук на котором сидят, не понимая чем могут обернуться необоснованные репрессии"
Продолжается борьба активистов против строительства Томинского ГОКа


Экологическая вахта "Не молчи", Activatica.org
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

7 пунктов требований


Диалог на фоне колючей проволоки




На сайте Activatica.org появилась информация о задержаниях и допросах представителей движения «Стоп ГОК».

15.09.2017

17:30 мск

Советский районный суд Челябинска отклонил иск активистов "Сток ГОК". Они требовали признать незаконным отказ в согласовании митинга против Томинского ГОКа, запланированного на 17 сентября 2017 года.

Активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец прокомментировал корреспонденту Acticatica вердикт:

«Рассматривали наш иск долго, тщательно, каждый документ изучали. Все наши доводы и доводы администрации были выслушаны. В этом плане процесс прошёл как положено. Почему судья с нами не согласилась - неизвестно. Нужно ждать «мотивированное решение». Оно будет вынесено в течение 5 дней.

По закону у нас уведомительный порядок проведения митингов, но это, скажем так, философский вопрос. Практические последствия таковы, что митинг сорван незаконными действиями власти. Всем четверым организаторам вручили предостережения о том, что проводить митинг нельзя.

Хорошо, что никто никуда не делся, все мы живы и здоровы. Будут следующие уведомления (митинги), ведь наша точка зрения та же самая. Но не в этот раз, не в это воскресенье».

15:00 мск

Ситуация ещё более обострилась, хотя, казалось бы, уже некуда. Гамиль Асатуллин заявил, что его заставили дать показания на одного из активных членов «Стоп ГОК» Василия Московца.

Гамиль через своего адвоката Андрея Лепехина передал обращение к прокурору Челябинской области, где заявил, что ему угрожали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Они добились от Гамиля показаний о том, что Василий Московец, якобы, «одобрил поджог и, более того, был его инициатором», хотя, по словам активиста, «ничего подобного на самом деле не было» . Гамиля также заставили отказаться от услуг адвоката Лепехина.

Василий Московец заявил корреспонденту Activatica: "Что тут комментировать? Конечно эти "признания" не соответствуют действительности. Это ложные показания. Обращение к прокурору ушло. Сотрудники полиции мне по этому поводу никаких вопросов не задают. Адвокаты работают. Я второй день из суда не выхожу".

Судебное заседание по признанию незаконным отказа в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года, закончилось после примерно пятичасового в общей сложности обсуждения. Суд удалился для принятия решения.

14 сентября 2017 года

20:00 мск

Заседание Советского районного суда по иску представителей «Стоп ГОК» было назначено на 14 00, но началось с большим опозданием, а закончилось уже затемно. Суд не успел рассмотреть иск о незаконности отказа в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года. Объявлен перерыв. Суд продолжится 15 сентября 2017 года в 9 утра.

В трансляции, которую представители «Стоп ГОК» провели после выхода из здания суда, они поблагодарили тех, кто пришёл сегодня поддержать их в суде. Таковых было несколько десятков человек, которые призвали соратников приходить и завтра. Поддержка по-прежнему остро необходима.

13 30 по Москве

Отмечено резкое обострение ситуации вокруг Томинского ГОКа. По данным СМИ, следствие сообщило, что «нашло» неких «организаторов преступления», приписываемого задержанному Гамилю Асатуллину, поэтому представители «Стоп ГОК» готовятся к задержаниям и просят сторонников соблюдать спокойствие.

В Челябинске горячо обсуждают сообщение «источника» znak.com о том, что полиция вышла на след организаторов «преступления», приписываемого Гамилю Асатуллину. По словам источника, организаторы хулиганства «по мотивам политической и идеологической ненависти» выявлены и «в ближайшее время начнутся задержания».

Активист движения «Стоп ГОК» Сергей Белогорохов так комментирует это сообщение:

«Сообщение СМИ о том, что скоро начнут задерживать каких-то «организаторов» некоего «поджога» древесины, принадлежащей ГОКу, можно воспринять как неудачную шутку. Но это может оказаться слишком серьёзно.

