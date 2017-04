Одной из ключевых экономических категорий в эпоху информационного общества стал человеческий капитал. Для ознакомления с энциклопедическим значением термина приводим перевод статьи из признанного во многих странах издания – The Concise Encyclopedia of Economics. Подробнее





Для большинства людей капитал – это счет в банке, сотня акций IBM, сборочные конвейеры или сталелитейные предприятия в Чикаго. Это все формы капитала – в том смысле, что подобные активы могут приносить доход в течение длительного времени.

Однако это не всё. Школьное образование, обучающие компьютерные курсы, медицинское обслуживание, лекции – например, о преимуществах пунктуальности и честности – также являются капиталом, ведь они увеличивают доходы, улучшают здоровье или прививают человеку полезные привычки на всю его жизнь. Поэтому экономисты рассматривают расходы на образование, профессиональную подготовку, медицинское обслуживание и тому подобное как инвестиции в человеческий капитал.

Исследования показали, что в США образование в средних школах и колледжах значительно увеличивает доходы людей, даже без учета того, что люди с более высоким уровнем образования, как правило, имеют более высокий IQ и более образованных и богатых родителей. Сейчас аналогичные показатели наблюдаются более чем в ста странах с разными культурными и экономическими укладами. Доходы более образованных людей почти всегда значительно выше среднего.

Для примера рассмотрим разницу в средней заработной плате выпускников колледжей и старших школ в Соединенных Штатах в течение последних 50 лет. До начала 1960-х годов выпускники колледжей зарабатывали на 45% больше, чем выпускники средних школ. В 1960-х годах эта разница составила почти 60%, но в 70-х упала до 50%. Это падение заставило некоторых экономистов и СМИ начать беспокоиться о количестве «чрезмерно образованных американцев», в результате чего в 1976 году экономист Гарвардского университета Ричард Фриман написал одноименную книгу. Такое резкое падение разницы в прибыли вызвало сомнения в том, что образование и профессиональная подготовка действительно повышают производительность работника, а не просто предоставляют выпускнику отличительные знаки («корочки»).

Однако доходы образованных американцев резко возросли в 80-е годы, достигнув пика с начала 1930-х годов. Экономисты Кевин Мёрфи и Финис Вэлч выяснили, что надбавка за окончание колледжа в 80-е годы превышала 65%. Размер надбавки продолжал увеличиваться в 90-х годах, и в 1997 составил более 75%. Юристы, бухгалтеры и инженеры почувствовали особенно быстрый рост заработной платы. Кроме того, значительно возрос заработок выпускников средних школ по сравнению с теми, кто ее не окончил. Разговоры о слишком образованных американцах остались в прошлом: теперь экономисты были обеспокоены тем, способна ли Америка обеспечивать образование должного качество и в нужном объёме.

Эта озабоченность была вызвана тем, что с начала 70-х годов реальная заработная плата молодых людей, бросивших среднюю школу, снизилась более чем на 25%. Однако эти данные на самом деле были завышены, поскольку и оценка инфляции, используемая для расчета реальной заработной платы, была завышена (см. индексы потребительских цен). В период с 1995 по 2004 год реальная заработная плата людей, не окончивших среднюю школу, оставалась неизменной, что означает, с учетом индекса цен, что она даже несколько увеличилась.

Размышляя о высшем образовании как об инвестициях в человеческий капитал, мы понимаем, почему доля выпускников средних школ, решающих продолжить образование в колледже, время от времени то увеличивается, то уменьшается. Когда в 1970-х годах престиж диплома колледжа упал, то и количество белых выпускников средних школ упало с 51% в 1970 году до 46% в 1975 году. Многие преподаватели ожидали, что в 80-е годы число учащихся будет продолжать снижаться, что отчасти объясняется сокращением числа молодых людей в возрасте восемнадцати лет, а также быстрыми темпами обучения в колледже. Но они несколько ошибались: доля белых выпускников средних школ, посещающих колледж, неуклонно росла в 80-х годах, достигнув 60% в 1988 году. Получается, что несмотря на сокращение общего числа людей, обучающихся в коллеже, число белых выпускников значительно увеличилось. В 1997 году они составили уже 67% от общего числа учеников, а в 2000 году показатель снизился до 64%.

Этому есть свое объяснение. Как отмечалось выше, в 80-х и 90-х годах популярность среднего образования выросла. Выросли и расходы на обучение: за период с 1980 по 1986 год они возросли на 39%, а в период с 1989 по 2000 – на 20% с поправкой на инфляцию (при ошибочной индексации). Однако большинство студентов платит не за учебу в колледже, а за поступление. В среднем три четверти расходов на образование — деньги, которые выплачивает студент и его семья — это средства, которые студент теряет, не работая в период обучения. Размер этих средств равен доходу, который мог бы получать выпускник колледжа, работая полный день. В 80-х и 90-х годах этот «упущенный» доход вырос лишь на 4%. Поэтому даже увеличение расходов на обучение на 67% в течение 20 лет привело к увеличению стоимости обучения в колледже всего на 20%.

Экономика также учитывает падение доли чернокожих выпускников средних школ, которые в начале 80-х годов посещали колледж. Как указывал экономист Калифорнийского университета Томас Дж. Кейн, расходы на обучение в колледже для чернокожих возросли больше, чем для белых. Это объясняется тем, что более высокий процент чернокожего населения происходит из семей с низкими доходами и поэтому их образование в значительной степени субсидируется федеральным правительством. Сокращение федеральных субсидий, предоставляемых им в начале 80-х годов, существенно повысило их стоимость обучения в колледже. Тем не менее, в 90-е годы произошло значительное увеличение доли выпускников средних школ, которые затем обучались в колледже.