Возможно, скоро задержат меня, Василия Московца и других наших товарищей. Никто не знает, что у следствия на уме.

Они не смогли законным образом на нас надавить, поэтому могут начаться провокации. Мы не знаем, на что способны наши противники. Мы только уверены, что кто-то на высоком уровне дал команду «фас!».

Это не случайность – очевидна связь с рекомендациями, которые дал по Томинскому ГОКу Совет по правам человека при президенте.

Если мы дрогнем сейчас и отступим, то проект состоится. От того, как мы выстоим, зависит всё.

Вне зависимости от того, кто останется на свободе – не опускайте руки. Нам нужно выстоять. Если побежим, погибнет всё.

Не поддавайтесь на провокации. Не допускайте неосторожных призывов или слов – ко всему могут придраться.

Мы добьёмся правды законными путями».

В цитате «следственного источника» содержится крайне важная фраза: «Асатуллин обычный исполнитель, которому просто хорошо промыли мозги». Из неё можно вывести пару весьма неприятных предположений.

Следствие намерено существенно расширить круг обвиняемых и задержанных в самый ответственный период, когда решается вопрос о том, будет построен Томинский ГОК или нет. Именно сейчас необходимо вложить много сил и средств, чтобы выполнить рекомендации Совета по правам человека при президенте: остановить проект и обеспечить цивилизованное обсуждение с равноправным участием общественности, власти и бизнеса. Кроме того, 17 сентября 2017 года запланировать митинг, который может стать переломным в борьбе с опасным проектом ГОКа. Получается, что следствие может «обезглавить» протест.

Возможно, что следствие понимает всю шаткость обвинений, предъявленных Гамилю Асатуллину и рассчитывает найти «заказчиков и вдохновителей», придавая этому делу существенно больший вес и превращая его в дело о «преступном сообществе» со всеми вытекающими последствиями: поощрениями и наградами для одних и большими сроками для других.

Желание найти «организаторов» косвенно подтверждается манерой и содержанием опроса одного из активистов «Стоп ГОКа» Сергея Вахрушева, которое прошло 13 сентября 2017 года. Оно началось с характерной просьбы во всём сознаться, так как полиции всё известно.

Повестки получили, как минимум, волонтёр Борис Золотаревский и ещё одни активный член движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Василий с коллегами сейчас находится на заседании Советского районного суда Челябинска, где слушается иск представителей «Стоп ГОК» к Администрации Челябинска. Они требуют признать незаконным отказ в согласовании митинга, запланированного на 17 сентября 2017 года.

13 сентября 2017 года

Как только Совет по правам человека при президенте России рекомендовал остановить проект Томинского ГОКа и перейти к цивилизованному диалогу с противниками его строительства, в Челябинске началась борьба с гражданским обществом. Арест, запугивание... что дальше?

Обострение борьбы с «инакомыслием» движения «Стоп ГОК» ознаменовано задержанием гражданского активиста Гамиля Асатуллина. Официально ему предъявлено обвинение в хулиганстве «по мотивам политической и идеологической ненависти». ГУ МВД по Челябинской области в своём сообщении говорит о попытке совершения поджога имущества, принадлежащего коммерческой организации.

Родные Гамиля долгое время не могли найти его, адвоката к нему не допускали. До сих пор непонятно, что произошло. Хорошо знающие Гамиля люди скупым официальным сообщениям не верят.

Тем временем атака на движение «Стоп ГОК» набирает обороты.

Городские власти препятствуют проведению митинга, назначенного на 17 сентября 2017 года: не разрешили его из-за слишком большого числа участников, потом незаконно предложили изменить дату митинга. Сейчас власть демонстрирует желание бюрократически «замотать» вопрос и перекрыть противникам ГОКа возможность выразить своё мнение в принципе.

В это же время на активистов начали «давить» правоохранительные органы. 12 сентября 2017 года представителей «Стоп ГОК» пригласили в администрацию, чтобы представить очередной ответ по поводу планируемого митинга. В коридорах активистов поджидали служащие МВД по борьбе с экстремизмом – подразделения «Э».

Полиция настойчиво требовала общения с Сергеем Вахрушевым. Он известен благодаря рекордному иску по Томинскому ГОКу, к которому присоединилось около 4 000 человек!