Очень изменились и причины, побуждающие женщин вкладывать средства в образование. До 1960-х годов американские женщины чаще, чем мужчины, были выпускниками средних школ, но реже шли в колледжи. Женщин, которые поступали в колледжи, не принимали на математические факультеты, факультеты естественных наук, экономики и права, перенаправляя их на факультеты домоводства, иностранных языков и литературы. Поскольку сравнительно небольшое число замужних женщин продолжало работать, большинство выбирало образование, которое помогало в хозяйстве находило одобрение мужчин.

За последние 25 лет наиболее важным изменением в структуре рынка труда стало увеличение числа замужних женщин. В настоящее время многие из них, даже имея детей, проводят большую часть времени на работе. Женщины стали обходить стороной традиционные для них сферы образования и начали учиться ведению бухгалтерского учета, праву, медицине, инженерному делу и другим специальностям, которые хорошо оплачиваются.

Сейчас женщины составляют около трети поступающих в бизнес-школы, более 45% в юридических школах и более 50% в медицинских школах. Многие колледжи, ранее специализирующиеся на домоводстве, либо закрываются, либо меняют квалификацию, например, фокусируются на «экономике ведения домашнего хозяйства», исследуя экономические аспекты того, следует ли выходить замуж, сколько детей иметь и как распоряжаться ресурсами. Особенно быстрым стало улучшение экономического положения чернокожих женщин, и в настоящее время они зарабатывают почти столько же, сколько и белые.

Конечно, обязательное образование — это не единственные инвестиции в человеческий капитал. Рабочие также учатся, т.е. проходят обучение вне школ, на работе. Даже выпускники колледжей не в полной мере подготовлены к работе, так что после окончания колледжа они зачастую должны идти на официальные и неофициальные стажировки. Объем обучения на рабочем месте варьируется от часа для таких простых задач, как мытье посуды, до нескольких лет для более сложных задач, таких как инженерное дело на машиностроительном предприятии. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение на рабочем месте значительно увеличивает доходы трудящихся за счет повышения их квалификации. Согласно смелым оценкам экономиста Колумбийского университета Джейкоба Минсера, общий объем капиталовложений в стажировки составляет более 200 миллиардов долларов в год и составляет примерно 2% от ВВП.

Важную роль для человеческого капитала играет влияние семьи на знания, навыки, здоровье, ценности и привычки детей. Родители воздействуют на успеваемость, жизнь в браке, склонность к курению и пунктуальность, а также многие другие аспекты жизни.

Огромное влияние семьи подразумевает весьма тесную связь между доходами, образованием и профессиями родителей и детей. При этом связь между доходами родителей и детей не так явна, как связь между годами их обучения. Например, если отцы зарабатывают на 20% выше среднего, то сыновья в аналогичном возрасте, как правило, зарабатывают на 8-10% выше среднего. Аналогичные отношения имеют место в западноевропейских странах, Японии и Тайване. Статистики и экономисты называют это «возвращением к норме».

Старая пословица о том, что «от нищеты к нищете в три поколения» (идея заключается в том, что первое поколение начинает с тяжелой работы, второе на основе этого капитала создает состояние, которое затем растратится третьим) не миф. При этом сейчас доходы внуков и бабушек с дедушками в одинаковом возрасте не связаны между собой. Очевидно, что возможности, обеспечиваемые современной экономикой наряду с широкой государственной и частной поддержкой образования, позволяют большинству тех, кто происходит из семей с низкими доходами, быть достаточно успешными на рынке труда. Эти возможности выравнивают уровень мобильности малоимущих слоев населения и более обеспеченных людей.

Рост доходов на душу населения во многих странах в XIX и XX веках отчасти объясняется научно-техническим прогрессом, повышающим продуктивность труда. И растущая зависимость промышленности от знаний в значительной степени повышает ценность образования, технического обучения, обучения на рабочем месте и других инвестиций в человеческий капитал.

Очевидно, что новые технологии не имеют большого значения для стран, в которых очень мало квалифицированных работников, тех, кто умеет пользоваться этими технологиями. Таким образом, экономический рост страны зависит от того, используются ли новые технологии в качестве инвестиций в человеческий капитал. Подтверждается это просто: в странах, которые добились значительного экономического роста, было заметно повышение уровня образования и профессиональной подготовки, сопровождающиеся научно-техническим прогрессом.

О важности человеческого капитала для экономического роста страны свидетельствует бурное развитие экономики Японии, Тайваня и других азиатских стран в последние десятилетия. Несмотря на нехватку природных ресурсов (в частности, они импортируют практически всю добываемую энергетику), постоянно сталкиваясь со сложностями при экспорте товаров в западные страны, эти «азиатские тигры» умудрились так вырасти, полагаясь на хорошо подготовленную, образованную, трудолюбивую и сознательную рабочую силу, которая может использовать новые технологии. Например, стремительный экономический рост Китая обусловлен наличием состоятельных, трудолюбивых и амбициозных граждан.

Гэри С. Бекер – профессор экономики и социологии в Университете Чикаго, профессор Высшей школы бизнеса и старший научный сотрудник Института Гувера Стюарда Роуз-Мари и Джека Р. Андерсона. Он впервые исследовал вопросы, касающиеся человеческого капитала, и был награжден Нобелевской премией 1992 года за выдающийся вклад в экономику.

Translation published by permission from David R. Henderson, ed., The Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund, 2008.

Опубликовано с разрешения Дэвида Хендерсона, редактора «Краткой экономической энциклопедии» (2008).

Перевод: Анастасия Бахрина

Источник: econlib.org