Сергей Вахрушев рассказал корреспонденту Activatica подробности общения со спецподразделением полиции:

«Мы пришли за очередным ответом по поводу митинга, ознакомились и даже не стали принимать его. Администрация сообщила нам, что собирается рассматривать наше обращение в течение 30 суток! Напомню, что до митинга осталось всего несколько дней.

После этого мы выходим, и тут подходит группа молодых людей и очень «убедительно» просит, если не требует, срочно, безотлагательно проехать с ними. Я не имел никакого желания с ними общаться. Спросил – кто они такие. Мне показали удостоверение подполковника(!) который, получается, лично ко мне приехал. Не ожидал такой чести.

Мне «нарисовали» повестку буквально «на коленке», на ступеньках, и к 7 вечера я пришёл в центр «Э». Там была странная ситуация. Несколько человек стали наперебой задавать вопросы, и, не давая возможности дать ответ на один вопрос, стразу задавали другой.

С самого начала мне важным тоном заявили, что мол, нам всё известно. Пишите чистосердечное признание. Когда я спросил, что значит «всё», они ответили: давайте вначале вы скажете, что знаете. Я ответил: ни в чём не собираюсь признаваться, поскольку ни в чём не виноват.

После этого разговор перешёл от прямых угроз – признавайтесь! – к обсуждению: зачем вам нужны эти митинги? Потом перешли к задержанию Гамиля, но мне сказать нечего. Я с ним не был близко знаком. После этого лица у них стали разочарованные и больше к этой проблеме мы не возвращались.

Потом пошли общие темы: мол, Томинский ГОК, это хорошо. Он нам обещает райскую жизнь. Пришлось рассказать про ложь, которую распространяют про ГОК. В конце концов я подписал объяснение, что никакой преступной деятельностью не занимаюсь.

От общения сложилось впечатление, что большая их часть понимает, какой ерундой занимается. Они не говорили это прямо, но было видно: занимаются этим без особого энтузиазма, без особого желания.

Был разговор, что мы связались, якобы, с движением Навального. До этого «Стоп ГОК» всем нравился, на нас не обращали особого внимания, а тут мы вроде стали заявлять серьёзные требования и это уже напрягает.

Я не знаю, кто руководит центром «Э», кто им оплачивает вот это – занятие непонятно чем, вместо того, чтобы бороться с экстремизмом. Они борются с гражданским обществом. Я вижу, что их деятельность близка к интересам Русской медной компании: к запугиванию наиболее активных членов «Стоп ГОК».

Я знаю, что уже «пригласили» в центр «Э» ещё одного организатора митинга против Томинского ГОКа – Бориса Золотаревского. Думаю они будут всех организаторов митинга приглашать, запугивать, используя набор своих полномочий. Это – не борьба с экстремизмом, а борьба с гражданским обществом.

Вниманию всех, кого центр «Э» «пригласит» для общения. Нужно относиться к этому спокойно. Мы действуем в правовом поле. Нужно вести себя спокойно. Не поддаваться на провокации. В случае чего заявлять, что отказываетесь от показаний на основании законодательства, позволяющего не свидетельствовать против себя. Требовать адвоката. Не пытаться в чём-то убедить сотрудников полиции».

Челябинские власти откровенно рубят сук на котором сидят, «не понимая» чем могут обернуться необоснованные репрессии .

Каждому гражданскому активисту стоит заранее изучить рекомендации «Как вести себя в полиции». Одна из них - здесь.

Источник: Activatica.org




ОТПРАВИТЬ:       

 





«Хочется вспоминать хорошее»

Год назад не стало Бориса Немцова. Светлая память

Редакция «Частного корреспондента» собрала высказывания о Борисе Немцове, человеке необычном, мужественном, деятельном, светлом и выражает соболезнование родным и близким Бориса Ефимовича.

27.02.2016 12:10

«Лужков. Итоги»
Кургинян проиграл

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

05.12.2015 09:00

Время безобразья
Гром в летнюю ночь
  Охота на ведьм в Wikipedia

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

03.12.2015 09:00, Илья Миллер

Какие Вуди в Голливуде
Истины Микеланджело Антониони
  Жан-Люк Годар в Wikipedia

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.

01.12.2015 08:00, Александр Головков

Бои за правду
От Ленд-лиза до парада
ФильмМаршал Жуков. Страницы биографии. (1984)

Русский Кеннеди

Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 56 лет. Светлая память

О мертвых говорят или хорошо, или никак. Но о погибшем Борисе Ефимовиче Немцове сейчас не говорят – о нем кричат, причем кричат везде, начиная от маленьких кухонь в старых московских хрущевках и заканчивая редакциями изданий любых форматов и величин. Сегодня, в день похорон, особенно важно тихо вспомнить об этом политике и человеке. И задуматься, почему на похоронах порой так важно просто молчать.

09.10.2015 21:10, Ангелина Горбунова

«Хочется вспоминать хорошее, а не выдвигать версии»
«Лужков. Итоги»

Будущее еды

О Всемирной выставке еды в Милане, безумных тратах и компаниях, которые врут

«Сегодня нас 7 миллиардов. К 2050 году станет 9.2. Примерно 1 миллиард людей постоянно находится на грани голода. Вскоре появится еще больше богатых людей, которые захотят улучшить свой режим питания.Обеспечить миллиарды людей высоколорийной пищей, исходя из имеющихся ресурсов, будет очень сложно. Некоторые ученые считают, что это вообще невозможно. Что же с нами будет?».

09.09.2015 16:00, Ника Дубровская

История индустриальной еды
Алексей Зимин: «Еда — это форма, через которую общество познаёт себя»

Чьи-то персональные данные

Интернет с неопределенной гражданской принадлежностью

С 1 сентября 2015 года в России вступает в действие Федеральный закон №242 от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях». Антон Носик о том, как это не работает на самом деле.

01.09.2015 12:00, dolboeb

# Крепостное почтовое право
Взгляд из замочной скважины

Цифровое слабоумие

Кто на самом деле глупеет от гаджетов

Вы заметили, что дети наши ничего уже не могут сделать без смартфона, без интернета? Чуть что, они лезут выяснять в Google. Даже мои слова, произнесенные на уроке, они тотчас же проверяют по Википедии. Иногда мне уже кажется, что наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далёк.

29.07.2015 19:00, Анатолий Шперх

Любовь и гаджеты
Цифровая диета

Кто такие перепатриоты

Бойтесь патриотов, о которых ничего нельзя сказать, кроме того, что они патриоты

Это прекрасно, если человек любит свою страну. Странно, если не любит. Но когда любовь становится трендом, это вызывает как минимум недоверие.

27.07.2015 16:00, Сергей Жданов

Как нас заставить Родину любить?
Патриотизм

Записки вятского лоха. Июль, 2015

Черноморские хроники: мимо вихрем проносятся собаки с кошками

«Если у симпатичной девчонки глаза доброй коровы, то, скорее всего, вряд ли у тебя что-то выгорит, – подсказал мне разум из подкорки. Наперекор здравому смыслу истратил-таки пятьдесят тыщ типа на подкормку тёлочки. Вкупе с трёхдневным стойлом-люкс. Как же негодовала потом подкорка, смеясь над тупостью загодя несоразмерного. Говорили ж тебе: корова».

23.07.2015 09:30, Игорь Фунт

Записки вятского лоха. Март, 2015
Записки вятского лоха. Февраль, 2015





 

Самое читаемое


Новости
Задержаны 10 семей защитников парка Торфянка
Сегодня утром в своих квартирах были задержаны более 10 защитников парка Торфянка с семьями.
Технологии от школьников
В Москве стартовала открытая олимпиада 3D-технологий
Отказ пролить свет
Власти Нидерландов отказались рассекречивать документы по Boeing, потерпевшему крушение в июле прошлого года на Украине
Слабоумие вместо Паркинсона
Актеру Робину Уильямсу был поставлен ошибочный диагноз
Памятка до тюрьмы доведет
Генпрокуратура предложила возбудить уголовное дело против авторов "памятки туристам" для поездки в Крым

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 